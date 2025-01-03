Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями и по согласованию с другими путешественниками.

Проживание. В нескольких местах, размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное.

В Ташкенте в Hotel Uzbekistan 3* или аналогичном (3 ночи)

В Ферганской долине в Emin Hotel 3* или аналогичном (1 ночь)

В Хиве в Reikartz Khiva Residence 3* или аналогичном (2 ночи)

В Бухаре в Dera Hotel 3* или аналогичном (3 ночи)

В юртовом лагере по 4-6 человек в юрте (1 ночь)

В Самарканде в Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичном (3 ночи)

*Фото отелей (для примера) представлены в общей фотогалерее. Взяты с сайтов hotel-uz.com и booking.com

Питание. В стоимость включены 14 завтраков, 2 обеда в 9-й и 10-й дни, 1 ужин в юртовом лагере в 9-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. 33-местный автобус King long или аналогичный.

Дети. Возможно участие в туре с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна.