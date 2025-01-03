Мы посетим 12 городов и увидим все значимые достопримечательности Ферганской долины — от древних дворцов и мечетей
Описание экскурсии
Организационные детали
Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями и по согласованию с другими путешественниками.
Проживание. В нескольких местах, размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное.
- В Ташкенте в Hotel Uzbekistan 3* или аналогичном (3 ночи)
- В Ферганской долине в Emin Hotel 3* или аналогичном (1 ночь)
- В Хиве в Reikartz Khiva Residence 3* или аналогичном (2 ночи)
- В Бухаре в Dera Hotel 3* или аналогичном (3 ночи)
- В юртовом лагере по 4-6 человек в юрте (1 ночь)
- В Самарканде в Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичном (3 ночи)
*Фото отелей (для примера) представлены в общей фотогалерее. Взяты с сайтов hotel-uz.com и booking.com
Питание. В стоимость включены 14 завтраков, 2 обеда в 9-й и 10-й дни, 1 ужин в юртовом лагере в 9-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. 33-местный автобус King long или аналогичный.
Дети. Возможно участие в туре с детьми от 10 лет.
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Встреча, знакомство с Ташкентом
Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения и завтрака начнём экскурсию по динамичной столице с богатой историей. Мы побываем в старой части города и в комплексе Хаст-Имам, где вы увидите древнейшую сохранившуюся до наших дней рукопись Корана. Прогуляемся по самому большому рынку Узбекистана «Чорсу». Доедем на метро до центра Ташкента и посетим Музей прикладного искусства.
Достопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в Фергану
Сегодня встанем пораньше: в 6:30 нас уже будет ждать трансфер до ж/д вокзала. На поезде, который отправляется в 7:54, доедем до Коканда, куда прибудем в 12:10. По приезде начнём знакомство с достопримечательностями города. Посетим бывший ханский дворец Худояр-хана и мечеть Джами, построенную в первой половине 19 века. Посмотрим на медресе Камол-кази и Нарбута-бия.
Во второй половине дня побываем в гончарной мастерской известного керамиста в Риштане. Затем переедем в Фергану (80 км) и разместимся в гостинице.
Медресе и шёлковая фабрика в Маргилане
В этот день отправимся в Маргилан. Посетим медресе Саида Ахмад-Ходжи конца 19 века и заглянем на шёлковую фабрику: вы понаблюдаете за процессом производства ткани с традиционными узорами. По четвергам и воскресеньям также будет возможность побывать на самом большом рынке Ферганской долины.
Во второй половине дня вернёмся в Ташкент и разместимся в гостинице.
Перелёт в Ургенч, переезд в Хиву
Позавтракав, в 10:30 выезжаем в аэропорт Ташкента, откуда рейсом HY-055 отправимся в Ургенч (вылет в 13:00, прилёт в 14:30). Из Ургенча переедем в Хиву, где после размещения в гостинице у вас будет свободное время.
Экскурсия по историческому центру Хивы
Сегодня вас ждёт экскурсия по древнему комплексу Ичан-Кала. Вы исследуете исторический центр за высокими мощными стенами, увидите крепость Куня-Арк и мавзолей Пахлаван-Махмуда, минареты и медресе, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли. Посмотрите на Ак-мечеть и старинные бани Ануш-хана. После — свободное время и отдых в гостинице.
Переезд в Бухару, свободное время в городе
Утром после завтрака отправляемся в Бухару. Путь предстоит долгий — 450 км, 7-8 часов, но по дороге вы сможете полюбоваться просторами пустыни Кызылкум, которую мы будем проезжать.
По прибытии разместимся в отеле, а затем у вас будет свободное время: можно прогуляться по узким улочкам старого города, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары
Позавтракав, посетим средневековую мечеть Магокки-Аттари, возведённую на месте буддийского и зороастрийского храма. Побываем на крытом рынке 16 века, известном как «купеческие купола», где посмотрим на открытие мастерских: золотошвейных, кузнечных и ткацких. Осмотрим медресе Улугбека, построенную внуком Тамерлана в 1417 году, медресе Абдулазиз-хана и торговый купол Абдулла-хана, в котором в древности афганские торговцы продавали шерсть и шёлк.
Заглянем в великолепный архитектурный комплекс Пои-Калян, включающий мечети и самый высокий минарет своего времени на Востоке. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры. Заключительной локацией дня станет Чор-Минор — медресе с четырьмя минаретами.
Продолжение прогулки по Бухаре
Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Бухары. Прогуляемся по старому городу. Осмотрим комплекс сооружений Ляби-Хауз 16-17 веков, медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш и ханакой Нодир-Девон-Беги.
Посетим мавзолей Исмаила Самани — шедевр арабской геометрии, построенный в 10 веке, комплекс Боло-Хауз с мечетью и мавзолеем Чашма-Аюб.
Гиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевников
Позавтракав, выезжаем в Нурату (180 км). По пути посетим город Гиждуван — центр народного искусства Узбекистана, где живут и работают мастера декоративной керамики — по прибытии посетим одну из мастерских.
По приезде в Нурату, рождение которой историки связывают с крепостью Нур, построенной здесь Александром Македонским в 4 веке до н. э., осмотрим её руины. Также увидим святой источник, который, по легенде, образовался 40 тысяч лет назад в результате падения метеорита, а сейчас населён священными рыбками-маринками.
На обед заглянем в гости в дом к местному жителю, а после переедем в юртовый лагерь (около 70 км). Вы познакомитесь с бытом кочевников, поужинаете под традиционные песни и проведёте ночь в юртах.
Прогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в Самарканд
Утром сначала прокатимся на верблюдах, а затем доедем до озера Айдаркуль, где при подходящей погоде желающие смогут искупаться. После обеда в юртовом лагере отправимся в Самарканд (240 км, в пути — около 3-4 часов). По приезде разместимся в гостинице и отдохнём.
Знакомство с Самаркандом
В этот день вас ждёт экскурсия по Самарканду, через который в прошлом проходил Великий шёлковый путь. Знаменитый завоеватель Тамерлан, потомок Чингисхана, в 16 веке сделал его столицей своей огромной империи и построил здесь множество архитектурных шедевров, многие из которых сохранились до наших дней.
Мы побываем на знаменитой площади Регистан, где расположены медресе Улугбека, Тилль-Кори и Шердор. Посетим мавзолей Гур-Эмир, некрополь Шахи-Зинда и старинную фабрику по изготовлению бумаги. Заглянем в обсерваторию Улугбека и археологической музей Афросиаб. Осмотрим мечеть Биби-Ханым и побываем на колоритном и оживлённом Сиабском базаре.
Архитектурные жемчужины Шахрисабза
После завтрака отправляемся в Шахрисабз (150 км в одну сторону), родину Тамерлана. На 2-часовой экскурсии по городу вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, включая остатки дворца Тамерлана, строительство которого осталось незавершённым после его смерти. Посетим комплекс пятничной мечети Кок-Гумбаз, построенной Улугбеком в 1432 году в честь своего отца. Побываем в мечети имама Хазрати с тенистой летней террасой. Посмотрим на Дорус-Саодат — мемориальный комплекс старшего сына Тимура Джахангира.
Вечером вернёмся в Самарканд.
Переезд в Ташкент, экскурсия по столице
Сегодня утром возвращаемся в Ташкент. По приезде разместимся в гостинице и прогуляемся по городу, посетим католический костёл и православную церковь. Продолжим обзорной экскурсией, во время которой вы увидите площади Независимости и Амира Тимура, Театральную площадь оперы и балета.
Отъезд
После завтрака — трансферт в аэропорт Ташкента.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$1 090
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в указанных или аналогичных гостиницах в 2-местных номерах (кроме юрт: 4-6 человек в юрте)
- 14 завтраков, 2 обеда, 1 ужин
- Все переезды по программе
- Услуги местных русскоговорящих гидов во время посещения памятников (кроме юртового лагеря - без гида)
- Входные билеты на объекты по программе
- Туристический сбор в Узбекистане - $54 (текущая сумма, может быть изменена)
- Внутренний перелёт Ташкент - Ургенч в 4-й день
- Билеты на поезд Ташкент - Коканд во 2-й день
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
- Обеды и ужины (кроме 2 обедов и 1 ужина)
- Доплата за одноместный номер - $217
- Страховка
- Личные расходы, включая права на фото - и видеосъёмку на объектах
- Сверхнормативный багаж