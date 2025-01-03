Путешествие по самым известным городам Узбекистана и редко посещаемым местам Ферганской долины

Заглянуть в храмы, музеи и мастерские, познакомиться с кочевой жизнью и переночевать в юрте
В нашем насыщенном путешествии вас ждут разнообразный опыт и непохожие друг на друга пейзажи.

Мы посетим 12 городов и увидим все значимые достопримечательности Ферганской долины — от древних дворцов и мечетей
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до современных построек. Заглянем на фабрику по производству шёлка и пообщаемся с умельцами известных гончарных мастерских.

Погостим и пообедаем у местного жителя, а одну ночь проведём в юртах, поужинав под традиционные песни. Вы прокатитесь на верблюдах и искупаетесь в озере Айдаркуль.

Познакомитесь с главными площадями, мавзолеями, медресе и другими архитектурными памятниками Ташкента, Бухары, Самарканда, Хивы, Шахрисабза, Коканда и Маргилана.

Путешествие по самым известным городам Узбекистана и редко посещаемым местам Ферганской долины
Путешествие по самым известным городам Узбекистана и редко посещаемым местам Ферганской долины
Путешествие по самым известным городам Узбекистана и редко посещаемым местам Ферганской долины
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Организационные детали

Программа тура может быть изменена в соответствии с вашими пожеланиями и по согласованию с другими путешественниками.

Проживание. В нескольких местах, размещение 2-местное. За доплату возможно 1-местное.

  • В Ташкенте в Hotel Uzbekistan 3* или аналогичном (3 ночи)
  • В Ферганской долине в Emin Hotel 3* или аналогичном (1 ночь)
  • В Хиве в Reikartz Khiva Residence 3* или аналогичном (2 ночи)
  • В Бухаре в Dera Hotel 3* или аналогичном (3 ночи)
  • В юртовом лагере по 4-6 человек в юрте (1 ночь)
  • В Самарканде в Reikartz Amar Samarkand 3* или аналогичном (3 ночи)

*Фото отелей (для примера) представлены в общей фотогалерее. Взяты с сайтов hotel-uz.com и booking.com

Питание. В стоимость включены 14 завтраков, 2 обеда в 9-й и 10-й дни, 1 ужин в юртовом лагере в 9-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. 33-местный автобус King long или аналогичный.

Дети. Возможно участие в туре с детьми от 10 лет.

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, знакомство с Ташкентом

Встречаемся и едем в гостиницу. После размещения и завтрака начнём экскурсию по динамичной столице с богатой историей. Мы побываем в старой части города и в комплексе Хаст-Имам, где вы увидите древнейшую сохранившуюся до наших дней рукопись Корана. Прогуляемся по самому большому рынку Узбекистана «Чорсу». Доедем на метро до центра Ташкента и посетим Музей прикладного искусства.

Встреча, знакомство с ТашкентомВстреча, знакомство с ТашкентомВстреча, знакомство с ТашкентомВстреча, знакомство с Ташкентом
2 день

Достопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в Фергану

Сегодня встанем пораньше: в 6:30 нас уже будет ждать трансфер до ж/д вокзала. На поезде, который отправляется в 7:54, доедем до Коканда, куда прибудем в 12:10. По приезде начнём знакомство с достопримечательностями города. Посетим бывший ханский дворец Худояр-хана и мечеть Джами, построенную в первой половине 19 века. Посмотрим на медресе Камол-кази и Нарбута-бия.

Во второй половине дня побываем в гончарной мастерской известного керамиста в Риштане. Затем переедем в Фергану (80 км) и разместимся в гостинице.

Достопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в ФергануДостопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в ФергануДостопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в ФергануДостопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в ФергануДостопримечательности Коканда, гончарная мастерская и переезд в Фергану
3 день

Медресе и шёлковая фабрика в Маргилане

В этот день отправимся в Маргилан. Посетим медресе Саида Ахмад-Ходжи конца 19 века и заглянем на шёлковую фабрику: вы понаблюдаете за процессом производства ткани с традиционными узорами. По четвергам и воскресеньям также будет возможность побывать на самом большом рынке Ферганской долины.

Во второй половине дня вернёмся в Ташкент и разместимся в гостинице.

Медресе и шёлковая фабрика в МаргиланеМедресе и шёлковая фабрика в МаргиланеМедресе и шёлковая фабрика в МаргиланеМедресе и шёлковая фабрика в Маргилане
4 день

Перелёт в Ургенч, переезд в Хиву

Позавтракав, в 10:30 выезжаем в аэропорт Ташкента, откуда рейсом HY-055 отправимся в Ургенч (вылет в 13:00, прилёт в 14:30). Из Ургенча переедем в Хиву, где после размещения в гостинице у вас будет свободное время.

Перелёт в Ургенч, переезд в ХивуПерелёт в Ургенч, переезд в ХивуПерелёт в Ургенч, переезд в ХивуПерелёт в Ургенч, переезд в Хиву
5 день

Экскурсия по историческому центру Хивы

Сегодня вас ждёт экскурсия по древнему комплексу Ичан-Кала. Вы исследуете исторический центр за высокими мощными стенами, увидите крепость Куня-Арк и мавзолей Пахлаван-Махмуда, минареты и медресе, башню Калта-Минор и дворец Таш-Ховли. Посмотрите на Ак-мечеть и старинные бани Ануш-хана. После — свободное время и отдых в гостинице.

Экскурсия по историческому центру ХивыЭкскурсия по историческому центру ХивыЭкскурсия по историческому центру ХивыЭкскурсия по историческому центру ХивыЭкскурсия по историческому центру Хивы
6 день

Переезд в Бухару, свободное время в городе

Утром после завтрака отправляемся в Бухару. Путь предстоит долгий — 450 км, 7-8 часов, но по дороге вы сможете полюбоваться просторами пустыни Кызылкум, которую мы будем проезжать.

По прибытии разместимся в отеле, а затем у вас будет свободное время: можно прогуляться по узким улочкам старого города, включённого в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Переезд в Бухару, свободное время в городеПереезд в Бухару, свободное время в городеПереезд в Бухару, свободное время в городеПереезд в Бухару, свободное время в городе
7 день

Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары

Позавтракав, посетим средневековую мечеть Магокки-Аттари, возведённую на месте буддийского и зороастрийского храма. Побываем на крытом рынке 16 века, известном как «купеческие купола», где посмотрим на открытие мастерских: золотошвейных, кузнечных и ткацких. Осмотрим медресе Улугбека, построенную внуком Тамерлана в 1417 году, медресе Абдулазиз-хана и торговый купол Абдулла-хана, в котором в древности афганские торговцы продавали шерсть и шёлк.

Заглянем в великолепный архитектурный комплекс Пои-Калян, включающий мечети и самый высокий минарет своего времени на Востоке. Посетим крепость Арк с 20-метровыми стенами и башнями-укреплениями, где жили бухарские эмиры. Заключительной локацией дня станет Чор-Минор — медресе с четырьмя минаретами.

Мечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности БухарыМечети, медресе и другие архитектурные достопримечательности Бухары
8 день

Продолжение прогулки по Бухаре

Сегодня продолжим знакомство с достопримечательностями Бухары. Прогуляемся по старому городу. Осмотрим комплекс сооружений Ляби-Хауз 16-17 веков, медресе Нодир-Диван-Беги и Кукельдаш и ханакой Нодир-Девон-Беги.

Посетим мавзолей Исмаила Самани — шедевр арабской геометрии, построенный в 10 веке, комплекс Боло-Хауз с мечетью и мавзолеем Чашма-Аюб.

Продолжение прогулки по БухареПродолжение прогулки по БухареПродолжение прогулки по БухареПродолжение прогулки по Бухаре
9 день

Гиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевников

Позавтракав, выезжаем в Нурату (180 км). По пути посетим город Гиждуван — центр народного искусства Узбекистана, где живут и работают мастера декоративной керамики — по прибытии посетим одну из мастерских.

По приезде в Нурату, рождение которой историки связывают с крепостью Нур, построенной здесь Александром Македонским в 4 веке до н. э., осмотрим её руины. Также увидим святой источник, который, по легенде, образовался 40 тысяч лет назад в результате падения метеорита, а сейчас населён священными рыбками-маринками.

На обед заглянем в гости в дом к местному жителю, а после переедем в юртовый лагерь (около 70 км). Вы познакомитесь с бытом кочевников, поужинаете под традиционные песни и проведёте ночь в юртах.

Гиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевниковГиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевниковГиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевниковГиждуван, Нурата и обед в местном доме, переезд в юрточный лагерь и знакомство с жизнью кочевников
10 день

Прогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в Самарканд

Утром сначала прокатимся на верблюдах, а затем доедем до озера Айдаркуль, где при подходящей погоде желающие смогут искупаться. После обеда в юртовом лагере отправимся в Самарканд (240 км, в пути — около 3-4 часов). По приезде разместимся в гостинице и отдохнём.

Прогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в СамаркандПрогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в СамаркандПрогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в СамаркандПрогулка верхом, озеро Айдаркуль, переезд в Самарканд
11 день

Знакомство с Самаркандом

В этот день вас ждёт экскурсия по Самарканду, через который в прошлом проходил Великий шёлковый путь. Знаменитый завоеватель Тамерлан, потомок Чингисхана, в 16 веке сделал его столицей своей огромной империи и построил здесь множество архитектурных шедевров, многие из которых сохранились до наших дней.

Мы побываем на знаменитой площади Регистан, где расположены медресе Улугбека, Тилль-Кори и Шердор. Посетим мавзолей Гур-Эмир, некрополь Шахи-Зинда и старинную фабрику по изготовлению бумаги. Заглянем в обсерваторию Улугбека и археологической музей Афросиаб. Осмотрим мечеть Биби-Ханым и побываем на колоритном и оживлённом Сиабском базаре.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
12 день

Архитектурные жемчужины Шахрисабза

После завтрака отправляемся в Шахрисабз (150 км в одну сторону), родину Тамерлана. На 2-часовой экскурсии по городу вы познакомитесь с его основными достопримечательностями, включая остатки дворца Тамерлана, строительство которого осталось незавершённым после его смерти. Посетим комплекс пятничной мечети Кок-Гумбаз, построенной Улугбеком в 1432 году в честь своего отца. Побываем в мечети имама Хазрати с тенистой летней террасой. Посмотрим на Дорус-Саодат — мемориальный комплекс старшего сына Тимура Джахангира.

Вечером вернёмся в Самарканд.

Архитектурные жемчужины ШахрисабзаАрхитектурные жемчужины ШахрисабзаАрхитектурные жемчужины Шахрисабза
13 день

Переезд в Ташкент, экскурсия по столице

Сегодня утром возвращаемся в Ташкент. По приезде разместимся в гостинице и прогуляемся по городу, посетим католический костёл и православную церковь. Продолжим обзорной экскурсией, во время которой вы увидите площади Независимости и Амира Тимура, Театральную площадь оперы и балета.

Переезд в Ташкент, экскурсия по столицеПереезд в Ташкент, экскурсия по столицеПереезд в Ташкент, экскурсия по столицеПереезд в Ташкент, экскурсия по столице
14 день

Отъезд

После завтрака — трансферт в аэропорт Ташкента.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$1 090
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в указанных или аналогичных гостиницах в 2-местных номерах (кроме юрт: 4-6 человек в юрте)
  • 14 завтраков, 2 обеда, 1 ужин
  • Все переезды по программе
  • Услуги местных русскоговорящих гидов во время посещения памятников (кроме юртового лагеря - без гида)
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Туристический сбор в Узбекистане - $54 (текущая сумма, может быть изменена)
  • Внутренний перелёт Ташкент - Ургенч в 4-й день
  • Билеты на поезд Ташкент - Коканд во 2-й день
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины (кроме 2 обедов и 1 ужина)
  • Доплата за одноместный номер - $217
  • Страховка
  • Личные расходы, включая права на фото - и видеосъёмку на объектах
  • Сверхнормативный багаж
Место начала и завершения?
Ташкент, аэропорт, утро
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

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