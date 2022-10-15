Возможно участие с детьми от 10 лет.
Специальной туристической подготовки для участия не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
На протяжении всего маршрута группу сопровождает гид. Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие.
Советуем соблюдать осторожность при приёме пищи в городах и по дороге:
мыть руки, фрукты и овощи; взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.