Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам

Познакомиться с 4 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока

Побывать в Узбекистане — значит оказаться в настоящей восточной сказке.

Вы увидите древние мечети и высокие минареты, загляните на колоритные базары, погуляете по Ташкенту, Самарканду, Хиве и Бухаре.

Вас ждёт мастер-класс по приготовлению узбекского плова, лёгкие треккинги в окружении живописных гор и, конечно же, аппетитная аутентичная кухня.

Вы услышите интересные истории и легенды, полюбуетесь танцевальным шоу в национальных костюмах и прикоснётесь к культуре древних цивилизаций.
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Ближайшие даты:
15
окт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет.
Специальной туристической подготовки для участия не требуется, но участники должны быть в хорошей физической форме. Переезды будут осуществляться на арендованном транспорте (микроавтобусе и автомобилях).
Для граждан России виза не нужна. Необходим только действующий загранпаспорт.
На протяжении всего маршрута группу сопровождает гид. Обзорные экскурсии в городах и треккинги в горах проводят местные сопровождающие.
Советуем соблюдать осторожность при приёме пищи в городах и по дороге:
мыть руки, фрукты и овощи; взять с собой препараты для расщепления непривычной пищи (ферменты) и от расстройства желудка.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, 09:00. Обратите внимание, что время встречи может меняться в зависимости от даты заезда (об этом вас предупредит менеджер) . Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта
Завершение: Ургенч, аэропорт (UGC) . Самостоятельный трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно) . Вы можете воспользоваться услугами такси, время в пути ~ 40 минут
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента

🚗На машине🧒Можно с детьмиГоры🍀Природа и пейзажи🧳Многодневные туры🥾Треккинг и походы

Похожие туры в Ташкенте

Сияй, Ташкент - звезда Востока
5 часов
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии Рита
Рита
4.8
6 отзывов
Сияй, Ташкент - звезда Востока
Проникнуться колоритом города и открыть его историю и архитектуру на экскурсии по главным местам
сквер Амира Темура
5 сен
6 сен
7 сен
9 сен
35 за 1 человека
Поездка в Тянь-Шаньские горы
8 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Организатор экскурсии Азиз
Азиз
4.6
8 отзывов
Очень популярно сейчас
Поездка в Тянь-Шаньские горы
А давайте на один день сбежим из города и прогуляемся среди гор
Ваша гостиница
от $150 за всё до 3 чел.
Солнечный тур в Узбекистан
1 день
Авторский тур
до 15 чел.
Организатор экскурсии Макс
Макс
Нет отзывов
Солнечный тур в Узбекистан
Наш тур называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути»
Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
от $801.50 за 1 человека
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Организатор экскурсии Бернара
Бернара
5
32 отзыва
От майолики до сюзане: прикладные искусства Узбекистана
Познакомиться с символами Ташкента, расшифровать орнаменты и заглянуть в ремесленные мастерские
в старой части Ташкента
14 сен
28 сен
6 окт
9 окт
70 за всё до 5 чел.
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Андрей
Андрей
Нет отзывов
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
15 окт
22 окт
65 000 за 1 человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
6 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Асия
Асия
Нет отзывов
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
10 сен
16 окт
2 янв
$720 за 1 человека
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Jalol
Jalol
5
1 отзыв
Чимганские горы и Чарвакское водохранилище за 1 день
Впечатлиться инопланетными пейзажами, увидеть древние петроглифы и прокатиться по канатной дороге
Сегодня
Завтра
5 сен
6 сен
100 за всё до 3 чел.
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Наргиз
Наргиз
4.7
3 отзыва
Ташкент - столица солнечного Узбекистана
Приглашаем вас на обзорную прогулку по солнечному Ташкенту
Место встречи по договоренности с гидом
$110 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в горы Чимгана
7 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Хаёт
Хаёт
Нет отзывов
Из Ташкента - в горы Чимгана
Посетить местную Швейцарию и насладиться захватывающими дух пейзажами
8 сен
9 сен
12 сен
13 сен
100 за всё до 3 чел.
Первое знакомство с Ташкентом
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Aziz
Aziz
4.9
36 отзывов
Первое знакомство с Ташкентом
История города на прогулке по старым улочкам, базарам и паркам, проспектам и площадям
6 сен
7 сен
8 сен
9 сен
150 за всё до 3 чел.
Гостеприимный и многоликий Ташкент
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Асия
Асия
4.8
54 отзыва
Очень популярно сейчас
Гостеприимный и многоликий Ташкент
Познакомиться с историей, архитектурой и гастрономией столицы на авто-пешеходной экскурсии
возле вашего отеля
Завтра
6 сен
7 сен
8 сен
120 за всё до 3 чел.
Ташкент - сочетание нового и старого города
6 часов
Индивидуальная
Организатор экскурсии Тимур
Тимур
Нет отзывов
Ташкент - сочетание нового и старого города
В нашем авторском туре вы сможете «попробовать» все изюминки Ташкента
По договоренности
$159 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Ташкенте
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ