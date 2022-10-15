Начало: Ташкент, аэропорт, 09:00. Обратите внимание, что время встречи может меняться в зависимости от даты заезда (об этом вас предупредит менеджер) . Гид будет встречать вас у выхода из аэропорта

Завершение: Ургенч, аэропорт (UGC) . Самостоятельный трансфер в аэропорт (оплачивается дополнительно) . Вы можете воспользоваться услугами такси, время в пути ~ 40 минут