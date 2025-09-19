После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Побываем в сквере Амира Темура, увидим Дворец форумов, Государственный музей истории Тимуридов, куранты и архитектурные памятники 19 века в европейском стиле. Посетим Театральную площадь, площадь Независимости и площадь Дружбы народов. Осмотрим дворец Николая Романова и Ташкентскую телебашню.

Пообедаем в «Центре плова» и продолжим экскурсию. Увидим монумент «Мужество», памятник жертвам репрессий, Ташкент-Сити — деловой центр столицы. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Здесь находятся мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана и соборная мечеть Хазрати Имам.

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам. Вы сможете не только закупиться товарами, но и принять участие в изготовлении лепешки в тандыре.

В 19:20 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в 21:33 и заселимся в отель.