Тур по городам Узбекистана и день в Чимганских горах: экскурсии и национальная кухня

Попробовать разные варианты плова, увидеть древние мечети и медресе и полюбоваться вершинами
Отправляемся в восточную сказку.

Будем любоваться разноцветной мозаикой и бродить по старинным улочкам, представляя, что вот-вот мимо пролетит Алладин на ковре-самолёте. Вы увидите главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары.

Побываете в древней
читать дальше

обсерватории, поучитесь торговаться на колоритных базарах и сделаете множество фотографий на фоне минаретов и медресе.

Осмотрите крепость Арк, мечеть Биби-Ханум, комплекс Хаст-Имам и необычный дворец Романовых в стиле модерн. А ещё целый день проведёте в Чимганских горах, любуясь пейзажами и наслаждаясь природой.

5
3 отзыва
Ближайшие даты:
16
ноя18
ноя23
ноя25
ноя30
ноя2
дек7
дек
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

С собой потребуется паспорт, удобная комфортная одежда. Вы будете посещать мечети и медресе, важно одеваться в такие места скромно, для женщин обязателен платок, для мужчин — брюки либо шорты ниже колен.

Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* Leader, Like inn, Sim Sim или аналогичных. В каждом номере душ и санузел, телевизор, кондиционер, чайник, большая односпальная или 2 двуспальные кровати.

Возможно 3- и 1-местное размещение.

*Фото отелей предоставлены организатором.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды во время экскурсий:

  • комплексный обед в ресторане «Файз» в Чимганских горах;
  • свадебный плов в «Центре плова» в Ташкенте;
  • обед в национальном доме в Самарканде;
  • комплексный обед в кафе в Бухаре.

Транспорт. Для групп до 3 человек — комфортабельный седан, для групп до 10 человек — микроавтобус Toyota Hiace или аналогичный на 15 мест, для групп до 20 человек — автобус Yutong на 33 места. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.

Возраст участников. 10+.

Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).

Виза. Не нужна.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Заселение с 14:00, раннее заселение оплачивается дополнительно.

2 день

Чимганские горы и курорт «Амирсой»

После завтрака, в 10:00, поедем в горы Чимган. По пути нам встретятся живописные селения, а ещё откроются невероятные виды вершин. Полюбуемся Чарвакским водохранилищем, пообедаем в предгорье Бочки и побываем в ущелье Бельдерсай. Поднимемся по канатной дороге и увидим во всей красе гору Кумбель. Ещё нас ждёт катание по канатной дороге на горнолыжном курорте «Амирсой» и подъём к смотровой площадке «Чинаркент». По желанию заедем в ресторан «Чинара», где увидим петроглифы.

К 18:00 вернёмся в отель.

Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»Чимганские горы и курорт «Амирсой»
3 день

Экскурсия по Ташкенту

После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Побываем в сквере Амира Темура, увидим Дворец форумов, Государственный музей истории Тимуридов, куранты и архитектурные памятники 19 века в европейском стиле. Посетим Театральную площадь, площадь Независимости и площадь Дружбы народов. Осмотрим дворец Николая Романова и Ташкентскую телебашню.

Пообедаем в «Центре плова» и продолжим экскурсию. Увидим монумент «Мужество», памятник жертвам репрессий, Ташкент-Сити — деловой центр столицы. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Здесь находятся мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана и соборная мечеть Хазрати Имам.

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам. Вы сможете не только закупиться товарами, но и принять участие в изготовлении лепешки в тандыре.

В 19:20 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в 21:33 и заселимся в отель.

Экскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по ТашкентуЭкскурсия по Ташкенту
4 день

Удивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум

Позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Осмотрим католическую церковь Святого Иоанна Крестителя и посетим обсерваторию Улугбека 15 века. Побываем в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами.

Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии.

Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова» и отправимся на площадь Регистан. Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур-Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. На этом завершим экскурсию. В 21:43 отправимся на поезде в Бухару, прибудем в 23:26. Заселимся в отель и отдохнём.

Удивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-ХанумУдивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
5 день

Бухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость Арк

После завтрака выселимся с вещами и в 9:00 начнём пешую экскурсию по Бухаре. Осмотрим мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии, и мавзолей Чашма-Аюб со святым источником. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло-Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда.

Увидим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. Затем осмотрим мечеть Калян, минарет Калян, медресе Мири-Араб, Абдуллазизхана и Улугбека.

Пообедаем в ресторане национальной кухни. Пройдёмся по Торговым куполам, где и много лет назад продавали украшения, угощения и одежду. Полюбуемся древнейшей мечетью Бухары Магоки-Аттари. Заглянем в ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин. А после посетим комплекс Ляби-Хауз, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги.

На этом наш тур завершён. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.

Бухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость АркБухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость Арк

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$540
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и 4 обеда
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Билеты на поезда
  • Экскурсии по программе
  • Услуги индивидуального гида
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
  • Ужины
  • Входные билеты
  • Страховка
  • Доплата за 1-местное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, время прибытия вашего рейса
Завершение: Аэропорт Бухары, время вашего рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — Организатор в Ташкенте
Провёл экскурсии для 1181 туриста
Мы являемся ведущей компанией в сфере туризма в Узбекистане. В нашем штате свыше 40 гидов с опытом от 5 лет и более. Мы проводим экскурсии во всех городах Узбекистана без исключений. Гарантируем организацию индивидуального или группового тура в любое удобное для вас время на самом высшем уровне. Наши клиенты остаются с нами навсегда. Гарантируем самое лучшее соотношение цены и качества!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
19 сен 2025
Отличный тур, интересные экскурсии, экскурсоводы все достаточно на высоком уровне, программа полностью выполняется, все четко и по расписанию. Единственное что не понравилось - это один отель, в который поселили в Ташкенте - Art Air Hotel - номера очень маленькие, отель находится посреди стройки, завтраки холодные и не свежие.
Е
Елена
19 мая 2025
Добрый день! Туром в Узбекистан осталась довольна. Компания как хорошо организованная команда. Работу они проделывают большую, чтобы угодить всем гостям. Спасибо за путешествие!
О
Ольга
12 мая 2025
Все понравилось, за исключением некоторых моментов. Не было скоростных поездов, смещение графика поездов, за счёт этого в Самарканде было мало времени, не все успели посмотреть.
Спасибо!

