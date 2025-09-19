Будем любоваться разноцветной мозаикой и бродить по старинным улочкам, представляя, что вот-вот мимо пролетит Алладин на ковре-самолёте. Вы увидите главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары.
Побываете в древней
Описание тура
Организационные детали
С собой потребуется паспорт, удобная комфортная одежда. Вы будете посещать мечети и медресе, важно одеваться в такие места скромно, для женщин обязателен платок, для мужчин — брюки либо шорты ниже колен.
Проживание. 2-местное размещение в отелях 3* Leader, Like inn, Sim Sim или аналогичных. В каждом номере душ и санузел, телевизор, кондиционер, чайник, большая односпальная или 2 двуспальные кровати.
Возможно 3- и 1-местное размещение.
*Фото отелей предоставлены организатором.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, обеды во время экскурсий:
- комплексный обед в ресторане «Файз» в Чимганских горах;
- свадебный плов в «Центре плова» в Ташкенте;
- обед в национальном доме в Самарканде;
- комплексный обед в кафе в Бухаре.
Транспорт. Для групп до 3 человек — комфортабельный седан, для групп до 10 человек — микроавтобус Toyota Hiace или аналогичный на 15 мест, для групп до 20 человек — автобус Yutong на 33 места. Между городами будем передвигаться на поезде, билеты включены в стоимость.
Возраст участников. 10+.
Уровень сложности. Лёгкий (ходьба до 15 км).
Виза. Не нужна.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в аэропорту Ташкента и отвезём в отель. Заселение с 14:00, раннее заселение оплачивается дополнительно.
Чимганские горы и курорт «Амирсой»
После завтрака, в 10:00, поедем в горы Чимган. По пути нам встретятся живописные селения, а ещё откроются невероятные виды вершин. Полюбуемся Чарвакским водохранилищем, пообедаем в предгорье Бочки и побываем в ущелье Бельдерсай. Поднимемся по канатной дороге и увидим во всей красе гору Кумбель. Ещё нас ждёт катание по канатной дороге на горнолыжном курорте «Амирсой» и подъём к смотровой площадке «Чинаркент». По желанию заедем в ресторан «Чинара», где увидим петроглифы.
К 18:00 вернёмся в отель.
Экскурсия по Ташкенту
После завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Побываем в сквере Амира Темура, увидим Дворец форумов, Государственный музей истории Тимуридов, куранты и архитектурные памятники 19 века в европейском стиле. Посетим Театральную площадь, площадь Независимости и площадь Дружбы народов. Осмотрим дворец Николая Романова и Ташкентскую телебашню.
Пообедаем в «Центре плова» и продолжим экскурсию. Увидим монумент «Мужество», памятник жертвам репрессий, Ташкент-Сити — деловой центр столицы. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Здесь находятся мавзолей Каффаль Шаши, медресе Барак Хана, мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана и соборная мечеть Хазрати Имам.
Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам. Вы сможете не только закупиться товарами, но и принять участие в изготовлении лепешки в тандыре.
В 19:20 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в 21:33 и заселимся в отель.
Удивительный Самарканд: обсерватория Улугбека, комплекс Шахи-Зинда и мечеть Биби-Ханум
Позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Осмотрим католическую церковь Святого Иоанна Крестителя и посетим обсерваторию Улугбека 15 века. Побываем в комплексе мавзолеев Шахи-Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами.
Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии.
Пообедаем в национальном доме «Муборак Шарипова» и отправимся на площадь Регистан. Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур-Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. На этом завершим экскурсию. В 21:43 отправимся на поезде в Бухару, прибудем в 23:26. Заселимся в отель и отдохнём.
Бухара: Ляби-Хауз, Торговые купола и крепость Арк
После завтрака выселимся с вещами и в 9:00 начнём пешую экскурсию по Бухаре. Осмотрим мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии, и мавзолей Чашма-Аюб со святым источником. Побываем у «мечети 40 столбов» Боло-Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда.
Увидим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. Затем осмотрим мечеть Калян, минарет Калян, медресе Мири-Араб, Абдуллазизхана и Улугбека.
Пообедаем в ресторане национальной кухни. Пройдёмся по Торговым куполам, где и много лет назад продавали украшения, угощения и одежду. Полюбуемся древнейшей мечетью Бухары Магоки-Аттари. Заглянем в ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин. А после посетим комплекс Ляби-Хауз, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги.
На этом наш тур завершён. Отвезём вас в аэропорт или на ж/д вокзал.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$540
Что включено
- Проживание
- Завтраки и 4 обеда
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Билеты на поезда
- Экскурсии по программе
- Услуги индивидуального гида
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Ташкента и обратно из Бухары
- Ужины
- Входные билеты
- Страховка
- Доплата за 1-местное размещение
