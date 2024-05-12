Возможно участие с детьми от 8-10 лет.

Необходимое снаряжение: рюкзак для походов, удобная обувь с рифлёной подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.

Проживание. На даче в горах и в гостиницах: в Ташкенте в «Sayyoh Hotel» 3* или аналогичной, в Самарканде в «Sabrina Hotel» 3* или аналогичной. Размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки, ужин в 1-й и 2-й вечера, обеды (2 блюда, чай, овощной салат), перекусы на маршруте треков. Остальное питание — за доплату.