Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Два дня мы будем совершать треккинги: полюбуемся полноводными водопадами Таваксая и бурными реками, прокатимся по канатной дороге над холмами и горными хребтами.
Вы побываете на фабрике ковров, познакомитесь с производством бумаги по старинным технологиям, заглянете на колоритный рынок Ташкента. И, конечно, попробуете плов, который профессиональный повар приготовит для вас на огне.
мая
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|65 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Необходимое снаряжение: рюкзак для походов, удобная обувь с рифлёной подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.
Проживание. На даче в горах и в гостиницах: в Ташкенте в «Sayyoh Hotel» 3* или аналогичной, в Самарканде в «Sabrina Hotel» 3* или аналогичной. Размещение 2-местное.
Питание. Включены завтраки, ужин в 1-й и 2-й вечера, обеды (2 блюда, чай, овощной салат), перекусы на маршруте треков. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Встреча, размещение, отдых
Встречаемся и едем в горы на уютную и комфортную дачу. После размещения вы попробуете плов, который профессиональный повар приготовит для вас на костре. Познакомимся поближе, пообщаемся, и у вас останется свободное время. На даче есть тёплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна — скучать не придётся!
Поход к водопадам Таваксая
Проснёмся в окружении гор, позавтракаем и отправимся в треккинг к водопадам Таваксайского каньона. Будем идти вдоль русла реки меж живописных зеленеющих холмов. Набор высоты небольшой, постепенный.
Весной реки и водопады становятся полноводными, это лучшее время, чтобы ими полюбоваться. А при подъёме на уровень чаши каньона нам откроется завораживающий вид на долину реки Чирчик и дальние стены гор. К вечеру вернёмся на дачу, поужинаем и отдохнём.
Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты
Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Насладимся видом заснеженных вершин и бирюзовой глади Чарвака. «Пролетим» по открытой Чимганской канатное дороге — яркие ощущения гарантированы!
Затем пройдёмся до водопада Чукураксу в глубине ущелья в притоке реки Чаткал. За сходство его ещё называют «Фата невесты». По пути посмотрим на бурную горную реку, увидим старый деревянный мост, перекинутый через неё, желающие смогут устроить эффектную фотосессию.
Знакомство с Самаркандом
В этот день переедем в Самарканд, жемчужину Востока и древнюю столицу Тимуридов. После размещения в гостинице отправимся знакомиться с его достопримечательностями. Увидим древние дворцы и мечети, прогуляемся по площади Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посмотрим на мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков.
Ковровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в Ташкенте
Позавтракав, продолжим изучать интересные локации Самарканда. Побываем на ковровой фабрике, где вы узнаете о традициях производства уникальных шёлковых ковров. Заглянем в бумажную мастерскую, где ремесленники изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям вручную.
Затем вернёмся обратно в Ташкент, где повеселимся на заключительной вечеринке в одном из баров и отметим окончание тура.
Прогулка по Ташкенту, отъезд
Сегодня в первой половине дня исследуем столицу Узбекистана. Вы посмотрите на архитектуру города, в которой сочетаются восточные традиции, классика дореволюционных построек, советский модернизм и «каримовский ампир» наших дней.
Увидите главные мечети и медресы страны, пройдётесь по древнему колоритному рынку и, при желании, купите сувениры и сладости. После поедем в аэропорт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы на протяжении всего тура
- Услуги гидов и экскурсоводов
- Завтраки, ужин в 1-й и 2-й вечера, обеды, перекусы на маршруте треков
- Мастер-классы
- Входные билеты на экскурсиях
Что не входит в цену
- Перелёт до Ташкента и обратно
- Посещение бара в Ташкенте и ресторана в Самарканде
- Дополнительное питание вне программы