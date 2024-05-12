Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Авторский тур в Ташкенте

Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар

Предлагаем перенестись туда, где уже зеленеет трава и цветут цветы, а яркое солнце заливает дома и горы.

Два дня мы будем совершать треккинги: полюбуемся полноводными водопадами Таваксая и бурными реками, прокатимся по канатной дороге над холмами и горными хребтами.

Вы побываете на фабрике ковров, познакомитесь с производством бумаги по старинным технологиям, заглянете на колоритный рынок Ташкента. И, конечно, попробуете плов, который профессиональный повар приготовит для вас на огне.
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Ближайшие даты:
12
мая

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет65 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 8-10 лет.
Необходимое снаряжение: рюкзак для походов, удобная обувь с рифлёной подошвой, ветровка, флиска (кофта), солнцезащитный крем и очки, головной убор (кепка, бандана), индивидуальные лекарства, купальник (для бассейна на даче), кружка.

Проживание. На даче в горах и в гостиницах: в Ташкенте в «Sayyoh Hotel» 3* или аналогичной, в Самарканде в «Sabrina Hotel» 3* или аналогичной. Размещение 2-местное.

Питание. Включены завтраки, ужин в 1-й и 2-й вечера, обеды (2 блюда, чай, овощной салат), перекусы на маршруте треков. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, размещение, отдых

Встречаемся и едем в горы на уютную и комфортную дачу. После размещения вы попробуете плов, который профессиональный повар приготовит для вас на костре. Познакомимся поближе, пообщаемся, и у вас останется свободное время. На даче есть тёплый бассейн, стол для настольного тенниса и сауна — скучать не придётся!

Встреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдыхВстреча, размещение, отдых
2 день

Поход к водопадам Таваксая

Проснёмся в окружении гор, позавтракаем и отправимся в треккинг к водопадам Таваксайского каньона. Будем идти вдоль русла реки меж живописных зеленеющих холмов. Набор высоты небольшой, постепенный.
Весной реки и водопады становятся полноводными, это лучшее время, чтобы ими полюбоваться. А при подъёме на уровень чаши каньона нам откроется завораживающий вид на долину реки Чирчик и дальние стены гор. К вечеру вернёмся на дачу, поужинаем и отдохнём.

Поход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам ТаваксаяПоход к водопадам Таваксая
3 день

Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты

Сегодня совершим поездку к смотровым площадкам и полюбуемся панорамой Чимганских гор с двух обзорных точек — на склоне горы Большой Чимган и у Чарвакского водохранилища. Насладимся видом заснеженных вершин и бирюзовой глади Чарвака. «Пролетим» по открытой Чимганской канатное дороге — яркие ощущения гарантированы!

Затем пройдёмся до водопада Чукураксу в глубине ущелья в притоке реки Чаткал. За сходство его ещё называют «Фата невесты». По пути посмотрим на бурную горную реку, увидим старый деревянный мост, перекинутый через неё, желающие смогут устроить эффектную фотосессию.

Поездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невестыПоездка к смотровым площадкам Чимгана и Чарвакского водохранилища, треккинг к водопаду Фата невесты
4 день

Знакомство с Самаркандом

В этот день переедем в Самарканд, жемчужину Востока и древнюю столицу Тимуридов. После размещения в гостинице отправимся знакомиться с его достопримечательностями. Увидим древние дворцы и мечети, прогуляемся по площади Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посмотрим на мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан, и полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
5 день

Ковровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в Ташкенте

Позавтракав, продолжим изучать интересные локации Самарканда. Побываем на ковровой фабрике, где вы узнаете о традициях производства уникальных шёлковых ковров. Заглянем в бумажную мастерскую, где ремесленники изготавливают знаменитую самаркандскую бумагу по старинным технологиям вручную.
Затем вернёмся обратно в Ташкент, где повеселимся на заключительной вечеринке в одном из баров и отметим окончание тура.

Ковровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в ТашкентеКовровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в ТашкентеКовровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в ТашкентеКовровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в ТашкентеКовровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в ТашкентеКовровая фабрика, бумажное производство, вечеринка в Ташкенте
6 день

Прогулка по Ташкенту, отъезд

Сегодня в первой половине дня исследуем столицу Узбекистана. Вы посмотрите на архитектуру города, в которой сочетаются восточные традиции, классика дореволюционных построек, советский модернизм и «каримовский ампир» наших дней.
Увидите главные мечети и медресы страны, пройдётесь по древнему колоритному рынку и, при желании, купите сувениры и сладости. После поедем в аэропорт.

Прогулка по Ташкенту, отъездПрогулка по Ташкенту, отъездПрогулка по Ташкенту, отъездПрогулка по Ташкенту, отъездПрогулка по Ташкенту, отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Услуги гидов и экскурсоводов
  • Завтраки, ужин в 1-й и 2-й вечера, обеды, перекусы на маршруте треков
  • Мастер-классы
  • Входные билеты на экскурсиях
Что не входит в цену
  • Перелёт до Ташкента и обратно
  • Посещение бара в Ташкенте и ресторана в Самарканде
  • Дополнительное питание вне программы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённости, в зависимости от времени вашего прилёта
Завершение: Ташкент, аэропорт, ко времени вашего вылета
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхОбзорныеВсе туры6-дневные турыПрирода и пейзажиГорыВодопадыТреккинг и походы

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