Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Будем рассматривать переливающуюся на солнце мозаику и пить ароматный зелёный чай, восседая на топчанке, наслаждаться блюдами на ужине в местной семье и погружаться в культуру народа.
Вы побываете в мастерской керамиста, спуститесь к водохранилищу и останетесь наедине с природой в горах — да, даже в жарком Узбекистане вершины могут облачиться в белые шапки.
мая
мая
мая
мая
авг
авг
сен
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$850
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей с 10 лет.
Проживание. Будем жить в отелях 3*, 2-местные номера с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и 6 обедов. Остальное питание — за доплату.
Программа тура по дням
Прогулка по Ташкенту
Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.
Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш, возведённую из жжёного кирпича и украшенную разноцветной майоликой и глазурью. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.
Следующая точка маршрута — медресе Абулкасыма. Вы увидите великолепный памятник среднеазиатского зодчества 19 века в стиле восточного Ренессанса с бирюзовыми куполами и высоким порталом. В Музее прикладного искусства Узбекистана полюбуемся как современными, так и старинными изделиями народных мастеров: ковры, живопись, графика, ткани и фарфор.
Пообедаем в ресторане, где вы попробуете ароматные и аппетитные блюда национальной кухни. После трапезы отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.
Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.
Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём после насыщенного дня.
Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Бухары. Начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.
Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.
Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.
Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки. На площади сможем выпить зелёный чай, подкрепиться необычным блюдом национальной кухни, а затем отправимся дальше.
Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор. Постройка имеет четыре минарета с голубыми куполами, декорированными причудливыми узорами — полюбуемся каждым и убедимся, что ни один из рисунков не повторяется.
Вечером разместимся в отеле.
Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди
Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским. Зайдём внутрь и поразимся ярким интерьерам, рассмотрим витражи и уникальную резьбу по ганчу на зеркальном фоне — техника впервые была применена при оформлении тронного зала дворца. На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооуружение живёт сейчас.
Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.
Пройдёмся по роскошному саду во внутреннем дворе, рассмотрим богато декорированные фасады и купола сооружений. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.
После обеда — свободное время.
Визит к керамисту и переезд в Самарканд
Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и поедем в Самарканд. Проведём в дороге 3-4 часа. По пути остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства. Выпьем по чашечке ароматного зелёного чая в уютном внутреннем дворике, сидя на топчане — доске на невысоких ножках, и продолжим поездку.
В обед прибудем в Самарканд, пообедаем и разместимся в отеле. Затем — свободное время для самостоятельной прогулки по городу или отдыха.
Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.
Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.
Мавзолей Шахи Зинда и обсерватория Улугбека
После завтрака посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и отправимся на вокзал. Прибудем в Ташкент вечером на скоростном поезде и заселимся в отель.
Визит в горы и отъезд
Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию» в самом сердце Узбекистана, как ласково называют её местные. Насладимся безмятежной красотой дикой природы, полюбуемся заснеженными вершинами и вдоволь надышимся лесными ароматами, а затем спустимся к водохранилищу Чарвак. Вы увидите бирюзовый водоём в окружении утопающих в зелени гор и крутых обрывистых скал.
Прокатимся по канатной дороге, а затем, по желанию, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом, сочный шашлык из баранины или ароматную форель на мангале. Насладимся национальной кухней и к вечеру вернёмся в Ташкент. Затем — трансфер в аэропорт к вашим рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки в отелях, 6 разнообразных обедов
- Трансферы по маршруту
- Трансфер из аэропорта и в аэропорт
- Услуги гида
- Билеты на скоростные поезда Ташкент-Бухара, Самарканд-Ташкент (при отсутствии жд билетов, меняем на внутренние авиалинии)
- Мастер-класс по приготовлению плова в Самарканде
Что не входит в цену
- Международный перелет
- Обеды и ужины, кроме указанных в программе
- Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 30 $)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светлана Шарипова в Самарканде и Ситора Гиязова в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.
Ты чувствуешь себя не просто туристом, а желанным гостем! На протяжении всего тура ты окружен такой заботой, что кажется, что ты единственный турист компании, представляю какая колоссальная работа стоит за этим!
Программа тура прекрасно продумана, много экскурсий с прекрасными гидами, но есть и свободное время, чтобы погулять самому и закупиться сувенирами. Отдельно хочется отметить питание, огрооомные порции, и все ооочень вкусно! Отели замечательные, хоть они 3*, по уровню близки к 4*.
Еще раз огромное спасибо за эту сказку!))
Все гиды были замечательные. Оксана, Малика и Азнавур интересные, грамотные и позитивные.
Водители Руслан и Анвар тоже молодцы, всегда шли навстречу пожеланиям, помогали во всем.
В общем, у нашей поездки был только один минус. Гастрономический))). Еда в Узбекистане вкусная до невозможности, но точно не диетическая. Плов, манты, лагман, мастава….. удержаться нет сил, даже когда есть проблемы с ЖКТ)).
И в заключение. Послевкусие от Узбекистана такое, что хочется туда обязательно вернуться. И мы это обязательно сделаем. Только теперь уже летом, ведь фрукты сами себя не съедят)).
Спасибо всем, кто помогал нам в этой поездке. ASTOUR - молодцы!