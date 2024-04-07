Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш, возведённую из жжёного кирпича и украшенную разноцветной майоликой и глазурью. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Следующая точка маршрута — медресе Абулкасыма. Вы увидите великолепный памятник среднеазиатского зодчества 19 века в стиле восточного Ренессанса с бирюзовыми куполами и высоким порталом. В Музее прикладного искусства Узбекистана полюбуемся как современными, так и старинными изделиями народных мастеров: ковры, живопись, графика, ткани и фарфор.

Пообедаем в ресторане, где вы попробуете ароматные и аппетитные блюда национальной кухни. После трапезы отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.

Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём после насыщенного дня.