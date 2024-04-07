Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Авторский тур в Ташкенте

Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию

5
8 отзывов
Национальная кухня, сказочные дворцы, колоритные узкие улочки, по которым того и гляди пробежит Алладин с волшебной лампой, и богатая история — отправляемся в путешествие по Узбекистану.

Будем рассматривать переливающуюся на солнце мозаику и пить ароматный зелёный чай, восседая на топчанке, наслаждаться блюдами на ужине в местной семье и погружаться в культуру народа.

Вы побываете в мастерской керамиста, спуститесь к водохранилищу и останетесь наедине с природой в горах — да, даже в жарком Узбекистане вершины могут облачиться в белые шапки.
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Ближайшие даты:
5
мая
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мая
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26
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$850
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей с 10 лет.

Проживание. Будем жить в отелях 3*, 2-местные номера с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и 6 обедов. Остальное питание — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Ташкенту

Встречаемся в аэропорту Ташкента и отправляемся на экскурсию в историческую часть города. Посетим площадь Хаст-Имам, на которой расположено медресе Барак-Хан 6 века. Полюбуемся мозаичными панно на фасаде здания и заглянем в музей, где хранится знаменитая мусульманская реликвия — Коран халифа Османа, написанный в 7 веке и считающийся первоисточником священного писания.

Увидим Джума-мечеть Ходжа Ахрар Вали 15 века — старейшую в городе, а затем посетим медресе Кукельдаш, возведённую из жжёного кирпича и украшенную разноцветной майоликой и глазурью. Прогуляемся до базара «Чорсу», где можно купить ароматные специи и свежие фрукты, попробовать фирменные лепёшки, шурпу и лагман.

Следующая точка маршрута — медресе Абулкасыма. Вы увидите великолепный памятник среднеазиатского зодчества 19 века в стиле восточного Ренессанса с бирюзовыми куполами и высоким порталом. В Музее прикладного искусства Узбекистана полюбуемся как современными, так и старинными изделиями народных мастеров: ковры, живопись, графика, ткани и фарфор.

Пообедаем в ресторане, где вы попробуете ароматные и аппетитные блюда национальной кухни. После трапезы отправимся в современную часть города. Побываем на Площади Независимости, наполненной символами: земной шар на постаменте с выделенным Узбекистаном — свобода, арка «Эзгулик» с устремлёнными ввысь аистами — добрые и благородные стремления.

Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Затем полюбуемся роскошным зданием Большого театра имени Алишера Навои. Прогуляемся по площади Амира Тимура и сверим время по Ташкентским курантам. Вы услышите мелодичный звон, который раздаётся над сквером каждую четверть часа в память о погибших на войне солдатах.

Вечером заселимся в гостиницу и отдохнём после насыщенного дня.

Прогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по ТашкентуПрогулка по Ташкенту
2 день

Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари

Проснёмся рано, позавтракаем и поедем на вокзал. На скоростном поезде доберёмся до Бухары. Начнём прогулку по древнему городу с мавзолея Саманидов 9 века, самого древнего памятника исламской культуры в Средней Азии. Рядом с ним расположен мавзолей Чашма-Аюб с колодцем, который, по преданиям, появился после того, как Иов ударил посохом по земле и спас жителей от жажды.

Посетим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Войдём в здание через открытую веранду, своды которой держат изящные деревянные колонны. После отправимся в крепость Арк — мощную цитадель, бывшую резиденцию эмира. Доберёмся до центрального комплекса Бухары Пой Калян, расположенном на площади Регистан. Здесь располагаются сооружения 12-16 веков: мечеть Калян, минарт Калян и медресе Мири Араб. Побываем в торговых куполах, где можно купить пёстрые шёлковые платки, колокольчики на счастье, тюбетейки и украшения ручной работы.

Дойдём до медресе Улугбека 15 века. Здесь студентов обучали математике, астрономии и арабскому языку. Медресе Абдулазиз-хана возведена на 100 лет позже, но образует с соседним зданием единый ансамбль, демонстрирующий мощь среднеазиатских архитекторов и декораторов. Следующая точка маршрута — медресе Медресе Абдулазиз-хана, во внешнем декоре которого впервые была использована жёлтая краска, а на стена запечатлены китайские драконы и птицы счастья.

Посетим комплекс Ляби-Хауз у рукотворного бассейна на центральной площади. В средние века здесь велась торговля и заключались сделки. На площади сможем выпить зелёный чай, подкрепиться необычным блюдом национальной кухни, а затем отправимся дальше.

Увидим мечеть Магоки-Аттари с уникальным декором из шлифованного кирпича. Постройка 9 века постепенно уходит под землю — археологам пришлось откапывать её из песка. Насладимся образцами бухарского зодчества и отправимся к медресе Чор-Минор. Постройка имеет четыре минарета с голубыми куполами, декорированными причудливыми узорами — полюбуемся каждым и убедимся, что ни один из рисунков не повторяется.

Вечером разместимся в отеле.

Боло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-АттариБоло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-АттариБоло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-АттариБоло-Хауз, медресе Улугбека и мечеть Магоки-Аттари
3 день

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди

Сегодня отправляемся за пределы Бухары и держим курс на летнюю резиденцию последнего бухарского эмира Саида Алихмана. Окажемся во дворце Ситораи Мохи-хоса, архитектура которого причудливо сплетает восточные традиции среднеазиатского стиля с европейским. Зайдём внутрь и поразимся ярким интерьерам, рассмотрим витражи и уникальную резьбу по ганчу на зеркальном фоне — техника впервые была применена при оформлении тронного зала дворца. На экскурсии вы узнаете, как сложилась судьба прогрессивного бухарского правителя, как строилась необычная резиденция и чем сооуружение живёт сейчас.

Затем посетим мемориальный комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди, влекущий паломников со всего мира. Богослов Накшбанди был духовным наставником великого полководца Тимура, совершал хадж в Мекку 32 раза и призывал людей к скромности и труду.
Пройдёмся по роскошному саду во внутреннем дворе, рассмотрим богато декорированные фасады и купола сооружений. Услышим, как жил религиозный деятель, почему его считают покровителем Бухары и святым человеком, узнаем, в чём суть суфизма, увидим старинные мечети, медресе и захоронение Накшбанди.

После обеда — свободное время.

Дворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина НакшбандиДворец Ситораи Мохи-хоса и комплекс Ходжи Бахоуддина Накшбанди
4 день

Визит к керамисту и переезд в Самарканд

Позавтракаем в отеле, разместимся в машине и поедем в Самарканд. Проведём в дороге 3-4 часа. По пути остановимся в доме потомственного керамиста Абдулло, где вы узнаете секрет древнего ремесла и увидите процесс производства. Выпьем по чашечке ароматного зелёного чая в уютном внутреннем дворике, сидя на топчане — доске на невысоких ножках, и продолжим поездку.

В обед прибудем в Самарканд, пообедаем и разместимся в отеле. Затем — свободное время для самостоятельной прогулки по городу или отдыха.

Визит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в СамаркандВизит к керамисту и переезд в Самарканд
5 день

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова

После завтрака поедем в мавзолей Гур Эмир, где захоронен полководец Тамерлан. Рядом расположена жемчужина Самарканда — площадь Регистан. Вы увидите медресе Улугбека с причудливыми узорами в арабском стиле из голубой майоликовой плитки на фасадах здания. Пройдём по Ташкентской улице и окажемся у самой большой мечети Средней Азии Биби-Ханым, построенной в 14 веке по приказу Амира Тимура в честь его любимой жены.

Проникнемся атмосферой Самарканда на Сиабском базаре, где постараемся не потерять голову от буйства красок и многообразия ароматов. Вы сможете купить свежие фрукты, необычные украшения ручной работы и деликатесы. Пополним запасы сувениров и отправимся на мастер-класс, где вы научитесь делать настоящий узбекский плов. Поужинаем в семье и узнаем о традициях узбекского застолья.

Гур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению пловаГур Эмир, Сиабский базар и мастер-класс по изготовлению плова
6 день

Мавзолей Шахи Зинда и обсерватория Улугбека

После завтрака посетим комплекс мавзолеев Шахи Зинда. Пройдём по узкой улочке, образованной 11 усыпальницами с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидим захоронение Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Следующая точка маршрута — обсерватория 15 века на холме Кухак. Время не пощадило некогда выдающееся трёхэтажное здание, от него остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Удачная конструкция постройки позволила древним учёным с минимальными погрешностями вычислить длину звёздного года: они ошиблись всего в 1 минуту. Узнаем, какие открытия удалось совершить самаркандским астрономам и почему ими восхищались европейские учёные и отправимся на вокзал. Прибудем в Ташкент вечером на скоростном поезде и заселимся в отель.

Мавзолей Шахи Зинда и обсерватория УлугбекаМавзолей Шахи Зинда и обсерватория УлугбекаМавзолей Шахи Зинда и обсерватория УлугбекаМавзолей Шахи Зинда и обсерватория УлугбекаМавзолей Шахи Зинда и обсерватория Улугбека
7 день

Визит в горы и отъезд

Позавтракаем, разместимся в машине и поедем в горы Чимган — «маленькую Швейцарию» в самом сердце Узбекистана, как ласково называют её местные. Насладимся безмятежной красотой дикой природы, полюбуемся заснеженными вершинами и вдоволь надышимся лесными ароматами, а затем спустимся к водохранилищу Чарвак. Вы увидите бирюзовый водоём в окружении утопающих в зелени гор и крутых обрывистых скал.

Прокатимся по канатной дороге, а затем, по желанию, пообедаем в горном кафе. Рекомендуем попробовать маставу — суп с рисом, сочный шашлык из баранины или ароматную форель на мангале. Насладимся национальной кухней и к вечеру вернёмся в Ташкент. Затем — трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

Визит в горы и отъездВизит в горы и отъездВизит в горы и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки в отелях, 6 разнообразных обедов
  • Трансферы по маршруту
  • Трансфер из аэропорта и в аэропорт
  • Услуги гида
  • Билеты на скоростные поезда Ташкент-Бухара, Самарканд-Ташкент (при отсутствии жд билетов, меняем на внутренние авиалинии)
  • Мастер-класс по приготовлению плова в Самарканде
Что не входит в цену
  • Международный перелет
  • Обеды и ужины, кроме указанных в программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий (ок. 30 $)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента
Завершение: Аэропорт Ташкента. Выбирайте вечерние рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
2
1
евгения
7 апр 2024
Большое спасибо Асие Шариповой за отлично организованный тур по Узбекистану-прекрасный маршрут, четко организованные переезды и перелеты между городами, великолепные водители и комфортабельные автомобили, встречающие в точках прибытия. Поездка полностью изменила наше мнение о стране: мы увидели Узбекистан красивым, чистым, доброжелательным и гостеприимным.
Во многом благодаря таким замечательным, профессиональным экскурсоводам, влюбленым в свою страну, как Светлана Шарипова в Самарканде и Ситора Гиязова в Бухаре. Очень рекомендую и этот тур от Асии, и этих конкретных гидов.
Е
25 мар 2024
Потрясающая поездка! Организация тура была на высоте. Нам раздали подробный план экскурсий на каждый день. План был полностью выполнен. Очень компетентная и заботливая экскурсовод Альмира была с нами всю поездку, за исключением последнего дня в горах. Особенно мне понравилось то, что туристическая компания шла на встречу пожеланиям группы. Сам Узбекистан поразил своей природной красотой, вкуснейшей кухней, чистотой городов и сельской местности, уютными гостиницами, богатством культурного наследия. И, конечно, большое значение имело и то, что подобралась отличная группа туристов. Я могу с полной ответственностью рекомендовать туристическое агентство Асии для поездок по солнечному Узбекистану. Спасибо большое Трипстеру и Асие!
Е
24 окт 2023
Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид- хороший.
Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид-Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид-Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид-Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид-Здравствуйте! Тур мне понравился! Впечатления об Узбекистане незабываемые! Программа была замечательная, насыщенная, размещение по туру- комфортное,гид-
Ольга
9 окт 2023
Интересно, другая культура. В Центральной России не очень подробно изучают историю Средней Азии, можно больше фактов, это очень интересно. Все отели аутентичные. Понравилась еда, вкусно, везде мясо с разных вариантах.
Е
2 окт 2023
Отличная экскурсия
Галина
25 сен 2023
За подготовку и организацию тура готовы поставить 10 звёзд. У нас были приобретены билеты на даты не совпадающие с датами тура. И Асия предложила перенести его на последний день нашего прибывания в Ташкенте. С того момента, как мы прибыли в Ташкент и до нашего вылета, все было организовано на высшем уровне. Спасибо большое организатору тура Асие, водителям и отдельно нашему гиду Альмире, которая 24 на 7 была на связи с нами. Спасибо всей нашей группе за прекрасно проведенную неделю!!! Обязательно буду рекомендовать эту компанию всем, кто соберётся в Узбекистан.
М
18 сен 2023
Асия! Спасибо за чудесный отдых вам, гидам, водителям! Я бывалый путешественник и профессионал в туризме (занималась организацией туров по России для иностранцев), и для меня организация этого тура - это эталон!
Ты чувствуешь себя не просто туристом, а желанным гостем! На протяжении всего тура ты окружен такой заботой, что кажется, что ты единственный турист компании, представляю какая колоссальная работа стоит за этим!
Программа тура прекрасно продумана, много экскурсий с прекрасными гидами, но есть и свободное время, чтобы погулять самому и закупиться сувенирами. Отдельно хочется отметить питание, огрооомные порции, и все ооочень вкусно! Отели замечательные, хоть они 3*, по уровню близки к 4*.
Еще раз огромное спасибо за эту сказку!))
Алексей
12 фев 2023
Замечательная поездка получилась, в т. ч. и по организации. Сначала руководила Асия, потом передала нас Мамуре)). На все вопросы получали быстрые чёткие ответы. Претензий нет ни по программе, ни по передвижению, ни по отелям. Красоты и древности Узбекистана описывать сложно, надо увидеть своими глазами, это просто огонь.
Все гиды были замечательные. Оксана, Малика и Азнавур интересные, грамотные и позитивные.
Водители Руслан и Анвар тоже молодцы, всегда шли навстречу пожеланиям, помогали во всем.
В общем, у нашей поездки был только один минус. Гастрономический))). Еда в Узбекистане вкусная до невозможности, но точно не диетическая. Плов, манты, лагман, мастава….. удержаться нет сил, даже когда есть проблемы с ЖКТ)).
И в заключение. Послевкусие от Узбекистана такое, что хочется туда обязательно вернуться. И мы это обязательно сделаем. Только теперь уже летом, ведь фрукты сами себя не съедят)).
Спасибо всем, кто помогал нам в этой поездке. ASTOUR - молодцы!
Замечательная поездка получилась, в т. ч. и по организации. Сначала руководила Асия, потом передала нас Мамуре)).

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамаркандПрирода и пейзажиГорыБазарыШопинг

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