Погрузитесь в магию звёздного неба в уникальном ночном путешествии! Вас ждёт посещение гелиокомплекса и наблюдение за звёздами через телескоп, уютный вечер у костра, картошка на углях и рассказ профессионального астронома о тайнах вселенной!
Описание экскурсииПриглашаем вас совершить увлекательное ночное путешествие к Гелиокомплексу и Институту материаловедения при НПО «Физика-Солнце». Вместе мы откроем для себя волшебное небо и насладимся наблюдением за звездами. Приятным бонусом поездки станет возможность загадать заветное желание. Прибыв в наш пункт назначения, вы непременно оцените потрясающую люстру, уникальную в своем роде, а штатный астроном с удовольствием поведает вам о Полярной звезде, тайнах Большой Медведицы и поверхности Луны, а также со знанием, но без излишней назидательности ответит на возникшие вопросы. Эта насыщенная экскурсионная программа начнется в специальном отведенном месте с костром и телескопом. Вы сможете подкрепиться пожаренной на костре картошкой и разнообразить свой досуг наблюдением за звездами и планетами. Уверены, такое необычное ночное приключение останется в вашей памяти надолго.
Сбор участников в 17:00. Отправление в Ташкент в 23:00. Приблизительное время прибытия в Ташкент — 00:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Гелиокомплекс
- Ночное небо и звезды через телескоп
Что включено
- Услуги профессионального гида
- Транспорт
- Телескоп для наблюдений
- Уютное место с костром, картофель на углях.
Что не входит в цену
- Входные билеты в Институт материаловедения (30€)
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Сбор участников в 17:00. Отправление в Ташкент в 23:00. Приблизительное время прибытия в Ташкент — 00:00.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
