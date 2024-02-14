Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней
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даты
Описание
Что вас ожидает
Институт Солнца
Аналог этой достопримечательности Узбекистана есть только в одной стране мира — расскажем, в какой. Научный центр главной звезды галактики находится на высоте 1100 метров: здесь чистый воздух, и солнце светит 280 дней в году. Объект грандиозен: он состоит из гелиоконцентратора, который собран из 10700 зеркал. По желанию вы сможете подняться наверх и сделать необычные фото с видом на зеркала и горы. Гид проведёт для вас экскурсию по гелиокомплексу и покажет материалы, которые изготавливает институт.
Дегустация самсы в Паркенте
Чтобы глубже ощутить местные традиции и колорит, мы угостим вас традиционной кук-самсой из тандыра. Она не только вкусная, но и полезная: готовится из семи горных трав (мадора, мяты-ялпиза, щавеля, шпината и других). Если захотите, можно будет также попробовать самсу с тыквой, мясом и другими сезонными начинками.
Заповедная зона Сукок
После дегустации мы посетим заповедный лес Сукок, поднимемся на хребет, прогуляемся сквозь ветвистый хвойный лес и дойдём до «поющей пещеры». Называется она так, потому что рядом с ней слышно шум воды, которая бурлит глубоко под землёй. После вас будет ждать несложный треккинг через скалистый участок, откуда открываются панорамы гор Сукока.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии доставим в любую локацию Ташкента.
- Самса входит в стоимость, по желанию другие блюда и напитки оплачиваются отдельно
- Экскурсию в Институте Солнца для вас проведёт местный гид
- Входные билеты оплачиваются дополнительно: €5 c человека в институт, €2 — в заповедник.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.