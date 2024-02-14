Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку! В программе мы объединили 3 локации. Вы побываете в уникальном институте Солнца и узнаете, чем он занимается. Посетите город Паркент и попробуете популярный местный деликатес — кук самсу. Прогуляетесь по заповедному лесу Сукок и раскроете, почему спрятанная в хвойном лесу пещера «поёт».

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Описание

Что вас ожидает

Институт Солнца

Аналог этой достопримечательности Узбекистана есть только в одной стране мира — расскажем, в какой. Научный центр главной звезды галактики находится на высоте 1100 метров: здесь чистый воздух, и солнце светит 280 дней в году. Объект грандиозен: он состоит из гелиоконцентратора, который собран из 10700 зеркал. По желанию вы сможете подняться наверх и сделать необычные фото с видом на зеркала и горы. Гид проведёт для вас экскурсию по гелиокомплексу и покажет материалы, которые изготавливает институт.

Дегустация самсы в Паркенте

Чтобы глубже ощутить местные традиции и колорит, мы угостим вас традиционной кук-самсой из тандыра. Она не только вкусная, но и полезная: готовится из семи горных трав (мадора, мяты-ялпиза, щавеля, шпината и других). Если захотите, можно будет также попробовать самсу с тыквой, мясом и другими сезонными начинками.

Заповедная зона Сукок

После дегустации мы посетим заповедный лес Сукок, поднимемся на хребет, прогуляемся сквозь ветвистый хвойный лес и дойдём до «поющей пещеры». Называется она так, потому что рядом с ней слышно шум воды, которая бурлит глубоко под землёй. После вас будет ждать несложный треккинг через скалистый участок, откуда открываются панорамы гор Сукока.

Организационные детали