Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Индивидуальная экскурсия в Ташкенте

Забраться в «поющую пещеру», побывать в гелиокомплексе и познакомиться с узбекской кухней

5
1 отзыв
Прикоснитесь к истории, природе и кухне Узбекистана за одну поездку! В программе мы объединили 3 локации. Вы побываете в уникальном институте Солнца и узнаете, чем он занимается. Посетите город Паркент и попробуете популярный местный деликатес — кук самсу. Прогуляетесь по заповедному лесу Сукок и раскроете, почему спрятанная в хвойном лесу пещера «поёт».
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Институт Солнца, лес Сукок и дегустация самсы
Ближайшие даты:
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Описание

Что вас ожидает

Институт Солнца

Аналог этой достопримечательности Узбекистана есть только в одной стране мира — расскажем, в какой. Научный центр главной звезды галактики находится на высоте 1100 метров: здесь чистый воздух, и солнце светит 280 дней в году. Объект грандиозен: он состоит из гелиоконцентратора, который собран из 10700 зеркал. По желанию вы сможете подняться наверх и сделать необычные фото с видом на зеркала и горы. Гид проведёт для вас экскурсию по гелиокомплексу и покажет материалы, которые изготавливает институт.

Дегустация самсы в Паркенте

Чтобы глубже ощутить местные традиции и колорит, мы угостим вас традиционной кук-самсой из тандыра. Она не только вкусная, но и полезная: готовится из семи горных трав (мадора, мяты-ялпиза, щавеля, шпината и других). Если захотите, можно будет также попробовать самсу с тыквой, мясом и другими сезонными начинками.

Заповедная зона Сукок

После дегустации мы посетим заповедный лес Сукок, поднимемся на хребет, прогуляемся сквозь ветвистый хвойный лес и дойдём до «поющей пещеры». Называется она так, потому что рядом с ней слышно шум воды, которая бурлит глубоко под землёй. После вас будет ждать несложный треккинг через скалистый участок, откуда открываются панорамы гор Сукока.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном легковом автомобиле. Мы заберём вас из отеля и после экскурсии доставим в любую локацию Ташкента.
  • Самса входит в стоимость, по желанию другие блюда и напитки оплачиваются отдельно
  • Экскурсию в Институте Солнца для вас проведёт местный гид
  • Входные билеты оплачиваются дополнительно: €5 c человека в институт, €2 — в заповедник.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
14 фев 2024
Посетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которого есть только во Франции! Что сказать, насыщенная экскурсия, виды с леса на горы, поющая пещера,древние руины, несколько небольших водопадов, речка, пасика и в завершении горячая самса из тандыра стоят потраченного времени. Безусловно рекомендую к посещению. Гид Баходыр очень гостеприимный и начитанный, не жалеет своего времени, показывает все не торопясь, что также вызывает приятные впечатления. Спасибо, очень доволен.
Посетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которогоПосетил загадочный и волшебный лес Сукок и еще более уникальный объект Узбекистана Геликомплекс Солнце, аналог, которого

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