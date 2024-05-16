Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее научные достижения и великолепную природу Узбекистана! Вы осмотрите расположенный в горах Институт Солнца, где находится одна из двух в мире гигантских солнечных печей. Местный гид расскажет, как она функционирует и в чём её ценность. А потом мы отправимся в лес Сукок: гулять и дышать хвойным воздухом.
Гелиокомплекс Солнце — самая необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Подобное сооружение в мире есть только во Франции. Вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи. Попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе диаметром 2 метра и сделаете фото с зеркалами разных форм.
Лес Сукок: отдых и перезагрузка
Вы погуляете по живописному лесу с хвойными рощами и огромными деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет. Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы. А ещё мы устроим привал на полянке: отдохнём и поговорим на интересные вам темы. Я с радостью расскажу о традициях и культуре Узбекистана. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время, где вкусно поесть и куда съездить самостоятельно.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид Института Солнца
В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле
Входные билеты оплачиваются отдельно
В середине программы мы можем сделаем перерыв на обед в кафе с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 512 туристов
Всем привет! Я Шерзод, коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о ее культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Павел
16 мая 2024
Экскурсия понравилась. Водитель-экскурсовод Шерзод приехал за нами в отель вовремя, много рассказывал по дороге о местных особенностях и привычках. Время в пути прошло незаметно. На Солнечной станции пришлось доплатить за читать дальше
экскурсию местного экскурсовода. Он много и с энтузиазмом рассказывал об истории создания станции, ее реконструкции, принципа действия. Показывал эксперименты с фокусировкой солнечной энергии. Довольно интересно. На самой станции сейчас идет ремонт. На данный момент - это в основном туристический объект.
Кристина
14 апр 2024
В начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объект - Институт Солнца. Очень повезло с погодой и водителем Шерзодом, который по дороге рассказал читать дальше
немало интересных фактов о стране и её жителях, ответил на наши вопросы и посоветовал, куда ещё сходить и что купить из сувениров. Гелиокомплекс произвёл ожидаемое впечатление. Экскурсию нам провёл сотрудник, продемонстрировавший опыты и рассказавший об устройстве работы большой печи. Немного не хватило информации, но подана она была доходчиво и наглядно. После прогулялись по лесу Сукок, отдохнули в тени сосен, полюбовались горными видами, встретили лошадей. А в конце ждал вкусный обед за топчаном. Попробовали шашлык из баранины и курицы и даже поучаствовали в приготовлении лепёшек в тандыре. Всем рекомендую съездить с Шерзодом в эти края и узнать много нового в приятной компании
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Наталья
3 ноя 2023
в данном случае поездка- более услуги водителя и гида, прогулка- нежели чем экскурсия. Как водитель и гид Шерзод очень приятный, интеллигентный: отличная компания, хорошо знает русский язык. В институте Солнца читать дальше
экскурсию проводят другие сотрудники, нам очень повезло, у нас была информационно насыщенная программа. Шерзод добросовестно фотографировал меня (я была одна), и сопровождал меня везде, в том числе на смотровую площадку. Лес СуКок - просто прогулка в зоне отдыха, информационно не насыщенная. Рекомендуется тем, кто не спешит.
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Елена
9 окт 2023
Очень интересная экскурсия, которая началась в необычном месте -институте Солнца и продолжилась в прекрасном заповеднике Сукок с чистейшим воздухом и красивыми видами на горные дали. Шерзод приятный и доброжелательный человек, который стремится сделать вашу поездку комфортной и наполненной впечатлениями.
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Наталия
30 сен 2023
Шерзод великолепен. Деликатный, терпеливый, позитивный, интеллигентный. Полный восторг. Институт Солнца однозначно рекомендую. Подробности поездки можно увидеть на моем телеграм канале" Поворот на Хераково" 30 сентября 2023.
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Андрей
14 сен 2023
Ездили с Шерзодом 14.09.2023 в гелиокомплекс и лес Сукок. Шерзод отличный рассказчик и вообще приятный в общении человек. Сам гелиокомплекс стоит того, чтобы его увидеть. Узбекистанцы молодцы, что сохранили это читать дальше
наследие Союза и оно продолжает работать! Лес Сукок тоже очень понравился, прекрасные пейзажи, но будьте готовы к подъемам и спускам по горным тропам. На обед казан кебаб в живописном месте, это вообще замечательно, вкуснейшая еда под приятную беседу! Определенно рекомендую всем.
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Оксана
24 авг 2023
Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды, просто дух захватывает, и гордость берет за советских строителей. Работники института молодцы, сохранили и читать дальше
развивают уникальный объект. Лес Сукок замечательное место для прогулок, множество тропинок и разнообразие природы. Но пожалуй самое интересное, это дорога к лесу, весь район засажен виноградниками, можно остановится, посмотреть, пособирать и конечно попробовать. Отдельное спасибо Шерзоду за внимание, человек умеет слушать и слышать. Рассказал много интересных фактов по дороге, остановился там, где именно хотелось, подсказал куда обратить внимание и всё очень спокойно и не навязчиво. Однозначно, рекомендуем и гида и экскурсию.
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Татьяна
5 июня 2023
Яркое солнце, приятный запах соснового леса и лёгкая нотка знаний - прекрасное сочетание. Красивые виды и удовольствие от пешей прогулки прилагаются. Спасибо!
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