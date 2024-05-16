Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок

Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее научные достижения и великолепную природу Узбекистана! Вы осмотрите расположенный в горах Институт Солнца, где находится одна из двух в мире гигантских солнечных печей. Местный гид расскажет, как она функционирует и в чём её ценность. А потом мы отправимся в лес Сукок: гулять и дышать хвойным воздухом.
4.88
8 отзывов
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Институт Солнца: наглядные научные изобретения

Гелиокомплекс Солнце — самая необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Подобное сооружение в мире есть только во Франции. Вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи. Попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе диаметром 2 метра и сделаете фото с зеркалами разных форм.

Лес Сукок: отдых и перезагрузка

Вы погуляете по живописному лесу с хвойными рощами и огромными деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет. Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы. А ещё мы устроим привал на полянке: отдохнём и поговорим на интересные вам темы. Я с радостью расскажу о традициях и культуре Узбекистана. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время, где вкусно поесть и куда съездить самостоятельно.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведут один из гидов нашей дружной команды и гид Института Солнца
  • В стоимость включен трансфер на легковом автомобиле
  • Входные билеты оплачиваются отдельно
  • В середине программы мы можем сделаем перерыв на обед в кафе с национальной кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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П
16 мая 2024
Экскурсия понравилась. Водитель-экскурсовод Шерзод приехал за нами в отель вовремя, много рассказывал по дороге о местных особенностях и привычках. Время в пути прошло незаметно. На Солнечной станции пришлось доплатить за
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экскурсию местного экскурсовода. Он много и с энтузиазмом рассказывал об истории создания станции, ее реконструкции, принципа действия. Показывал эксперименты с фокусировкой солнечной энергии. Довольно интересно. На самой станции сейчас идет ремонт. На данный момент - это в основном туристический объект.

Кристина
14 апр 2024
В начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объект - Институт Солнца. Очень повезло с погодой и водителем Шерзодом, который по дороге рассказал
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немало интересных фактов о стране и её жителях, ответил на наши вопросы и посоветовал, куда ещё сходить и что купить из сувениров. Гелиокомплекс произвёл ожидаемое впечатление. Экскурсию нам провёл сотрудник, продемонстрировавший опыты и рассказавший об устройстве работы большой печи. Немного не хватило информации, но подана она была доходчиво и наглядно. После прогулялись по лесу Сукок, отдохнули в тени сосен, полюбовались горными видами, встретили лошадей. А в конце ждал вкусный обед за топчаном. Попробовали шашлык из баранины и курицы и даже поучаствовали в приготовлении лепёшек в тандыре. Всем рекомендую съездить с Шерзодом в эти края и узнать много нового в приятной компании

В начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объектВ начале апреля были в Узбекистане с подругами и решили посетить уникальный в своем роде объект
Н
3 ноя 2023
в данном случае поездка- более услуги водителя и гида, прогулка- нежели чем экскурсия. Как водитель и гид Шерзод очень приятный, интеллигентный: отличная компания, хорошо знает русский язык. В институте Солнца
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экскурсию проводят другие сотрудники, нам очень повезло, у нас была информационно насыщенная программа. Шерзод добросовестно фотографировал меня (я была одна), и сопровождал меня везде, в том числе на смотровую площадку. Лес СуКок - просто прогулка в зоне отдыха, информационно не насыщенная. Рекомендуется тем, кто не спешит.

в данном случае поездка- более услуги водителя и гида, прогулка- нежели чем экскурсия. Как водитель ив данном случае поездка- более услуги водителя и гида, прогулка- нежели чем экскурсия. Как водитель и
Е
9 окт 2023
Очень интересная экскурсия, которая началась в необычном месте -институте Солнца и продолжилась в прекрасном заповеднике Сукок с чистейшим воздухом и красивыми видами на горные дали. Шерзод приятный и доброжелательный человек, который стремится сделать вашу поездку комфортной и наполненной впечатлениями.
Очень интересная экскурсия, которая началась в необычном месте -институте Солнца и продолжилась в прекрасном заповеднике Сукок
Н
30 сен 2023
Шерзод великолепен. Деликатный, терпеливый, позитивный, интеллигентный. Полный восторг.
Институт Солнца однозначно рекомендую. Подробности поездки можно увидеть на моем телеграм канале" Поворот на Хераково" 30 сентября 2023.
А
14 сен 2023
Ездили с Шерзодом 14.09.2023 в гелиокомплекс и лес Сукок. Шерзод отличный рассказчик и вообще приятный в общении человек. Сам гелиокомплекс стоит того, чтобы его увидеть. Узбекистанцы молодцы, что сохранили это
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наследие Союза и оно продолжает работать!
Лес Сукок тоже очень понравился, прекрасные пейзажи, но будьте готовы к подъемам и спускам по горным тропам. На обед казан кебаб в живописном месте, это вообще замечательно, вкуснейшая еда под приятную беседу!
Определенно рекомендую всем.

Ездили с Шерзодом 14.09.2023 в гелиокомплекс и лес Сукок. Шерзод отличный рассказчик и вообще приятный вЕздили с Шерзодом 14.09.2023 в гелиокомплекс и лес Сукок. Шерзод отличный рассказчик и вообще приятный вЕздили с Шерзодом 14.09.2023 в гелиокомплекс и лес Сукок. Шерзод отличный рассказчик и вообще приятный в
О
24 авг 2023
Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды, просто дух захватывает, и гордость берет за советских строителей. Работники института молодцы, сохранили и
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развивают уникальный объект.
Лес Сукок замечательное место для прогулок, множество тропинок и разнообразие природы. Но пожалуй самое интересное, это дорога к лесу, весь район засажен виноградниками, можно остановится, посмотреть, пособирать и конечно попробовать.
Отдельное спасибо Шерзоду за внимание, человек умеет слушать и слышать. Рассказал много интересных фактов по дороге, остановился там, где именно хотелось, подсказал куда обратить внимание и всё очень спокойно и не навязчиво. Однозначно, рекомендуем и гида и экскурсию.

Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды,Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды,Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды,Посетили экскурсию в институт Солнца. Очень необычное место и очень интересное, монументальное, с большой перспективой. Виды,
Т
5 июня 2023
Яркое солнце, приятный запах соснового леса и лёгкая нотка знаний - прекрасное сочетание. Красивые виды и удовольствие от пешей прогулки прилагаются. Спасибо!
Яркое солнце, приятный запах соснового леса и лёгкая нотка знаний - прекрасное сочетание. Красивые виды и

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