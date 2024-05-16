Приглашаю в насыщенное однодневное путешествие, сочетающее научные достижения и великолепную природу Узбекистана! Вы осмотрите расположенный в горах Институт Солнца, где находится одна из двух в мире гигантских солнечных печей. Местный гид расскажет, как она функционирует и в чём её ценность. А потом мы отправимся в лес Сукок: гулять и дышать хвойным воздухом.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Институт Солнца: наглядные научные изобретения

Гелиокомплекс Солнце — самая необычная достопримечательность в окрестностях Ташкента. Он был построен в 80-е годы на открытом холме, в экологически чистом предгорном районе. Подобное сооружение в мире есть только во Франции. Вы познакомитесь с историей и структурой солнечной печи. Попробуете сжечь что-нибудь в миниатюрном гелиоконцентраторе диаметром 2 метра и сделаете фото с зеркалами разных форм.

Лес Сукок: отдых и перезагрузка

Вы погуляете по живописному лесу с хвойными рощами и огромными деревьями, возраст которых насчитывает сотни лет. Подышите чистым воздухом и напитаетесь энергией природы. А ещё мы устроим привал на полянке: отдохнём и поговорим на интересные вам темы. Я с радостью расскажу о традициях и культуре Узбекистана. А также поделюсь личными советами: что посмотреть в свободное время, где вкусно поесть и куда съездить самостоятельно.

Организационные детали