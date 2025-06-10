Мои заказы

Путешествие к Солнцу

Погрузитесь в мир солнечных исследований в Ташкенте. Посетите Институт Солнца и узнайте, как учёные изучают светило. Завершите день узбекским обедом
Туристы отправляются в уникальное путешествие к Институту Солнца, расположенному на высоте более 1000 метров.

Здесь, в окружении чистого воздуха и под лучами солнца, исследователи изучают светило с помощью гигантского параболического зеркала.
читать дальше

Посетители узнают о научных открытиях и увидят печь, где температура достигает 3000 градусов.

После экскурсии предлагается обед в ресторане национальной кухни, где можно попробовать плов и самсу, а также познакомиться с узбекскими традициями. Включены трансфер и входные билеты

4.78
9 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌞 Уникальный научный объект
  • 🔍 Интересные открытия учёных
  • 🍽️ Вкусная узбекская кухня
  • 🚗 Комфортабельный трансфер
  • 📸 Возможность фотосессии

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря уникальному расположению Института Солнца. Независимо от времени года, вы сможете насладиться интересной программой и вкусной узбекской кухней.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие к Солнцу
Путешествие к Солнцу
Путешествие к Солнцу
Ближайшие даты:
3
июл4
июл5
июл6
июл8
июл9
июл10
июл
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Институт Солнца

Описание экскурсии

Институт Солнца — настоящий эксклюзив Узбекистана, аналогов которому практически нет в мире (разве что во Франции). Научно-исследовательский центр находится на высоте свыше 1000 метров, где воздух чист и разряжен, а солнечная погода 280 дней в году позволяет исследователям работать практически непрерывно.

Вы увидите гигантское зеркало в форме параболы, с помощью которого генерируют солнечную энергию, и печь, где температура за секунду повышается до 3000 градусов Цельсия. Сотрудники музея расскажут вам о своей работе и открытиях, которые они успели сделать.

После посещения гелиокомплекса вы пообедаете (поужинаете) в ресторане национальной кухни, где отведаете плов, самсу и другие узбекские блюда. А заодно узнаете о традициях нашего народа.

Организационные детали

  • В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или Lada XRAY, входные билеты
  • Обед (ужин) оплачивается самостоятельно: средний чек — $10 за человека
  • За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа людей, а также фотосессия на маршруте — подробности в переписке
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего местонахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
Дмитрий
10 июн 2025
Огромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, где работают настоящие энтузиасты своего дела. Благодаря Ильхому по институту Солнца нас водили самые лучшие
читать дальше

специалисты, даже удалось поуправлять гелиостатом. На обратном пути был обед в очень атмосферном кафе с божественными шашлыками. Ильхом очень интересный человек, я его слушал всю дорогу и узнал очень много нового. Он же помог посетить недавно открывшийся геологический музей в Ташкенте - тоже великолепное место. Рахмат!

Огромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, гдеОгромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, где
А
28 мая 2025
Институт Солнца - очень интересное место, посетить стоит. Там местные сотрудники проводят краткую экскурсию, остальное время ходите смотрите самостоятельно. К сожалению, нам не повезло с гидом. Гуля очень доброжелательная, но
читать дальше

вся ее роль свелась к роли водителя. Ничего интересного нам не рассказала за всю дорогу, ни на какие вопросы ответить не смогла. Ни про институт Солнца ни про ташкент. Довезла и увезла.

Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Добрый день Александра. Мне как организатору данной экскурсии очень жаль что поездка в Институт Солнца с Гулей не оправдала ваши
читать дальше

ожидания. Обычно гидесса Гульнара относится к своей работе с большой ответственностью. Она имеет обширные знания в различных направлениях и в большинстве случает получает только положительные отзывы. Я со своей стороны разберусь в сложившейся ситуации, проведу дополнительные занятия и инструктаж в целях не допущения таких ситуаций в дальнейшей нашей деятельности. Спасибо за Ваш отзыв.

А
1 апр 2025
Отлично съездили в Институт солнца с Игорем! Очень увлеченный человек, умеет преподнести материал. Бонусом идет талант фотографа. Игорь довезет, покажет, расскажет и запечатлеет на память - идеальное комбо.
Сам Институт восхищает масштабом. Все еще можно подняться на самый верх, откуда открываются шикарные виды. Рекомендую подниматься по лестнице даже если лифт будет работать.
Жаль чай не разливали и нагретого солнцем чайника.
Я
23 мар 2025
Что я могу сказать? Хаету и Игорю- нашему гиду, огромное спасибо! Все четко: заранее выслали номер авто, номер водителя,сам путь до точки, полное уточнённые расписание с поправками,как говорится,на ветер,что ожидается
читать дальше

по погоде,свои рекомендации по туру. А что ещё надо? А надо отличная компания, супер настроение. А все это и было!
Игорь предоставляет своим гостям услуги фотографа. Бесплатно,ребята! Это его фишка,как он сам говорит. Получаете огроменную кучу своих фото + смотрированный небольшой фильм про ваш день. Мало того, у него ещё и реквизит для фото есть:)Это ж супер здорово!
Отдельно отмечу,что Игорь постоянно все рассказывает,знает,что показать на что обратить внимание. Приятный человек.
По наполненности тура вопросов вообще нет. Как оговорили заранее так все и было+ локация сюрприз:) Моя семья осталась очень довольна днём,проведенным в компании с Игорем. Мы и на следующий день ангажировали Игоря:)
Хаету большое спасибо за организацию отдыха и помощь в подборе гидов в других городах Узбекистана. Очень важно найти хороших,знающих историю,увлечённых и любящих свое дело.
Вам процветания в делах! Желаем не вредных туристов и лёгких туров!

Что я могу сказать? Хаету и Игорю- нашему гиду, огромное спасибо! Все четко: заранее выслали номерЧто я могу сказать? Хаету и Игорю- нашему гиду, огромное спасибо! Все четко: заранее выслали номер
Olessya
20 мар 2025
Мне экскурсия понравилась. Кроме того, что комплекс - сам по себе уникальный, Константин интересно и обстоятельно рассказывал, был внимательным и предупредительным. Очень рекомендую!
Анастасия
8 мар 2025
Мы ходили на экскурсию с Игорем — и это было топ! Решили поделиться впечатлениями и крикнуть всем: «Ребята, вам сюда!»😊
Если любите, чтобы было не только познавательно, но и по-домашнему уютно,
читать дальше

то Игорь ваш человек.

С ним мы практически сразу расслабились, никакого занудства, сплошные интересные истории. А еще Игорь — мастер сюрпризов: рассказал и показал даже больше, чем было в программе! Видно, что горит своим делом и заряжает этим остальных.

Интересно, с юмором, все все подготовленно, сам поставит, оденет сфотографирует😂

Если хотите классно провести время и уйти с кучей эмоций вместо усталости — берите эту экскурсию. Хотя на обратном пути я прекрасно поспала)
Игорю отдельный респект — спасибо за крутой день! 👏✨
Рекомендуем👌🏻

Мы ходили на экскурсию с Игорем — и это было топ! Решили поделиться впечатлениями и крикнуть всем: «Ребята, вам сюда!»😊Мы ходили на экскурсию с Игорем — и это было топ! Решили поделиться впечатлениями и крикнуть всем: «Ребята, вам сюда!»😊
И
7 мар 2025
Экскурсия получилась просто блистательная. Нашим гидом был Игорь, который смог сделать наше сегодняшнее пребывание в Ташкенте просто на все 200%. Он поведал нам кучу интересных историй о городе, стране и
читать дальше

самом институте солнца (куда, собственно, и была экскурсия). Очень рекомендуем всем туристам- это и познавательно и незабываемо весело. Плюсом наш гид организовал нам фотосессию, что даже не было заявлено. Еще раз спасибо. Увлекательная экскурсия и мега обворожительный гид!

А
3 мар 2025
Из всех предложений выбрали "Едем к Солнцу" и не пожалели. Организатор сделал нам хорошую скидку
! Отлично осведомленный во всех вопросах гид,чистая машина и аккуратное вождение. Интересные рассказы про Узбекистан и
читать дальше

очень познавательная экскурсия в институте Солнца которую провел профессор института. Шикарные горные пейзажи. Отличный обед на свежем воздухе у горной речки в кафе национальной Узбекской кухни. Огромное спасибо! Рекомендуем этого организатора и его команду гидов!

И
23 фев 2025
Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.
Это уникальное место, где наука и природа встречаются, чтобы создать впечатляющее зрелище.
С первых минут экскурсии мы были поражены масштабом и
читать дальше

сложностью инженерных сооружений. Огромные гелиостаты, словно гигантские зеркала создают ощущение, что находишься в фантастическом фильме.
Экскурсовод подробно и интересно рассказал об истории создания института, его научных достижениях и перспективах использования солнечной энергии. Мы узнали много нового о том, как работает солнечная печь, и какие исследования здесь проводятся.
Впечатлила возможность увидеть, как солнечная энергия используется для получения высоких температур.
Помимо научных аспектов, нас поразила красота окружающей природы. Институт расположен в живописном горном районе, откуда открываются потрясающие виды.
Экскурсия была хорошо организована, с удобным транспортом и профессиональным гидом. Мы рекомендуем эту экскурсию всем, кто интересуется наукой, технологиями и природой. Это уникальная возможность увидеть, как солнечная энергия может быть использована для блага человечества.
По окончании осмотра комплекса института, гид нам предложил заехать в святое место мусульман, мечеть Мечеть Хазрат Али Бува
(Святой Дед Али).
Как многие места в Узбекистане это место связывают с легендой о Хазрате Али, потомке Пророка. Обедали в чайхане национальной кухни, которая находится в предгорье на берегу горной речки, где мы попробовали вкусные шашлыки из баранины, самсу с зеленью и другие блюда национальной кухни.
Спасибо большое команде за прекрасный день и интересную экскурсию!
Рекомендуем обращаться к данной команде гидов для организации ваших экскурсий.

Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - в Институт Солнца
На машине
5 часов
43 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия в Институт Солнца: наука и природа в гармонии
Откройте мир науки и природы с экскурсией в Институт Солнца. Гигантская солнечная печь, инновационные разработки и великолепные виды
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$110 за всё до 3 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
На машине
7 часов
-
10%
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - в Институт Солнца и лес Сукок
Посетить необычный гелиокомплекс с солнечной печью и зарядиться энергией природы в хвойном лесу
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$110$122 за всё до 4 чел.
От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
На машине
8 часов
-
10%
57 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
От науки к вершинам: поездка в Институт Солнца и горы Чимган
Путешествие начинается с посещения Института Солнца, где можно изучить солнечную активность. Затем вас ждут Чимганские горы, озеро Чарвак и древние петроглифы
Начало: В отеле/аэропорту/на вокзале
Завтра в 09:00
5 июл в 09:00
$144$160 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте