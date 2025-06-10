Экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря уникальному расположению Института Солнца. Независимо от времени года, вы сможете насладиться интересной программой и вкусной узбекской кухней.

Туристы отправляются в уникальное путешествие к Институту Солнца, расположенному на высоте более 1000 метров.Здесь, в окружении чистого воздуха и под лучами солнца, исследователи изучают светило с помощью гигантского параболического зеркала.

Посетители узнают о научных открытиях и увидят печь, где температура достигает 3000 градусов. После экскурсии предлагается обед в ресторане национальной кухни, где можно попробовать плов и самсу, а также познакомиться с узбекскими традициями. Включены трансфер и входные билеты

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Описание экскурсии

Институт Солнца — настоящий эксклюзив Узбекистана, аналогов которому практически нет в мире (разве что во Франции). Научно-исследовательский центр находится на высоте свыше 1000 метров, где воздух чист и разряжен, а солнечная погода 280 дней в году позволяет исследователям работать практически непрерывно.

Вы увидите гигантское зеркало в форме параболы, с помощью которого генерируют солнечную энергию, и печь, где температура за секунду повышается до 3000 градусов Цельсия. Сотрудники музея расскажут вам о своей работе и открытиях, которые они успели сделать.

После посещения гелиокомплекса вы пообедаете (поужинаете) в ресторане национальной кухни, где отведаете плов, самсу и другие узбекские блюда. А заодно узнаете о традициях нашего народа.

Организационные детали