Туристы отправляются в уникальное путешествие к Институту Солнца, расположенному на высоте более 1000 метров.
Здесь, в окружении чистого воздуха и под лучами солнца, исследователи изучают светило с помощью гигантского параболического зеркала.
Здесь, в окружении чистого воздуха и под лучами солнца, исследователи изучают светило с помощью гигантского параболического зеркала.
5 причин купить эту экскурсию
- 🌞 Уникальный научный объект
- 🔍 Интересные открытия учёных
- 🍽️ Вкусная узбекская кухня
- 🚗 Комфортабельный трансфер
- 📸 Возможность фотосессии
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Экскурсия подходит для посещения круглый год благодаря уникальному расположению Института Солнца. Независимо от времени года, вы сможете насладиться интересной программой и вкусной узбекской кухней.
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Институт Солнца
Описание экскурсии
Институт Солнца — настоящий эксклюзив Узбекистана, аналогов которому практически нет в мире (разве что во Франции). Научно-исследовательский центр находится на высоте свыше 1000 метров, где воздух чист и разряжен, а солнечная погода 280 дней в году позволяет исследователям работать практически непрерывно.
Вы увидите гигантское зеркало в форме параболы, с помощью которого генерируют солнечную энергию, и печь, где температура за секунду повышается до 3000 градусов Цельсия. Сотрудники музея расскажут вам о своей работе и открытиях, которые они успели сделать.
После посещения гелиокомплекса вы пообедаете (поужинаете) в ресторане национальной кухни, где отведаете плов, самсу и другие узбекские блюда. А заодно узнаете о традициях нашего народа.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Chevrolet Lacetti, Chevrolet Cobalt или Lada XRAY, входные билеты
- Обед (ужин) оплачивается самостоятельно: средний чек — $10 за человека
- За дополнительную плату возможно проведение экскурсии для большего числа людей, а также фотосессия на маршруте — подробности в переписке
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего местонахождения
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 4345 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим свою Родину и гордимсяЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Дмитрий
10 июн 2025
Огромное спасибо Ильхому за великолепную экскурсию от подполковника и учителя! Я посетил совершенно уникальный объект, где работают настоящие энтузиасты своего дела. Благодаря Ильхому по институту Солнца нас водили самые лучшие
А
Александра
28 мая 2025
Институт Солнца - очень интересное место, посетить стоит. Там местные сотрудники проводят краткую экскурсию, остальное время ходите смотрите самостоятельно. К сожалению, нам не повезло с гидом. Гуля очень доброжелательная, но
Хаёт
Ответ организатора:
Добрый день Александра. Мне как организатору данной экскурсии очень жаль что поездка в Институт Солнца с Гулей не оправдала ваши
А
Анастасия
1 апр 2025
Отлично съездили в Институт солнца с Игорем! Очень увлеченный человек, умеет преподнести материал. Бонусом идет талант фотографа. Игорь довезет, покажет, расскажет и запечатлеет на память - идеальное комбо.
Сам Институт восхищает масштабом. Все еще можно подняться на самый верх, откуда открываются шикарные виды. Рекомендую подниматься по лестнице даже если лифт будет работать.
Жаль чай не разливали и нагретого солнцем чайника.
Сам Институт восхищает масштабом. Все еще можно подняться на самый верх, откуда открываются шикарные виды. Рекомендую подниматься по лестнице даже если лифт будет работать.
Жаль чай не разливали и нагретого солнцем чайника.
Я
Яна
23 мар 2025
Что я могу сказать? Хаету и Игорю- нашему гиду, огромное спасибо! Все четко: заранее выслали номер авто, номер водителя,сам путь до точки, полное уточнённые расписание с поправками,как говорится,на ветер,что ожидается
Olessya
20 мар 2025
Мне экскурсия понравилась. Кроме того, что комплекс - сам по себе уникальный, Константин интересно и обстоятельно рассказывал, был внимательным и предупредительным. Очень рекомендую!
Анастасия
8 мар 2025
Мы ходили на экскурсию с Игорем — и это было топ! Решили поделиться впечатлениями и крикнуть всем: «Ребята, вам сюда!»😊
Если любите, чтобы было не только познавательно, но и по-домашнему уютно,
Если любите, чтобы было не только познавательно, но и по-домашнему уютно,
И
Инна
7 мар 2025
Экскурсия получилась просто блистательная. Нашим гидом был Игорь, который смог сделать наше сегодняшнее пребывание в Ташкенте просто на все 200%. Он поведал нам кучу интересных историй о городе, стране и
А
Анна
3 мар 2025
Из всех предложений выбрали "Едем к Солнцу" и не пожалели. Организатор сделал нам хорошую скидку
! Отлично осведомленный во всех вопросах гид,чистая машина и аккуратное вождение. Интересные рассказы про Узбекистан и
! Отлично осведомленный во всех вопросах гид,чистая машина и аккуратное вождение. Интересные рассказы про Узбекистан и
И
Игорь
23 фев 2025
Экскурсия в Институт Солнца стала одним из запоминающихся моментов нашего путешествия.
Это уникальное место, где наука и природа встречаются, чтобы создать впечатляющее зрелище.
С первых минут экскурсии мы были поражены масштабом и
Это уникальное место, где наука и природа встречаются, чтобы создать впечатляющее зрелище.
С первых минут экскурсии мы были поражены масштабом и
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