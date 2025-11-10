Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание экскурсииМаршрут экскурсии: Река Чирчик: Я начну свой рассказ с градообразующей реки Чирчик, которая делится своими водами и с городом, и обширной ташкентской областью. Вы узнаете о её значении для местного населения, а также о том, как она сформировала экономику Ташкента. Каналы и арыки: Далее я расскажу о старинных каналах, которые издавна использовались для орошения полей и садов. Вы увидите, как каналы, сохранившиеся до наших дней и продолжают служить городу.
Что включено
- Усуги гида
- Транспорт
- Обед на маршруте
Гостиница Узбекистан
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
