На экскурсии можно посетить Институт Солнца с его уникальной гелиопечью, увидеть курорты Амирсой и Чимган, насладиться красотой Чарвакского водохранилища и прогуляться к водопаду Фата невесты. В процессе поездки откроются интересные факты о жизни местных жителей и истории региона. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и науки
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Величественные Чимганские горы
- 🔬 Уникальный Институт Солнца
- 🏔 Захватывающие виды с курортов
- 💧 Красота Чарвакского водохранилища
- 🌿 Прогулка к водопаду Фата невесты
Что можно увидеть
- Институт Солнца
- Горнолыжный курорт Амирсой
- Горнолыжный курорт Чимган
- Чарвакское водохранилище
- Водопад Фата невесты
Описание экскурсии
Институт Солнца. Здесь находится вторая по величине гелиопечь в мире, способная фокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000 градусов в считанные секунды. Вы рассмотрите уникальное оборудование и узнаете, как специалисты изучают свойства различных материалов в экстремальных условиях.
Горнолыжный курорт Амирсой с современной канатной дорогой. Вы подниметесь на высоту 2290 м, откуда откроются виды на Большой Чимган, Кумбель, прилегающие хребты Угам-Чаткальского природного парка и долину реки Нурекатасай.
Горнолыжный курорт Чимган. Кресельный подъёмник доставит вас на смотровую площадку Большого Чимгана. Здесь вас ждут невероятные панорамы горных вершин.
Смотровые площадки Чарвака. Мы сделаем остановку у Чарвакского водохранилища. Вы полюбуетесь природой и узнаете, почему вода меняет цвет в зависимости от погоды.
Водопад Фата невесты. Прогуляемся по ущелью к живописному водопаду.
По пути расскажем вам о жизни местного населения, быте и традициях. Поговорим об истории Ташкентской области и её роли при СССР. Также вы узнаете, для чего построили Чарвакское водохранилище и как использовали Чимганские горы при Царской России.
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti
- Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входной билет в Институт Солнца — $5 с человека
- Канатная дорога — от $15 с человека
- Посещение пляжа на Чарвакском водохранилище — от $2 с человека
- Вход в Угам-Чаткальский природный заповедник — $2
- Обед — по желанию
