Мои заказы

Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента

Путешествие в Чимганские горы подарит вам незабываемые впечатления и уникальные открытия в компании опытного гида
Чимганские горы ждут вас с их величественными вершинами и захватывающими видами.

На экскурсии можно посетить Институт Солнца с его уникальной гелиопечью, увидеть курорты Амирсой и Чимган, насладиться красотой Чарвакского водохранилища и прогуляться к водопаду Фата невесты. В процессе поездки откроются интересные факты о жизни местных жителей и истории региона. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и науки
5
16 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Величественные Чимганские горы
  • 🔬 Уникальный Институт Солнца
  • 🏔 Захватывающие виды с курортов
  • 💧 Красота Чарвакского водохранилища
  • 🌿 Прогулка к водопаду Фата невесты
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента© Сиявуш
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента© Сиявуш
Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента© Сиявуш
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00, 08:30, 09:00

Что можно увидеть

  • Институт Солнца
  • Горнолыжный курорт Амирсой
  • Горнолыжный курорт Чимган
  • Чарвакское водохранилище
  • Водопад Фата невесты

Описание экскурсии

Институт Солнца. Здесь находится вторая по величине гелиопечь в мире, способная фокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000 градусов в считанные секунды. Вы рассмотрите уникальное оборудование и узнаете, как специалисты изучают свойства различных материалов в экстремальных условиях.

Горнолыжный курорт Амирсой с современной канатной дорогой. Вы подниметесь на высоту 2290 м, откуда откроются виды на Большой Чимган, Кумбель, прилегающие хребты Угам-Чаткальского природного парка и долину реки Нурекатасай.

Горнолыжный курорт Чимган. Кресельный подъёмник доставит вас на смотровую площадку Большого Чимгана. Здесь вас ждут невероятные панорамы горных вершин.

Смотровые площадки Чарвака. Мы сделаем остановку у Чарвакского водохранилища. Вы полюбуетесь природой и узнаете, почему вода меняет цвет в зависимости от погоды.

Водопад Фата невесты. Прогуляемся по ущелью к живописному водопаду.

По пути расскажем вам о жизни местного населения, быте и традициях. Поговорим об истории Ташкентской области и её роли при СССР. Также вы узнаете, для чего построили Чарвакское водохранилище и как использовали Чимганские горы при Царской России.

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Входной билет в Институт Солнца — $5 с человека
  • Канатная дорога — от $15 с человека
  • Посещение пляжа на Чарвакском водохранилище — от $2 с человека
  • Вход в Угам-Чаткальский природный заповедник — $2
  • Обед — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сиявуш
Сиявуш — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 294 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Сиявуш. Я собрал дружную команду, чтобы проводить для вас интересные экскурсии. Мы проводим экскурсии на узбекском, русском языках. Очень любим свою страну, знаем о ней много интересного и с радостью знакомим с ней гостей. С нетерпением ждём встречи с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
16
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Наталья)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Татьяна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Инна)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Юлия)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Юлия)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Юлия)Тайны узбекских гор - на экскурсии из Ташкента (Юлия)
Наталья
Наталья
28 окт 2025
Экскурсия очень понравилась!
Ездили с подругой и мы обе гиды, поэтому высоко оцениваем подготовку нашего гида.
Гидом у нас был Шавкат.
Авто, вождение, рассказы - на высшем уровне!

Подкованный во всех вопросах гид, ни
читать дальше

минуты не молчал, эрудированный, с чувством юмора, все показывал и рассказывал на протяжении всего маршрута, включал музыку и видео на переездах.
А бронь у Сиявуша делали. Очень приятный молодой человек, быстро отвечает и на все вопросы тоже.

По маршруту: все совпало с кроме водопада, тропа к нему вела через строящийся объект, поэтому предложили замену, мы выбрали петроглифы и одно из очень старых деревьев в окрестностях.

Ещё раз большое спасибо ребятам!

Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!Экскурсия очень понравилась!
Т
Татьяна
19 окт 2025
В сентябре путешествовали по данному маршруту. Нашим гидом был Уткир.
Нам всё очень понравилось!!!
Автомобиль по нашей просьбе подобрали вместительный.
Маршрут интересный, а в комбинации с интересными рассказами от гида- вообще супер! Узнали
читать дальше

и историю мест и чем живёт страна сейчас.
Уткир показал не только раскрученные места, но и провёл местными тропами). Открыли для себя вкуснейшую самсу с тыквой! 🤪, хлопковое поле, экстремальную советскую канатку, мощь солнечного луча в Институте Солнца.

Н
Наталья
17 окт 2025
Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼 Мы получили даже больше, чем ожидали и Шавкат проявлял много терпения, давал время и
читать дальше

возможность на любые наши хотелки. Вся поездка была в радость и без принуждений и напряжения 🙏🏼
Мы очень много узнали как о Ташкенте, так и о горах Чимгана, Чарваке и их пейзажных уголках 🏔️ 🌄
Поездка к Институту Солнца и эксперименты с силой солнечных лучей впечатлили как детей, так и нас, взрослых 🌞🔥
Очень радостно за Узбекистан, что так много построено для туризма: все удобства, очень много возможностей для детей и взрослых, рестораны на любой вкус, парки-лазалки, катание на квадах 👍🏼
Конечно, в один день поездки невозможно все эти приключения вместить, но одного дня достаточно чтобы увидеть самые интересные и красивые места, чтобы в следующий раз подольше остаться и насладиться отпуском с друзьями или родными.
Спасибо большое команде 🙏🏼
Сиявуш связался с нами заранее. Все было понятно и обговорено.
Катта рахмат! 🙏🏼

Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼Мы ездили вчетвером с детьми 7 и 17 лет с Шавкатом и остались очень довольны 👍🏼
А
Ася
28 сен 2025
Спасибо моему гиду Уткиру за интересную поездку в горы
Т
Татьяна
18 сен 2025
Благодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с нами ездит родственник, желающий вместить в этот день максимум информации. Было очень тепло и приятно от общения. Нам показали самобытный Ташкент. Будем рекомендовать Шовката как гида всем своим знакомым.
Благодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с намиБлагодарим за проведенную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. А ещё было ощущение что с нами
Инна
Инна
13 сен 2025
Побывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показал нам разнообразные места, очень рекомендую побывать в институте солнца, для любознательных людей будет интересно
читать дальше

и послушать и посмотреть и поучаствовать в эксперименте с монеткой. Мы увидели как растет хлопок, основные стадии его роста, потрогали своими руками, прикольно! Покатались на канатных дорогах (закрытой и открытой) и полюбовались с высоты на окружающую природу. Услышали много полезной и интересной информации, немного заглянули в будущее Ташкента. Наш гид был вежливым, внимательным, открытым, заинтересованным, отзывчивым, информированным, приятным в общении. Аккуратный водитель. После экскурсии остались только положительные эмоции и приятные впечатления. Рекомендую от души😊

Побывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показалПобывали группой из 4 человек на экскурсии, провели замечательный день в компании интересного человека. Шавкат показал
Иван
Иван
31 авг 2025
Всё прошло отлично, безопасно интересно. Отдельная благодарность Уткиру за отличный день.
Юлия
Юлия
19 авг 2025
В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.
•Посетили Институт Солнца со второй по величине в мире гелиопечью, которая фокусирует солнечные лучи в одной точке и
читать дальше

мгновенно создает температуру около 3500 градусов.
•Побывали на горнолыжном курорте Амирсой с современной канатной дорогой с потрясающими видами на Большой Чимган и Кумбель
•Прокатились на кресельном подъемнике на горнолыжном курорте Чимган (подъемник для тех, кто не боится высоты)
•Полюбовались прекрасными видами Чарвакского водохранилища и искупались в нем.
Гидом был Шавкад. Очень эрудированный, интересный рассказчик, с увлечением рассказывал про историю, обычаи и развитие Узбекистана, про достопримечательности и природные красоты Ташкента. Было комфортно передвигаться с ним на машине. Мы получили массу положительных впечатлений от экскурсии. Очень насыщенный и интересный день получился. Спасибо большое нашему гиду Шавкату.

В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.В первый же день нашего приезда мы отправились на экскурсию по окрестностям Ташкента.
К
Катерина
1 июн 2025
Отличная поездка, красивые горы, очень внимательный гид, самые лучшие впечатления!
Отличная поездка, красивые горы, очень внимательный гид, самые лучшие впечатления!Отличная поездка, красивые горы, очень внимательный гид, самые лучшие впечатления!
Т
Татьяна
17 мая 2025
Провели прекрасный день с Абдугалибом.
Очень внимательный, заболтливый и интересный собеседник.
Это был очень большой маршрут. Надо было многое успеть за день. Было приятно беседовать об Узбекистане и слушать информацию о местах посещения.
Ощущать помощь там, где она была нужна в разных вопросах на маршруте. Однозначно рекомендую экскурсию и гида. Спасибо
Галина
Галина
9 мая 2025
Мы были втроем на экскурсии с Шовкатом. Читали отзывы и очень хотелось, чтобы гидом был он. Правда, мы об этом нигде не попросили, а, наверное, можно было?
Накануне сам Шовкат написал
читать дальше

нам о всех технических моментах, в том числе, о наличии регистрации в отеле как обязательном условии для этой экскурсии.
Шовкат не только прекрасный экскурсовод, но и фотограф.
Экскурсия прекрасная. Со всеми отзывами согласны.
Единственное, мама, а ей 82 года, физически не смогла пройти по горной тропе к водопаду. Возможно, это кому-то важно учитывать.
В институт Солнца берите с собой пару любых монет (кроме действующих узбекских) или металлическую пластинку для эксклюзивного сувенира. Это за отдельную плату делают, очень рекомендую.

Оказывается, с Сиявушем можно сразу договариваться на любые экскурсии из Ташкента в любые туристические города Узбекистана на 1-2 дня. Это может оказаться удобнее, быстрее и дешевле, чем на поездах. Можно задавать любые вопросы организатору даже до бронирования.
Всем приятных путешествий!

Э
Эльвира
5 мая 2025
Очень приятный гид Шавкат. Было очень комфортно и весело! Спасибо большое за маршрут и за рассказы о Ташкенте❤️
Татьяна
Татьяна
5 мая 2025
Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого. Во время путешествия Уткир интересно, с юмором рассказывал нам о Ташкенте, Узбекистане в целом,
читать дальше

о людях, флоре, фауне этих мест. Мы получили истинное удовольствие и, что самое важное, осталось приятное послевкусие от всего увиденного, услышанного и съеденного 😊.
Также хотим поблагодарить организатора Сиявуша за то, что по моей просьбе предоставил автомобиль для высоких людей (наш рост 180-195 см), что при столь длительной экскурсии тоже является определяющим фактором.
Большое спасибо команде Сиявуша!!!

Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого.Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого.Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого.Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого.Потрясающий день 04.05.2025!!! Моя семья провела его в компании гида Уткира - приятного, внимательного и отзывчивого.
Р
Роман
3 мая 2025
Огромное спасибо гиду Уткиру за потрясающий день! Экскурсия просто великолепная. Отлично проработан маршрут, подобраны локации. Захватывающие виды, которые хочется запечатлеть в памяти навсегда. Уткир рассказал много интересного о том, что встречали на маршруте, всегда был готов помочь и накормил в замечательных аутентичных заведениях!
С радостью вернусь в Ташкент и без каких-либо сомнений буду готов к новым экскурсиям с Уткиром.
Е
Елизавета
28 апр 2025
Безмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал нас из отеля в назначенное время, и только мы сели в машину - экскурсия тут
читать дальше

же началась. Ещё не выехав из Ташкента, мы уже узнали очень много познавательной информации о городе и Узбекистане в целом, о замечательных людях и интересных традициях, о жизни и укладе этой чудесной страны. Наше путешествие началось с Института солнца, Шовкат познакомил нас с замечательным экскурсоводом, который рассказал об истории Института, а также провел интересный эксперимент! Затем мы посетили горнолыжный курорт Амирсой, Большой Чимган, Чарвакское водохранилище, а также водопад "Фата невесты". Природа Узбекистана прекрасна - свежий воздух, красивые пейзажи, горные реки (и козы), но ещё прекраснее она стала благодаря Шовкату! Он поразил нас своими глубокими знаниями истории Ташкента и Узбекистана, а также качественным подходу к своему делу. Спасибо большое за такую чудесную экскурсию! Маршрут супер, очень насыщенно и интересно! Однозначно рекомендую!!!

Безмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал насБезмерно благодарны нашему гиду Шовкату за прекрасный день, проведенный в самом сердце Узбекистана! Шовкат забрал нас

Входит в следующие категории Ташкента

Похожие экскурсии из Ташкента

Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
На машине
9 часов
-
25%
106 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Ташкента - к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой
Путешествие из Ташкента к курортам Чарвак, Чимган и Амирсой. Насладитесь чистым воздухом, горными пейзажами и посетите местные достопримечательности
Начало: Г. Ташкент
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$113$150 за всё до 4 чел.
4 в 1: Амирсой, Чимган, Чарвакское водохранилище и винодельня
На машине
8 часов
-
30%
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
4 в 1: Амирсой, Чимган, Чарвакское водохранилище и винодельня
Посетить четыре локации в горах Западного Тянь-Шаня за один день
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$107$152 за всё до 4 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
На машине
6 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак
Путешествие из Ташкента в горы: Амирсой, Чимган и озеро Чарвак - великолепные виды и захватывающие приключения ждут вас
Начало: В Ташкенте
Завтра в 09:00
11 ноя в 09:00
$160 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Ташкенте. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Ташкенте