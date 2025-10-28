Чимганские горы ждут вас с их величественными вершинами и захватывающими видами. На экскурсии можно посетить Институт Солнца с его уникальной гелиопечью, увидеть курорты Амирсой и Чимган, насладиться красотой Чарвакского водохранилища и прогуляться к водопаду Фата невесты. В процессе поездки откроются интересные факты о жизни местных жителей и истории региона. Это путешествие станет настоящим открытием для любителей природы и науки

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Институт Солнца. Здесь находится вторая по величине гелиопечь в мире, способная фокусировать солнечные лучи в одной точке и создавать температуру более 3000 градусов в считанные секунды. Вы рассмотрите уникальное оборудование и узнаете, как специалисты изучают свойства различных материалов в экстремальных условиях.

Горнолыжный курорт Амирсой с современной канатной дорогой. Вы подниметесь на высоту 2290 м, откуда откроются виды на Большой Чимган, Кумбель, прилегающие хребты Угам-Чаткальского природного парка и долину реки Нурекатасай.

Горнолыжный курорт Чимган. Кресельный подъёмник доставит вас на смотровую площадку Большого Чимгана. Здесь вас ждут невероятные панорамы горных вершин.

Смотровые площадки Чарвака. Мы сделаем остановку у Чарвакского водохранилища. Вы полюбуетесь природой и узнаете, почему вода меняет цвет в зависимости от погоды.

Водопад Фата невесты. Прогуляемся по ущелью к живописному водопаду.

По пути расскажем вам о жизни местного населения, быте и традициях. Поговорим об истории Ташкентской области и её роли при СССР. Также вы узнаете, для чего построили Чарвакское водохранилище и как использовали Чимганские горы при Царской России.

Организационные детали

Поедем на автомобиле Chevrolet Cobalt или Chevrolet Lacetti

Программа подойдёт взрослым и детям с 4 лет

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы