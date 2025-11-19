Мои заказы

Тайный Ташкент: от Амира Темура - до клада князя Романова

Пешком и на метро исследовать город и заглянуть в его духовное сердце
Приглашаю не только посмотреть на Ташкент глазами туриста, но и услышать его легенды, тайны и полузабытые истории. О любви гимназистов, исчезнувшем кладе князя Романова, усыпальнице имама и перстне Амира Темура. Каждая точка нашего маршрута связана с легендой, историческим сюжетом или анекдотом.
Описание экскурсии

  • Сквер и памятник Амиру Темуру и история основания нового Ташкента
  • Гостиница «Узбекистан» в стиле советского модерна и куранты, которые якобы останавливались в моменты больших бед в городе
  • Мужская и женская гимназии — первые образовательные заведения русского Туркестана
  • Аллея Сайилгох, или ташкентский Бродвей
  • Дворец великого князя, изгнанного в Ташкент
  • Площадь Независимости и арка журавлей
  • Старинный базар «Чорсу» под бирюзовым куполом. Говорят, одна семья торгует здесь урюком более 300 лет
  • Комплекс «Хазрати Имам», который включает:
    — Медресе Муйи Муборак, или музей Корана Усмана
    — Медресе Баракхана
    — Мечети Тилла-Шейх и Хазрати Имам
    — Усыпальницу Хазрати Имам

А ещё вы спуститесь в самое красивое метро Центральной Азии.

Организационные детали

  • Пешеходная экскурсия начинается у памятника Амиру Темуру, а заканчивается у комплекса Хазрати Имами
  • Все объекты на маршруте мы осмотрим снаружи. При желании вы самостоятельно посетите музей Корана Усмана, билет стоит 60 000 сумов за чел. (~$5)
  • Рекомендованный возраст — 14+
  • Билет на метро включён в стоимость
  • Обед — по желанию, средний чек в чайхане — 100 000–150 000 сумов (~$8–13)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Амира Темура
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шерзод
Шерзод — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 1270 туристов
Я коренной узбекистанец. Представляю дружную команду гидов. Все мы очень любим нашу родину и гордимся ей. С радостью поделимся самыми интересными фактами о её культуре, истории и традициях. С нетерпением ждём встречи с вами на нашей прекрасной земле.

