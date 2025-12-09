Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Обзорная экскурсия по Ташкенту: святыни, базар, площадь Независимости, телебашня и современный центр столицы.

Описание экскурсии Откройте для себя Ташкент — город, где восточная культура сочетается с современными ритмами мегаполиса. За один день вы увидите главное: древний комплекс Хаст-Имам с реликвией — Кораном Османа, сверкающую белизной мечеть Минор, погрузитесь в атмосферу колоритного базара Чорсу, почувствуете дух страны на Площади Независимости и у Монумента Мужества. Экскурсия продолжится в центре города — на Площади Амира Темура и на знаменитом Бродвее, где кипит городская жизнь. По желанию вы можете посетить Музей прикладного искусства. В завершение – панорама столицы с Ташкентской телебашни.

