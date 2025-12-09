Мои заказы

Ташкент: столица контрастов и гармонии

Обзорная экскурсия по Ташкенту: святыни, базар, площадь Независимости, телебашня и современный центр столицы.
Описание экскурсии

Откройте для себя Ташкент — город, где восточная культура сочетается с современными ритмами мегаполиса. За один день вы увидите главное: древний комплекс Хаст-Имам с реликвией — Кораном Османа, сверкающую белизной мечеть Минор, погрузитесь в атмосферу колоритного базара Чорсу, почувствуете дух страны на Площади Независимости и у Монумента Мужества. Экскурсия продолжится в центре города — на Площади Амира Темура и на знаменитом Бродвее, где кипит городская жизнь. По желанию вы можете посетить Музей прикладного искусства. В завершение – панорама столицы с Ташкентской телебашни.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Комплекс Хаст-Имам - духовный центр с Кораном Османа
  • Мечеть Минор - современная жемчужина столицы
  • Чорсу базар - колорит восточного базара
  • Площадь Независимости - символ нового Узбекистана
  • Монумент Мужества - в память о землетрясении 1966 года
  • Площадь Амира Темура - центр современного города
  • Бродвей - оживлённая пешеходная улица с кафе и артистами
  • Музей прикладного искусства (по запросу)
  • Ташкентская телебашня - панорама города с высоты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит в цену
  • Входные билеты на объекты
  • Личные расходы
  • Завтра, обед, ужин
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договоренности
Завершение: По договорённости: центр города или ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

