Ташкент - столица дружбы и тепла

Увидеть и узнать главное на автопешеходной экскурсии

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Добро пожаловать в Ташкент — город с богатой историей и множеством удивительных достопримечательностей! Вы увидите монумент, посвящённый большой трагедии. Побываете в религиозном центре, где хранится Коран 7 века. Оцените красоту местного метро и узнаете, где спрятался дворец русского князя. А по желанию посетите важные музеи.
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
Ташкент - столица дружбы и тепла
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Монумент «Мужество»

Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.

Мусульманская часть города

Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути.

Ташкентское метро и площадь Независимости

Возвращаясь в европейскую часть, мы предложим совершить поездку на метро. Оно впечатляет своей красотой — это не просто станции и подземные тоннели, а дворцы под землёй.

Затем вы окажетесь на одной из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площади Независимости. Это главная площадь Узбекистана, на которой вы сможете ощутить дух нашей культуры и истории.

Дворец князя Николая Романова

Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая 1. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.

Сквер Амира Тимура

Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.

Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы (по желанию):
    – обед — от $5/чел.
    – поездка на метро — 1700 сум/чел.
    – вход в медресе Баракхан — от $3/чел.
    – вход в Музей искусств Узбекистана — 50 000 сум/чел.
    – вход в Музей прикладного искусства Узбекистана — 50 000 сум/чел.
    – вход в Музей истории Темуридов — 25 000 сум/чел.
    – вход в Музей Корана Османа — 40 000 сум/чел.
  • Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
от вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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