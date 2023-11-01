Увидеть и узнать главное на автопешеходной экскурсии
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Описание
Что вас ожидает
Монумент «Мужество»
Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.
Мусульманская часть города
Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути.
Ташкентское метро и площадь Независимости
Возвращаясь в европейскую часть, мы предложим совершить поездку на метро. Оно впечатляет своей красотой — это не просто станции и подземные тоннели, а дворцы под землёй.
Затем вы окажетесь на одной из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площади Независимости. Это главная площадь Узбекистана, на которой вы сможете ощутить дух нашей культуры и истории.
Дворец князя Николая Романова
Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая 1. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.
Сквер Амира Тимура
Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.
Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, сопровождение гида
- Дополнительные расходы (по желанию):
– обед — от $5/чел.
– поездка на метро — 1700 сум/чел.
– вход в медресе Баракхан — от $3/чел.
– вход в Музей искусств Узбекистана — 50 000 сум/чел.
– вход в Музей прикладного искусства Узбекистана — 50 000 сум/чел.
– вход в Музей истории Темуридов — 25 000 сум/чел.
– вход в Музей Корана Османа — 40 000 сум/чел.
- Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet
- Экскурсию можно провести для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- от вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.