Добро пожаловать в Ташкент — город с богатой историей и множеством удивительных достопримечательностей! Вы увидите монумент, посвящённый большой трагедии. Побываете в религиозном центре, где хранится Коран 7 века. Оцените красоту местного метро и узнаете, где спрятался дворец русского князя. А по желанию посетите важные музеи.

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Описание

Что вас ожидает

Монумент «Мужество»

Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.

Мусульманская часть города

Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути.

Ташкентское метро и площадь Независимости

Возвращаясь в европейскую часть, мы предложим совершить поездку на метро. Оно впечатляет своей красотой — это не просто станции и подземные тоннели, а дворцы под землёй.

Затем вы окажетесь на одной из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площади Независимости. Это главная площадь Узбекистана, на которой вы сможете ощутить дух нашей культуры и истории.

Дворец князя Николая Романова

Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая 1. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.

Сквер Амира Тимура

Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.

Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.

Организационные детали