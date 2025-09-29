Приглашаем на увлекательное путешествие по Ташкенту, где каждый уголок хранит свою уникальную историю.Посетители увидят монумент «Мужество», посвященный значимому событию в истории города, исследуют мусульманскую часть Ташкента с её древними медресе

и мавзолеями. Путешествие продолжится визитом в знаменитое Ташкентское метро, известное своими великолепными станциями, и завершится на площади Независимости и в дворце князя Николая Романова. Для желающих доступен визит в важнейшие музеи города, где можно погрузиться в искусство и историю Узбекистана

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Монумент «Мужество»

Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.

Мусульманская часть города

Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути.

Ташкентское метро и площадь Независимости

Возвращаясь в европейскую часть, мы предложим совершить поездку на метро. Оно впечатляет своей красотой — это не просто станции и подземные тоннели, а дворцы под землёй.

Затем вы окажетесь на одной из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площади Независимости. Это главная площадь Узбекистана, на которой вы сможете ощутить дух нашей культуры и истории.

Дворец князя Николая Романова

Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая 1. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.

Сквер Амира Тимура

Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.

Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.

Организационные детали

В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле Chevrolet, сопровождение гида

Дополнительные расходы (по желанию):

– обед — от $5 за чел.

– поездка на метро — 2000 сум за чел.

– вход в Музей искусств Узбекистана — 50 000 сум за чел.

– вход в Музей прикладного искусства Узбекистана — 50 000 сум за чел.

– вход в Музей истории Темуридов — 25 000 сум за чел.

– вход в Музей Корана Османа — 40 000 сум за чел.

– обед — от $5 за чел. – поездка на метро — 2000 сум за чел. – вход в Музей искусств Узбекистана — 50 000 сум за чел. – вход в Музей прикладного искусства Узбекистана — 50 000 сум за чел. – вход в Музей истории Темуридов — 25 000 сум за чел. – вход в Музей Корана Османа — 40 000 сум за чел. Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды

Все музеи по понедельникам не работают

Экскурсию можно провести и для большего количества человек: