Наша экскурсия начнётся с европейской части города, где вы увидите одну из главных достопримечательностей — монумент «Мужество». Мы расскажем, какому трагичному событию посвящён этот памятник.
Мусульманская часть города
Здесь сохранились одноэтажные дома, а люди живут большой дружной семьёй. Вы посетите главный религиозный центр Ташкента Хазрати Имам, который состоит из медресе Баракхан, мавзолея Кафаль-Аль-Шаши и библиотеки исламской литературы с книгой Корана 7 века. Также вы побываете на крупнейшем и древнейшем рынке Чорсу, который известен ещё со времен шёлкового пути.
Ташкентское метро и площадь Независимости
Возвращаясь в европейскую часть, мы предложим совершить поездку на метро. Оно впечатляет своей красотой — это не просто станции и подземные тоннели, а дворцы под землёй.
Затем вы окажетесь на одной из самых больших площадей бывшего Советского Союза — площади Независимости. Это главная площадь Узбекистана, на которой вы сможете ощутить дух нашей культуры и истории.
Дворец князя Николая Романова
Буквально в 2 минутах ходьбы от площади расположен нетипичный памятник Ташкента — дворец великого князя Николая Константиновича Романова, внука Николая 1. Вы узнаете, кто и почему сослал князя сюда, на окраину империи — в Туркестанский край.
Сквер Амира Тимура
Пешей прогулкой мы попадём в самое сердце города, где по всем направлениям расходятся главные бульвары. Вы побываете в сквере Амира Тимура и полюбуетесь памятником в его честь. Осмотрите окружающие сквер здания — гостиницу «Узбекистан», Дворец форумов, бывшие здания мужской и женской гимназий 19 века.
Также по желанию можно посетить музеи — Музей искусств Узбекистана, Музей прикладного искусства Узбекистана, Музей истории Темуридов и Музей Корана Османа.
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на легковом автомобиле Chevrolet, сопровождение гида
Дополнительные расходы (по желанию): – обед — от $5 за чел. – поездка на метро — 2000 сум за чел. – вход в Музей искусств Узбекистана — 50 000 сум за чел. – вход в Музей прикладного искусства Узбекистана — 50 000 сум за чел. – вход в Музей истории Темуридов — 25 000 сум за чел. – вход в Музей Корана Османа — 40 000 сум за чел.
Поездка проходит на комфортабельном седане Chevrolet
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей профессиональной команды
Все музеи по понедельникам не работают
Экскурсию можно провести и для большего количества человек:
3-6 человек (микроавтобус Hyundai Starex) — $200
7-10 человек (микроавтобус Toyota HiAce) — $220
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провели экскурсии для 139 туристов
Привет, меня зовут Оксана! Я русскоговорящий лицензированный гид. Родилась и росла в этой удивительной стране. Здесь мой дом, моя семья. Это Родина моя! Я горжусь своей Родиной и счастлива, что имею возможность жить в такой прекрасной и свободной стране с очень древней историей и уникальной природой. Я расскажу о важнейших событиях жизни нашего народа, об их великих делах и подвигах.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 28 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
25
4
3
3
–
2
–
1
–
О
Ольга
Были на экскурсии по Ташкенту с Оксаной, нам очень понравилось! Мы узнали много интересного о городе и стране, попробовали самую вкусную самсу в Ташкенте и даже побывали в местной Венеции. Оксана отличный экскурсовод, рассказывает очень интересно, помогает сделать лучшие фото и внимательно прислушиватся к пожеланиям группы. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Евгения
Очень понравилась экскурсия. Прекрасная Лола много рассказывала об истории Ташкента, знаковых событиях и местах. Побывали на всех основных достопримечательностях города, монумент Мужество, Хазрати Имам, рынок Чорсу и др., поели очень читать дальшеуменьшить
вкусного плова, посмотрели, как его готовят. Нам посоветовали еще несколько мест к посещению, куда можно и нужно сходить с ребенком. Водитель Руслан - аккуратный, вежливый. Мы были с ребенком, он под конец устал и ему включили мультфильмы. Отдельная благодарность - везде учитывали, что ребенок отстает, где-то сопротивляется или бежит не туда, в общем, спасибо за терпение, все вместе мы справились.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Действительно, в этот тёплый (даже жаркий) день всю экскурсию у нас была дружеская атмосфера). С момента бронирования экскурсии с нами на свизи была оператор, которой можно было в любой момент читать дальшеуменьшить
задать вопрос, что-то уточнить или скорректировать. Мы добавили посещение двух музеев. В день экскурсии за нами в отель приехали экскурсовод Ольга и водитель Руслан. Машина хорошая, комфортная, Руслан водит уверенно и спокойно, места для остановок всегда находит в тенёчке. Ольга рассказывала много и интересно, на все вопросы у нее был подробный ответ. У нас сломалась зарядка для телефона, и нас тут же завезли в магазин за новой. Мы провели время с удовольствием, получили новую информацию, а по окончании экскурсии вкусно покушали в Центре плова, где также наблюдали процесс приготовления плова и тандырных лепёшек
Вам был полезен этот отзыв?
М
Марина
Спасибо большое нашему гиду Оксане! Очень грамотно был построен маршрут. 6 часов экскурсии пролетели в один миг, не смотря на жару. Оксана очень интересно рассказывала о тех местах, которые мы посещали, и, вообще, об истории Ташкента. Спасибо за чудесный день!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Первый раз были в Ташкенте, стояла задача за 2 дня максимально больше посмотреть достопримечательностей столицы. Благодаря Оксане в первый день же увидели самые важные достопримечательности. 6 часов пролетели как миг, спасибо ей и водителю комфортабельного авто за чуткое и гостеприимное отношение к нам, очень полезную информацию, желаем побольше клиентов! Однозначно рекомендуем
Вам был полезен этот отзыв?
Marina
Огромное спасибо Оксане за проведенную экскурсию! Это не только потрясающий гид, знающий и искренне любящий Ташкент, замечательный рассказчик, это еще и человек, обладающий исключительной эмпатией, реагирующий на любые просьбы туристов. Маршрут построен интересно, даже серьезные пробки не смогли нам помешать благодаря, во многом, водителю Андрею). Даже не представляю как можно успеть все это посмотреть на пешеходной экскурсии
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Ташкента
Похожие экскурсии на «Ташкент - столица дружбы и тепла»