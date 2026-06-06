В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе нас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.
Всё, что нельзя пропустить в Самарканде
Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:
Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тилля-Кари, Шердор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
Мечеть Биби-Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никак не хотел завершать работу над ней.
Мечеть Хазрет-Хызр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль усыпальниц древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чем оригинальность и уникальность этой постройки.
В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.
Организационные детали
Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд «Афросияб» разбираются очень быстро. Лучше покупать их за 2 месяца до поездки. Если билетов не будет, вы сможете отменить экскурсию или поехать на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1 час дольше).
Как проходит экскурсия
Отправление с Северного вокзала Ташкента на скоростном поезде «Афросияб» (ориентировочно в 07:30, зависит от рейса — см. билеты). В Самарканде вас встретит гид с табличкой
Экскурсия завершится примерно в 17:00, после чего вас отвезут на вокзал Самарканда. Возвращение в Ташкент на скоростном поезде — ориентировочно в 19:30 (см. билеты)
Что входит в стоимость, а что — нет
В стоимость входят билеты класса «Стандарт» на скоростной поезд, индивидуальный трансфер по всему маршруту и обед в Центре плова
Для бронирования железнодорожных билетов необходимы предоплата и паспортные данные. Стоимость билетов уточняйте в переписке с гидом. При отмене поездки более чем за 7 календарных дней возвращается 50% стоимости билетов. При отмене менее чем за 48 часов стоимость билетов не возвращается
По желанию можно выбрать место в вагоне (рядом, у окна и т. п.) — доплата составит $10 за билет
В высокий сезон (майские, осенние и зимние каникулы, праздничные даты) возможна доплата за билет — $10
Входные билеты оплачиваются отдельно — около $30 за чел.
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Дети до 7 лет
$100
Стандартный
$180
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Ж/Д Самаркандский вокзал
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зарина — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3814 туристов
С радостью и гордостью предлагаем вам незабываемые приключения в удивительной стране — Узбекистане. С командой опытных гидов мы создаём маршруты, чтобы вы могли познакомиться с местной культурой, историей и природой.
Мы читать дальшеуменьшить
хотим, чтобы вы не просто увидели Узбекистан, а влюбились в него всей душой. Чтобы после поездки остались самые тёплые воспоминания: о древних городах и шумных базарах, о щедром солнце и невероятных ароматах, об улыбчивых людях и их гостеприимстве. И мы с удовольствием покажем вам самые притягательные места: от живописных природных уголков и уютных ферм до колоритных чайхан с национальной кухней, древних мечетей, хранящих вековую мудрость, и современных парков, где смех детей сливается с музыкой аттракционов.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Максет
Отличная экскурсия. Большое спасибо Зарине и ее агенству Uzbekistan 365. Нас встретил очень влюбленный в Самарканд гид Тимур. Отличное знание русского языка. Просто кладезь исторических фактов которые перемежались искрометным юмором и интересными историями. Всем настоятельно рекомендуем к посещению эту экскурсию - вы точно останетесь довольны.
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Людмила
Отличная, очень информативная экскурсия. Полное погружение в историю Самарканда. Отдельная благодарность гиду Азамату. Он показал нам красивейшие места этого удивительного города, познакомил с его богатейшей историей, подробно рассказал о величественных читать дальшеуменьшить
сооружениях, сохранившихся с древних времён до наших дней. Информация подаётся настолько увлекательно, что остаться равнодушным после такой экскурсии просто невозможно. Огромное спасибо организатору Зарине. Всегда на связи. Чёткая координация наших действий, благодаря чему, день прошёл по расписанию, легко и без проблем.
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М
Михаил
Отличный гид провела по красивым историческим местам с интересными рассказами и помогла удачно выбрать ракурсы для фотографий. Вкусно пообедали самаркандским пловом. Организовано все очень здорово, команда молодцы
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Саланова
Нам очень понравилась организация экскурсии! Мы были окружены вниманием и заботой с момента бронирования экскурии! Экскурсия очень насыщенная, нас сопровождал индивидуальный гид, передвигались по городу на комфортном авто. Азиз грамотный читать дальшеуменьшить
и интересный рассказчик, очень впечатлились архитектурными памятниками, поели самаркандский вкусный плов, ступени высокие посчитали, побывали на уникальной ковровой фабрике, сделали фото на память и доехали домой на скоростном поезде с комфортом. Спасибо большое за организацию! Будем вас рекомендовать друзьям, как надёжного и внимательного организатора! 🤗
+1
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Полина
Невороятно классные экскурсии и гиды, Вернемся еще. Ехали с мужем на концерт Раммштайн в Узбекистан и заодно взяли пару экскурсий. Неожиданно для себя гиды влюбили нас в эту красивую вкусную теплую страну!
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Андрей
Заказывал у организатора Зарины экскурсию в Самарканд. С организационной точки зрения все прошло отлично: Зарина постоянно на связи, оперативно решает все организационные вопросы, дает советы и уточнения. Для поездки в читать дальшеуменьшить
Самарканд (Бухару) нужно заранее заказывать и выкупать билеты на скоростной поезд Афросийоб (местный Сапсан), т. к. их быстро раскупают: туристический поток в этих направлениях очень большой. Мне заранее выкупили и выслали на почту билеты на поезд. В Самарканде встретил местный гид, который отвечал за экскурсию по городу и также сделал все, как и было указано в объявлении у Зарины. Учитывайте, что помимо стоимости услуг по организации Зариной самой экскурсии, необходимо будет покупать билеты за посещение объектов в самом Самарканде: в мае 2026 г. по текущему курсу в пересчете на рубли, на билеты (на одного человека) у меня ушло около 5 тыс. руб. Все прошло хорошо, рекомендую Зарину как надежного организатора. Благодарю!
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