Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде

За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов

5
2 отзыва
Зеркало мира, Жемчужина Востока, Сад души — все это имена древнего Самарканда! Приглашаем вас удобно и быстро добраться сюда из Ташкента и за день объехать главные памятники древней столицы.

Вы посетите мавзолей Тамерлана и красивейший комплекс Шахи Зинда, увидите старинные мечети и обсерваторию 15 века. А вечером так же с комфортом вернетесь в Ташкент.
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Скорость, комфорт и удобство

В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе нас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.

Всё, что нельзя пропустить в Самарканде

Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:

  • Мавзолей Гур-Эмир — царская усыпальница, где похоронен сам великий Тамерлан и его сыновья и внуки, Тимуриды. Вы услышите легенду, которая связывает это место с началом войны.
  • Регистан — сердце Самарканда и его главная площадь с тремя медресе 15-17 веков: Улугбека, Тиля-Кори и Шер-дор. Мы осмотрим все и поговорим о том, кто и когда здесь учился.
  • Мечеть Биби Ханым, построенная, если верить преданиям, в честь любимой жены Тамерлана. Вы узнаете, почему главный архитектор мечети никакне хотел завершать работу над ней.
  • Мечеть Хазрати Хизр — одна из старейших сохранившихся мечетей в Средней Азии.
  • Мавзолей Шахи Зинда: ансамбль мавзолеев древней знати Самарканда, который состоит из 11 красивейших мавзолеев. Некоторые из них открыты для посещения.
  • Мавзолей Ходжа Данияр, гробница библейского пророка Даниила. Разберемся, почему Тамерлан решил отправить часть останков святого в Самарканд.
  • Обсерватория Улугбека: удивительно, но здание 15 века уже само по себе является хорошо выверенным прибором для наблюдения за космическими телами. Вы узнаете, в чем оригинальность и уникальность этой постройки.

В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.

Организационные детали

Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше).

Как проходит экскурсия

  • Сбор на Северном вокзале, далее на скоростном поезде в 7:28 Афросияб едем в Самарканд (прибытие в 9:42), где нас встретит гид
  • В 17 часов нас ждет обратный трансфер на вокзал и возвращение в Ташкент на скоростном поезде в 19:16
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Возьмите с собой удобную обувь и одежду для прогулок, головные уборы, очки, а также деньги на личные расходы

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включены билеты на скоростной поезд, а также трансфер на автомобиле по всему маршруту и обед
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: их общая стоимость составит примерно 17$ на человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Северном вокзале Ташкента
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Э
6 дек 2022
Экскурсия понравилась. Для нас было важно успеть одним днем, очень слаженная работа гидов.
N
30 ноя 2022
От экскурсии в Самарканд 25 ноября 2022 года остались очень приятные впечатления. Заказывала из Москвы буквально за пару дней до прилета в Ташкент, тем не менее все было организовано быстро и аккуратно, возникающие вопросы решали в кратчайшие сроки. Отдельное спасибо Фирузу - гиду в Самарканде, очень приятному в общении, деликатному и заботливому человеку и отличному рассказчику!

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