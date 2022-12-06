В Самарканд и обратно мы доберемся на скоростном поезде Афросияб (билеты включены в стоимость). В городе нас встретит и будет сопровождать по всему маршруту профессиональный гид на автомобиле.
Самарканд — огромный живой организм и музей под открытым небом. Вы убедитесь в этом, посетив его ключевые достопримечательности:
В середине дня мы остановимся на обед в ресторане и попробуем настоящий самаркандский плов, который отличается от традиционного ташкентского плова — и мы обязательно обсудим, чем именно.
Обратите внимание: иногда билеты на скоростной поезд Афросияб разбираются очень быстро. Если так произойдет, мы предупредим вас при бронировании: вы сможете отменить заказ или мы предложим вам экскурсию на скоростном поезде «Шарк» (он идет на 1,5 часа дольше).