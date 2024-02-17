Проехать всю страну, узнать её через общение с местными и составить свой рейтинг плова
Мы погостим у узбекских семей и на время станем их частью, побываем на национальном обеде и научимся готовить так любимое здесь блюдо из мяса и риса. Вы посмотрите красочное фольклорное шоу и поторгуетесь на древнем базаре. А я окружу вас заботой, добротой и индивидуальным подходом.
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Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 12 лет.
Программа тура по дням
Прилёт, размещение, отдых, знакомство за ужином
Сегодня вы прилетаете Ташкент и отдыхаете после размещения в гостинице. Вечером соберёмся в историческом парке, где вы попробуете вкусный сочный шашлык, познакомимся, пообщаемся и обсудим планы на предстоящее путешествие.
Знакомство с Ташкентом, первый плов, переезд в Самарканд
Позавтракав, отправимся исследовать столицу Узбекистана, четвёртый по величине город СНГ после Москвы, Санкт-Петербурга и Киева. Посмотрим сердце и душу города — площадь Хаст-Имам, где находятся главные мечети и медресе страны. Прогуляемся по рынку «Чорсу», который был известен ещё в Средние века. Яркие фрукты, орехи, восточные сладости — очень колоритно! Пройдёмся по махалле, а на обед заглянем в уютную чайхану, где вы попробуете вкусный плов. А вечером переедем на поезде в Самарканд.
Прогулка по Самарканду, самаркандский плов
Утром познакомимся с нашим первым гидом и вместе отправимся знакомиться с Самаркандом. Все наши гиды — классные молодые ребята, которые любят и знают свой город. Мы будем смеяться в голос и пугаться до ужаса, слушая истории и узнавая местные обычаи.
Побываем на главной площади города — Регистан, окружённой минаретами и мавзолеями. Посетим мавзолей Гур-Эмир, где нашёл последнее пристанище Тамерлан. Полюбуемся невероятной мозаикой голубых оттенков. И конечно, снова отведаем плов в чайхане.
Достопримечательности Бухары, бухарский плов
Сегодня встанем пораньше, чтобы на скоростном поезде переехать в Бухару. По прибытии встретимся с ещё одним гидом — Мариам — девушкой с потрясающими манерами, которая расскажет нам все тайны этого многовекового города. В этот день будем много ходить пешком — надо же осмотреть основные достопримечательности!
Кстати, Марьям считает, что самый вкусный плов в Бухаре — попробуем и проверим. А за ужином вас ждёт яркое фольклорное шоу.
Готовим плов в гостях у местного жителя
В этот день вас ждёт кулинарный мастер-класс! Побываем в гостях у добрейшего местного жителя и научимся готовить бухарский плов. Хозяин расскажет, какие разновидности этого блюда распространены в стране, поделится секретами пропорций и ингредиентов – так что сегодня не только едим плов, но и познаём технологию его приготовления.
И снова гостим у местной семьи, переезд в Хиву
После завтрака отправляемся в город Газли в Бухарской области, где вас ждёт полное погружение в местную жизнь. Мы побываем в гостях у ещё одной узбекской семьи в кишлаке и на время станем её частью — нас пригласят на традиционный семейный обед. А после нам предстоит переезд в Хиву.
Знакомство с Хивой и ещё один вид плова
Хиву будем изучать с гидом Тимуром, у которого здорово получается рассказывать истории. Обойдём весь город, который представляет собой один цельный исторический центр за высокими стенами. Заглянем в переулки и обязательно попробуем местный плов. Теперь вы сможете определиться, в каком городе он самый вкусный.
Вечером соберёмся за заключительным ужином и поделимся друг с другом впечатлениями и воспоминаниями о путешествии.
Отъезд
Утром после завтрака едем в аэропорт, где обнимемся на прощание и пообещаем друг другу встретиться снова!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ташкент, до 18:00Завершение: Хива, первая половина дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.