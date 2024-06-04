Активный отдых в Ташкенте

Найдено 38 туров в категории «Активный отдых» в Ташкенте на русском языке, цены от 266 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
125000112 500 за человека
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
30 отзывов
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$560 за человека
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
29 отзывов
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
10 отзывов
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
3 отзыва
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
1 отзыв
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
6 дней
1 отзыв
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
6 отзывов
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
$700 за человека
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000 за человека
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
🚗 На машине
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
$1 090 за человека
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
🚗 На машине
🐫 На верблюдах
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
13 июня в 09:00
25 июня в 09:00
$950 за человека
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$578 за человека
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$795 за человека
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$1 575 за человека
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Авторский тур
9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
13 сен в 14:00
20 сен в 14:00
$869 за человека
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
🚗 На машине
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
🚗 На машине
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
295$266 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000 за человека
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
🚗 На машине
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
🚗 На машине
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
    Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
  • М
    Маргарита
    31 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
    Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
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    заканчивается и время за интересной и познавательной беседой летит незаметно. За это время мы посетили 3 города сказочного Узбекистана: Ташкент - гордый и официальный, Самарканд - нарядный и величественный, Бухару - радушную, простую и уютную. Экскурсию в Ташкенте нам проводила очаровательная девушка Шахло, это была очень милая, теплая экскурсия с огромной любовью к городу и его достопримечательностям. Самарканд нам представила Лола - опытный и грамотный гид. Даты, люди и места не были тяжелой и неинтересной информацией в описании жизни, быта и исторических событий в жизни великого Амир Тимура. Украшения возведенных и сохранившихся зданий поражают воображение сегодняшних туристов, а уж современники находились в благоговейном ужасе, наверное. Ковровая фабрика и бумажная ферма вызывает очень теплые чувства от того, что местные жители хотят сохранить и подарить родному краю традиционные и возрожденные технологии прошлого. И вот мы в Бухаре, экскурсии для нас проводил организатор нашего тура Ойбек. Это не были обычные экскурсия с посещением указанных в путеводителе мест, это было путешествие в быт, в уклад жизни бухарских жителей. Очень интересные места, обычаи и привычки людей открылись нам. Много информации получили о том, как зарождалось и распространялось мусульманство на этой земле. Нестандартный и захватывающий рассказ Ойбека заставил воспользоваться Интернетом и заполнить пробелы в истории некогда большой страны. Переезды всегда связаны со многими мелкими проблемами, нюансами и нестыковками, которых мы были лишены благодаря отличной организации проводов и встреч у поездов между городами. Ни минуты ожидания или волнения и уж тем более поисков встречающих. Могу с полной ответственностью рекомендовать данный тур. Вы не пожалеете ни об одной минутке в солнечном Узбекистане! Все ваши пожелания по классности мест в поездах или комфортности проживания можете высказать Ойбеку и, если будет такая возможность, он с удовольствием прислушается к вашим пожеланиям.

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  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
    Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
  • А
    Алена
    26 мая 2024
    Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
    Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
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    интересная, полное погружение в историю. Немного не хватило времени на Самарканд, была экскурсия на целый день, но к концу дня уже немного перенасытились впечатлениями, воспринимать материал было немного тяжело, лучше планировать на полных 2 дня. Для себя решили, что оптимально было бы ехать на 2 недели, чтобы остановиться на большее время в отдельных городах и еще съездить на природу. К организации тура вопросов нет, Андрей все оптимально спланировал, всегда был на связи, каждый день контролировал, чтобы мы ничего не забыли. Все отели были небольшими, чистыми, для 3 звезд вполне приличными, учитывая, что мы только ночевали в них. Трансферы все были организованы вовремя. Гиды в Хиве, Бухаре и Самарканде были на высшем уровне, подача материала без излишнего нагромождения деталей, но дающая достаточное представление об исторических фактах. Рекомендую тур и Андрея в качестве организатора, готова рассмотреть другие туры под его организацией:)

  • Е
    Екатерина
    26 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
    Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!!
  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
    Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
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    номера было всё необходимое. Отличные номера во всех городах. Экскурсии проводились замечательными гидами, интересно и познавательно. Узбекистан встречал хлебосольно, кухня очень вкусная, организаторы были на высоте! Получила массу положительных эмоций! Рекомендую

  • О
    Ольга
    22 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
    Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…
  • М
    Марина
    15 мая 2024
    Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
    Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
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    с передвижениями, но тур составлен так, что есть время и на экскурсии и на отдых и что очень важно - очень комфортное передвижение (комфортные поезда, отличные автобусы и авто). Отели чистые, завтраки вкусные (есть кашки). особенный респект отелю и его хозяйке в Бухаре - очень понравился. Организаторы Асия и Мамура начали заботиться о нас еще задолго до начала экскурсии - создали группу в ватсап. где подробно с видеороликами описали как добраться. где нас встретят. как обменять денежки и все было точно как в описании, спасибо им за это. Отдельный респект Надежде - нашему гиду на протяжении всех экскурсии она была с нами - это неравнодушный человек. который очень любит историю и свою страну, поэтому мы тоже влюбились в Узбекистан. А еще у нас подобралась супер группа, все очень приветливые и доброжелательные, а это так важно для совместного времяпрепровождения. Можно еще много писать об этой экскурсии, но самое главное. что надо просто взять собраться и поехать и получить заряд жизненной энергии от ярких впечатлений и эмоций. А мы теперь мечтаем о поездке в Хиву и в Ферганскую долину. А если очень хотеть, то это обязательно сбудется. Процветания тебе Узбекистан!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Активный отдых»

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