Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$580
Описание
Организационные детали
Возможно участие детей от 6 лет.
Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).
Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3* в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 2-местное размещение с удобствами.
Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни. Ужины — за доплату.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Узбекистан
Встречаемся в аэропорту Ташкента. Заселение в отель с 14:00. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых. Тур пройдёт по маршруту «Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива».
Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити
Во второй день тура после завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.
Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.
Вы увидите мечеть Намазгох — в прошлом самую большую мечеть в Ташкенте. В ней проходили основные молитвы в период праздников Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.
Пообедаем в «Центре плова» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!
Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.
Из старого города переедем в новый. Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Дружбы Народов и полюбуемся Ташкент-Сити — деловым центром столицы. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».
В 18:45 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 20:53 и заселимся в отель.
Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
В третий день тура позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.
Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.
Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. По преданию, шейх Абди-Дарун прибыл в Самарканд в 9 веке и стал в городе судьёй, так как хорошо знал Коран и нормы Шариата.
Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.
Пообедаем в национальном доме «Шахноза» и насладимся традиционной кухней. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Покажется, будто мы оказались на страницах восточной сказки, а мимо величественных мечетей, переливающихся разноцветной мозаикой, вот-вот пролетит ковёр самолёт.
Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!
Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.
В деревне «Конгил» познакомимся с узбекскими укладом жизни, культурой и ремёслами, увидим процесс изготовления самаркандской бумаги и водяное колесо — чархпалак.
В 21:03 сядем на скоростной поезд, который домчит нас до Бухары. Прибудем в город в 22:34 и поедем в гостиницу.
Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор
В четвёртый день тура, после завтрака в 9:00, начнём пешую экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.
Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.
Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.
После обеда в национальной чайхане «Чинар» побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.
Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».
Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.
Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.
Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.
Вечером вернёмся в отель.
Крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечеть
В отеле нам приготовят ланч-бокс, а в 3:52 поедем на ж. -д. вокзал. Нас ждёт Хива! Прибудем в город в 10:58, разместимся в отеле и в 12:00 отправимся на обед в национальное кафе «Mirzo Boshi», После трапезы начнём пешую экскурсию с гидом.
Посетим крепость Ичан-Кала — средневековый город в городе. В комплекс входит более 400 древних построек и памятников архитектуры, почти не тронутых временем. Пройдём по старинным улочкам и увидим, как выглядела Хива 5 столетий назад.
Увидим крепость Куня-Арк 17 века — старейшую из сохранившихся до наших дней резиденций хивинского хана. Когда-то на территории цитадели находились дворец, зимняя и летняя мечети, пороховой завод, монетный двор, суд, мастерские и склады. До нас дошли лишь немногие постройки.
Доберёмся до дворца Таш-Ховли 19 века, вмещавший в себя 163 комнаты, гарем, гостевую часть и зал суда. Рассмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и Мухаммад Аминхана.
Следующая точка маршрута — минарет Кальта-Минор, ставший символом Хивы. Высота необычной башни составляем 29 метров, а диаметр у основания — 14,5 метров. По плану архитектора постройка должна была быть ещё более внушительной: минарет должен был возвышаться на 70 метров. Рассмотрим переливающуюся на солнце глазурованную плитку и майолику и пойдём дальше.
Посетим Джума-мечеть. Архитектура святыни уникальна: у постройки нет входных арок и порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Причина в том, что мечеть была построена на месте святыни 10 века. Мастерам дали распоряжение, согласно которому здание должно было в точности повторять древнюю мечеть — одноэтажное сооружение с массивной стеной и тремя входами.
Насладимся хивинской архитектурой, любуясь мавзолеем Пахлаван-Махмуда, построенным в традициях хорезмского зодчества. Отличительная черта комплекса — купол, венчающий усыпальницу поэта и богатыря XIV века. В отличие от остальных, голубых и лазурных куполов, этот выделяется ярким бирюзовым цветом.
Завершим прогулку, посетим минарет Ислам-Ходжа — самое высокое сооружение старой Хивы.
Вечером вернёмся в отель.
Возвращение в Ташкент
Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, пофотографироваться и купить сувениры. Дальнейший маршрут зависит от вас. Мы можем в 17:00 отправиться на ж. -д. вокзал, откуда поедем в Ташкент на поезде и прибудем в город в 7:44. Отправление поезда в 21:00, поэтому вы сможете оставить вещи на вокзале, поужинать в ресторане неподалёку или самостоятельно погулять.
Второй вариант: в 14:00 поедем в аэропорт Ургенча и прилетим в Ташкент в 17:20, где заселимся в отель.
Отъезд
Если прибудем в Ташкент на самолёте, в 12:00 выселимся из отеля и поедем в аэропорт. Если вы выберете вариант с поездом, то доберёмся до столицы в 7:44, а затем вас ждёт трансфер в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт
- Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
- Авиаперелёт Ургенч-Ташкент (без багажа, ручная кладь 8 кг)
- Экскурсии и услуги индивидуального гида
- Проживание
- Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Стоимость тура при перелёте из Ургенча в Ташкент составляет 670 $, при переезде на поезде - 580 $
- Билеты до Ташкента и обратно
- Ужины
- Страховка
- Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
В целом, здорово, что все ваши сотрудники -хорошо слаженная команда!
Еще раз- большое СПАСИБО!!!
Счастья и процветания вам!
Также обещали поездки на местных скоростных поездах, но почему-то из огромной группы с этим пунктом повезло только двоим, а все остальные ехали в плацкарте на скором поезде.
Организация в целом процесса сделана не очень: просят вступить в общий чат за месяц до тура и в итоге приходится читать сообщения о передвижениях других людей, с заселением особо не парятся - мы с мамой вынуждены были одну ночь спать на двухместной кровати, поскольку номера не закреплены видимо за конкретными туристами.
По Самарканду программа указана невыполнимая - по факту она 2х дневная, мы не всё успели посмотреть.
При этом нам в целом с гидами и сопровождающими повезло и было интересно, но знаю, что у других групп так совпадало не всегда.
В общем, если вам был интересен авторский тур в малой группе - Вам точно не сюда.
С уважением, Ирина.
В первый день мы поехали в горы. Нашим гидом был Санджар. Он сразу влюбил нас в Узбекистан. Знаток своего дела, так любит свою работу. На любой наш вопрос давал такие интересные, понятные ответы.
Спасибо большое всем организаторам тура. Будем советовать всем знакомым
Организация встречь, трансфер, расселение на отлично. Постоянная поддержка от организаторов.
Рекомендую своим друзьям и знакомым.
Встретили в аэропорту, отвезли в гостиницу.
На следующий день экскурсия по Ташкенту - чудо экскурсовод, рассказывал очень красиво и подробно.
В Самарканде тоже великолепный гид.
Полный восторг от этого волшебного города!
Бухара не похожа на предыдущий город.
Гид тоже очень понравилась.
Хива - это восторг! А с гидом опять повезло! Женщина, влюблённая в свой город и свою страну, спасибо Карамат.
Отели в каждом городе на высшем уровне, я не про пять звёзд, про гостеприимство, чистоту и колорит! Тоже огромная благодарность!
Вкусные завтраки, роскошные обеды!
Рекомендуем!!!
Благодарим от души Владимира и Ксению Рыбачковых! Ребята, вы лучшие!