Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Авторский тур в Ташкенте

Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке

4.7
26 отзывов
Голубые и бирюзовые купола мечетей, ярко-синяя и лазоревая мозаика и майолика, песчаные оттенки древних крепостей и мавзолеев, пёстрые цвета восточных базаров — отправляемся в путешествие, чтобы увидеть все краски Узбекистана! В туре по Ташкенту, Самарканду, Бухаре и Хиве мы побываем за стенами средневековых цитаделей, где время остановилось, насладимся национальной кухней и заглянем в деревню ремесленников, чтобы познакомиться с народными промыслами и традиционным укладом жизни местных жителей.
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива
Ближайшие даты:
13
мая
20
мая
22
мая
27
мая
3
июн
10
июн
17
июн
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даты

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие детей от 6 лет.

Для въезда в Узбекистан вам понадобится заграничный паспорт (минимальный порог до конца действия 1 мес).

Проживание. Будем жить в комфортабельных отелях 3* в Ташкенте, Самарканде, Бухаре и Хиве. 2-местное размещение с удобствами.

Питание. В программу включены завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни. Ужины — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Узбекистан

Встречаемся в аэропорту Ташкента. Заселение в отель с 14:00. Разместимся в номерах, отдохнём после дороги и наберёмся сил на активный отдых. Тур пройдёт по маршруту «Ташкент — Самарканд — Бухара — Хива».

2 день

Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити

Во второй день тура после завтрака разместимся в машине с гидом и поедем осматривать столицу. Посетим комплекс Хаст-Имам — яркое пятно Востока среди построек советского периода. Побываем у медресе Муйи Муборак, где хранится Коран халифа Османа 7 века — первоисточник священного писания.

Полюбуемся мечетью Хазрати Имам, лазурные купола которой будто сливаются с небом, и увидим медресе Барак-Хана 16 века — в средние века здание было центром философов, учёных и духовных деятелей.

Вы увидите мечеть Намазгох — в прошлом самую большую мечеть в Ташкенте. В ней проходили основные молитвы в период праздников Рамазан-Хаит и Курбан-Хаит.

Пообедаем в «Центре плова» и попробуем ташкентский вариант главного узбекского блюда. В каждом городе его готовят по особому рецепту, и ни один плов не похож на другой!

Заглянем на шумный рынок «Чорсу» и пройдёмся по колоритным торговым рядам, вдыхая пряные ароматы и заглядываясь на сухофрукты, специи, сладости и сувениры.

Из старого города переедем в новый. Рассмотрим монумент «Мужество», посвящённый людям, восстановившим город после землетрясения 1966 года. Прогуляемся по площади Дружбы Народов и полюбуемся Ташкент-Сити — деловым центром столицы. Побываем в сквере Амира Темура, в центре которого возвышается памятник великому полководцу, восседающему на гарцующем коне. На постаменте выгравирован девиз Тамерлана: «Сила в справедливости».

В 18:45 на скоростном поезде отправимся в Самарканд. Прибудем в город в 20:53 и заселимся в отель.

Комплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-СитиКомплекс Хаст-Имам, рынок Чорсу и Ташкент-Сити
3 день

Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум

В третий день тура позавтракаем и начнём экскурсию по городу, напоминающему музей под открытым небом. Посетим обсерваторию Улугбека 15 века. От некогда огромного трёхэтажного здания остался лишь инструмент для астрономических измерений — секстант. Древним учёным с его помощью удалось с помощью конструкции вычислить длину звёздного года с минимальной погрешностью: они ошиблись всего в 1 минуту.

Побываем в комплексе мавзолеев Шахи Зинда. Вы окажетесь на узкой улочке из 11 усыпальниц с сине-голубыми мозаичными фасадами и увидите главное захоронение — некрополь Кусама ибн-Аббаса, брата пророка Мухаммеда, прозвище которого дало название всему мавзолею.

Затем рассмотрим мавзолей Ходжа Дониёра, как называют его мусульмане, или библейского пророка Даниила. Следующая точка маршрута — мемориальный ансамбль Абди-Дарун 12 века. По преданию, шейх Абди-Дарун прибыл в Самарканд в 9 веке и стал в городе судьёй, так как хорошо знал Коран и нормы Шариата.

Доберёмся до мечети Биби-Ханум — самой большой в Средней Азии. Существует множество версий о том, как появилось величественное сооружение. Самая известная легенда повествует об огромной любви: Тамерлан возвёл архитектурный шедевр в честь своей жены.

Пообедаем в национальном доме «Шахноза» и насладимся традиционной кухней. Продолжим экскурсию визитом в самое сердце Самарканда — на площадь Регистан, бывшей центром города ещё со времён Тамерлана. Покажется, будто мы оказались на страницах восточной сказки, а мимо величественных мечетей, переливающихся разноцветной мозаикой, вот-вот пролетит ковёр самолёт.

Сделаем эффектные фотографии и отправимся на Сиабский базар, чтобы пополнить запасы сувениров, попробовать местные деликатесы и научиться торговаться — без этого навыка на восточном рынке никуда!

Следующая точка маршрута — мавзолей Гур Эмир 14 века, где обрёл вечный покой полководец Тамерлан. Перед вами предстанет роскошное сооружение с ярко-голубым куполом цвета неба, украшенный множеством деталей — чем дольше всматриваешься, тем больше подробностей замечаешь.

В деревне «Конгил» познакомимся с узбекскими укладом жизни, культурой и ремёслами, увидим процесс изготовления самаркандской бумаги и водяное колесо — чархпалак.

В 21:03 сядем на скоростной поезд, который домчит нас до Бухары. Прибудем в город в 22:34 и поедем в гостиницу.

Обсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-ХанумОбсерватория Улугбека, комплекс Шахи Зинда и мечеть Биби-Ханум
4 день

Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор

В четвёртый день тура, после завтрака в 9:00, начнём пешую экскурсию по Бухаре. Посетим комплекс Ляби-Хауз у искусственного бассейна на центральной площади, где расположены медресе Кукельдаш и Диван-Беги и ханака Диван-Беги. Затем прогуляемся по мечети Магоки Аттори 9 века с уникальным архитектурным декором из шлифованного кирпича, терракотовых и поливных плиток. Полюбуемся причудливым орнаментом и пойдём к мечети Калян 12 века — главной пятничной святыни города.

Побываем у «мечети 40 столбов» Боло Хауз 18 века у живописного рукотворного пруда, служившего источником воды для жителей города. Пройдёмся мимо деревянных колонн сооружения, украшенных резьбой. На экскурсии вы узнаете, откуда у святыни появилось необычное имя, ведь всего в декоре 20 колонн, а не 40.

Отправимся к медресе Чор-Минор 19-го века. Оно состоит из четырёх минаретов, увенчанных голубым куполом. Декор и форма каждого уникальны, и ни один узор на фасаде не повторяется. Есть версия, что каждый купол символизирует одну из мировых религий, а вся святыня — единство бога и веры.

После обеда в национальной чайхане «Чинар» побываем в медресе Мири Араб 16 века, являвшееся центром исламского духовного образования. Вы увидите медресе Улугбека 15 века, построенное учёным-астрономом и считающееся одним из самых престижных учебных заведений Востока.

Полюбуемся медресе Абдулазиз-хана и пойдём к минарету Калян 12 века. Рассмотрим высокую башню из жжёного кирпича, возвышающуюся над округой. Ни один узор на её фасаде не повторяется! Вокруг минарета ходит множество легенд, а само сооружение в народе прозвали «Башней смерти».

Посетим крепость Арк — средневековый город в миниатюре. За стенами цитадели находились монетный двор, мечети, резиденция эмира, правительственные институты, тюрьма и даже площадь для собраний.

Следующая точка маршрута — мавзолей Саманидов, древнейший памятник исламской архитектуры в Средней Азии. Сооружение имеет квадратную форму и необычную и для ислама конструкцию, ничего подобного в дальнейшем не строили — мавзолей уникален.

Завершим прогулку визитом к мавзолею Чашма-Аюб. По легенде, ещё до основания Бухары местные жители, умирающие от жажды, попросили странствующего пророка Иова помочь им. Тот ударил посохом по земле, и тут же появился колодец с водой, в целебные свойства которой люди верят до сих пор. Прямо над источником и был возведён мавзолей в форме продолговатой призмы.

Вечером вернёмся в отель.

Мечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор МинорМечеть Магоки Аттори, Боло Хауз и медересе Чор Минор
5 день

Крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечеть

В отеле нам приготовят ланч-бокс, а в 3:52 поедем на ж. -д. вокзал. Нас ждёт Хива! Прибудем в город в 10:58, разместимся в отеле и в 12:00 отправимся на обед в национальное кафе «Mirzo Boshi», После трапезы начнём пешую экскурсию с гидом.

Посетим крепость Ичан-Кала — средневековый город в городе. В комплекс входит более 400 древних построек и памятников архитектуры, почти не тронутых временем. Пройдём по старинным улочкам и увидим, как выглядела Хива 5 столетий назад.

Увидим крепость Куня-Арк 17 века — старейшую из сохранившихся до наших дней резиденций хивинского хана. Когда-то на территории цитадели находились дворец, зимняя и летняя мечети, пороховой завод, монетный двор, суд, мастерские и склады. До нас дошли лишь немногие постройки.

Доберёмся до дворца Таш-Ховли 19 века, вмещавший в себя 163 комнаты, гарем, гостевую часть и зал суда. Рассмотрим медресе Мухаммад Рахимхана и Мухаммад Аминхана.

Следующая точка маршрута — минарет Кальта-Минор, ставший символом Хивы. Высота необычной башни составляем 29 метров, а диаметр у основания — 14,5 метров. По плану архитектора постройка должна была быть ещё более внушительной: минарет должен был возвышаться на 70 метров. Рассмотрим переливающуюся на солнце глазурованную плитку и майолику и пойдём дальше.

Посетим Джума-мечеть. Архитектура святыни уникальна: у постройки нет входных арок и порталов, куполов, галерей и внутреннего двора. Причина в том, что мечеть была построена на месте святыни 10 века. Мастерам дали распоряжение, согласно которому здание должно было в точности повторять древнюю мечеть — одноэтажное сооружение с массивной стеной и тремя входами.

Насладимся хивинской архитектурой, любуясь мавзолеем Пахлаван-Махмуда, построенным в традициях хорезмского зодчества. Отличительная черта комплекса — купол, венчающий усыпальницу поэта и богатыря XIV века. В отличие от остальных, голубых и лазурных куполов, этот выделяется ярким бирюзовым цветом.

Завершим прогулку, посетим минарет Ислам-Ходжа — самое высокое сооружение старой Хивы.

Вечером вернёмся в отель.

Крепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечетьКрепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечетьКрепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечетьКрепости Ичан-Кала и Куня-Арк, дворец Таш-Ховли и Джума-мечеть
6 день

Возвращение в Ташкент

Позавтракаем и выселимся из отеля в 12:00. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно погулять по городу, пофотографироваться и купить сувениры. Дальнейший маршрут зависит от вас. Мы можем в 17:00 отправиться на ж. -д. вокзал, откуда поедем в Ташкент на поезде и прибудем в город в 7:44. Отправление поезда в 21:00, поэтому вы сможете оставить вещи на вокзале, поужинать в ресторане неподалёку или самостоятельно погулять.

Второй вариант: в 14:00 поедем в аэропорт Ургенча и прилетим в Ташкент в 17:20, где заселимся в отель.

7 день

Отъезд

Если прибудем в Ташкент на самолёте, в 12:00 выселимся из отеля и поедем в аэропорт. Если вы выберете вариант с поездом, то доберёмся до столицы в 7:44, а затем вас ждёт трансфер в аэропорт.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Трансферы по программе (ж. - д. билеты, экскурсионный транспорт)
  • Авиаперелёт Ургенч-Ташкент (без багажа, ручная кладь 8 кг)
  • Экскурсии и услуги индивидуального гида
  • Проживание
  • Завтраки в отелях и обеды в экскурсионные дни
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Стоимость тура при перелёте из Ургенча в Ташкент составляет 670 $, при переезде на поезде - 580 $
  • Билеты до Ташкента и обратно
  • Ужины
  • Страховка
  • Входные билеты на объекты экскурсий
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселение в отеле с 14:00. Можем забрать вас от вашего отеля или с ж. - д. вокзала. Сообщите заранее о необходимости заселиться раннее
Завершение: Аэропорт Ташкента, после 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 26 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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Мария
1 апр 2024
Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!
Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!Поездка понравилась! Организатор сделал все возможное, чтоб удобства и маршрут был максимально удобен для туристов!
А
5 мар 2024
Все было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группу разделили, кто поедет дальше в Хиву, а кто обратно в Ташкент и нам не повезло, женщина попалась не очень знающая, рассказывала нам о том, что ее считают полной и обзывают родственники, я думаю это не очень компетентно). Обязательно рекомендую к посещению Хиву, мы жили прямо в старом городе крепости, это было очень здорово! Никогда не было проблем со встречей на вокзалах и тд. В общем рекомендую мне очень понравилось 10/10.
Все было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группуВсе было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группуВсе было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группуВсе было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группуВсе было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группуВсе было замечательно! Всегда на связи организаторы тура, хорошие отели и экскурсоводы (кроме Бухары, нашу группу
Татьяна
9 янв 2024
На вопрос, как я могу охарактеризовать данную экскурсию, могу ответить одним словом СУПЕР!!!! Великолепная организация с момента покупки тура и до момента трансфера в аэропорт. Встретили, поселили в отель, вручили конверт с подробной программой тура и всеми билетами на поезда и самолет. Экскурсоводы в каждом городе разные, но все очень интересно и с любовью рассказывают о своей стране и городе в целом. Для меня данная экскурсионная программа с передвижением каждый день в новый город, была впервые. Передвижение между Ташкентом, Самаркандом и Бухарой на скоростном поезде Афросиаб, между Бухарой и Хивой в купе скоростного поезда. Хорошие отели, в которых мы останавливались, в Хиве заселили в 8 утра и накормили завтраком, в Ташкенте безвозмездно разрешили поздний выезд из отеля. Водители микроавтобусов, на которых мы передвигались во время экскурсии просто молодцы, все четко, вовремя и с комфортом. Нисколько не пожалела, что выбрала данный тур. Огромное спасибо Владимиру и его команде за прекрасный отпуск. Однозначно вернемся в Узбекистан и не раз. И конечно воспользуемся услугами Владимира и его команды.
Ж
5 янв 2024
Поездка на новогодние праздники превзошла наши ожидания. Организаторы работали безупречно. Трансфер, экскурсии, питание-все четко, без единой накладки. Организаторы отвечают в чате очень быстро, в любое время суток. Благодаря Владимиру и Ксении мы спокойно наслаждались красотой и кухней Узбекистана. Спасибо, Владимир, спасибо, Ксения!
К
19 дек 2023
В декабре 2023 года нам с женой посчастливилось отдохнуть в Узбекистане. Мы. совершили экскурсионный тур Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива Поездкой очень довольны. Понравилась четкая организация, доброжелательное общение, профессионализм и самое главное - ответственное отношение к свой работе и к туристам. Отрадно, что ваши экскурсоводы хорошо знают свое дело, а главное, видно, что любят свой город и страну. Все гиды, которые проводили нам экскурсии, заслуживают высокой оценки. Их рассказы были очень интересны. Внимательность и душевность гидов хочется отметить отдельно. Ещё бы добавил к высказанным ранее словам благодарности большую благодарность водителям, обслуживающим тур. за их профессионализм, коммуникабельность, доброжелательность и готовность прийти на помощь.
В целом, здорово, что все ваши сотрудники -хорошо слаженная команда!
Еще раз- большое СПАСИБО!!!
Счастья и процветания вам!
Т
22 ноя 2023
Сам организатор малое отношение имеет к формату программы. Экскурсии проводят приглашённые гиды, иногда с организатором незнакомые. Это не авторский тур, а обычный групповой тур по Узбекистану от местной фирмы. Много расхождений с описанием на Трипстере: заявленная группа до 10 человек - фактически 50 человек, распределённые на 3 машины и 3х гидов. Причем распределены как попало: один день группа может быть 10 человек другой 17. В первый день в Ташкенте нас вообще было 23. Все эти 50 человек завозятся, например, в один ресторан, где вы тратите 1,5 часа на еды, поскольку сложно быстро обслужить толпу. Помимо этого у нас, например в туре указаны определённые даты и мы приехали на сутки раньше тура в ожидании группы, а в итоге люди постоянно менялись кто-то едет дальше по программе, кто-то присоединился на день…
Также обещали поездки на местных скоростных поездах, но почему-то из огромной группы с этим пунктом повезло только двоим, а все остальные ехали в плацкарте на скором поезде.
Организация в целом процесса сделана не очень: просят вступить в общий чат за месяц до тура и в итоге приходится читать сообщения о передвижениях других людей, с заселением особо не парятся - мы с мамой вынуждены были одну ночь спать на двухместной кровати, поскольку номера не закреплены видимо за конкретными туристами.
По Самарканду программа указана невыполнимая - по факту она 2х дневная, мы не всё успели посмотреть.
При этом нам в целом с гидами и сопровождающими повезло и было интересно, но знаю, что у других групп так совпадало не всегда.
В общем, если вам был интересен авторский тур в малой группе - Вам точно не сюда.
Юрий
20 ноя 2023
Фархот отличный разказчик, узнали много нового. Оказал помощь в видеосъëмке. Не повезло с погодой, но это вне компетенции организаторов. Не по рекомендую друзьям-знакомым, т. к. все они любители больших высот. Из беседы с Фархотом такая возможность есть.
И
16 ноя 2023
В целом тур понравился Узбекистан очаровал — древние города, сохранившиеся древние постройки. Ощутили дыхание востока и восточных сказок. Очень понравилась Хива, особенно, то, что жили мы в древнем городе в гостевом доме с 300-летней историей. Экскурсии были неплохие, экскурсоводы интересные (каждый по своему). Но вот по Ташкенту что не понравилось — много времени находились в мечети, построенной бывшим президентом Каримовым, можно было ее осмотреть за час. А сэкономленное время потратить на другие достопримечательности.
С уважением, Ирина.
И
14 ноя 2023
Гостеприимная страна, прекрасный маршрут, замечательная организация тура. Все четко - трансферы, заселение в отели, экскурсионное обслуживание на высоком уровне. Спасибо организаторам, хочется вернуться еще раз, буду рекомендовать этот тур к посещению.
М
7 ноя 2023
Экскурсия по Ташкенту была идеальной, чего не могу, к сожалению, сказать о других городах и об организации в целом.
Ю
2 ноя 2023
В целом мы довольны поездкой, были некоторые накладки(не те машины, о которых заранее договаривались, не те кровати в номерах), но турфирма решала их довольно оперативно. Не всегда сразу отвечали, правда. Но в Узбекистане прекрасно, города и экскурсии произвели прекрасное впечатление, мы очень довольны, спасибо!
Г
2 ноя 2023
Мы очень остались довольны всем:трансфером, гидами, отелями,. Все на высшем уровне, даже не ожидали. Узнали очень много о вашей прекрасной и гостеприимной стране.
В первый день мы поехали в горы. Нашим гидом был Санджар. Он сразу влюбил нас в Узбекистан. Знаток своего дела, так любит свою работу. На любой наш вопрос давал такие интересные, понятные ответы.
Спасибо большое всем организаторам тура. Будем советовать всем знакомым
С
29 окт 2023
Большое спасибо за тур. Нам все очень понравилось. Очень хорошо составлены экскурсии в каждом городе. Гиды супер. Гостиницы хорошие.
Татьяна
28 окт 2023
Интересная и насыщенная информацией программа тура. Много доступных к посещению объектов. Ответственные гиды. Узбекистан прекрасен! В Самарканде были 1 день…. хотя программу 2х дней успели выполнить до 9 вечера!
Организация встречь, трансфер, расселение на отлично. Постоянная поддержка от организаторов.
Рекомендую своим друзьям и знакомым.
Интересная и насыщенная информацией программа тура. Много доступных к посещению объектов. Ответственные гиды. Узбекистан прекрасен! ВИнтересная и насыщенная информацией программа тура. Много доступных к посещению объектов. Ответственные гиды. Узбекистан прекрасен! В
Надежда
25 окт 2023
Путешествие удалось на славу!
Встретили в аэропорту, отвезли в гостиницу.
На следующий день экскурсия по Ташкенту - чудо экскурсовод, рассказывал очень красиво и подробно.
В Самарканде тоже великолепный гид.
Полный восторг от этого волшебного города!
Бухара не похожа на предыдущий город.
Гид тоже очень понравилась.
Хива - это восторг! А с гидом опять повезло! Женщина, влюблённая в свой город и свою страну, спасибо Карамат.
Отели в каждом городе на высшем уровне, я не про пять звёзд, про гостеприимство, чистоту и колорит! Тоже огромная благодарность!
Вкусные завтраки, роскошные обеды!
Рекомендуем!!!
Благодарим от души Владимира и Ксению Рыбачковых! Ребята, вы лучшие!

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыБухараСамарканд

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7 дней
3 отзыва
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Ташкент, аэропорт, утро
18 мая
26 мая
27 мая
28 мая
100 000 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Аэропорт Ташкента
14 сен
13 окт
30 окт
$915 за человека
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