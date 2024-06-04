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Авторский тур
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$560 за человека
Авторский тур
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
17 июня в 08:00
24 июня в 08:00
$480 за человека
Авторский тур
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
6 дней
Восток - дело яркое: тур по самым интересным местам Ташкента, Самарканда и Бухары
Побывать на бумажной фабрике, увидеть древнюю обсерваторию и поторговаться на восточном рынке
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
$830 за человека
Авторский тур
2 дня
Экспресс-тур на автомобиле в Самарканд и Бухару из Ташкента
Полюбоваться «песчаными» домами и голубыми куполами мечетей и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$604 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Максимум в Узбекистане: 4 города, озеро в пустыне и мистическая долина
Побывать в местах исторических событий, влюбиться в восточный колорит и послушать песни у костра
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$2 268 за всё до 3 чел.
Авторский тур
6 дней
По страницам восточной сказки: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на фабрике ковров, насладиться фольклорным шоу и научиться торговаться на восточном рынке
Начало: Ташкент, 14:00
10 сен в 08:00
21 сен в 14:00
$600 за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
16 июня в 10:00
23 июня в 10:00
$700 за человека
Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
100 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Ешь, гуляй, живи: архитектурные и кулинарные сокровища Узбекистана
Исследовать Хиву и Бухару, Ташкент и Самарканд, попробовать местные блюда и сходить в древнюю баню
Начало: Ташкент, у гостиницы «Узбекистан», 10:30
14 сен в 10:00
$1 400 за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
21 июля в 08:00
18 авг в 08:00
$1 090 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$578 за человека
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$795 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
16 июня в 08:00
23 июня в 08:00
$1 575 за человека
Авторский тур
9 дней
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
13 сен в 14:00
20 сен в 14:00
$869 за человека
Авторский тур
5 дней
Во власти Узбекистана: индивидуальное путешествие на автомобиле из Ташкента
Узнать об особенностях керамической посуды, погулять у озера в пустыне и посетить значимые места
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 617 за всё до 3 чел.
Авторский тур
5 дней
Восточные сказки и краски: колоритное автопутешествие из Ташкента
Увидеть «песчаные» дома, рассмотреть орнаменты на посуде, стенах, текстиле и прикоснуться к истории
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 724 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Автопутешествие с местным другом в Хиву, Бухару и Самарканд
Посетить одну из предполагаемых родин Заратуштры и рассмотреть восточную архитектуру
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 293 за всё до 3 чел.
Авторский тур
3 дня
На родину легенды средневекового Востока с заездом в Бухару и Самарканд
Увидеть резиденцию Тамерлана и памятники архитектуры всех исторических эпох с 9 века
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$950 за всё до 3 чел.
Авторский тур
4 дня
Озеро Айдаркуль и 2 древнейших города Узбекистана с выездом из Ташкента
Пожить в юрте в пустыне, закупиться на базарах и увидеть главные достопримечательности
Начало: Ташкент, 04:00-05:00
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
$1 347 за всё до 3 чел.
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
295$266 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$1 250 за человека
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
$910 за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья4 июня 2024Оперативно договорились с Сиявушем. Всё забронировали. Была одна проблема форс мажорная с транспортом, но её быстро решили. Спасибо за красивый маршрут.
- ММаргарита31 мая 2024Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отзыв о путешествии в среднеазиатскую сказку. Наше путешествие пролетело за 6 дней в середине мая 2024г. «Пролетело», потому что хорошее быстро
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
- ЕЕкатерина26 мая 2024Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
- ССветлана24 мая 2024Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
- ММарина15 мая 2024Выбрали этот тур по отзывам и очень рады, что наши впечатления полностью оправдались. Мы пенсионеры и думали, что будет тяжеловато
- ООксана13 мая 2024Благодарю Вас за отличную организацию нашего путешествия ☺️ получили массу положительных эмоций и впечатлений. Отдельно хочу отметить работу как организатора,
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Можно с детьми»
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