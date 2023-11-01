Вечерняя иллюминация любому городу «к лицу» — в темное время суток главные достопримечательности, проспекты Старого и современного Ташкента предстанут перед вами в наиболее эффектном виде.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Белая мечеть Минор
- Площадь Независимости
- Комплекс Хазрати Имам
- Ташкентский «Бродвей»
- Сквер с памятником Амира Темура
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Вечерний ТашкентПрогулка по вечернему Ташкенту — идеальный вариант для тех, у кого не так много времени или же если вы любите исследовать город в свете фонарей.
Вы увидите:
- Белая мечеть Минор.
- Площадь Независимости.
- Комплекс Хазрати Имам.
- Прогулочная улица — ташкентский «Бродвей».
- Сквер с памятником Амира Темура.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Личные расходы
- Входные билеты в музеи
- Место начала и завершения?
- Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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