Если ваш путь лежит через Ташкент с длительной пересадкой, предлагаем необычный и захватывающий способ провести это время.
Представьте: вы покидаете аэропорт и отправляетесь в путешествие по столице Узбекистана, где каждый уголок
Представьте: вы покидаете аэропорт и отправляетесь в путешествие по столице Узбекистана, где каждый уголок
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Экономия времени в ожидании пересадки
- 🌆 Знакомство с историческим и современным Ташкентом
- 🚗 Удобный трансфер из аэропорта и обратно
- 📚 Интересные рассказы и легенды от опытного гида
- 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей столицы
Что можно увидеть
- Ансамбль Хазрати Имам
- Медресе Барак-хана
- Мавзолей Каффаля Шаши
- Медресе Муйи Муборак
- Комплекс Сузук-Ота
- Успенский кафедральный собор
- Католический костёл Святейшего Сердца Иисуса
- Ташкент-сити
Описание экскурсии
В зависимости от времени ожидания вашего рейса мы предложим вам вариант экскурсии, в которую обязательно войдёт историческая часть города — ансамбль Хазрати Имам с медресе Барак-хана, мавзолеем Каффаля Шаши, медресе Муйи Муборак (Музей корана) и комплексом Сузук-Ота.
В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса. В современной части столицы вас ждут небоскрёбы Ташкент-сити и другие достопримечательности.
Во время поездки вы узнаете много интересного из истории Ташкента, послушаете его легенды и удивительные истории. До встречи, друзья! Хуш келебсиз, или Добро пожаловать!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле из аэропорта и обратно, услуги гида-водителя
- Проведение экскурсии возможно в любое время суток
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед или ужин
- Проведение экскурсии на французском языке (цена по запросу)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 55 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны, тк рассказ был интересным, маршрут проработан до мелочей. Также по нашей просьбе заехали на
+5
Хаёт
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо большое за то что оценили наш труд. Наша команда всегда стремится к тому что бы наши гости ощутили
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О
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала про основные дрстопримечательности, даже лазерное шоу посмотрели! и как же без плова - плов настоящий вкусный обязательно! В аэропорт привезли, времени достаточно чтобы пройти досмотр и пройти на свой рейс! Классная экскурсия! Замечательный экскурсовод - знает и любит историю Узбекистана!
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В Ташкенте были проездом на несколько часов, время пролетело быстро благодаря нашему экскурсоводу Алишеру!
Очень удобно, что забрали сразу с аэропорта и договорились с размещением багажа в машине!
С первых минут поездки
Очень удобно, что забрали сразу с аэропорта и договорились с размещением багажа в машине!
С первых минут поездки
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарим вас за то что выбрали нашу команду. Будем рады видеть вас вновь. С уважением Хаёт
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Мы с коллегой летели из командировки в Мумбай через Ташкент. стыковка была 9 часов. Катерина с водителем Денисом встретили нас в аэропорту, покормили завтраком, отвезли на базар, показали город -
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Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический центр с внушительной прогулочной зоной, вечернюю подсветку новой части города, немного прогуляться и плотно поужинать.
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З
Великолепный формат. Экскурсию проводил Роман. Встретил в аэропорту, повозил по интересным локациям, так что захотелось вернуться в Ташкент уже на более длительный срок и степенно погулять по городу. Вкусно накормив, нас привезли в аэропорт вовремя к нашему вылету. Рекомендую всем, кто летит транзитом.
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