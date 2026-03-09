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Не скучайте в аэропорту Ташкента

Ваша пересадка в Ташкенте может превратиться в незабываемое приключение! Откройте для себя исторические и современные достопримечательности города
Если ваш путь лежит через Ташкент с длительной пересадкой, предлагаем необычный и захватывающий способ провести это время.

Представьте: вы покидаете аэропорт и отправляетесь в путешествие по столице Узбекистана, где каждый уголок
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хранит свои тайны и истории.

Вас ждет погружение в атмосферу Старого города с его величественным ансамблем Хазрати Имам, где каждый камень дышит историей.

Не менее впечатляющим будет посещение Успенского кафедрального собора, который расскажет о многовековой истории православия в этом регионе. А современный Ташкент-сити покажет, как гармонично могут сочетаться традиции и новаторство.

Ваш гид-водитель не только расскажет обо всех достопримечательностях, но и обеспечит комфортное путешествие с трансфером из аэропорта и обратно.

Эта экскурсия - идеальный способ сделать вашу пересадку не просто ожиданием следующего рейса, а настоящим приключением.

Включите этот опыт в свой маршрут, и пусть воспоминания о Ташкенте станут одними из самых ярких в вашем путешествии

5
55 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰️ Экономия времени в ожидании пересадки
  • 🌆 Знакомство с историческим и современным Ташкентом
  • 🚗 Удобный трансфер из аэропорта и обратно
  • 📚 Интересные рассказы и легенды от опытного гида
  • 🏙️ Посещение ключевых достопримечательностей столицы
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Не скучайте в аэропорту Ташкента
Не скучайте в аэропорту Ташкента

Что можно увидеть

  • Ансамбль Хазрати Имам
  • Медресе Барак-хана
  • Мавзолей Каффаля Шаши
  • Медресе Муйи Муборак
  • Комплекс Сузук-Ота
  • Успенский кафедральный собор
  • Католический костёл Святейшего Сердца Иисуса
  • Ташкент-сити

Описание экскурсии

В зависимости от времени ожидания вашего рейса мы предложим вам вариант экскурсии, в которую обязательно войдёт историческая часть города — ансамбль Хазрати Имам с медресе Барак-хана, мавзолеем Каффаля Шаши, медресе Муйи Муборак (Музей корана) и комплексом Сузук-Ота.

В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса. В современной части столицы вас ждут небоскрёбы Ташкент-сити и другие достопримечательности.

Во время поездки вы узнаете много интересного из истории Ташкента, послушаете его легенды и удивительные истории. До встречи, друзья! Хуш келебсиз, или Добро пожаловать!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле из аэропорта и обратно, услуги гида-водителя
  • Проведение экскурсии возможно в любое время суток
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед или ужин
  • Проведение экскурсии на французском языке (цена по запросу)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5717 туристов
Я коренной узбекистанец. Родился в Фергане, а в Ташкенте живу уже более 20 лет. Вместе с друзьями мы создали команду гидов, искренне влюблённых в Узбекистан. Мы хорошо знаем историю, культуру и
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традиции своей страны и с удовольствием делимся ими с путешественниками. Для нас важно не только показать главные достопримечательности, но и познакомить вас с настоящим Узбекистаном, его атмосферой, гостеприимством и местными традициями. Мы хотим, чтобы это путешествие оставило самые тёплые воспоминания и вам захотелось вернуться сюда снова. Как говорят у нас на Востоке: «Хуш келибсиз!» — Добро пожаловать!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 55 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
54
4
1
3
2
1
Татьяна
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны, тк рассказ был интересным, маршрут проработан до мелочей. Также по нашей просьбе заехали на
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рынок Чорсу- окунулись в атмосферу восточного колорита. Екатерина помогла в выборе подарочков и вкусняшек. Вообщем выше всех похвал время проведенное с ребятами. Водитель Стас тоже не остался в стороне. Машина чистенькая, ездит аккуратно и комфортно👌 Два дня конечно очень мало, при том, что там весна +18, цветет магнолия, а мы сегодня вернулись в снег и дождь🥲 Отмечу также Хаета, который нас встречал и организовывал наши экскурсии и веселого Игоря, проводившего экскурсию в институт Солнца- впечатления конечно двоякие: уникальная достопримечательность на высоте 1086 метров, но я бы сказала заброшенное. Погружение в страну СССР, грандиозный проект, но все равно не пожалели- погода была чудесная, воздух горный, заехали поели лепешки с зеленью и выпили зеленый узбекский чай. Очень жаль, что не попали в горы, но думаю Игорь еще проведет нам экскурсию, не успели правда рассмотреть его фотки, которые он для нас делал, но все впереди, как думаю следующий визит в дружелюбный и приветливый Узбекистан☀️🔥 Ребята, спасибо еще раз❤️

Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,+5
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Экскурсию провела Екатерина. В связи с задержкой рейса все пришлось поменять. Но вцелом остались очень довольны,
Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Татьяна, спасибо большое за то что оценили наш труд. Наша команда всегда стремится к тому что бы наши гости ощутили
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на себе все тепло и гостиприимство нашего народа. Жаль что у вас было мало времени. Надеемся что вы обязательно вернётесь к нам. Мы вас будем рады видеть. Всех благ вам. С уважением Хаёт.

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О
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала про основные дрстопримечательности, даже лазерное шоу посмотрели! и как же без плова - плов настоящий вкусный обязательно! В аэропорт привезли, времени достаточно чтобы пройти досмотр и пройти на свой рейс! Классная экскурсия! Замечательный экскурсовод - знает и любит историю Узбекистана!
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала
Отличный вариант с пользой провести время ожидания рейса при пересадке в Ташкенте! Катерина встретила, интересно рассказала
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Дина
В Ташкенте были проездом на несколько часов, время пролетело быстро благодаря нашему экскурсоводу Алишеру!
Очень удобно, что забрали сразу с аэропорта и договорились с размещением багажа в машине!
С первых минут поездки
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окунулись в атмосферу города и его истории!
Заехали на обед, поели вкуснейший узбекский плов а затем поехали знакомится с историей старого Ташкента, посетили исторической комплекс (мечеть, медресе), а так же новую мечеть!
Благодарю всю команду, экскурсовода и водителя, Ташкент оставил замечательные впечатления в нашей душе!!!

В Ташкенте были проездом на несколько часов, время пролетело быстро благодаря нашему экскурсоводу Алишеру!
В Ташкенте были проездом на несколько часов, время пролетело быстро благодаря нашему экскурсоводу Алишеру!
В Ташкенте были проездом на несколько часов, время пролетело быстро благодаря нашему экскурсоводу Алишеру!
Хаёт
Хаёт
Ответ организатора:
Благодарим вас за то что выбрали нашу команду. Будем рады видеть вас вновь. С уважением Хаёт
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Юлия
Мы с коллегой летели из командировки в Мумбай через Ташкент. стыковка была 9 часов. Катерина с водителем Денисом встретили нас в аэропорту, покормили завтраком, отвезли на базар, показали город -
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что-то пешком, что-то проехали на машине (всё-таки +44С), покормили нас вкуснейшим пловом и вернули в аэропорт к нашему вылету.
Катерина рассказывала интересное про город и про людей и окружила нас заботой. Большое спасибо, очень рекомендуем

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Евгения
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический центр с внушительной прогулочной зоной, вечернюю подсветку новой части города, немного прогуляться и плотно поужинать.
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
Все прекрасно, удобно и безопасно. Программа была полностью адаптирована под мои запросы, мы успели посмотреть исторический
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З
Великолепный формат. Экскурсию проводил Роман. Встретил в аэропорту, повозил по интересным локациям, так что захотелось вернуться в Ташкент уже на более длительный срок и степенно погулять по городу. Вкусно накормив, нас привезли в аэропорт вовремя к нашему вылету. Рекомендую всем, кто летит транзитом.
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