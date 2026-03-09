Если ваш путь лежит через Ташкент с длительной пересадкой, предлагаем необычный и захватывающий способ провести это время.Представьте: вы покидаете аэропорт и отправляетесь в путешествие по столице Узбекистана, где каждый уголок

хранит свои тайны и истории. Вас ждет погружение в атмосферу Старого города с его величественным ансамблем Хазрати Имам, где каждый камень дышит историей. Не менее впечатляющим будет посещение Успенского кафедрального собора, который расскажет о многовековой истории православия в этом регионе. А современный Ташкент-сити покажет, как гармонично могут сочетаться традиции и новаторство. Ваш гид-водитель не только расскажет обо всех достопримечательностях, но и обеспечит комфортное путешествие с трансфером из аэропорта и обратно. Эта экскурсия - идеальный способ сделать вашу пересадку не просто ожиданием следующего рейса, а настоящим приключением. Включите этот опыт в свой маршрут, и пусть воспоминания о Ташкенте станут одними из самых ярких в вашем путешествии

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

В зависимости от времени ожидания вашего рейса мы предложим вам вариант экскурсии, в которую обязательно войдёт историческая часть города — ансамбль Хазрати Имам с медресе Барак-хана, мавзолеем Каффаля Шаши, медресе Муйи Муборак (Музей корана) и комплексом Сузук-Ота.

В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса. В современной части столицы вас ждут небоскрёбы Ташкент-сити и другие достопримечательности.

Во время поездки вы узнаете много интересного из истории Ташкента, послушаете его легенды и удивительные истории. До встречи, друзья! Хуш келебсиз, или Добро пожаловать!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле из аэропорта и обратно, услуги гида-водителя

Проведение экскурсии возможно в любое время суток

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)