Вы — транзитный пассажир с длительной пересадкой в Ташкенте? Не стоит упускать возможность познакомиться с нашей прекрасной столицей! Мы обязательно покажем вам Старый город и ансамбль Хазрати Имам, Успенский кафедральный собор и Ташкент-сити. Чем больше времени у вас до пересадки, тем интереснее и насыщеннее будет наше путешествие.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

В зависимости от времени ожидания вашего рейса мы предложим вам вариант экскурсии, в которую обязательно войдёт историческая часть города — ансамбль Хазрати Имам с медресе Барак-хана, мавзолеем Каффаля Шаши, медресе Муйи Муборак (Музей корана) и комплексом Сузук-Ота.

В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса. В современной части столицы вас ждут небоскрёбы Ташкент-сити и другие достопримечательности.

Во время поездки вы узнаете много интересного из истории Ташкента, послушаете его легенды и удивительные истории. До встречи, друзья! Хуш келебсиз, или Добро пожаловать!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле из аэропорта и обратно, услуги гида-водителя

Проведение экскурсии возможно в любое время суток

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы (по желанию)