Увидеться со столицей Узбекистана во время ожидания своего рейса
Вы — транзитный пассажир с длительной пересадкой в Ташкенте? Не стоит упускать возможность познакомиться с нашей прекрасной столицей! Мы обязательно покажем вам Старый город и ансамбль Хазрати Имам, Успенский кафедральный собор и Ташкент-сити. Чем больше времени у вас до пересадки, тем интереснее и насыщеннее будет наше путешествие.
Ближайшие даты:
14
окт
окт
15
окт
окт
16
окт
окт
17
окт
окт
18
окт
окт
19
окт
окт
20
окт
окт
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
В зависимости от времени ожидания вашего рейса мы предложим вам вариант экскурсии, в которую обязательно войдёт историческая часть города — ансамбль Хазрати Имам с медресе Барак-хана, мавзолеем Каффаля Шаши, медресе Муйи Муборак (Музей корана) и комплексом Сузук-Ота.
В европейской части вы посетите Успенский кафедральный собор, построенный первым губернатором Туркестанского края, и католический костёл Святейшего Сердца Иисуса. В современной части столицы вас ждут небоскрёбы Ташкент-сити и другие достопримечательности.
Во время поездки вы узнаете много интересного из истории Ташкента, послушаете его легенды и удивительные истории. До встречи, друзья! Хуш келебсиз, или Добро пожаловать!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле из аэропорта и обратно, услуги гида-водителя
- Проведение экскурсии возможно в любое время суток
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед или ужин
- Проведение экскурсии на французском языке (цена по запросу)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Хаёт — ваша команда гидов в Ташкенте
Провели экскурсии для 2178 туристов
Добрый день дорогие путешественники! Меня зовут Хаёт, я коренной узбекистанец. Родился в городе Фергана, в Ташкенте живу более 20 лет. Я и мои друзья очень любим и гордимся своей Родиной и с радостью расскажем вам самые интересные факты о ее культуре, истории и традициях. Мы хотим, чтобы вы почувствовали наше Узбекское гостеприимство и между нами возникла связь которая останется в сердце навсегда. Как говорят у нас на Востоке: Хуш келибсиз! Добро пожаловать!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Ташкента
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Ночные
Летние
Святые места
Старый город
Популярные места
Комплекс Хазрати Имам
Ташкент-сити
Похожие туры из Ташкента
Индивидуальная
10 часов
Популярное предложение
Из Ташкента в Самарканд на скоростном поезде
За 1 день исследовать древнюю столицу, пройти по следам Тамерлана и отведать вкуснейший плов
Ж/Д Самаркандский вокзал
Завтра
17 окт
18 окт
21 окт
от €155 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Все краски Ташкента
Увидеть главные достопримечательности и узнать их историю на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня
Завтра
17 окт
18 окт
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Ташкент 3 в 1: Старый город, Ташкент-Сити и обед в центре плова
Увидеть исторические и новейшие районы города, оценить местную кухню и побывать на базаре
Место встречи ваш отель / аэропорт / вокзал. Забир...
Завтра
16 окт
17 окт
19 окт
от €110 за всё до 16 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду