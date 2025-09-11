Мои заказы

Из Ташкента по следам Кушан по Великому шелковому пути (Коканд)

Из Ташкента по следам Кушан по Великому шелковому пути
Ферганская долина — из покон веков славится своими ремеслиниками, не спроста основной узел Великого шёлкового пути проходил через долину.

В торговом потоке свою значимую долю занимал издревле: Риштанская керамика, Маргиланский шёлк и Чусткие ножи, а изюменкой на торте будет вкусная гостраномия Коканда.

Для себя вы сможете открыть райскую долину, ведь именно так называют жители этого региона - про свою Долину
Описание тура

Приглашаю вас в удивительное путешествие по Ферганской долине — райскому уголку Узбекистана, который местные жители с любовью называют своей «Долиной». С древних времён этот край славился искусными ремесленниками и был важным узлом Великого шёлкового пути. Вас ждёт знакомство с уникальными традициями, шедеврами среднеазиатского зодчества и гастрономическими изысками. Мы посетим исторические города, раскроем секреты мастеров и насладимся красотой этого региона, где каждый уголок пропитан историей и культурой. Вас ждут Риштанская керамика с её яркой голубой глазурью, Маргиланский шёлк, Чусткие ножи и вкуснейшая кухня Коканда. Готовы открыть для себя этот райский край? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии!

Программа путешествия

Дворец Худоярхана — Жемчужина Коканда

Вы посетите последний из семи дворцов кокандских ханов, построенный с небывалым размахом. Полюбуетесь резными узорами и росписями, узнаете о великих событиях из жизни хана, а также о том, кто разграбил дворец и как его сокровища оказались в Эрмитаже в Петербурге.

Комплекс Джами

Мы осмотрим летнюю мечеть с террасой и 99 деревянными колоннами, поддерживающими навес. Я расскажу вам о секретах традиционной исламской росписи, украшающей потолок, и её значении в культуре региона.

Медресе Нарбутабека

Вы увидите соборную мечеть и небольшой музей прикладного искусства. Мы разберём особенности местной архитектуры и расскажем, как развивалась традиционная роспись в исламском искусстве.

Усыпальница правителей

Ансамбль включает купольное помещение с порталом, мечеть-айван с двумя колоннами и фамильное кладбище. Здесь вы сможете проследить хронологию реформ и судьбы правителей Ферганской долины.

Мастер-класс по приготовлению халвы

Сахарная, сливочная, идеально сбалансированная — такая халва станет вашим гастрономическим открытием. Мы не только посмотрим, но и поучаствуем в её приготовлении, а затем насладимся вкусом с чашкой чая или кофе.

Риштан — дом керамики

Гончарный промысел в Риштане зародился тысячу лет назад. Вы познакомитесь с мастерами-кузагарами, узнаете историю керамики и увидите, как создаются изделия с уникальной голубой глазурью "ишкор".

Маргилан — центр шёлкового мастерства

Маргилан издревле славился атласом и адрасом — натуральными тканями с характерными узорами. В Центре развития ремёсел, открытом в 2007 году, вам покажут, как из личинки добывают шёлковую нить, ткут полотно и окрашивают его. Вас ждёт мастер-класс и увлекательный рассказ о традициях. Каптарлик мозор (Комплекс «Пири Сиддик»)Это святое место называют ещё "Кабутарли мозор" — обитель голубей. По преданию, если покормить птиц зерном, ваше желание исполнится. Проверим?

Кува — древний город ремесленников

До XIII века Кува была важным центром долины, пока её не разрушили войска Чингисхана. Вы увидите руины жилых домов, мастерских, улиц и площади, раскопанные учёными, и узнаете о её былом величии.

Ахсикент — древняя столица Ферганы

Город, основанный во II веке до нашей эры, был одним из крупнейших в государстве Давань. Раскопки раскроют перед вами его историю и значимость в древнем мире. Почему стоит отправиться в это путешествие?
Вы откроете для себя Ферганскую долину — край ремесленников, шёлка и керамики, который веками был сердцем Великого шёлкового пути.
  • Погрузитесь в историю и традиции Узбекистана, от архитектурных шедевров до гастрономических открытий.
  • Увидите, как оживают древние ремёсла, и даже попробуете себя в роли мастера.

• Это не просто экскурсия — это путешествие в мир красоты, легенд и гостеприимства. Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Экскурсия проходит на автомобиле.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 1 день
  • Дворец Худоярхана
  • Комплекс Джами
  • Медресе Нарбутабека
  • Усыпальница правителей
  • Мастер класс приготовления Халвы
  • 2 день
  • Риштан - дом керамики
  • Маргилан - кооперативный центр ремеслиников
  • Каптарлик мозор
  • Кува
  • Ахсикент
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт
  • Проживание
Что не входит в цену
  • Гостиница на одного человека 20 $
  • Входные билеты
  • Питание
Место начала и завершения?
По договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 дня 16 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
  • Экскурсия проходит на автомобиле
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Татьяна
11 сен 2025
Все понравилось

