Приглашаю вас в удивительное путешествие по Ферганской долине — райскому уголку Узбекистана, который местные жители с любовью называют своей «Долиной». С древних времён этот край славился искусными ремесленниками и был важным узлом Великого шёлкового пути. Вас ждёт знакомство с уникальными традициями, шедеврами среднеазиатского зодчества и гастрономическими изысками. Мы посетим исторические города, раскроем секреты мастеров и насладимся красотой этого региона, где каждый уголок пропитан историей и культурой. Вас ждут Риштанская керамика с её яркой голубой глазурью, Маргиланский шёлк, Чусткие ножи и вкуснейшая кухня Коканда. Готовы открыть для себя этот райский край? Тогда присоединяйтесь к нашей экскурсии!

Программа путешествия

Дворец Худоярхана — Жемчужина Коканда

Вы посетите последний из семи дворцов кокандских ханов, построенный с небывалым размахом. Полюбуетесь резными узорами и росписями, узнаете о великих событиях из жизни хана, а также о том, кто разграбил дворец и как его сокровища оказались в Эрмитаже в Петербурге.

Комплекс Джами

Мы осмотрим летнюю мечеть с террасой и 99 деревянными колоннами, поддерживающими навес. Я расскажу вам о секретах традиционной исламской росписи, украшающей потолок, и её значении в культуре региона.

Медресе Нарбутабека

Вы увидите соборную мечеть и небольшой музей прикладного искусства. Мы разберём особенности местной архитектуры и расскажем, как развивалась традиционная роспись в исламском искусстве.

Усыпальница правителей

Ансамбль включает купольное помещение с порталом, мечеть-айван с двумя колоннами и фамильное кладбище. Здесь вы сможете проследить хронологию реформ и судьбы правителей Ферганской долины.

Мастер-класс по приготовлению халвы

Сахарная, сливочная, идеально сбалансированная — такая халва станет вашим гастрономическим открытием. Мы не только посмотрим, но и поучаствуем в её приготовлении, а затем насладимся вкусом с чашкой чая или кофе.

Риштан — дом керамики

Гончарный промысел в Риштане зародился тысячу лет назад. Вы познакомитесь с мастерами-кузагарами, узнаете историю керамики и увидите, как создаются изделия с уникальной голубой глазурью "ишкор".

Маргилан — центр шёлкового мастерства

Маргилан издревле славился атласом и адрасом — натуральными тканями с характерными узорами. В Центре развития ремёсел, открытом в 2007 году, вам покажут, как из личинки добывают шёлковую нить, ткут полотно и окрашивают его. Вас ждёт мастер-класс и увлекательный рассказ о традициях. Каптарлик мозор (Комплекс «Пири Сиддик»)Это святое место называют ещё "Кабутарли мозор" — обитель голубей. По преданию, если покормить птиц зерном, ваше желание исполнится. Проверим?

Кува — древний город ремесленников

До XIII века Кува была важным центром долины, пока её не разрушили войска Чингисхана. Вы увидите руины жилых домов, мастерских, улиц и площади, раскопанные учёными, и узнаете о её былом величии.

Ахсикент — древняя столица Ферганы

Город, основанный во II веке до нашей эры, был одним из крупнейших в государстве Давань. Раскопки раскроют перед вами его историю и значимость в древнем мире. Почему стоит отправиться в это путешествие?

Вы откроете для себя Ферганскую долину — край ремесленников, шёлка и керамики, который веками был сердцем Великого шёлкового пути.