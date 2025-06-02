Мои заказы

Автотур по Узбекистану только для вашей компании: Ташкент, Самарканд, Бухара

Посетить ковровую фабрику, увидеть производство шёлковой бумаги и рассмотреть древние медресе
С комфортом и только своей компанией вы побываете в 3 значимых городах Узбекистана — Ташкенте, Самарканде и Бухаре. Узнаете, чем славятся места, и увидите величественные архитектурные комплексы и старинные здания.

Окунётесь
в колорит на базарах, побываете на фабриках, где производят ковры и шёлковую бумагу, а также рассмотрите изделия в ремесленных мастерских.

Между городами и по всему маршруту будем передвигаться на комфортабельном автомобиле, что позволит делать остановки по желанию. Проедем несколько областей, полюбуемся горными хребтами, реками и водохранилищами по пути.

5
3 отзыва
Автотур по Узбекистану только для вашей компании: Ташкент, Самарканд, Бухара

Описание тура

Организационные детали

Возьмите с собой удобную обувь. В программе есть прогулки.

Питание. Включены завтраки «шведский стол» и питьевая вода. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Chevrolet Cobalt 2024, минивэн Hyundai Starex.

Дети. От 4 лет.

Виза. Гражданам РФ не требуется.

Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.

Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты — по согласованию.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Ташкенту

После прибытия и заселения в отель вас ждёт знакомство с Ташкентом. Гид проведёт автомобильно-пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Старый город — один из немногих районов, сохранивших традиционный узбекский колорит.

Прогулка начнётся с восточного базара Чорсу, где торгуют специями, фруктами и изделиями ремесленников. Далее осмотрим архитектурный ансамбль Хаст-Имам с его голубыми куполами, а также мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и библиотеку Муйи Муборак.

На обед посетим центр «Беш Козон» — здесь вы сможете отведать плова. После этого прогуляемся по аллее и скверу Амира Темура, где сочетаются современные площади, исторические здания 19 века и советская архитектура. Вы увидите отель «Узбекистан», театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова.

После экскурсии возвращение в отель и свободное время.

Обзорная экскурсия по Ташкенту
2 день

Переезд в Самарканд и этнографический комплекс

Ранний выезд в Самарканд. Дорога займёт около 5 часов и пройдёт через Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области. По пути откроются виды на реки, горные хребты и сельские поселения.

По прибытии размещение в отеле и отдых. Вечером посетим туристический центр Silk Road Samarkand, где расположен этнографический комплекс «Вечный город». Здесь представлены ремесленные мастерские, национальная кухня и архитектура в традиционном стиле.

Переезд в Самарканд и этнографический комплекс
3 день

Знакомство с Самаркандом

Сегодня посетим площадь Регистан, украшенную древними медресе. Затем зайдём в некрополь Шахи-Зинда, где находится мавзолей Кусама ибн Аббаса. Вы также осмотрите мавзолей Гур-Эмир, место захоронения Тамерлана, и мечеть Биби-Ханым, крупнейший храм Средней Азии, а ещё фабрику «Мерос», где по старинной технологии производят шёлковую бумагу.

После обеда экскурсия продолжится у мавзолея пророка Даниила, почитаемого представителями разных религий. Завершим день посещением ковровой фабрики, где вручную ткут роскошные шёлковые изделия.

Знакомство с Самаркандом
4 день

Переезд в Бухару и прогулка по старой части города

Ранний выезд в Бухару. Дорога пролегает через Навоийскую область, вдоль реки Зарафшан и искусственных водохранилищ. В пути вы проведёте около 6 часов.

По прибытии разместимся в отеле. Вечером прогуляемся по старой части города.

Переезд в Бухару и прогулка по старой части города
5 день

Обзорная экскурсия по Бухаре

Программа начнётся с площади Ляби-Хауз с её живописным прудом и историческими зданиями. Затем посетим медресе Кукельдаш, основанную в 16 веке.

Далее — торговые купола Бухары, мечеть Магоки-Аттори, ансамбль Кош-медресе и архитектурный комплекс Пои-Калян с 47-метровым минаретом. Здесь вы узнаете, как развивалась исламская образовательная система.

После экскурсии возвращение в отель.

Обзорная экскурсия по Бухаре
6 день

Отъезд

После завтрака трансфер в аэропорт Бухары. Вы также можете доехать вместе с гидом до Ташкента.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки и питьевая вода
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Сопровождение гидом
  • Посещение всех объектов по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Узбекистана и обратно в ваш город
  • Остальное питание
  • Мастер-класс по приготовлению плова (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ташкент/Бухара/Самарканд, в первой половине дня (по договорённости)
Завершение: Ташкент/Бухара, трансфер в аэропорт после завтрака
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Фарида
Фарида — ваш гид в Ташкенте
Ассаламу алейкум, дорогие гости! Меня зовут Фарида, я профессиональный гид. Родилась в сказочной стране Узбекистан. Буду рада познакомить Вас и окунуться вместе в культуру, историю, традиции от правления великого Тамерлана до современности.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
Оксана
2 июн 2025
Здравствуйте Фарида
Большое спасибо за такой замечательный тур
Нам так понравилось, что мы хотим приехать еще раз к вам в тур)
Н
Наталья
16 мая 2025
Фарида, добрый день! Подъезжаем уже к отелю в Бухаре. Еще раз большое спасибо - мы провели с Вами вчера чудесный тур! Спасибо что познакомили нас с прекрасным городом и его историей. Все было увлекательно и познавательно і
Теперь знаем кого посоветовать в качестве гида
Спасибо!
И
Ирина
21 апр 2025
Извините, что не сразу написали отзыв, пока добрались домой, тут сразу работа, в общем, лучше поздно, чем никогда!
Фарида - наш гид по Самарканду.
Это не просто гид, а автоледи-гид, очень уверенно
водящий автомобиль
Это абсолютно не мешает ей интересно рассказывать про историю Самарканда. Внимательно относится к просьбам и интересам туристов, не торопит на экскурсии, помогает в групповых фото, знает интересные места для удачных снимков, охотно отвечает на разные вопросы о жизни людей в узбекистане. И вообще, Фарида очень живой и приятный в общении собеседник. Рекомендуем!!

