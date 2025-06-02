Окунётесь
Возьмите с собой удобную обувь. В программе есть прогулки.
Питание. Включены завтраки «шведский стол» и питьевая вода. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Chevrolet Cobalt 2024, минивэн Hyundai Starex.
Дети. От 4 лет.
Виза. Гражданам РФ не требуется.
Уровень сложности. Лёгкий. Спокойный темп, пешие прогулки до 15 км. Физподготовка не нужна.
Тур проводится только для вашей компании от 2 человек. Даты — по согласованию.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Ташкенту
После прибытия и заселения в отель вас ждёт знакомство с Ташкентом. Гид проведёт автомобильно-пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Старый город — один из немногих районов, сохранивших традиционный узбекский колорит.
Прогулка начнётся с восточного базара Чорсу, где торгуют специями, фруктами и изделиями ремесленников. Далее осмотрим архитектурный ансамбль Хаст-Имам с его голубыми куполами, а также мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и библиотеку Муйи Муборак.
На обед посетим центр «Беш Козон» — здесь вы сможете отведать плова. После этого прогуляемся по аллее и скверу Амира Темура, где сочетаются современные площади, исторические здания 19 века и советская архитектура. Вы увидите отель «Узбекистан», театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова.
После экскурсии возвращение в отель и свободное время.
Переезд в Самарканд и этнографический комплекс
Ранний выезд в Самарканд. Дорога займёт около 5 часов и пройдёт через Ташкентскую, Сырдарьинскую и Джизакскую области. По пути откроются виды на реки, горные хребты и сельские поселения.
По прибытии размещение в отеле и отдых. Вечером посетим туристический центр Silk Road Samarkand, где расположен этнографический комплекс «Вечный город». Здесь представлены ремесленные мастерские, национальная кухня и архитектура в традиционном стиле.
Знакомство с Самаркандом
Сегодня посетим площадь Регистан, украшенную древними медресе. Затем зайдём в некрополь Шахи-Зинда, где находится мавзолей Кусама ибн Аббаса. Вы также осмотрите мавзолей Гур-Эмир, место захоронения Тамерлана, и мечеть Биби-Ханым, крупнейший храм Средней Азии, а ещё фабрику «Мерос», где по старинной технологии производят шёлковую бумагу.
После обеда экскурсия продолжится у мавзолея пророка Даниила, почитаемого представителями разных религий. Завершим день посещением ковровой фабрики, где вручную ткут роскошные шёлковые изделия.
Переезд в Бухару и прогулка по старой части города
Ранний выезд в Бухару. Дорога пролегает через Навоийскую область, вдоль реки Зарафшан и искусственных водохранилищ. В пути вы проведёте около 6 часов.
По прибытии разместимся в отеле. Вечером прогуляемся по старой части города.
Обзорная экскурсия по Бухаре
Программа начнётся с площади Ляби-Хауз с её живописным прудом и историческими зданиями. Затем посетим медресе Кукельдаш, основанную в 16 веке.
Далее — торговые купола Бухары, мечеть Магоки-Аттори, ансамбль Кош-медресе и архитектурный комплекс Пои-Калян с 47-метровым минаретом. Здесь вы узнаете, как развивалась исламская образовательная система.
После экскурсии возвращение в отель.
Отъезд
После завтрака трансфер в аэропорт Бухары. Вы также можете доехать вместе с гидом до Ташкента.
Что включено
- Проживание
- Завтраки и питьевая вода
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Сопровождение гидом
- Посещение всех объектов по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Узбекистана и обратно в ваш город
- Остальное питание
- Мастер-класс по приготовлению плова (по желанию)
