После прибытия и заселения в отель вас ждёт знакомство с Ташкентом. Гид проведёт автомобильно-пешеходную экскурсию, во время которой вы посетите Старый город — один из немногих районов, сохранивших традиционный узбекский колорит.

Прогулка начнётся с восточного базара Чорсу, где торгуют специями, фруктами и изделиями ремесленников. Далее осмотрим архитектурный ансамбль Хаст-Имам с его голубыми куполами, а также мавзолей Каффаль Шаши, мечеть Тилля-Шейх, медресе Барак-Хана и библиотеку Муйи Муборак.

На обед посетим центр «Беш Козон» — здесь вы сможете отведать плова. После этого прогуляемся по аллее и скверу Амира Темура, где сочетаются современные площади, исторические здания 19 века и советская архитектура. Вы увидите отель «Узбекистан», театр оперы и балета им. А. Навои и дом князя Романова.

После экскурсии возвращение в отель и свободное время.