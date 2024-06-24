Вы посетите Ташкент, где древние архитектурные жемчужины органично соседствуют с современными достопримечательностями, и отдохнёте в
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 4+
Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*. Варианты гостиниц: в Ташкенте — Old Tashkent, Ateca, «Навруз», «Модерно», «Прага», «Милан»; в Самарканде — Gur Emir Palace, Jakhongir Premium, Silk Road Empire, Bibikhanum, City, «Азия Самарканд, Usman, Wellfort; в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К. Комил», «Фатима», «Амулет», Lyabi House, Sasha&Son, «Кавсар».
Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.
Программа тура по дням
Прибытие в Узбекистан, прогулка по Ташкенту
Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения будет время немного отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.
Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам. В ансамбль входят мечети, мавзолеи и медресе, возведённые в разные годы, но построенные в едином стиле. В этих стенах хранится важная реликвия — древнейшая в мире рукопись Корана.
Изучим современную архитектуру мегаполиса. Увидим монумент «Мужество», посвящённый землетрясению 1966 года, и гордость Ташкента — метро, которое называют подземным оазисом Средней Азии. Погуляем по площади Независимости, скверу Амира Тимура (Тамерлана) и парку имени Алишера Навои. Общая продолжительность экскурсии — 6-7 часов.
Окрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, Бельдерсай
Этот день посвятим красивейшим природным локациям в окрестностях Ташкента. В 09:00 встретимся в отеле и поедем к Чимганским горам, которые за удивительные пейзажи называют узбекской Швейцарией. Увидим грандиозное Чарвакское водохранилище, поднимемся к горнолыжным курортам Амирсой и Бельдерсай с впечатляющими ландшафтами. За доплату вы сможете спуститься по канатной дороге и пообедать в уютной чайхане. В столицу вернёмся к вечеру.
Знакомство с Самаркандом
После завтрака в отеле направимся в Самарканд, который входит в число древнейших городов мира и является музеем под открытым небом, чьи архитектурные и археологические памятники охраняются ЮНЕСКО. Примерное время в пути — 4 часа.
По прибытии на место начнём экскурсию. Осмотрим возведённый в 15 веке шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые его родственники. Полюбуемся ещё одним ярким примером исламской архитектуры — площадью Регистан, состоящей из трёх медресе, комплекса усыпальниц и торгового купола Чорсу.
Увидим мечеть Биби-Ханум, богато украшенную изразцами, резным мрамором и росписями, и комплекс Шахи-Зинда, включающий 11 мавзолеев раннего Средневековья, где похоронили родственников Амира Тимура и других знатных особ. Пройдёмся среди торговых рядов огромного, шумного и ароматного Сиабского базара, где можно приобрести самаркандские лепёшки, восточные сладости, фрукты и многое другое.
Шахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-Тиловат
В 09:00 поедем в город, где родился Тамерлан, — Шахрисабз. С древности эти места были известны ремёслами, торговлей, высокой культурой, являлись центром зороастризма и несторианства. Время в дороге — 1 час.
Исследуем руины дворца Аксарай, бывшего одной из резиденций Амира Тимура, и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, состоящий из усыпальниц высшей знати державы Тимуридов. На обратном пути остановимся у горного перевала и пообедаем в кафе, где подают нежное мясо ягнёнка, приготовленное в тандыре (за доплату). По возвращении в Самарканд — свободное время.
Променад по Бухаре
Утром отправимся в Бухару — ещё один древний город, в котором в изобилии сохранились уникальные памятники зодчества нескольких исторических эпох. Примерное время в пути из Самарканда — 4 часа.
По приезде обойдём все визитные карточки бывшей столицы Бухарского ханства. Общая продолжительность экскурсии — 5-6 часов.
Прогуляемся по аутентичной и романтичной локации у водоёма — площади Ляби-Хауз, включающей 2 медресе и суфийскую обитель. Осмотрим жемчужины религиозной архитектуры: мечети Магоки-Аттари, Боло-Хауз, Калян, минареты. Увидим монументальные торговые купола, не имеющие аналогов на Востоке, и крепость Арк, некогда являвшуюся символом величия, власти и неприступности. На нашем пути также встретятся мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб и череда многовековых культурно-просветительских центров: медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор.
По желанию и за доплату вечером вы можете пройти мастер-класс по приготовлению узбекского плова с последующей дегустацией.
Окрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр
Позавтракав, направимся за город. Продолжительность поездки по окрестностям Бухары — 4-5 часов.
Посетим летнюю резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Съездим к мемориальному комплексу, который расположен на месте захоронения шейха Бахауддина Накшбанда и включает медресе, 2 мечети и минарет. Побываем в мистическом Городе мёртвых — некрополе Чор-Бакр, крупнейшем в Средней Азии. К вечеру вернёмся в Бухару.
Возвращение домой
Доставим вас к аэропорту Бухары и попрощаемся. На этом наше путешествие по древним городам Узбекистана завершено.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Группа из 2 участников (цена за 1 чел.)
|$910
|Группа из 1 участника
|$1 650
|Группа из 3-4 участников (цена за 1 чел.)
|$770
|Группа из 5 участников (цена за 1 чел.)
|$760
|Группа из 6 участников (цена за 1 чел.)
|$700
|Группа из 7 участников (цена за 1 чел.)
|$660
|Группа из 8 участников (цена за 1 чел.)
|$620
|Группа из 9 участников (цена за 1 чел.)
|$600
|Группа из 10 участников (цена за 1 чел.)
|$580
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от/до аэропорта
- Трансферы по маршруту на седане Chevrolet Laccetti (1-2 участника), кроссовере Chevrolet Orlando (1-3 участника), минивэне Hunday Grand Starex (3-5 участников), микроавтобусе Toyota Hiace (5-9 участников)
- Сопровождение русскоговорящим гидом
- Проживание
- Завтраки
- Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты в Ташкент и из Бухары
- Обеды и ужины
- Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
- Стоимость тура указана за 1 человека в группе из 2 участников
- Стоимость тура при участии 1 человека составляет $1650
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 3-4 участников составляет $770
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 5 участников составляет $760
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 6 участников составляет $700
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 7 участников составляет $660
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 8 участников составляет $620
- Стоимость 1 за одного человека в группе из 9 участников составляет $600
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 10 участников составляет $580
- Стоимость тура за 1 человека в группе из 11 и более участников рассчитывается индивидуально