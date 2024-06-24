Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару

Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Узбекистану, во время которого вы исследуете города-легенды с многовековой историей.

Вы посетите Ташкент, где древние архитектурные жемчужины органично соседствуют с современными достопримечательностями, и отдохнёте в
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горах вблизи столицы.

Побываете в Самарканде, в котором сохранилось множество памятников узбекского зодчества, и прогуляетесь среди рядов колоритного Сиабского базара.

Ненадолго заглянете в Шахрисабз, где родился великий завоеватель Тамерлан, а завершите отпуск в Бухаре и её окрестностях, изучая удивительные памятники, пережившие несколько великих эпох.

Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 4+

Проживание. Двухместное размещение в отелях 3*. Варианты гостиниц: в Ташкенте — Old Tashkent, Ateca, «Навруз», «Модерно», «Прага», «Милан»; в Самарканде — Gur Emir Palace, Jakhongir Premium, Silk Road Empire, Bibikhanum, City, «Азия Самарканд, Usman, Wellfort; в Бухаре — «Минзифа», «Ас-Салом», «Биби-Ханым», «К. Комил», «Фатима», «Амулет», Lyabi House, Sasha&Son, «Кавсар».

Питание. В стоимость тура включены завтраки в отелях, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми старше 4 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Узбекистан, прогулка по Ташкенту

Встретим вас у аэропорта и доставим в отель. После размещения будет время немного отдохнуть, а затем отправимся знакомиться с сердцем Узбекистана.

Во время променада по Ташкенту осмотрим одну из самых популярных достопримечательностей столицы, центр духовной жизни мусульман — религиозный комплекс Хазрати Имам. В ансамбль входят мечети, мавзолеи и медресе, возведённые в разные годы, но построенные в едином стиле. В этих стенах хранится важная реликвия — древнейшая в мире рукопись Корана.

Изучим современную архитектуру мегаполиса. Увидим монумент «Мужество», посвящённый землетрясению 1966 года, и гордость Ташкента — метро, которое называют подземным оазисом Средней Азии. Погуляем по площади Независимости, скверу Амира Тимура (Тамерлана) и парку имени Алишера Навои. Общая продолжительность экскурсии — 6-7 часов.

Прибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по ТашкентуПрибытие в Узбекистан, прогулка по Ташкенту
2 день

Окрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, Бельдерсай

Этот день посвятим красивейшим природным локациям в окрестностях Ташкента. В 09:00 встретимся в отеле и поедем к Чимганским горам, которые за удивительные пейзажи называют узбекской Швейцарией. Увидим грандиозное Чарвакское водохранилище, поднимемся к горнолыжным курортам Амирсой и Бельдерсай с впечатляющими ландшафтами. За доплату вы сможете спуститься по канатной дороге и пообедать в уютной чайхане. В столицу вернёмся к вечеру.

Окрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, БельдерсайОкрестности Ташкента: Чимган, Чарвакское водохранилище, Амирсой, Бельдерсай
3 день

Знакомство с Самаркандом

После завтрака в отеле направимся в Самарканд, который входит в число древнейших городов мира и является музеем под открытым небом, чьи архитектурные и археологические памятники охраняются ЮНЕСКО. Примерное время в пути — 4 часа.

По прибытии на место начнём экскурсию. Осмотрим возведённый в 15 веке шедевр персидского зодчества — мавзолей Гур-Эмир, где покоится Тамерлан и некоторые его родственники. Полюбуемся ещё одним ярким примером исламской архитектуры — площадью Регистан, состоящей из трёх медресе, комплекса усыпальниц и торгового купола Чорсу.

Увидим мечеть Биби-Ханум, богато украшенную изразцами, резным мрамором и росписями, и комплекс Шахи-Зинда, включающий 11 мавзолеев раннего Средневековья, где похоронили родственников Амира Тимура и других знатных особ. Пройдёмся среди торговых рядов огромного, шумного и ароматного Сиабского базара, где можно приобрести самаркандские лепёшки, восточные сладости, фрукты и многое другое.

Знакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с СамаркандомЗнакомство с Самаркандом
4 день

Шахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-Тиловат

В 09:00 поедем в город, где родился Тамерлан, — Шахрисабз. С древности эти места были известны ремёслами, торговлей, высокой культурой, являлись центром зороастризма и несторианства. Время в дороге — 1 час.

Исследуем руины дворца Аксарай, бывшего одной из резиденций Амира Тимура, и мемориальный комплекс Дорут-Тиловат, состоящий из усыпальниц высшей знати державы Тимуридов. На обратном пути остановимся у горного перевала и пообедаем в кафе, где подают нежное мясо ягнёнка, приготовленное в тандыре (за доплату). По возвращении в Самарканд — свободное время.

Шахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-ТиловатШахрисабз: дворец Аксарай, комплекс Дорут-Тиловат
5 день

Променад по Бухаре

Утром отправимся в Бухару — ещё один древний город, в котором в изобилии сохранились уникальные памятники зодчества нескольких исторических эпох. Примерное время в пути из Самарканда — 4 часа.

По приезде обойдём все визитные карточки бывшей столицы Бухарского ханства. Общая продолжительность экскурсии — 5-6 часов.

Прогуляемся по аутентичной и романтичной локации у водоёма — площади Ляби-Хауз, включающей 2 медресе и суфийскую обитель. Осмотрим жемчужины религиозной архитектуры: мечети Магоки-Аттари, Боло-Хауз, Калян, минареты. Увидим монументальные торговые купола, не имеющие аналогов на Востоке, и крепость Арк, некогда являвшуюся символом величия, власти и неприступности. На нашем пути также встретятся мавзолеи Саманидов и Чашма-Айюб и череда многовековых культурно-просветительских центров: медресе Улугбека, Абдулазиз-хана и Чор-Минор.

По желанию и за доплату вечером вы можете пройти мастер-класс по приготовлению узбекского плова с последующей дегустацией.

Променад по БухареПроменад по БухареПроменад по БухареПроменад по Бухаре
6 день

Окрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр

Позавтракав, направимся за город. Продолжительность поездки по окрестностям Бухары — 4-5 часов.

Посетим летнюю резиденцию последнего Бухарского эмира — дворец Ситораи-Мохи-Хоса. Съездим к мемориальному комплексу, который расположен на месте захоронения шейха Бахауддина Накшбанда и включает медресе, 2 мечети и минарет. Побываем в мистическом Городе мёртвых — некрополе Чор-Бакр, крупнейшем в Средней Азии. К вечеру вернёмся в Бухару.

Окрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-БакрОкрестности Бухары: дворец Ситораи-Мохи-Хоса, мемориал Бахауддина Накшбанда, некрополь Чор-Бакр
7 день

Возвращение домой

Доставим вас к аэропорту Бухары и попрощаемся. На этом наше путешествие по древним городам Узбекистана завершено.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Группа из 2 участников (цена за 1 чел.)$910
Группа из 1 участника$1 650
Группа из 3-4 участников (цена за 1 чел.)$770
Группа из 5 участников (цена за 1 чел.)$760
Группа из 6 участников (цена за 1 чел.)$700
Группа из 7 участников (цена за 1 чел.)$660
Группа из 8 участников (цена за 1 чел.)$620
Группа из 9 участников (цена за 1 чел.)$600
Группа из 10 участников (цена за 1 чел.)$580
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Трансферы по маршруту на седане Chevrolet Laccetti (1-2 участника), кроссовере Chevrolet Orlando (1-3 участника), минивэне Hunday Grand Starex (3-5 участников), микроавтобусе Toyota Hiace (5-9 участников)
  • Сопровождение русскоговорящим гидом
  • Проживание
  • Завтраки
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Ташкент и из Бухары
  • Обеды и ужины
  • Проведение тура возможно в любые удобные вам даты
  • Стоимость тура указана за 1 человека в группе из 2 участников
  • Стоимость тура при участии 1 человека составляет $1650
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 3-4 участников составляет $770
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 5 участников составляет $760
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 6 участников составляет $700
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 7 участников составляет $660
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 8 участников составляет $620
  • Стоимость 1 за одного человека в группе из 9 участников составляет $600
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 10 участников составляет $580
  • Стоимость тура за 1 человека в группе из 11 и более участников рассчитывается индивидуально
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
Завершение: Аэропорт Бухары, первая половина дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ташкента

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры7-дневные турыПлощадь НезависимостиПопулярные местаПлощадь РегистанМечеть Биби-ХанымСвятые местаСиабский БазарБухараШахрисабзКрепость АркМавзолей СаманидовЛяби-ХаузЧарвакское водохранилищеСамаркандМедресе УлугбекаТашкентское метроСквер Амира Тимура (Тамерлана)Мавзолей Гур-ЭмирНа ноябрьские праздникиМечеть Магоки-АттариМечеть Боло-ХаузЧор-МинорМечеть КалянМедресе Абдулазиз-ханаМавзолей Чашма-АйюбЧимган

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