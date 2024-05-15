Авторский тур в Узбекистан: «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути»
Наш тур называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути», и мы, посетив три города, узнаем, как история, повлияла на их культуру и развитие.
Вас ожидают увлекательные экскурсии по самым необычным местам, которые позволят ощутить себя в настоящей восточной сказке. Ощутите дух волшебства! В тур входит вкусное питание. Много свободного времени на отдых и прогулки.
У вас будет возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой. Это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!
Вас ожидают увлекательные экскурсии по самым необычным местам, которые позволят ощутить себя в настоящей восточной сказке. Ощутите дух волшебства! В тур входит вкусное питание. Много свободного времени на отдых и прогулки.
У вас будет возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой. Это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!
Ближайшие даты:
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Одноместное размещение
|$950
|Двухместное размещение
|$1 050
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Все главные достопримечательности Ташкента
- Самарканда и Бухары
Описание
Авторский тур в Узбекистан: «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути» (8 дней/7 ночей)Главная ценность программы — увлекательное путешествие по следам караванов Великого Шелкового Пути с посещением трех легендарных городов Ташкент, Самарканд, Бухара. За восемь захватывающих дней можно с комфортом совершить путешествие по трем городам Шелкового Пути и приоткрыть его тайну. Мы едем вперед, раз за разом оказываясь в новом месте! У нас достаточно времени, чтобы увидеть все самые главные и интересные достопримечательности, рукотворные и нерукотворные шедевры, побывать в местах силы — и при этом весело отдохнуть в компании единомышленников! Все это в сопровождении профессионального тур-лидера и организатора тура и сертифицированных гидов.
Чем особенно хорош этот тур
Продуманный маршрут от Ташкента до Бухары и огромное количество красивейших мест и интересных объектов со своей историей и наследием. Уникальная концепция тура. Он называется «Неизведанные тайны по Великому Шелковому пути», и мы, посетив три города, узнаем, как история, повлияла на их культуру и развитие. Увлекательные экскурсии по самым необычным местам позволят вам ощутить себя в настоящей восточной сказке. Ощутите дух волшебства! Вкусное питание которое входит в тур. Мы обожаем кормить наших гостей. Национальная кухня является частью узбекской культуры, поэтому мы и выбираем для вас самые вкусные, знаковые и безопасные заведения. Много свободного времени на отдых и прогулки! Тур построен таким образом, чтобы несмотря на насыщенную программу, у вас была возможность с комфортом прогуляться по восточным базарам, уютным улочкам, скверам, и окунуться в сказку востока с головой. При желании, можете посетить хаммам в Бухаре. Наш гид предложит вам лучшие варианты для проведения свободного времени в туре. Также мы готовы вам предложить дополнительные экскурсии в другие города Узбекистана. Все это кажется чудесным сном… Но это реальность, это — наш новый авторский тур, давайте отдыхать по полной программе!
Набирается группа на 15 марта 2024
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Все главные достопримечательности Ташкента
- Самарканда и Бухары
Что включено
- Трансфер в аэропорт и обратно
- Проживание в гостинице 4 звезды
- Обеспечение транспорта в рамках тура
- Питание 3 раза в день (завтрак, обед, ужин)
- Проведение по маршруту и посещение 3-х городов
- Знакомство с бытом местных жителей
- Дегустация более 15 вкуснейших национальных блюд
- Винная дегустация
- Ежедневная активная программа
- Шоу программа
- Билеты на новый скоростной поезд Ташкент - Самарканд - Бухара - Ташкент
- Приветственные сувениры и сюрпризы
- Обеспечение водой в течение всего тура
- Входные билеты в музеи
- Сопровождение сертифицированного гида на всем маршруте
- Сопровождение опытного организатора тура на всем маршруте
Что не входит в цену
- Авиабилеты
Место начала и завершения?
Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
Когда и сколько длится?
Когда: Набирается группа на 15 марта 2024
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Ташкента
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