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Авторский тур
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500₽ за человека
Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
8 дней
Солнечный тур в Узбекистан
Начало: Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
Расписание: Набирается группа на 15 марта 2024
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $950 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Последние отзывы на туры
- ИИнга20 декабря 2023Мы, семья из четырёх человек посетили Узбекистан в начале ноября. Погода все дни была чудесная. В этом туре было четыре
- ССергей1 октября 2023Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
- NNatalia7 мая 2023Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
- ММихаил27 апреля 2023Замечательный тур от прекрасного организатора!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На автобусе»
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- Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
- Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
- Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
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- Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
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Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
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