Туры на автобусе в Ташкенте

Найдено 5 туров в категории «На автобусе» в Ташкенте на русском языке, цены от 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
1 отзыв
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
29 июня в 08:00
6 июля в 08:00
102 500 за человека
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Авторский тур
9 дней
1 отзыв
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
2 отзыва
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Солнечный тур в Узбекистан
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Солнечный тур в Узбекистан
Начало: Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
Расписание: Набирается группа на 15 марта 2024
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от $950 за человека
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека

Последние отзывы на туры

  • И
    Инга
    20 декабря 2023
    Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
    Мы, семья из четырёх человек посетили Узбекистан в начале ноября. Погода все дни была чудесная. В этом туре было четыре
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    города, каждый уникальный и не похож на другой. Асия и команда просто супер, всё прекрасно организовано:жильё, питание, водители во время всего тура, удобный авиаперелёт. Гид Альмира -образованная, много знает и доступно доносит информацию, весь тур сопровождала нас. Узбекистан - это уникальная страна с богатейшей историей, вкусной кухней и очень душевными людьми. Всем знакомым рассказываем с восхищением и восторгом, рекомендуем к посещению.

  • С
    Сергей
    1 октября 2023
    Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была моя первая поездка в
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    эту страну, и она превзошла все мои ожидания. Первое, что меня удивило, это разнообразие городов и культурных центров. Я посетил Самарканд, Бухару и Хиву, которые являются жемчужинами архитектуры Центральной Азии. Каждый город имеет свою уникальную историю и архитектуру, которая поражает воображение. Особенно меня поразили величественные мечети и медресе, построенные в средние века. Одним из самых ярких впечатлений было провести ночь в пустыне Кызылкум. Мы остановились в юрточном лагере, где нам предложили ужин из местных блюд и рассказали о традициях и обычаях узбеков. Ночь в пустыне была незабываемой - звезды были такими яркими и близкими, что казалось, будто можно до них дотронуться. Я впервые разглядел млечный путь и видел падающие метеоры. Озеро Айдаркуль также произвело на меня огромное впечатление. Оно находится в центре пустыни и является одним из крупнейших озер в Узбекистане. Вода в озере имеет необычный голубовато-зеленый оттенок, который делает его уникальным. Также стоить отметить невероятно вкусную еду, особенно самсу в рваных видах. Мастер класс по приготовлению плова в узбекской семье произвёл неизгладимое впечатление. Поедание настоящего инжира только что сорванного с дерева в фермерском хозяйстве, сбор хлопка, все очень интересно. Наконец, горы Чимган стали заключительным аккордом моего путешествия. Они находятся недалеко от Ташкента и являются популярным местом для отдыха и туризма.

    Я недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это былаЯ недавно вернулся из удивительного путешествия по Узбекистану, и я хочу поделиться своими впечатлениями. Это была
  • N
    Natalia
    7 мая 2023
    Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
    Большое спасибо Андрею за интересную и прекрасно организованную поездку. Все прошло без сучка, без задоринки. Андрей подобрал достойные варианты размещения, внимательных и пунктуальных сопровождающих. Мы не просто побывали в Узбекистане, а очутились в восточной сказке.
  • М
    Михаил
    27 апреля 2023
    Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
    Замечательный тур от прекрасного организатора!

Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «На автобусе»

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  1. Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
  2. Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
  3. Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
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  5. Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Медресе Кукельдаш
  2. Сиабский Базар
  3. Мечеть Биби-Ханым
  4. Площадь Регистан
  5. Площадь Независимости
  6. Обсерватория Улугбека
Сколько стоит тур в Ташкенте в июне 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "На автобусе" можно забронировать 5 авторских туров от 950 до 102 500. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 5 туров на 2024 год на автобусе, 4 ⭐ отзыва, цены от 950₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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