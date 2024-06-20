1 чел.
По популярности
скидка
10%
Авторский тур
9 дней
Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
Познакомиться с главными городами и в каждом попробовать плов, посмотреть национальные танцы
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
125000112 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
Попробовать самый лучший плов, научиться торговаться на базарах и оказаться в восточной сказке
Начало: Москва, аэропорт Шереметьево, 19:45
13 июля в 08:00
20 июля в 08:00
102 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
Почувствовать себя героем восточной сказки и увидеть, как выглядела Хива в 15 веке
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время, заселени...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
$560 за человека
Авторский тур
7 дней
Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
Увидеть изысканную архитектуру, погулять по базарам и полакомиться узбекской кухней
Начало: Ташкент, аэропорт, утро
6 июля в 08:00
7 июля в 08:00
99 999₽ за человека
Авторский тур
10 дней
Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Увидеть дворец хана и мавзолей Тамерлана, пройти кулинарные мастер-классы и узнать, как ткут ковры
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от вашего рейса
6 сен в 10:00
20 сен в 10:00
117 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Восточное трио: Ташкент, Самарканд и Бухара за 5 дней
Насладиться национальной кухней, побывать в ремесленной деревне и пройтись по восточным базарам
Начало: Аэропорт Ташкента, встреча в любое время. Заселени...
8 июля в 08:00
15 июля в 08:00
$480 за человека
Авторский тур
7 дней
Мозаичное панно Узбекистана: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд
Научиться готовить плов, побывать в средневековом городе и насладиться фольклорным шоу
Начало: Аэропорт Ташкента
14 сен в 08:00
13 окт в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
7 дней
Золотой квартет Узбекистана: Ташкент, Бухара, Самарканд и горы Чимган
Приготовить самаркандский плов, пройтись по восточному базару и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента
18 авг в 11:00
25 авг в 11:00
$925 за человека
Авторский тур
6 дней
Треккинги в горах и знакомство с Ташкентом и Самаркандом
Совершить поход к водопадам, прогуляться по главной площади Самарканда и заглянуть в столичный бар
Начало: Ташкент, аэропорт, время встречи - по договорённос...
20 авг в 08:00
10 сен в 08:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие в Узбекистан 3 в 1: Ташкент, Бухара и Самарканд
Побывать на производстве самаркандской бумаги и увидеть древнюю обсерваторию
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:30
7 июля в 10:00
14 июля в 10:00
$700 за человека
Авторский тур
9 дней
Неожиданный Узбекистан: путешествие по городам, ночь в пустыне, озеро Айдаркуль и горы Чимган
Побывать в «маленькой Швейцарии», провести ночь в юрте и покататься на верблюдах
Начало: Аэропорт Ташкента. В 11:00 встречаемся в лобби оте...
18 авг в 08:00
13 сен в 08:00
$1 200 за человека
Авторский тур
8 дней
Солнечный тур в Узбекистан
Начало: Международный аэропорт Ташкент имени И. Каримова
Расписание: Набирается группа на 15 марта 2024
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от $950 за человека
Авторский тур
8 дней
Мозаика Узбекистана: треккинги в горах и прогулки по городам
Познакомиться с 3 городами, погулять в живописных местах и погрузиться в культуру Востока
Начало: Ташкент, аэропорт, в 15:15 по местному времени. Ги...
18 авг в 08:00
25 авг в 08:00
$1 090 за человека
Авторский тур
7 дней
Нетипичный Узбекистан: горы и пустыня, дворцы и юрты
Пройти по пустыне на верблюде, провести ночь в кочевой юрте и приготовить настоящий плов
Начало: Аэропорт Ташкента
15 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$895 за человека
Авторский тур
7 дней
На встречу с Узбекистаном: Ташкент, Самарканд, Бухара и поездка в горы
Узнать, как ткут ковры, приготовить плов с местной семьёй, побалдеть на пикнике с видом на Тянь-Шань
Начало: Ташкент, аэропорт, время - по договорённости
7 окт в 10:00
$1 100 за человека
Авторский тур
10 дней
Успеть всё за 10 дней: 3 города, озеро Айдаркуль, высокогорные селения и кулинарные мастер-классы
Прокатиться на верблюдах, побывать на бумажной фабрике и пообщаться с местным художником
Начало: Аэропорт Ташкента, 09:00
7 июля в 09:00
19 июля в 09:00
$950 за человека
Авторский тур
7 дней
Однажды в Рождество: Ташкент, Хива, Бухара и Самарканд зимой
Научиться готовить узбекские блюда, побывать в «городе мёртвых» и поторговаться на восточном базаре
Начало: Аэропорт Ташкента, время встречи зависит от ваших ...
2 янв в 08:00
$915 за человека
Авторский тур
7 дней
Новогодняя сказка в сердце Востока: зимнее путешествие в Ташкент, Бухару и Самарканд
С размахом отметить новый год, увидеть «маленькую Швейцарию» и приготовить идеальный плов
Начало: Аэропорт Ташкента
31 дек в 08:00
$970 за человека
Авторский тур
6 дней
Узбекистанский трип 4 в 1: Ташкент, Самарканд, Гиждуван и Бухара
Посетить исторические места и побывать в гостях у потомственных керамистов
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$578 за человека
Авторский тур
8 дней
Шарм Востока: путешествие по Ташкенту, Самарканду, Гиждувану, Бухаре и Хиве
Проехать по маршруту Великого шёлкового пути и увидеть одну из самых длинных рек Средней Азии
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
25 июля в 14:00
22 авг в 14:00
$795 за человека
Авторский тур
7 дней
Путешествие по Узбекистану: от Ташкента до Бухары
Узнать тайны известных усыпальниц и познакомиться с национальными ремёслами
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
14 июля в 08:00
21 июля в 08:00
$1 575 за человека
Авторский тур
7 дней
Очарование Востока: Ташкент, Самарканд, Бухара и отдых в горах с мастер-классами и дегустацией
Выяснить, где готовят лучший плов, поторговаться на восточном базаре и попробовать вино и коньяк
Начало: Аэропорт Ташкента, рекомендуемое время прилёта - д...
9 сен в 16:00
16 сен в 16:00
$1 340 за человека
Авторский тур
10 дней
Великий Шёлковый путь: гастрономические изыски и сокровища Узбекистана
Посетить 4 города, приготовить плов и увидеть барханы Кызылкума
Начало: Ташкент, аэропорт, день
20 сен в 12:00
11 окт в 12:00
$1 480 за человека
Билеты
7 дней
Краски Узбекистана: мастер-классы и главные достопримечательности Ташкента, Самарканда и Бухары
Приготовить бухарский плов, слепить сувенир из глины и посетить фольклорное шоу
Начало: Аэропорт Ташкента, до 17:30
21 сен в 17:30
12 окт в 17:30
$1 090 за билет
скидка
10%
Авторский тур
2 дня
Индивидуальный тур в Ферганскую долину из Ташкента: 4 города ремесла и искусства
Посетить производство тканей, рассмотреть орнаменты на посуде и стенах мечетей и дворцов
Начало: Г. Ташкент, 08:30 или г. Фергана, аэропорт, 11:10
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
295$266 за человека
Авторский тур
8 дней
Шкатулка древностей: отпуск в Узбекистане с кулинарными мастер-классами
Исследовать 4 города, погрузиться в многовековую историю и распробовать национальные блюда
Начало: Аэропорт Ташкента, после 17:00
4 сен в 17:00
11 сен в 17:00
$990 за человека
Авторский тур
9 дней
Земля, которой тысячи лет: индивидуальный тур по архитектурным шедеврам Узбекистана
Увидеть древние дворцы, мавзолеи и медресе, провести день в горах и посетить родину Тамерлана
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
$1 250 за человека
Авторский тур
7 дней
Наследие великих эпох: своей компанией из Ташкента в Бухару
Полюбоваться голубыми узорами, посетить узбекскую Швейцарию и проникнуться восточным колоритом
Начало: Аэропорт Ташкента, первая половина дня
8 июля в 10:00
15 июля в 10:00
$910 за человека
Авторский тур
11 дней
Большое путешествие по Узбекистану: горы, архитектура, плов и вино
Погулять по Чимганским горам, погрузиться в атмосферу узбекской свадьбы и побывать на винодельне
Начало: Аэропорт Ташкента, время зависит от времени вашего...
22 июля в 10:00
19 авг в 10:00
$1 360 за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюбовь20 июня 2024Хочу выразить благодарность Екатерине и всем ее сотрудникам за чудесно организованный тур по Узбекистану. Четкая организация встреч, экскурсий и проводов
- ААнтон12 июня 2024Недавно вернулся из путешествия. Очень хорошо все прошло. Благодарность экскурсоводам в городах, которые с интересом рассказывают о городе, о людях
- ООльга6 июня 2024Чудесно все было организовано! До сих пор вспоминаем с удовольствием. Уже порекомендовали своим знакомым.
- ММаргарита31 мая 2024Путешествие получилось просто супер!!! Узбекистан- прекрасная страна с богатейшей историей! Здесь живут очень добрые, гостеприимные,невероятно талантливые люди! Тур безупречно организован. Мы побывали в интереснейших местах,нас сопровождали очень профессиональные гиды. Спасибо организаторам,"Doira travel" за наш отдых и незабываемые впечатления!
- ЕЕлена28 мая 2024Добрый день! Всё прошло отлично! Море впечатлений! Спасибо огромное!!!
- ААлена26 мая 2024Поездка с 4 по 12 мая. Тур очень насыщенный - переезд из города в город каждые 2 дня, программа очень
- ЕЕкатерина26 мая 2024Интересно, красиво, вкусно, удобно, продумано… Чувствовала максимальную заботу организаторов о себе на протяжении всей поездки! благодарна!! просто отдыхала и наслаждалась страной - обязательной к посещению)) 100% рекомендую!
- ССветлана24 мая 2024Чудесное путешествие! По приезду меня встретили, довезли до гостинницы, где сразу заселили, не смотря на то что приехала рано. В
- ООльга22 мая 2024Очень интересный тур. Все прекрасно организовано. Всем рекомендую
- ООльга20 мая 2024Всё было потрясающе!!! Незабываемо!!!! Спасибо Елене - нашему гиду. Ты стала другом!!!! Встретили, заселили, поменяли деньги…. И гуляли, гуляли, гуляли…. Класс!!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Из аэропорта»
Самые популярные туры этой рубрики в Ташкенте
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 29
- Культура, история, плов. По четырём городам Узбекистана
- Вкусное путешествие в сердце Востока: Ташкент, Самарканд и Бухара
- Палитра Узбекистана: Ташкент, Самарканд, Бухара и Хива с мастер-классом
- Узбекистан только для вас: индивидуальный тур по Ташкенту, Бухаре и Самарканду
- Словно в сказке об Аладдине: путешествие по четырём городам Узбекистана
Какие места ещё посмотреть в Ташкенте
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июле:
Сколько стоит тур в Ташкенте в июле 2024
Сейчас в Ташкенте в категории "Из аэропорта" можно забронировать 29 авторских туров от 266 до 117 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 86 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Туры на русском языке в Ташкенте (Узбекистан 🇺🇿) – у нас можно купить 29 туров на 2024 год по теме «Из аэропорта», 86 ⭐ отзывов, цены от 266₽. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Узбекистана. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь