Рекомендуются солнцезащитные очки, походная обувь, купальники и крем от загара.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн, седан и внедорожник.
Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Виза. Не нужна.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Встреча, переезд в Хиву, знакомство с культурным и историческим наследием города
Встречаемся и отправляемся в Хиву. После размещения в отеле начнём экскурсию по городу и знакомство с его историей и достопримечательностями. Мы пройдём по всем главным местам, а гид расскажет вам о прошлом и настоящем пустынного города, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал вновь и вновь.
Посетим крепость Ичан-Кала. Увидим Кальта-Минор — минарет, покрытый глазурованной плиткой, цитадель Куня-Арк; Джума-мечеть — одну из древнейших в Узбекистане, стоящую на 213 резных колоннах; самый высокий минарет в Центральной Азии — Ислам-Ходжа; дворцовый комплекс Таш-Хаули — шедевр архитектуры 19 века, состоящий из приёмной, гостиной и гарема.
Крепости Хорезма, музей ИМ.И.В. Савицкого в Нукусе
Сегодня держим путь в Нукус (200 км), а по дороге увидим затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум. Мы посетим Топрак-Кала, Аяз-Кала и Чилпык-Кала, которые являются свидетельствами древней культуры региона.
По прибытии в город разместимся в отеле и отправимся в Музей имени Игоря Витальевича Савицкого, который признан одним из важнейших музеев искусств в Центральной Азии. Его называют «Лувром в пустыне» за коллекции, привлекающие внимание путешественников и искусствоведов со всего мира. Вечером — отдых в отеле.
К Аральскому морю через Муйнак
В этот день поедем в Арал. Наш путь будет лежать через Муйнак, где вы увидите бывший порт — знаменитое кладбище кораблей: здесь стоят заброшенные морские суда, ржавеющие в песках пустыни. Посетим с экскурсией Муйнакский краеведческий музей. Вы узнаете историю региона и посмотрите на следы бывшего Аральского моря со смотровой площадки. Мы поднимемся на маяк и спустимся на высохшее солёное морское дно.
После обеда в гостевом доме продолжим путь через плато Устюрт в сторону моря. По дороге сделаем остановки, чтобы сфотографировать живописные пустынные каньоны. Вечером мы достигнем Арала и насладимся ужином у костра.
Солончак Барсакельмес, озеро Судочье, некрополь Миздахкан
Сегодня доедем до солончака Барсакельмес — огромного озера, оставшегося от древнего океана Тетис. Умопомрачительные фотографии здесь гарантированы! Затем мы отправимся к озеру Судочье, где гнездятся перелётные птицы, включая розовых фламинго.
После обеда посетим древний некрополь Миздахкан, чтобы увидеть уникальные архитектурные памятники домонгольской эпохи. Затем — возвращение в Ургенч, отъезд.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$530
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
- Транспорт на весь маршрут, включающий встречи, проводы, экскурсии и трансферы
- Передвижение на внедорожниках в 3-4 дни
- Переезд на джипах Нукус - Аральское море
- Услуги гидов-сопровождающих из Хивы
- Авиабилеты до Ургенча и обратно
- Обеды и ужины вне программы
- 1-местное проживание - $30
- Входные билеты в Музей им. Савицкого и в старую часть Хивы - $20-25
- Тур состоится при минимум 2 участниках
Рахмат!!!
Дадахон великолепен во всем)). Я редко встречала такого интересного собеседника.
Огромная благодарность коллегам Дадахона, которые сопровождали нас во время экскурсии.