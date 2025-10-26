Мои заказы

Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива

Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
В знаменитой Хиве я познакомлю вас с архитектурными памятниками — вы осмотрите крепости, цитадели, минареты, мечети и дворцовые комплексы. Мы пройдём по всем главным местам, а гид расскажет о прошлом
и настоящем пустынного города.

Затем мы отправимся в Нукус, чтобы посетить уникальный музей Савицкого, известный как «Лувр в пустыне». Вас ждут затерянные крепости Хорезма в Кызылкуме и атмосферное «Кладбище кораблей» в Муйнаке. Мы увидим следы Аральского моря со смотровой площадки и спустимся на высохшее солёное морское дно.

Прогуляемся по солончаку Барсакельмес, а на озере Судочье сможем понаблюдать за перелётными птицами, включая розовых фламинго.

Это персональное путешествие — уникальное сочетание истории, культуры и невероятных природных пейзажей, которые оставят незабываемые впечатления.

4 отзыва
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуются солнцезащитные очки, походная обувь, купальники и крем от загара.

Питание. В стоимость включены завтраки в отелях, 2 обеда и 1 ужин. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн, седан и внедорожник.

Дети. Возможно участие с детьми от 6 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Виза. Не нужна.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд в Хиву, знакомство с культурным и историческим наследием города

Встречаемся и отправляемся в Хиву. После размещения в отеле начнём экскурсию по городу и знакомство с его историей и достопримечательностями. Мы пройдём по всем главным местам, а гид расскажет вам о прошлом и настоящем пустынного города, который, несмотря на многочисленные завоевания, восставал вновь и вновь.

Посетим крепость Ичан-Кала. Увидим Кальта-Минор — минарет, покрытый глазурованной плиткой, цитадель Куня-Арк; Джума-мечеть — одну из древнейших в Узбекистане, стоящую на 213 резных колоннах; самый высокий минарет в Центральной Азии — Ислам-Ходжа; дворцовый комплекс Таш-Хаули — шедевр архитектуры 19 века, состоящий из приёмной, гостиной и гарема.

2 день

Крепости Хорезма, музей ИМ.И.В. Савицкого в Нукусе

Сегодня держим путь в Нукус (200 км), а по дороге увидим затерянные крепости Хорезма в пустыне Кызылкум. Мы посетим Топрак-Кала, Аяз-Кала и Чилпык-Кала, которые являются свидетельствами древней культуры региона.

По прибытии в город разместимся в отеле и отправимся в Музей имени Игоря Витальевича Савицкого, который признан одним из важнейших музеев искусств в Центральной Азии. Его называют «Лувром в пустыне» за коллекции, привлекающие внимание путешественников и искусствоведов со всего мира. Вечером — отдых в отеле.

3 день

К Аральскому морю через Муйнак

В этот день поедем в Арал. Наш путь будет лежать через Муйнак, где вы увидите бывший порт — знаменитое кладбище кораблей: здесь стоят заброшенные морские суда, ржавеющие в песках пустыни. Посетим с экскурсией Муйнакский краеведческий музей. Вы узнаете историю региона и посмотрите на следы бывшего Аральского моря со смотровой площадки. Мы поднимемся на маяк и спустимся на высохшее солёное морское дно.

После обеда в гостевом доме продолжим путь через плато Устюрт в сторону моря. По дороге сделаем остановки, чтобы сфотографировать живописные пустынные каньоны. Вечером мы достигнем Арала и насладимся ужином у костра.

4 день

Солончак Барсакельмес, озеро Судочье, некрополь Миздахкан

Сегодня доедем до солончака Барсакельмес — огромного озера, оставшегося от древнего океана Тетис. Умопомрачительные фотографии здесь гарантированы! Затем мы отправимся к озеру Судочье, где гнездятся перелётные птицы, включая розовых фламинго.

После обеда посетим древний некрополь Миздахкан, чтобы увидеть уникальные архитектурные памятники домонгольской эпохи. Затем — возвращение в Ургенч, отъезд.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$530
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 1 ужин
  • Транспорт на весь маршрут, включающий встречи, проводы, экскурсии и трансферы
  • Передвижение на внедорожниках в 3-4 дни
  • Переезд на джипах Нукус - Аральское море
  • Услуги гидов-сопровождающих из Хивы
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Ургенча и обратно
  • Обеды и ужины вне программы
  • 1-местное проживание - $30
  • Входные билеты в Музей им. Савицкого и в старую часть Хивы - $20-25
  • Тур состоится при минимум 2 участниках
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ургенч, аэропорт, утро (точное время по договорённости)
Завершение: Ургенч, аэропорт, вечер (точное время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 11 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дадахон
Дадахон — ваш гид в Ургенч
Провёл экскурсии для 2192 туристов
Приветствую вас, дорогие гости! Меня зовут Дадахон. С радостью проведу для вас экскурсию по сказочной Хиве. Раскрою её древнюю историю и культуру — легко, душевно и занимательно. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
26 окт 2025
Потрясающий тур!! Мы с подругой остались очень довольны! Программа насыщенная и очень интересная, Арал поразил. Данный тур открыл для нас Узбекистан абсолютно с новой и неожиданной стороны, всем рекомендую, это стоит того! Спасибо всей команде! Отдельно хочу отметить, что Дадахон очерь эрудированный и прекрасный рассказчик, очень интересно подаёт материал и просто очень приятный в общении человек!
Евгений
Евгений
26 сен 2025
Спасибо большое Дадахону как организатору и автору данного тура! Такого прекрасного рассказчика и специалиста погруженного в нужный материал, а при этом доводившего его абсолютно не нудно, но красочно и увлекательно, давно не встречал. Вся группа просто в восторге от Дадахона! Молодчик!
Рахмат!!!
А
Алла
13 сен 2025
Замечательная экскурсия. Прекрасная природа, изумительная архитектура, великолепный музей в Нукусе, купание в Аральском море, ночевка в юрте.

Дадахон великолепен во всем)). Я редко встречала такого интересного собеседника.

Огромная благодарность коллегам Дадахона, которые сопровождали нас во время экскурсии.
Егор
Егор
8 сен 2025
Ещё в конце августа посетили великолепный авторский четырёхдневный тур с Дадахоном по нетипичным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума, Хива, музей Савицкого и многое другое. Это были незабываемые четыре дня, которые
пролетели как один миг!
Начался тур с радушной встречи в аэропорту Ургенча в 3 утра (!) и индивидуальный трансфер в отель в Хиве с заботливым водителем. Это был наш первый визит в Узбекистан и мы были ошеломлены непривычной суетой местных жителей по прилёту. В Хиве нас разместили в аутентичном отеле старого города. Несмотря на то, что было только 5 утра (!) хозяин отеля встретил нас с радушием и тем самым восточным гостеприимством. А какой был сказочный вид на восход с крыши отеля… настоящая восточная сказка. Чувствовалось, что волшебное путешествие начинается и оно будет интересным 
Утром во время вкусного завтрака нас встретил наш гид и организатор Дадахон, познакомились с другим участниками тура, обсудили нашу программу и началась интересная экскурсия по Хиве. В течение дня с перерывом на сиесту посетили множество интересных локаций, узнали местные мифы и легенды. Дадахон оказался очень эрудированным гидом с отличным русским языком, любящим свой город, историю и культуру. Забегая немного вперёд: с Дадахоном было интересно и познавательно общаться пожалуй на любые темы, как гид и организатор все дни он был безупречен и помогал решать наши нестандартные ситуации! Первый день пролетел незаметно, при этом нас не покидало ощущение, что вот вот за углом мы найдем лампу Алладина или пролетит тот самый ковёр-самолёт. Настоящая «восточная сказка»!
Во второй день на комфортабельном микроавтобусе по пути в Нукус посетили древние крепости Кызылкума, ознакомились с богатой историей края. А чтобы путешествие не было утомительным наш гид устроил для нас дегустацию разных сортов дынь прямо с бахчи: конец августа самый сезон ммм… пусть будет этого овоща. Это было незабываемо! А какой был обед на берегу озера… пальчики оближешь! В Нукусе нас ждала одна из целей нашего путешествия: экскурсия по музею Игоря Савицкого с местным искусствоведом. Абсолютно согласны с путеводителями – это действительно «Лувр в пустыне»! Мы с супругой избалованны крупнейшими музеями русских столиц были приятно удивлены тонко подобранной экспозицией, интересно будет любителям разных жанров изобразительного искусства.
На третий день нас ждала долгая дорога на Аральское море: через пустыни, древние крепости, кладбище кораблей в Муйнаке, музей Аральского моря на внедорожнике по дну когда то четвёртого по величине озера на планете. Местами марсианские виды, фантастические ландшафты, каньоны на дне Арала. А в финале нас ждал он – Южный Арал. Как же удивительно было увидеть посреди пустыни синее бескрайнее море: зрелище стоило всех тягостей дороги. Далее было купание в Аральском море, вкуснейший ужин, приготовленный на очаге, ночной костёр на берегу, невероятное звёздное небо, ночь в настоящей юрте и для самых стойких такой же потрясающий по своей красоте рассвет.
В последний день по пути обратно в Хиву нас ждали несколько достопримечательностей: «вкусный» и похожий на торт грандиозный утёс на дне Аральского моря, древняя крепость, с которой отрывался вид на Амударью, оазисы вокруг неё и далее до самого горизонта пустыня. Тут невольно осознаёшь, насколько вода = жизнь. В финале путешествия нас завезли в аэропорт: трогательное прощание с нашим гидом и другими участниками тура. И мы отправились через Ташкент дальше изучать эту гостеприимную страну.

