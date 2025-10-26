читать дальше

пролетели как один миг!

Начался тур с радушной встречи в аэропорту Ургенча в 3 утра (!) и индивидуальный трансфер в отель в Хиве с заботливым водителем. Это был наш первый визит в Узбекистан и мы были ошеломлены непривычной суетой местных жителей по прилёту. В Хиве нас разместили в аутентичном отеле старого города. Несмотря на то, что было только 5 утра (!) хозяин отеля встретил нас с радушием и тем самым восточным гостеприимством. А какой был сказочный вид на восход с крыши отеля… настоящая восточная сказка. Чувствовалось, что волшебное путешествие начинается и оно будет интересным 

Утром во время вкусного завтрака нас встретил наш гид и организатор Дадахон, познакомились с другим участниками тура, обсудили нашу программу и началась интересная экскурсия по Хиве. В течение дня с перерывом на сиесту посетили множество интересных локаций, узнали местные мифы и легенды. Дадахон оказался очень эрудированным гидом с отличным русским языком, любящим свой город, историю и культуру. Забегая немного вперёд: с Дадахоном было интересно и познавательно общаться пожалуй на любые темы, как гид и организатор все дни он был безупречен и помогал решать наши нестандартные ситуации! Первый день пролетел незаметно, при этом нас не покидало ощущение, что вот вот за углом мы найдем лампу Алладина или пролетит тот самый ковёр-самолёт. Настоящая «восточная сказка»!

Во второй день на комфортабельном микроавтобусе по пути в Нукус посетили древние крепости Кызылкума, ознакомились с богатой историей края. А чтобы путешествие не было утомительным наш гид устроил для нас дегустацию разных сортов дынь прямо с бахчи: конец августа самый сезон ммм… пусть будет этого овоща. Это было незабываемо! А какой был обед на берегу озера… пальчики оближешь! В Нукусе нас ждала одна из целей нашего путешествия: экскурсия по музею Игоря Савицкого с местным искусствоведом. Абсолютно согласны с путеводителями – это действительно «Лувр в пустыне»! Мы с супругой избалованны крупнейшими музеями русских столиц были приятно удивлены тонко подобранной экспозицией, интересно будет любителям разных жанров изобразительного искусства.

На третий день нас ждала долгая дорога на Аральское море: через пустыни, древние крепости, кладбище кораблей в Муйнаке, музей Аральского моря на внедорожнике по дну когда то четвёртого по величине озера на планете. Местами марсианские виды, фантастические ландшафты, каньоны на дне Арала. А в финале нас ждал он – Южный Арал. Как же удивительно было увидеть посреди пустыни синее бескрайнее море: зрелище стоило всех тягостей дороги. Далее было купание в Аральском море, вкуснейший ужин, приготовленный на очаге, ночной костёр на берегу, невероятное звёздное небо, ночь в настоящей юрте и для самых стойких такой же потрясающий по своей красоте рассвет.

В последний день по пути обратно в Хиву нас ждали несколько достопримечательностей: «вкусный» и похожий на торт грандиозный утёс на дне Аральского моря, древняя крепость, с которой отрывался вид на Амударью, оазисы вокруг неё и далее до самого горизонта пустыня. Тут невольно осознаёшь, насколько вода = жизнь. В финале путешествия нас завезли в аэропорт: трогательное прощание с нашим гидом и другими участниками тура. И мы отправились через Ташкент дальше изучать эту гостеприимную страну.