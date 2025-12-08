Мои заказы

От красот Хивы до знаковых мест Ташкента: новогодний тур в Узбекистан

Увидеть пустыню Кызылкум, осмотреть главные медресе и погулять по площади Регистан
Вы отправитесь в новогоднее путешествие по Узбекистану — стране древних городов, золотых куполов и тёплого восточного гостеприимства.

Вас ждёт встреча с Хивой, где за крепостными стенами Ичан-Калы оживает история Великого шёлкового
читать дальше

пути.

В Бухаре пройдёте по узким улочкам, где аромат специй сопровождает тени от медресе, а в Самарканде увидите сияние площади Регистан и мавзолея Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур.

В Ташкенте почувствуете дыхание современного Востока — от шумных базаров до утончённой архитектуры Старого города.

Маршрут пройдёт сквозь пески Кызылкума и долины, а каждый день Нового года будет дарить яркие впечатления.

Описание тура

Организационные детали

Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, головной убор от солнца, лёгкую куртку, аптечку личного пользования.

Климат и одежда: днём тёплая погода, вечерами прохладно, особенно в пустынных районах. Оптимальный вариант — многослойная одежда.

Программа тура по дням

1 день

Ургенч - Хива: ворота в Древний Хорезм

Ваше путешествие начинается с прибытия в Узбекистан. После встречи вы отправитесь в Хиву — город, где время словно остановилось. Путь займёт около часа, и уже сейчас вы почувствуете дыхание восточной земли: за окнами мелькнут оазисы, песчаные просторы и бескрайние поля. По прибытии вы разместитесь в уютной гостинице и сможете отдохнуть после дороги.

Хива — настоящий музей под открытым небом. За мощными стенами Ичан-Калы скрывается древний мир: минареты тянутся к небу, дворцы украшены резьбой, а узкие улочки хранят следы караванов и купцов.

После полудня у вас будет свободное время, чтобы неспешно пройтись по старинным кварталам, сделать первые фотографии и почувствовать атмосферу города. Когда солнце сядет, стены Ичан-Калы засияют в мягком вечернем свете, превращая Хиву в волшебный мираж.

Ночь в гостинице.

2 день

Комплекс Пахлавана Махмуда, Куня-Арк, минарет Ислам-Ходжа, дворец Таш-Хаули и мечеть Джума

После завтрака начнётся экскурсия по Ичан-Кале — сердцу Хивы, возраст которой превышает 2500 лет.

Сегодня вы посетите комплекс Пахлавана Махмуда — одно из главных мест паломничества, где покоится национальный герой и поэт. Далее — Куня-Арк, древняя цитадель хивинских ханов, откуда они управляли своими владениями. Минарет Ислам-Ходжа, самый высокий в городе (56,6 м), откроет панораму куполов и улиц. Во дворце Таш-Хаули вы увидите изысканные орнаменты, тронные залы и гаремы, украшенные мозаикой. Медресе Алакули-хана расскажет о научных традициях Востока — здесь работает музей истории медицины имени Авиценны.

Вы также посетите мечеть Джума с 213 резными колоннами и медресе Мухаммад Амин-хана, одно из крупнейших в Средней Азии. Вечером прогуляетесь по ремесленным лавочкам и поднимитесь на крепостную стену, чтобы встретить закат над городом.

3 день

Из Хивы в Бухару: по следам караванов

После завтрака начинается переезд в Бухару — долгий, но невероятно живописный путь через пустыню Кызылкум. Это древняя караванная дорога, по которой веками шли купцы и паломники, соединяя Восток и Запад.

По дороге запланирована остановка у Амударьи, одной из величайших рек Центральной Азии. К вечеру вы прибудете в Бухару. После размещения в гостинице можно отправиться на вечернюю прогулку по Старому городу, заглянуть в ремесленные лавки, выпить чаю на площади под сводами древних медресе и почувствовать дыхание Востока.

Ночь в гостинице.

4 день

Бухара - сокровищница Востока

Утро в Бухаре пропитано ароматами свежих лепёшек и специй. После завтрака вас ждёт экскурсия по историческому центру, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Вы увидите мавзолей Саманидов — памятник архитектуры 9 века, отличающийся изысканной кирпичной кладкой. Далее — Чашма-Аюб, мавзолей, связанный с легендой о пророке Иове, и комплекс Боло-Хауз, где колонны мечети отражаются в зеркальной глади пруда.

В крепости Арк, древней цитадели бухарских эмиров, вы узнаете об истории города. Затем экскурсия продолжится к ансамблю Пои-Калян, где возвышается знаменитый минарет Калян (47 м) и 2 медресе — Улугбека и Абдулазиз-хана.

На площади Ляби-Хауз можно отдохнуть в тени платанов, попробовать плов и послушать звуки традиционной музыки. Завершится день прогулкой по крытым торговым куполам 16 века, где и сегодня торгуют шёлком, керамикой и специями.

5 день

Из Бухары в Самарканд - от суфийских святынь к империи Тимуридов

После завтрака вы отправитесь за пределы Старого города. Первой остановкой станет дворец Ситораи Мохи-Хоса, летняя резиденция последнего эмира Бухары. Восточная роскошь его залов соседствует с европейским изяществом: венецианские люстры, зеркала и мраморные камины напоминают о времени, когда Восток встречался с Западом.

Затем вы посетите некрополь Бахаутдина Накшбанди, духовный центр суфийского мира. Здесь покоится великий мистик, основатель ордена Накшбандия.

После этого — переезд в Самарканд (280 км). Дорога пройдёт среди виноградников и предгорий, а к вечеру на горизонте засияют купола города Тимура. По прибытии — размещение и прогулка по вечернему Регистану, где медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари подсвечиваются золотым светом. Здесь можно выпить чаю, попробовать самаркандские лепёшки и почувствовать дыхание древнего Востока.

6 день

Регистан, медресе, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, ансамбль Шахи-Зинда

После завтрака начнётся знакомство с одним из древнейших городов мира. Первая остановка — площадь Регистан, окружённая тремя медресе: Улугбека (15 век), Шер-Дор и Тилля-Кари. Их бирюзовые купола и золотые фасады — символ величия Самарканда.

Далее вы посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур, его сыновья и внук Улугбек. Внутреннее убранство поражает изяществом орнаментов. Затем — мечеть Биби-Ханум, возведённая в честь любимой жены Тимура. Её величественные своды и мраморные порталы считаются одними из самых красивых в Средней Азии.

Особое впечатление произведёт ансамбль Шахи-Зинда, известный как улица мёртвых царей. Это 11 мавзолеев 11–15 веков, каждый из которых украшен резной керамикой и мозаикой. Завершит день посещение обсерватории Улугбека, одного из крупнейших научных центров Средневековья. Здесь в 15 столетии создавались астрономические таблицы, поражающие точностью даже современных учёных.

Вечером можно отведать самаркандского плова, купить шёлковую бумагу ручной работы и вновь вернуться на освещённую площадь Регистан.

7 день

Самарканд - Ташкент: встреча с современным Востоком

После завтрака вас ждёт переезд в столицу — Ташкент. Пейзажи за окном будут меняться: степи уступят место долинам, и вскоре вы окажетесь в современном городе, где древние мечети соседствуют с небоскрёбами.

Экскурсия начнётся с комплекса Хаст-Имам, здесь хранится Коран Усмана — одна из древнейших рукописей в мире, написанная в 7 веке. Здесь же находятся медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши. Затем вы увидите площадь Независимости с фонтанами и зданием Сената, сквер Амира Тимура с бронзовым памятником великому полководцу и отель «Узбекистан», одно из знаковых сооружений города.

Продолжение экскурсии — в ташкентском метро, которое считается подземным музеем архитектуры: каждая станция украшена мрамором, мозаиками и люстрами. Завершится день прогулкой по базару «Чорсу», где можно купить специи, фрукты, керамику и ткани, а также попробовать плов.

Вечером стоит пройтись по улице Саида Барака — местному Бродвею с художниками и музыкантами, или поужинать в ресторане Caravan.

8 день

До новых встреч, Узбекистан

После завтрака отправимся в аэропорт. По пути вы проедете мимо парков и минаретов Ташкента, а вдали мелькнут горы Чимгана.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$870
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, минеральная вода
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Перелёт до Хивы и обратно из Ташкента
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - $203
  • Входные билеты
  • Медицинская страховка с покрытием от $30 000
  • Дополнительная ночь до или после тура:
  • 1-местный номер - $50
  • 2-местный номер - $60
  • Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт:
  • Седан - $30 в одну сторону
  • Микроавтобус - $50 в одну сторону
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Хивы, 14:00 (возможна встреча в другое время по договорённости)
Завершение: Аэропорт Ташкента, около 12:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Ургенч
Провёл экскурсии для 117 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не
читать дальше

трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

