Вас ждёт встреча с Хивой, где за крепостными стенами Ичан-Калы оживает история Великого шёлкового
Что взять с собой: удобную обувь для прогулок, головной убор от солнца, лёгкую куртку, аптечку личного пользования.
Климат и одежда: днём тёплая погода, вечерами прохладно, особенно в пустынных районах. Оптимальный вариант — многослойная одежда.
Ургенч - Хива: ворота в Древний Хорезм
Ваше путешествие начинается с прибытия в Узбекистан. После встречи вы отправитесь в Хиву — город, где время словно остановилось. Путь займёт около часа, и уже сейчас вы почувствуете дыхание восточной земли: за окнами мелькнут оазисы, песчаные просторы и бескрайние поля. По прибытии вы разместитесь в уютной гостинице и сможете отдохнуть после дороги.
Хива — настоящий музей под открытым небом. За мощными стенами Ичан-Калы скрывается древний мир: минареты тянутся к небу, дворцы украшены резьбой, а узкие улочки хранят следы караванов и купцов.
После полудня у вас будет свободное время, чтобы неспешно пройтись по старинным кварталам, сделать первые фотографии и почувствовать атмосферу города. Когда солнце сядет, стены Ичан-Калы засияют в мягком вечернем свете, превращая Хиву в волшебный мираж.
Ночь в гостинице.
Комплекс Пахлавана Махмуда, Куня-Арк, минарет Ислам-Ходжа, дворец Таш-Хаули и мечеть Джума
После завтрака начнётся экскурсия по Ичан-Кале — сердцу Хивы, возраст которой превышает 2500 лет.
Сегодня вы посетите комплекс Пахлавана Махмуда — одно из главных мест паломничества, где покоится национальный герой и поэт. Далее — Куня-Арк, древняя цитадель хивинских ханов, откуда они управляли своими владениями. Минарет Ислам-Ходжа, самый высокий в городе (56,6 м), откроет панораму куполов и улиц. Во дворце Таш-Хаули вы увидите изысканные орнаменты, тронные залы и гаремы, украшенные мозаикой. Медресе Алакули-хана расскажет о научных традициях Востока — здесь работает музей истории медицины имени Авиценны.
Вы также посетите мечеть Джума с 213 резными колоннами и медресе Мухаммад Амин-хана, одно из крупнейших в Средней Азии. Вечером прогуляетесь по ремесленным лавочкам и поднимитесь на крепостную стену, чтобы встретить закат над городом.
Из Хивы в Бухару: по следам караванов
После завтрака начинается переезд в Бухару — долгий, но невероятно живописный путь через пустыню Кызылкум. Это древняя караванная дорога, по которой веками шли купцы и паломники, соединяя Восток и Запад.
По дороге запланирована остановка у Амударьи, одной из величайших рек Центральной Азии. К вечеру вы прибудете в Бухару. После размещения в гостинице можно отправиться на вечернюю прогулку по Старому городу, заглянуть в ремесленные лавки, выпить чаю на площади под сводами древних медресе и почувствовать дыхание Востока.
Ночь в гостинице.
Бухара - сокровищница Востока
Утро в Бухаре пропитано ароматами свежих лепёшек и специй. После завтрака вас ждёт экскурсия по историческому центру, внесённому в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Вы увидите мавзолей Саманидов — памятник архитектуры 9 века, отличающийся изысканной кирпичной кладкой. Далее — Чашма-Аюб, мавзолей, связанный с легендой о пророке Иове, и комплекс Боло-Хауз, где колонны мечети отражаются в зеркальной глади пруда.
В крепости Арк, древней цитадели бухарских эмиров, вы узнаете об истории города. Затем экскурсия продолжится к ансамблю Пои-Калян, где возвышается знаменитый минарет Калян (47 м) и 2 медресе — Улугбека и Абдулазиз-хана.
На площади Ляби-Хауз можно отдохнуть в тени платанов, попробовать плов и послушать звуки традиционной музыки. Завершится день прогулкой по крытым торговым куполам 16 века, где и сегодня торгуют шёлком, керамикой и специями.
Из Бухары в Самарканд - от суфийских святынь к империи Тимуридов
После завтрака вы отправитесь за пределы Старого города. Первой остановкой станет дворец Ситораи Мохи-Хоса, летняя резиденция последнего эмира Бухары. Восточная роскошь его залов соседствует с европейским изяществом: венецианские люстры, зеркала и мраморные камины напоминают о времени, когда Восток встречался с Западом.
Затем вы посетите некрополь Бахаутдина Накшбанди, духовный центр суфийского мира. Здесь покоится великий мистик, основатель ордена Накшбандия.
После этого — переезд в Самарканд (280 км). Дорога пройдёт среди виноградников и предгорий, а к вечеру на горизонте засияют купола города Тимура. По прибытии — размещение и прогулка по вечернему Регистану, где медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари подсвечиваются золотым светом. Здесь можно выпить чаю, попробовать самаркандские лепёшки и почувствовать дыхание древнего Востока.
Регистан, медресе, мавзолей Гур-Эмир, мечеть Биби-Ханум, ансамбль Шахи-Зинда
После завтрака начнётся знакомство с одним из древнейших городов мира. Первая остановка — площадь Регистан, окружённая тремя медресе: Улугбека (15 век), Шер-Дор и Тилля-Кари. Их бирюзовые купола и золотые фасады — символ величия Самарканда.
Далее вы посетите мавзолей Гур-Эмир, где покоится Амир Тимур, его сыновья и внук Улугбек. Внутреннее убранство поражает изяществом орнаментов. Затем — мечеть Биби-Ханум, возведённая в честь любимой жены Тимура. Её величественные своды и мраморные порталы считаются одними из самых красивых в Средней Азии.
Особое впечатление произведёт ансамбль Шахи-Зинда, известный как улица мёртвых царей. Это 11 мавзолеев 11–15 веков, каждый из которых украшен резной керамикой и мозаикой. Завершит день посещение обсерватории Улугбека, одного из крупнейших научных центров Средневековья. Здесь в 15 столетии создавались астрономические таблицы, поражающие точностью даже современных учёных.
Вечером можно отведать самаркандского плова, купить шёлковую бумагу ручной работы и вновь вернуться на освещённую площадь Регистан.
Самарканд - Ташкент: встреча с современным Востоком
После завтрака вас ждёт переезд в столицу — Ташкент. Пейзажи за окном будут меняться: степи уступят место долинам, и вскоре вы окажетесь в современном городе, где древние мечети соседствуют с небоскрёбами.
Экскурсия начнётся с комплекса Хаст-Имам, здесь хранится Коран Усмана — одна из древнейших рукописей в мире, написанная в 7 веке. Здесь же находятся медресе Барак-хана и мавзолей Кафал-аль-Шаши. Затем вы увидите площадь Независимости с фонтанами и зданием Сената, сквер Амира Тимура с бронзовым памятником великому полководцу и отель «Узбекистан», одно из знаковых сооружений города.
Продолжение экскурсии — в ташкентском метро, которое считается подземным музеем архитектуры: каждая станция украшена мрамором, мозаиками и люстрами. Завершится день прогулкой по базару «Чорсу», где можно купить специи, фрукты, керамику и ткани, а также попробовать плов.
Вечером стоит пройтись по улице Саида Барака — местному Бродвею с художниками и музыкантами, или поужинать в ресторане Caravan.
До новых встреч, Узбекистан
После завтрака отправимся в аэропорт. По пути вы проедете мимо парков и минаретов Ташкента, а вдали мелькнут горы Чимгана.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$870
Что включено
- Проживание
- Завтраки, минеральная вода
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии
Что не входит в цену
- Перелёт до Хивы и обратно из Ташкента
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - $203
- Входные билеты
- Медицинская страховка с покрытием от $30 000
- Дополнительная ночь до или после тура:
- 1-местный номер - $50
- 2-местный номер - $60
- Индивидуальный трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт:
- Седан - $30 в одну сторону
- Микроавтобус - $50 в одну сторону