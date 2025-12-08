Ваше путешествие начинается с прибытия в Узбекистан. После встречи вы отправитесь в Хиву — город, где время словно остановилось. Путь займёт около часа, и уже сейчас вы почувствуете дыхание восточной земли: за окнами мелькнут оазисы, песчаные просторы и бескрайние поля. По прибытии вы разместитесь в уютной гостинице и сможете отдохнуть после дороги.

Хива — настоящий музей под открытым небом. За мощными стенами Ичан-Калы скрывается древний мир: минареты тянутся к небу, дворцы украшены резьбой, а узкие улочки хранят следы караванов и купцов.

После полудня у вас будет свободное время, чтобы неспешно пройтись по старинным кварталам, сделать первые фотографии и почувствовать атмосферу города. Когда солнце сядет, стены Ичан-Калы засияют в мягком вечернем свете, превращая Хиву в волшебный мираж.

Ночь в гостинице.