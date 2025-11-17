Мои заказы

«На стыке эпох»: Хива, Бухара, Самарканд, Ташкент

Тур по самым популярным городам Узбекистана
«На стыке эпох»: Хива, Бухара, Самарканд, ТашкентФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
«На стыке эпох»: Хива, Бухара, Самарканд, ТашкентФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
«На стыке эпох»: Хива, Бухара, Самарканд, ТашкентФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Тур по основным историческим городам Узбекистана

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Ургенч

Встреча по месту прибытия (индивидуально под Ваш рейс) Трансфер в отель (Заселение в 14:00)

Раннее заселение оплачивается дополнительно

Ночь в отеле 3

2 день

Звезда по имени Солнце-Хива

Завтрак в отеле

В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Крепость Ичан-Кала

- Крепость Куня-Арк

- Дворец Таш-Ховли

- Медресе Мухаммад Рахимхана

- Медресе Мухаммад Аминхана

- Минарет Кальта-Минор

Обед в национальном кафе (включено)

- Джума Мечеть

- Мавзолей Пахлаван Махмуда

- Минарет Ислам-Ходжа

В 16:00 Трансфер отель-ж/д вокзал

17:25-23:42 Поезд до Бухары

3 день

Красавица Бухара

Завтрак в отеле

В 09:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)

(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)

Мы посетим:

- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары

- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели

- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк

- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна

- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары

- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов

- Действующее медресе Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров

- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты

- Медресе Улугбека (Xv в.)

- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)

- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.

-Караван-сараи Бухары

- Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников

- Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин

- Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)

После окончания экскурсии трансфер на ж/д вокзал

16:55-19:10 Скоростной поезд Шарк до Самарканда

Встреча на ж/д вокзале, трансфер в отель

Ночь в отеле 3

4 день

Величественный Самарканд

Завтрак в отеле.

В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду

(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)

Мы посетим:

- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки) - Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.) - Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати) - Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров) - Мавзолей Шейха Абд и Даруна - Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)

- Обед в узбекском национальном доме Муборак Шарипова (включено)

- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль. - Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов) - Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).

В 18:00 Окончание экскурсии и трансфер на ж/д вокзал (до поезда можно поужинать, рядом с вокзалом есть кафе и камера хранения багажа)

19:20-22:40 Скоростной поезд до Ташкента (Шарк)

Прибытие и трансфер в отель

Ночь в отеле 3

5 день

Столица Ташкент

Завтрак в отеле (Выезд с вещами из отеля)

10:00 Начало экскурсии с гидом по Ташкенту

(Продолжительность экскурсии 6-7 часов)

Мы посетим:

- Сквер Амира Тимура (Тамерлана), Дворец Форумов, Музей Тимуридов, Ташкентские куранты, так же увидим здания Европейской архитектуры Xix в.

- Театральная площадь (Законченный архитектурный ансамбль)

- Площадь независимости

- Площадь дружбы народов

- Дворец Великого князя Николая Романова

- Ташкентская Телевизионная башня (самая высокая в Центральной Азии)

- Центр Плова (Здесь мы отведаем национальный плов и увидим огромные казаны, в которых готовят для всего города, обед включен)

- Монумент Мужество

- Памятник Жертв Репрессии

- Архитектурный комплекс Хазрати Имам Xvi в. (Мавзолей Каффаль Шаши, Медресе Барак Хана, Мечеть Тилля-Шейх, Музей Корана (где хранится единственная первозданная копия Корана, единственная из 6), Соборная мечеть Хазрати-Имам

- Чор-су базар, обжорные ряды (невероятное зрелище с возможностью все попробовать и даже принять участие в изготовление лепешки в тандыре), (древнейший базар и самый крупный в Центральной Азии, действующий с X в.)

Ночь в отеле 3

6 день

Вылет домой

Завтрак в отеле

Выселение в 12:00

Трансфер в аэропорт за 3 часа до Вашего вылета

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Встреча и проводы
  • Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
  • Экскурсионная программа
  • Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
  • Обеды в экскурсионные дни
  • Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
  • Плата за входы на памятники (входные билеты в музеи и на достопримечательности)
  • Питание не обозначенное в программе
  • Страховка
  • Одноместное размещение
  • Раннее заселение
  • Международный авиа перелет
О чём нужно знать до поездки

Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.

Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.

Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.

В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.

С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.

Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.

Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$

Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.

Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)

Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.

Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.

Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.

Провоз дронов в страну запрещен

Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.

С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется

Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.

На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.

За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.

Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.

Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.

Пожелания к путешественнику

Расписание поездов может изменяться в зависимости от сезона, пожалуйста проверяйте тайминг который Вам выдадут перед начало тура и Ваши ж/д билеты (их так же выдадут в начале тура).

В каждом городе свой локальный гид, встречает и провожает по маршруту водитель, всегда с одной и той же табличкой.

Визы
Не требуются
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Kseniia
Kseniia — Тревел-эксперт
Здравствуйте! Меня зовут Ксения, уже 8 лет я проживаю в Узбекистане. Любовь к путешествиям и культуре востока – стало здесь для меня делом жизни. Мой авторский тур – это настоящее приключение, наполненное яркими красками, инсайтами и гастрономическими удовольствиями. Мой Узбекистан – Ваш уникальный маршрут!

Похожие туры из Ургенч

Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
На машине
4 дня
4 отзыва
Индивидуальный тур по необычным локациям: Аральское море, крепости Кызылкума и Хива
Переночевать в юрте, побывать в «Лувре в пустыне», узнать историю Арала и пофотографировать солончак
Начало: Ургенч, аэропорт, утро (точное время по договорённ...
17 ноя в 08:00
20 ноя в 08:00
$530 за человека
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
На машине
7 дней
Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент
Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
17 ноя в 08:00
18 ноя в 08:00
159 000 ₽ за человека
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
9 дней
-
10%
5 городов одной империи: Хива, Бухара, Шахрисабз, Самарканд и Ташкент
Побывать на родине Амира Темура, полюбоваться барханами Кызылкума и попробовать узбекский плов
Начало: Аэропорт Ургенча, время зависит от времени вашего ...
6 мар в 08:00
8 мар в 08:00
$871$967 за человека