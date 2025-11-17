Описание тура
Тур по историческим городам
Программа тура по дням
Прибытие в Ургенч
Встреча по месту прибытия (индивидуально под Ваш рейс)
Трансфер в отель (Заселение в 14:00)
Раннее заселение оплачивается дополнительно
Ночь в отеле 3
Хива
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом и начало экскурсии в Хиве (пешая экскурсия)
(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)
Мы посетим:
- Крепость Ичан-Кала
- Крепость Куня-Арк
- Дворец Таш-Ховли
- Медресе Мухаммад Рахимхана
- Медресе Мухаммад Аминхана
- Минарет Кальта-Минор
Обед в национальном кафе (включено)
- Джума Мечеть
- Мавзолей Пахлаван Махмуда
- Минарет Ислам-Ходжа
В 16:00 Трансфер отель-ж/д вокзал
17:25-23:47 Поезд до Бухары
Бухара
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Бухаре (пешая экскурсия)
(Продолжительность экскурсии 5-6 часов)
Мы посетим:
- Мавзолей Саманидов (конец Ix—начало X в.) Самый ранний памятник Бухары
- Мавзолей Чашма-Аюб (Xii—Xvi вв. Со святым источником внутри мавзолея связана легенда, согласно которой библейский пророк Иов (Аюб) пробил своим посохом путь к воде в засушливый год и этим спас бухарцев от гибели
- Комплекс Боло-Хауз (Xviii—Xx вв.) Необычная по своей красоте, пятничная мечеть для знати, проживавшей в крепости Арк
- Крепость Арк (I в. до н. э. —Xix в.) Веками крепость служила резиденцией бухарским эмирам, в которой безвыездно проживала вся семья эмира, располагался чиновничий аппарат, а также находились зиндан, гарем и казна
- Мечеть Калян (Xvi в.) Соборная пятничная мечеть Бухары
- Минарет Калян (1127 г.) Одно из трех строений в Бухаре, уцелевшее после нашествия Чингизхана. В древности минарет служил маяком для караванов
- Действующее медресе Мири-Араб (Xvi в.) Здесь обучался Ахмад Кадыров
- Медресе Абдуллазизхана (Xvii в.) Один из красивейших памятников Бухары, портал которого украшают расписные сталактиты
- Медресе Улугбека (Xv в.)
- Обед пройдет в национальном ресторане в центре города (включено)
- Прогулка под торговыми куполами (Xvi в.) Токи Саррафон (купол менял), Токи Тельпак Фурушон (купол продавцов головных уборов), Токи Заргарон (купол ювелиров), под которыми функционирует, как и много веков назад, множество ремесленных и сувенирных мастерских.
-Караван-сараи Бухары
- Мечеть Магоки Аттари (Xii—Xvi вв.) Древнейшая мечеть Бухары, фасад которой отделан искусной терракотовой резьбой. Под фундаментом мечети были найдены фрагменты более древнего храма огнепоклонников
- Ремесленный центр Бухары в караван-сарае Сайфиддин
- Ансамбль Ляби Хауз. Вы увидите памятник Ходже Насреддину, центральная площадь Бухары со старинным прудом, самое излюбленное место отдыха горожан и гостей нашего города. Ханака (обитель дервишей) (Xvii в.) и медресе Нодир Диван Беги (Xvii в.), медресе Кукельдаш (Xvi в.)
После окончания экскурсии трансфер на ж/д вокзал
16:55-19:10 Скоростной поезд Шарк до Самарканда
Встреча на ж/д вокзале, трансфер в отель
Ночь в отеле 3
Самарканд
Завтрак в отеле.
В 10:00 Встреча с гидом в холле отеля, начало тура по Самарканду
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Мы посетим:
- Римский-католический костел 1916 г. (без остановки)
- Обсерваторию Улугбека, где до сих пор находится сохранившаяся часть секстанта Xv века. (Этот великий ученый посвятил свою жизнь науке, он первый вычислил точное время оборота земли вокруг солнца и построил звездную карту, которой пользовался весь мир более 300 лет.)
- Некрополь Шахи-Зинда (ансамбль мавзолеев самаркандской знати)
- Мавзолей пророка Даниила (Этот пророк приказал расчленить себя после смерти и поместить части тел в разные уголки света, само надгробие внушительных 20 метров)
- Мавзолей Шейха Абд и Даруна
- Соборная мечеть Биби-Ханум (Строительство началось по приказу Амира Тимура в 1404 г., но само строительство вела его любимая жена Биби Ханум, так как он был в походе. Здание намного превзошло другие постройки, что по многим данным разгневало Амира Тимура)
- Обед в узбекском национальном доме Муборак Шарипова (включено)
- Площадь Регистан Xv вв. (Центр Самарканда со времен Тамерлана, здесь расположен медресе Улугбека, медресе Шер-Дор и Тилля-Кари Xviiв.) Благодаря мастерам и архитекторам, они отлично гармонируют и создают неповторимы архитектурный ансамбль.
- Мавзолей Гур-Эмир Xiv-Xv вв. (усыпальницы Тамерлана и членов династии Тимуридов)
- Посещение центра ремесленников (здесь вы посетите мастерскую по изготовлению сюзане, бутик по пошиву стильной одежды из узбекских тканей, в которых можно сфотографироваться, чеканку, роспись золотом на керамических изделиях и многие др.).
Ночь в отеле 3
Шахрисабз
Завтрак в отеле
В 10:00 Встреча с гидом, начало тура в Шахрисабз
(Продолжительность экскурсии 7-8 часов)
Шахрисабз основан примерно в Viii веке до н. э. в эпоху существования государства и цивилизации Согдиана. Это уникальная возможность познакомиться с родным городом Амира Тимура (Тамерланом) легендарного основателя и правителя Тимуридов.
Во время экскурсии вы посетите руины дворца Ак-Сарай, настоящий шедевр средневекового зодчества, на строительство города ушло четверть века. Так же вы побываете в усыпальнице любимого сына Амира Тимура Джахонгира и в мемориальном комплексе Дор-Ут-Тиловате, основателю суфизма Шамсиддину Кулалу.
Мы посетим:
- Шахрисабз
- Мемориальный комплекс Дор-Ус-Саодат
- Дворец Ак-Сарай
- Ансамбль Дор-Ут Тилават
- Мечеть Кок-Гумбаз
- Усыпальница отца Амира Тимура
Во время экскурсии вы остановитесь на обед в узбекском ресторане (включено)
Так же остановка пройдет в живописном месте с видом на горы.
Ночь в отеле 3
Вылет домой из Самарканда
Завтрак в отеле
Выселение в 12:00
Трансфер в аэропорт г. Самарканд за 3 часа до вылета
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и проводы
- Транспортное обеспечение тура (ж/д билеты между городами, все трансферы, экскурсионный транспорт)
- Экскурсионная программа, индивидуальный гид
- Проживание в отелях на базе завтраков (двухместное размещение)
- Обеды в экскурсионные дни
- Регистрация, налоги и сборы
Что не входит в цену
- Плата за входы на памятники (входные билеты в музеи и на достопримечательности)
- Одноместное размещение
- Международный авиа перелет
- Ужины
- Страховка
О чём нужно знать до поездки
Встречаем 24/7, те в какое бы время Вы не прилетели, мы Вас встретим.
Время ожидания трансфера с момента посадки самолета 1 час 30 минут.
Заселение и выселение в отель по международным стандартам, если Вы прилетаете ночью, необходимо сразу предупредить о брони дополнительных суток. Доплата за двухместный номер составляет 50$, за одноместный 45$, за трехместный 75$.
В отелях имеется все необходимое, интернет, телевидение, фен, чайник, кондиционер, гигиенические принадлежности.
С собой можно брать доллары, рубли, евро с обменом данных валют проблем нет.
Стоимость тура фиксирована в $, оплачивать другой валютой можно, но по обменному курсу банка Узбекистана на момент прибытия в страну.
Sim карту можно купить в аэропорту, средняя стоимость 5$
Дополнительные расходы по туру входные билеты в музеи в среднем от 50-80$ в зависимости от тура.
Средний чек в кафе 10-15$ (без алкоголя)
Страховка для посещения страны не требуется, при желании турист может оформить ее самостоятельно у себя в стране.
Из документов мы предоставляем ваучер на тур и по прибытию в страну счет на оплату и ж/д билеты по маршруту. Если необходимы документы для бухгалтерии для оформления командировочных, мы так же предоставляем по запросу.
Обеды комплексные и одинаковые для всех участников тура, спец питания вчт. вегетарианского у нас нет.
Провоз дронов в страну запрещен
Слишком большой багаж с собой брать не нужно, берите тот который Вам будет комфортно перемещать самостоятельно.
С детьми младше 14 лет, участие в групповых турах не рекомендуется
Распитие спиртных напитков в общественных местах запрещено и карается административным штрафом.
На экскурсиях предусмотрено посещение объектов религиозной значимости, поэтому от коротких шорт, декольте и оголенных плеч лучше воздержаться. На голову нужно взять с собой платочек или легкий палантин.
За оставленные и забытые в поездах, автобусах и отелях вещи, компания ответственности не несет. Все расходы по их транспортировке итд. несет сам забывший.
Продолжительность экскурсий составляет от 5 до 8 часов (в зависимости от города), практически в каждом туре вечера до поезда свободны, в это время можно оставить вещи в камере хранения на вокзале и сходить поужинать или погулять до поезда.
Перед бронированием пожалуйста внимательно изучите свою программу, так как при отмене тура предоплата по правилам ресурса не возвращается, Вы только сможете использовать ее в дальнейшем при бронировании другой программы. Поэтому, что бы не было недоразумений, пожалуйста будьте внимательны.