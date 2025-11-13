Позавтракаем и поедем за пределы Бухары, в летний дворец последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса. Затем осмотрим

мавзолей Бахоуддина Накшбанди и необычное по архитектуре медресе Чор-Минор. Программа займёт около 4 часов, после чего мы пообедаем и в 14:50 отправимся на вокзал. В 16:10 сядем на поезд до Самарканда. По прибытии — трансфер и заселение в отель.

По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по ночному городу.