Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять личную аптечку.
Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.
Транспорт. Седан BYD Champion, минивэн Hyundai Starex, микроавтобус Toyota Hiace. Также в стоимость включены билеты на поезда.
Дети. Участие возможно с любого возраста.
Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.
Тур доступен для бронирования в любой день.
Прибытие в Хиву и прогулка по Ичан-Кале
Встретим вас в аэропорту Ургенча и отправимся в Хиву. Знакомство с ней начнём с экскурсии по Ичан-Кале — городу в городе. Здесь вы увидите величественные медресе, минареты и дворцы, услышите удивительные истории и погрузитесь в прошлое. К вечеру заселимся в отель и отдохнём.
Переезд в Бухару через пустыню
Позавтракаем и в 9:00 поедем в Бухару. Дорога наша пройдёт по живописной пустыне Кызылкум, а ещё мы сделаем остановку на берегу Амударьи и среди песчаных дюн сфотографируемся. По пути пообедаем в чайхане. В 16:00 прибудем в город и заселимся в отель.
Достопримечательности Бухары
После завтрака начнём экскурсию: осмотрим мавзолей Исмаила Самани и крепость Арк, полюбуемся мечетями и медресе. Увидим архитектурные ансамбли Пои-Калян и Ляби-Хауз. После обеда в чайхане продолжим исследовать старинные сооружения Бухары. К вечеру вернёмся в отель и отдохнём.
Дворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и переезд в Самарканд
Позавтракаем и поедем за пределы Бухары, в летний дворец последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса. Затем осмотрим
мавзолей Бахоуддина Накшбанди и необычное по архитектуре медресе Чор-Минор. Программа займёт около 4 часов, после чего мы пообедаем и в 14:50 отправимся на вокзал. В 16:10 сядем на поезд до Самарканда. По прибытии — трансфер и заселение в отель.
По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по ночному городу.
Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум
После завтрака вас ждёт увлекательная экскурсия по Самарканду. Мы побываем в мавзолее Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и древние медресе. Пообедаем в местной чайхане и полюбуемся мечетью Биби-Ханум. А на Сиабском базаре вы сможете купить сухофрукты и сладости.
Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"
Утром отправимся за пределы города, чтобы посетить музей истории Самарканда «Афросиаб». Дальше осмотрим мавзолей пророка Даниила и обсерваторию Улугбека 15 века. А на фабрике шёлковых ковров «Худжун» увидим, как по древней технологии создаются настоящие шедевры. По желанию можем заглянуть на бумажную фабрику «Мерос». Экскурсия займёт 5-6 часов.
В 16:40 — трансфер на вокзал. В 17:28 на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Ташкент и прибудем в столицу в 19:44.
Экскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати Имам
Позавтракаем и в 10:00 начнём экскурсию по Ташкенту. Побываем на площади Независимости и Амира Тимура, заглянем в Государственный музей истории Тимуридов и пройдёмся по колоритным торговым рядам базара «Чорсу».
После обеда в чайхане посетим монумент «Мужество», комплекс Хазрати Имам, где хранится Коран Османа, Старый город, национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои и медресе Абдулкасим Шейха. По желанию можно спуститься в метро и осмотреть архитектуру станций. Экскурсия займёт 6-7 часов.
Затем отвезём вас в аэропорт Ташкента.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|159 000 ₽
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Ж/д билеты эконом-класса
- Услуги гида-экскурсовода
- Входные билеты
Что не входит в цену
- Билеты до Ургенча и обратно из Ташкента
- Обеды и ужины
- Чаевые
- Доплата за 1-местный номер - $150