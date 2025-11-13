Мои заказы

Узбекистан сказочный: индивидуальный тур в Хиву, Самарканд, Бухару и Ташкент

Побывать на фабрике ковров, сделать фото в пустыне Кызылкум и полюбоваться величественными медресе
Приглашаем вас увидеть Узбекистан во всей красе: его роскошные дворцы, мечети и минареты.

Полюбоваться игрой солнечных лучей на лазурной мозаике, проникнуться восточной атмосферой на шумном базаре и погрузиться в историю.

Вы побываете
в обсерватории 15 века и понаблюдаете за тем, как производят шёлковые ковры по древним технологиям.

Осмотрите внутренний город Ичан-Кала в Хиве, архитектурные ансамбли Пои-Калян и Ляби-Хауз в Бухаре, мавзолей Гур-Эмир и мечеть Биби-Ханум в Самарканде. А в Ташкенте увидите, как в одном городе сочетаются древность и современность.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Наденьте удобную одежду и захватите головной убор. Рекомендуем взять личную аптечку.

Питание. В стоимость включены завтраки в отеле. Остальное питание за доплату.

Транспорт. Седан BYD Champion, минивэн Hyundai Starex, микроавтобус Toyota Hiace. Также в стоимость включены билеты на поезда.

Дети. Участие возможно с любого возраста.

Уровень сложности. Лёгкий. Вас ждут несложные пешие прогулки, физподготовка не понадобится.

Тур доступен для бронирования в любой день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Хиву и прогулка по Ичан-Кале

Встретим вас в аэропорту Ургенча и отправимся в Хиву. Знакомство с ней начнём с экскурсии по Ичан-Кале — городу в городе. Здесь вы увидите величественные медресе, минареты и дворцы, услышите удивительные истории и погрузитесь в прошлое. К вечеру заселимся в отель и отдохнём.

Прибытие в Хиву и прогулка по Ичан-КалеПрибытие в Хиву и прогулка по Ичан-КалеПрибытие в Хиву и прогулка по Ичан-Кале
2 день

Переезд в Бухару через пустыню

Позавтракаем и в 9:00 поедем в Бухару. Дорога наша пройдёт по живописной пустыне Кызылкум, а ещё мы сделаем остановку на берегу Амударьи и среди песчаных дюн сфотографируемся. По пути пообедаем в чайхане. В 16:00 прибудем в город и заселимся в отель.

Переезд в Бухару через пустынюПереезд в Бухару через пустынюПереезд в Бухару через пустыню
3 день

Достопримечательности Бухары

После завтрака начнём экскурсию: осмотрим мавзолей Исмаила Самани и крепость Арк, полюбуемся мечетями и медресе. Увидим архитектурные ансамбли Пои-Калян и Ляби-Хауз. После обеда в чайхане продолжим исследовать старинные сооружения Бухары. К вечеру вернёмся в отель и отдохнём.

Достопримечательности БухарыДостопримечательности БухарыДостопримечательности Бухары
4 день

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и переезд в Самарканд

Позавтракаем и поедем за пределы Бухары, в летний дворец последнего бухарского эмира — Ситораи Мохи-Хоса. Затем осмотрим
мавзолей Бахоуддина Накшбанди и необычное по архитектуре медресе Чор-Минор. Программа займёт около 4 часов, после чего мы пообедаем и в 14:50 отправимся на вокзал. В 16:10 сядем на поезд до Самарканда. По прибытии — трансфер и заселение в отель.

По желанию и за доплату можем организовать экскурсию по ночному городу.

Дворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и переезд в СамаркандДворец Ситораи Мохи-Хоса, медресе Чор-Минор и переезд в Самарканд
5 день

Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум

После завтрака вас ждёт увлекательная экскурсия по Самарканду. Мы побываем в мавзолее Гур-Эмир, осмотрим площадь Регистан и древние медресе. Пообедаем в местной чайхане и полюбуемся мечетью Биби-Ханум. А на Сиабском базаре вы сможете купить сухофрукты и сладости.

Мавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-ХанумМавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-ХанумМавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-ХанумМавзолей Гур-Эмир, площадь Регистан и мечеть Биби-Ханум
6 день

Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"

Утром отправимся за пределы города, чтобы посетить музей истории Самарканда «Афросиаб». Дальше осмотрим мавзолей пророка Даниила и обсерваторию Улугбека 15 века. А на фабрике шёлковых ковров «Худжун» увидим, как по древней технологии создаются настоящие шедевры. По желанию можем заглянуть на бумажную фабрику «Мерос». Экскурсия займёт 5-6 часов.

В 16:40 — трансфер на вокзал. В 17:28 на скоростном поезде «Афросиаб» поедем в Ташкент и прибудем в столицу в 19:44.

Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"Музей истории Самарканда "Афрасиааб", обсерватория Улугбека и фабрика ковров "Худжум"
7 день

Экскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати Имам

Позавтракаем и в 10:00 начнём экскурсию по Ташкенту. Побываем на площади Независимости и Амира Тимура, заглянем в Государственный музей истории Тимуридов и пройдёмся по колоритным торговым рядам базара «Чорсу».

После обеда в чайхане посетим монумент «Мужество», комплекс Хазрати Имам, где хранится Коран Османа, Старый город, национальный парк Узбекистана имени Алишера Навои и медресе Абдулкасим Шейха. По желанию можно спуститься в метро и осмотреть архитектуру станций. Экскурсия займёт 6-7 часов.

Затем отвезём вас в аэропорт Ташкента.

Экскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати ИмамЭкскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати ИмамЭкскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати ИмамЭкскурсия по Ташкенту: базар «Чорсу», площадь Независимости и комплекс Хазрати Имам

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет159 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Ж/д билеты эконом-класса
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Входные билеты
Что не входит в цену
  • Билеты до Ургенча и обратно из Ташкента
  • Обеды и ужины
  • Чаевые
  • Доплата за 1-местный номер - $150
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Ургенча, время по договорённости
Завершение: Аэропорт Ташкента, 17:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Аврам
Аврам — ваша команда гидов в Ургенч
Провели экскурсии для 542 туристов
Меня зовут Аврам. Я родился и вырос в Самарканде, карьеру гида начал с 2019 г. Вместе со своими коллегами мы познакомим вас с историей и культурой нашего родного города, поможем погрузиться в узбекский колорит. Расскажем о местных достопримечательностях и самых интересных традициях. Добро пожаловать в Самарканд!
