Погуляем по историческому району Ичан-Кала в Хиве, побываем в мастерских народных ремёсел в Бухаре, осмотрим достопримечательности родного города Амира Темура — Шахрисабза, закупимся сувенирами на базаре в Самарканде и посетим знаменитый центр плова в Ташкенте. Настоящая восточная сказка!
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Футболки/рубашки/блузки с коротким и длинным рукавом;
Свободные шорты;
Джинсы или брюки; для дам – юбки, сарафаны;
Тонкий свитер;
Ветровка/пиджак;
Лёгкий платок (можно не везти с собой, а купить местный из натурального хлопка или шёлка);
Лёгкий головной убор;
Солнцезащитные очки (и солнцезащитный крем);
Обувь (удобная и практичная, с крепкой подошвой и без высоких каблуков, т. к. экскурсионные туры предполагают длительные пешие прогулки. Подойдут сандалии и лёгкие кроссовки.)
Небольшой рюкзак или сумка через плечо для документов, наличных денег и бутылочки воды.
Документы:
Для граждан России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Азербайджана, Армении, Грузии и Молдовы установлен безвизовый режим въезда в Узбекистан на срок до 60 дней.
Для граждан ещё более 70 государств, в том числе Украины, Израиля, Латвии, Литвы, Таджикистана, Турции, Чехии и Эстонии установлен безвизовый режим въезда на срок до 30 дней.
Въезд в Узбекистан осуществляется по заграничному паспорту.
Для въезда нужен загранпаспорт ребенка либо загранпаспорт родителя со внесёнными сведениями о ребёнке (до 14 лет). Дети до 16 лет освобождаются от заполнения въездной таможенной декларации в аэропорту по прилете и оформления временной регистрации на территории Узбекистана.
Медицинскую страховку необходимо оформить заранее, до въезда в страну. Медицинский страховой полис на сумму не менее 30000$ должен покрывать, в том числе, расходы на лечение COVID-19.
Организация:
Мы не рекомендуем брать детей младше 12 лет в групповой тур, так как темп поездки достаточно высокий,экскурсии насыщенные, а подача материала рассчитана на взрослую аудиторию. Кроме того, дети могут задерживать всю остальную группу, из-за чего пострадает запланированный график экскурсий.
Для путешествий с маленькими детьми мы рекомендуем индивидуальный формат и с удовольствием подберём маршрут, который будет интересен всем членам семьи. Более того, индивидуальные экскурсии можно будет регулировать на месте.
Чтобы получить туристическую SIM-карту необходимо обратиться к сотрудникам информационной туристической стойки, предъявить паспорт с печатью о прибытии в Узбекистан, выбрать тарифный план и внести за него оплату. Пункты продажи туристических SIM-карт есть также на центральном ж. -д. вокзале Ташкента, в офисах мобильных операторов, в гостиницах «International Hotel Tashkent» и «Саехат».
Проживание. Отели в Самарканде — «Arba» 3*/«Jahon Palace» 3* или аналогичные; в Бухаре — «Kabir Hotel» 3*/«Kavsar Hotel» 3* или аналогичные; в Хиве — «Shokh Jahon Hotel» 3*/«Arkanchi Hotel» 3* или аналогичные; в Ташкенте — «Green Park» 3*/«Sato» 3* или аналогичные. Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. В стоимость включены завтраки в отелях. При длительных переездах возможны обеды в дороге (в ланч-боксах).
Уровень сложности. Программа предусматривает длительные пешие прогулки. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортном транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 12 лет.
Связь и Интернет. Wi-Fi в местах проживания. В небольших поселках и отдалённых горных районах Интернета нет. Местная сотовая связь недорогая — можно приобрести туристическую SIM-карту.
Программа тура по дням
Свободный день в Хиве
Встретим вас в аэропорту Ургенча и поедем в Хиву, где целиком сохранился средневековый район Ичан-Кала.
По прибытии разместимся в отеле (с 14:00), а затем у вас будет свободное время, чтобы отдохнуть или самостоятельно погулять по городу.
Исторический район Ичан-Кала и его достопримечательности
После завтрака отправимся осматривать Ичан-Кала. Первым делом посетим комплекс Пахлавана Махмуда, персидского поэта. Ранее здесь располагалась мастерская по дублению кожи, в которой Пахлаван Махмуд и завещал себя похоронить. Увидим также медресе и минареты Ислам Ходжи и Мухаммад Амин-хана, мечеть Джума, медресе Алакули-хана.
Посетим дворец Таш-Хаули — главный дворец хивинских ханов в XIX веке, на строительство которого ушло 8 лет.
Вернёмся в отель.
Переезд в Бухару: пустыня Кызылкум и Амударья
Сегодня отправляемся в Бухару. Наш маршрут пройдёт через пустыню Кызылкум вдоль реки Амударьи. Мы сделаем несколько остановок, чтобы насладиться необычными пейзажами пустыни и погулять по барханам красноватого оттенка. Зайдём на смотровую площадку, чтобы полюбоваться видом на Амударью.
По приезде заселимся в отель, а после у вас будет свободное время на отдых или прогулку по городу.
Экскурсия по Бухаре
После завтрака побываем в мавзолее Саманидов и усыпальнице Чашма Аюб, увидим архитектурный ансамбль Боло-Хауз. Его мечеть была открыта для всех, и правитель Бухары Эмир Шахмурад, по приказу которого и был построен Боло-Хауз, сам намеревался посещать её каждую пятницу.
Посетим удивительную старинную крепость Арк, напоминающую песочный замок, комплекс Пои-Калян, медресе Абдулазиз-хана и Улугбека. Отправимся к архитектурному ансамблю Ляби-Хауз, созданному в XVI-XVII веках. Осмотрим медресе Кукельдаш и Надира Диванбеги. Завершим экскурсионную программу посещением торгового квартала XVI века, где располагаются мастерские народных ремёсел.
Шахрисабз - родина Тамерлана, переезд в Самарканд
Позавтракав, выезжаем в Шахрисабз. Этот город знаменит своими архитектурными памятниками, построенными во времена Тимуридов.
По приезде нас ждёт экскурсия. Увидим дворец Ак-Сарай, служивший резиденцией Тимура, усыпальницу Дорус-Сиадат, мемориальный комплекс Дорут-Тиловат и мечеть Кок-Гумбаз.
Далее поедем в Самарканд. Заселимся в отель и переночуем.
Сокровища Самарканда
В этот день осмотрим как можно больше достопримечательностей столицы Согдианы. Первым делом отправимся на известную площадь Центральной Азии — Регистан: здесь увидим интересные архитектурные памятники: медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари. Затем посетим мавзолей Гур-Эмир — усыпальницу тюрко-монгольского Тамерлана (или Амир Темура), его наставника и некоторых членов семьи основателя Тимуридов.
Заглянем в величественную мечеть Биби-Ханым, поражающую своими масштабами. Зайдём на знаменитый Сиабский базар и порадуем себя местными товарами. Далее нас ждёт архитектурный ансамбль Шахи-Зинда, история которого хранит в себе множество тайн и легенд.
Музей истории Самарканда «Афрасиаб», Музей обсерватории Улугбека и переезд в Ташкент
В первой половине дня заглянем в два интересных музея: Музей истории Самарканда «Афрасиаб» и Музей обсерватории Улугбека.
После этого отправимся в столицу Узбекистана — Ташкент. По прибытии заселимся в отель.
Колоритный Ташкент
Сегодня посетим площадь Хаст-Имам, возникшую возле могилы одного из первых имамов Ташкента Хазрати Имама, увидим медресе Баракхан, Кукельдаш и мавзолей Каффаля Шаши, заглянем на самый старый базар города — Чорсу.
После этого нас ждёт обед в знаменитом среднеазиатском центре плова «Беш Козон».
Окончание тура
После завтрака отвезём вас в аэропорт. До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$869
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обед в «Беш Козон»
- Услуги гида
- Экскурсии по программе
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансферы по маршруту
- Вода на каждый день тура
- Сувениры
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Самарканда и обратно из Ташкента
- Входные билеты в музеи и на территории памятников
- Обеды и ужины
- Медицинская страховка на сумму 40 000 $
- Страховка от невыезда
- Одноместное размещение - 200 $
- Индивидуальный трансфер из/до аэропорта (30 $ с человека за «седан» и 50 $ с человека за микроавтобус)
- Дополнительная ночь в отеле по прибытии/отъезде:
- Одноместный номер - 50 $ за сутки
- Двухместный - 60 $ за сутки