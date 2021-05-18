Полезная информация о Кардиффе
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Местное время в Кардиффе
20:0758
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇬🇧 Великобритания
|Название города
|Кардифф
|По-английски
|Cardiff
|Столица региона
|Кардифф является столицей региона
|Население города
|447 287 чел.
|Аэропорт
|Кардифф CWL
|Часовой пояс
|Europe/London
|Средняя высота
|17 м. от уровня моря
Где находится Кардифф на карте
Кардифф