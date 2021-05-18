Полезная информация о Кардиффе

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Местное время в Кардиффе
20:0758
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇬🇧 Великобритания
Название городаКардифф
По-английскиCardiff
Столица регионаКардифф является столицей региона
Население города447 287 чел.
АэропортКардифф CWL
Часовой поясEurope/London
Средняя высота17 м. от уровня моря

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Кардифф

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