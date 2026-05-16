Еще несколько необычных экскурсий в Кембридже

Приглашаю вас в Кембридж — город с уникальной атмосферой, город-университет, воспитавший 130 нобелевских лауреатов. Здесь расщепили атом, здесь учились Ньютон, Дарвин, Капица, Набоков, Хокинг. Вы узнаете об историческом и архитектурном великолепии колледжей университета, посетите один из них и поймете значимость Кембриджа.

Описание экскурсии

Колледжи и другие достопримечательности

Для местных жителей Кембридж — древний и процветающий город-рынок, для других это новый центр технологических инноваций и предпринимательства. За 2 часа вы узнаете, как родился и развивался Кембридж. На примере часовни Королевского колледжа познакомитесь с перпендикулярной готической архитектурой, увидите Кавендишскую лабораторию и часы «Хронофаг», услышите, чем известны паб Орла и великолепный колледж Тринити. Мы успеем заглянуть в один из колледжей: поговорим о студенческой жизни и структуре университета, об удивительных традициях и шутках студентов.

Город выдающихся имён

Эта тема пройдет через всю прогулку, ведь Кембридж — это в первую очередь город учёных, город с завидной репутацией интеллектуальных достижений. Мы вспомним Дарвина, Капицу, Тьюринга, Хокинга и многих других. Вы узнаете об открытиях, сделанных в Кембридже — от теории эволюции до строения ДНК и создания первого компьютера. А еще я расскажу о представителях других профессий, учившихся в Кембридже: писателях, политиках, актёрах. О роли женщин в судьбе города и даже о британских шпионах.

Организационные детали