Еще несколько необычных экскурсий в Кембридже

  1. Экскурсии

Кембридж — город-университет, изменивший мир

«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета

Наталья
Наталья – Гид из Кембриджа
Приглашаю вас в Кембридж — город 🏙️ с уникальной атмосферой, город-университет, воспитавший 130 нобелевских лауреатов.

Здесь расщепили атом, здесь учились Ньютон, Дарвин, Капица, Набоков, Хокинг.

Вы узнаете об историческом и архитектурном великолепии колледжей университета, посетите один из них и поймете значимость Кембриджа.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 15 человек

  • £35 за человека

    Заказать экскурсию
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир

Что вас ожидает

Колледжи и другие достопримечательности
Для местных жителей Кембридж — древний и процветающий город-рынок, для других это новый центр технологических инноваций и предпринимательства. За 2 часа вы узнаете, как родился и развивался Кембридж. На примере часовни Королевского колледжа познакомитесь с перпендикулярной готической архитектурой, увидите Кавендишскую лабораторию и часы «Хронофаг», услышите, чем известны паб Орла и великолепный колледж Тринити. Мы успеем заглянуть в один из колледжей: поговорим о студенческой жизни и структуре университета, об удивительных традициях и шутках студентов.

Город выдающихся имён
Эта тема пройдет через всю прогулку 👣, ведь Кембридж — это в первую очередь город 🏙️ учёных, город с завидной репутацией интеллектуальных достижений. Мы вспомним Дарвина, Капицу, Тьюринга, Хокинга и многих других. Вы узнаете об открытиях, сделанных в Кембридже — от теории эволюции до строения ДНК и создания первого компьютера. А еще я расскажу о представителях других профессий, учившихся в Кембридже: писателях, политиках, актёрах. О роли женщин в судьбе города и даже о британских шпионах.

Организационные детали

  • Экскурсия для вас проведу я или моя коллега-гид Татьяна
  • По желанию можно осмотреть часовню Королевского колледжа внутри. Входной билет 🎫 стоит £9 для взрослых, £6 для детей.
Начало и место завершения
🚩 около Cambridge Arts Theatre
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир
Кембридж — город-университет, изменивший мир

Экскурсия проводится в среду в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 15 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Наталья
Наталья
Здравствуйте! Меня зовут Наталья. Я лицензированный гид в Кембридже. Я москвичка, но большую часть жизни провела не в России. Изучала историю искусств во Флорентийском университете и работаю в туризме уже больше 20 лет. Я живу в центре Кембриджа и провожу экскурсии на русском, французском и итальянском языках. Моя специализация: экскурсии для любознательных людей, а также детские прогулки.
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Еще несколько необычных экскурсий в Кембридже

Кембридж: город, колледжи и люди
От £80
1 час
Кембридж: город, колледжи и люди
5 отзывов
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой