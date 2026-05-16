Еще несколько необычных экскурсий в Кембридже

Для местных жителей Кембридж — древний и процветающий город-рынок, для других это новый центр технологических инноваций и предпринимательства. За 2 часа вы узнаете, как родился и развивался Кембридж. На примере часовни Королевского колледжа познакомитесь с перпендикулярной готической архитектурой, увидите Кавендишскую лабораторию и часы «Хронофаг», услышите, чем известны паб Орла и великолепный колледж Тринити. Мы успеем заглянуть в один из колледжей: поговорим о студенческой жизни и структуре университета, об удивительных традициях и шутках студентов.
Город выдающихся имён
Эта тема пройдет через всю прогулку, ведь Кембридж — это в первую очередь город учёных, город с завидной репутацией интеллектуальных достижений. Мы вспомним Дарвина, Капицу, Тьюринга, Хокинга и многих других. Вы узнаете об открытиях, сделанных в Кембридже — от теории эволюции до строения ДНК и создания первого компьютера. А еще я расскажу о представителях других профессий, учившихся в Кембридже: писателях, политиках, актёрах. О роли женщин в судьбе города и даже о британских шпионах.
Организационные детали
Экскурсия для вас проведу я или моя коллега-гид Татьяна
По желанию можно осмотреть часовню Королевского колледжа внутри. Входной билет стоит £16 для взрослых, £12 для детей.
в понедельник, вторник и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Участник
£64
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Около Cambridge Arts Theatre
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник и четверг в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 и 17:30, в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 и 17:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Кембридже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 83 туристов
Я лицензированный гид и создаю авторские маршруты.
Родилась в Москве, получила инженерное образование в МАДИ, затем изучала историю искусства во Флоренции.
Зимой я работаю в Fitzwilliam Museum — музее изобразительных искусств Кембриджского читать дальшеуменьшить
университета и одном из ведущих музеев Великобритании — и провожу экскурсии в Кембридже, показывая город как живую университетскую среду.
С июня по октябрь я живу в Тоскане, в окрестностях Винчи, принимаю гостей и создаю экскурсионные маршруты. Жизнь проходит на вилле-агритуризмо среди оливковых деревьев, где я участвую в уходе за землёй и производстве собственного оливкового масла.
Также занимаюсь керамикой и провожу занятия для тех, кто ищет творческий ретрит и хочет замедлиться, отключившись от ритма повседневной жизни.
Я провожу экскурсии на русском, французском и итальянском языках.
Я особенно ценю работу с любознательными путешественниками и семьями с детьми.
Мои маршруты — это спокойное погружение в место через детали и атмосферу.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ирина
Провели чудесный день в Кембридже с экскурсоводом Натальей — остались в полном восторге! Экскурсия была очень интересной, живой и атмосферной. Мы не только увидели знаменитые колледжи и узнали историю университета, читать дальшеуменьшить
но и услышали множество увлекательных баек, легенд и неожиданных фактов о городе и его знаменитых выпускниках.
Наталья прекрасно рассказывает с огромной любовью к Кембриджу. Особенно впечатлила атмосфера старинных колледжей и рассказы о Ньютоне, Капице и других выдающихся людях, связанных с Кембриджем.
Экскурсия отлично организована, время пролетело незаметно. Очень рекомендуем всем, кто хочет не просто посмотреть Кембридж, а действительно почувствовать его дух и историю!
Наталья
Ответ организатора:
Громадное спасибо! Удачи вам во всем! Очень тронута таким замечательным комментарием! Спасибо громадное, что вы обратились ко мне!
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О
Ольга
Это наш второй приезд в Кембридж и в этот раз мы решили что хотим узнать более подробно об истории города и университета. Нам очень повезло что у Натальи было свободное окошко читать дальшеуменьшить
и мы попали на ее экскурсию. Наша прогулка проходила не просто по улицам города - мы заглянули в самые знаменитые учебные заведения Кембриджа, узнали много интересного и даже наша дочь-подросток осталась в восторге. Мы очень благодарны Наталье за интересную экскурсию и мы решили что обязательно вернёмся!
Наталья
Ответ организатора:
Спасибо громадное за ваш комментарий! Очень приятно вспомнить о нашей с вами прогулке! Остались только самые тёплые воспоминания! Спасибо, что обратились ко мне и заказали мою экскурсию!
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Е
Елена
Большое спасибо Наталье за проведенную экскурсию! Очень интересный и красивый маршрут. Это была прекрасная и запоминающаяся прогулка.
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Е
Екатерина
Наталья - знающий экскурсовод и приятный в общении человек, внимательный к деталям и нуждам участников группы. На экскурсии мы гораздо ближе познакомились с городом, получив солидную порцию информации о его читать дальшеуменьшить
истории, знаковых местах и традициях, хотя материл не был перегружен излишними сухими фактами, которые, как правило, быстро надоедают и тут же забываются. Напротив, мы с и интересом слушали, и с удовольствием общались, задавая вопросы, что-то обсуждая… Время пролетело быстро, хотя экскурсия длилась гораздо дольше запланированного. Расходиться не хотелось - сложилось впечатление, что мы в кругу старых хороших знакомых. Как раз такое запоминается надолго, а что ещё более ценное можно привезти домой из поездки, если не новый опыт и приятные воспоминания?
Наталья
Ответ организатора:
Да! Именно! Как в кругу друзей! У меня остались самые тёплые воспоминания от нашей с вами встречи! Спасибо за такой душевный комментарий! Спасибо ещё раз, что обратились ко мне!
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А
Анна
Большое спасибо Наталии за экскурсию по Кембриджу. Посетили знаковые места, окунулись в историю этого замечательного места и узнали много интересных историй. Очень рекомендуем данную экскурсию, чтобы узнать детальнее об этом замечательном месте. А также рекомендуем Наталью как экскурсовода. Было очень комфортно, легко в общении, у Наталии прекрасное чувство юмора и большой багаж знаний.
Наталья
Ответ организатора:
Большое спасибо, Анна! Мне тоже было очень приятно в вашей компании! Время пролетело незаметно! Спасибо вам за ваш душевный отзыв! Очень очень приятно! Спасибо, что обратились ко мне!
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олеся
Очень понравилась экскурсия, Наталья профессиональный гид, а также является специалистом по искусству. Наталья провела для меня интересный, познавательный тур, охватывающий ключевые достопримечательности, историю и скрытые жемчужины места, это был лучший читать дальшеуменьшить
способ погрузиться в культуру города Кэмбридж за короткое время. Время отведенное на экскурсию в 2 часа пролетело абсолютно незаметно, настолько увлекательна была беседа, что Наталья потратила времени больше чем было заявлено в трипстере. Моя отдельная благодарность, что экскурсия состоялась, несмотря на то, что группа не набралась, Наталья провела для меня индивидуальную экскурсию по цене групповой, настоящий профессионал своего дела.
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