Индивидуальная
до 15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
14 сен в 10:00
15 сен в 10:00
от £110 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
13 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от £285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Прогулка по Кембриджу - городу шпионов и физиков
Пройти по старинным колледжам и раскрыть тайны учёных
20 авг в 12:00
21 авг в 12:00
от £325 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
19 окт в 09:00
20 окт в 09:00
£64 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу
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