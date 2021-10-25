Все экскурсии в Кембридже
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кембридже – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от £35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кембридже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
1ч
£90
за 1-15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
2ч
£35
за 1 чел.
Кембридж — город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
в среду в 14:00
Последние отзывы «Экскурсии Кембриджа»
- SSvetlana25 октября 2021Татьяна не только интересно и увлекательно провела экскурсию, но и очень помогла нам в Кембридже самостоятельно организовать досуг и посмотреть интересные места, про которые мы бы без нее не узнали! Саму экскурсию Татьяна провела замечательно, полностью подстроив ее под наши интересы. Только благодаря ей, мы так много узнали и посмотрели в Кембридже! Мы ей очень за это благодарны и рекомендуем всем брать ее как гида!
- ААлександра29 октября 2020Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и непринуждённо Наталья рассказывала мне с детьми 11 и 14 лет об истории создания и множестве интересных людей проживающих и работающих в этом чудесном городе. При следующем посещении этого я опоздала обязательно пойдём в музей с этой чудесной рассказчицей.
- ААндрей25 января 2020Отличная экскурсия по Кембриджу, увидел и узнал много нового про этот потрясающий университет и великих людей, которые в нем учились. Прогулялись по всем интересным местам, даже заходили туда, куда обычно туристов не пускают. Спасибо большое!
- ААнна8 июля 2019Отличная, подробная экскурсия. Очень понравилось, хорошая подача материала. Можно узнать не только историческую часть, но и про студенческую жизнь в целом. Также благодяря тому, что Татьяна преподает, мы смогли пройти по неэкскурсионным маршрутам, заглянуть в кампусы и еще больше проникнуться Кембриджем)) Ещё раз огромное спасибо! Без сомнений рекомендуем данную экскурсию к посещению.