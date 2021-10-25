Все экскурсии в Кембридже

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Кембридже – доступно 2 экскурсии на 2021 год, 7 ⭐ отзывов, цены от £35. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Кембридже почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Кембридж: город, колледжи и люди
Индивидуальная экскурсия
5
6
£90
за 1-15 чел.
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Кембридж — город-университет, изменивший мир
5
1
£35
за 1 чел.
Кембридж — город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
в среду в 14:00

Последние отзывы «Экскурсии Кембриджа»

  • Отзыв на: Кембридж: город, колледжи и люди
    S
    Svetlana
    25 октября 2021
    5
    Татьяна не только интересно и увлекательно провела экскурсию, но и очень помогла нам в Кембридже самостоятельно организовать досуг и посмотреть интересные места, про которые мы бы без нее не узнали! Саму экскурсию Татьяна провела замечательно, полностью подстроив ее под наши интересы. Только благодаря ей, мы так много узнали и посмотрели в Кембридже! Мы ей очень за это благодарны и рекомендуем всем брать ее как гида!
  • Отзыв на: Кембридж — город-университет, изменивший мир
    А
    Александра
    29 октября 2020
    5
    Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и непринуждённо Наталья рассказывала мне с детьми 11 и 14 лет об истории создания и множестве интересных людей проживающих и работающих в этом чудесном городе. При следующем посещении этого я опоздала обязательно пойдём в музей с этой чудесной рассказчицей.
  • Отзыв на: Кембридж: город, колледжи и люди
    А
    Андрей
    25 января 2020
    5
    Отличная экскурсия по Кембриджу, увидел и узнал много нового про этот потрясающий университет и великих людей, которые в нем учились. Прогулялись по всем интересным местам, даже заходили туда, куда обычно туристов не пускают. Спасибо большое!
  • Отзыв на: Кембридж: город, колледжи и люди
    А
    Анна
    8 июля 2019
    5
    Отличная, подробная экскурсия. Очень понравилось, хорошая подача материала. Можно узнать не только историческую часть, но и про студенческую жизнь в целом. Также благодяря тому, что Татьяна преподает, мы смогли пройти по неэкскурсионным маршрутам, заглянуть в кампусы и еще больше проникнуться Кембриджем)) Ещё раз огромное спасибо! Без сомнений рекомендуем данную экскурсию к посещению.
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