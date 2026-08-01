Найдено 4 экскурсии в Кембридже на русском языке, цены от £64. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

Пешая 1 час 31 отзыв Индивидуальная до 15 чел. Кембридж: город, колледжи и люди Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой Начало: В центре города, на Рыночной площади от £110 за всё до 15 чел. Пешая 3 часа 4 отзыва Индивидуальная до 6 чел. Тур в Кембридж Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира Начало: У Колледжа Эммануила от £285 за всё до 6 чел. Пешая 3.5 часа 1 отзыв Индивидуальная до 6 чел. Прогулка по Кембриджу - городу шпионов и физиков Пройти по старинным колледжам и раскрыть тайны учёных от £325 за всё до 6 чел. Пешая 2 часа 17 отзывов Мини-группа до 6 чел. Кембридж - город-университет, изменивший мир «Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета Начало: Около Cambridge Arts Theatre £64 за человека

У нас вы можете найти самые качественные и интересные экскурсии по Кембриджу для детей на русском языке в Великобритании в 2026 году. Наши цены начинаются от £64 и мы гарантируем вам максимальное удовольствие от поездки