Отзыв на: Кембридж: город, колледжи и люди S Svetlana 5 Татьяна не только интересно и увлекательно провела экскурсию, но и очень помогла нам в Кембридже самостоятельно организовать досуг и посмотреть интересные места, про которые мы бы без нее не узнали! Саму экскурсию Татьяна провела замечательно, полностью подстроив ее под наши интересы. Только благодаря ей, мы так много узнали и посмотрели в Кембридже! Мы ей очень за это благодарны и рекомендуем всем брать ее как гида!

Отзыв на: Кембридж — город-университет, изменивший мир А Александра 5 Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и непринуждённо Наталья рассказывала мне с детьми 11 и 14 лет об истории создания и множестве интересных людей проживающих и работающих в этом чудесном городе. При следующем посещении этого я опоздала обязательно пойдём в музей с этой чудесной рассказчицей.

Отзыв на: Кембридж: город, колледжи и люди А Андрей 5 Отличная экскурсия по Кембриджу, увидел и узнал много нового про этот потрясающий университет и великих людей, которые в нем учились. Прогулялись по всем интересным местам, даже заходили туда, куда обычно туристов не пускают. Спасибо большое!