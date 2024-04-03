Обзорные и познавательные экскурсии Кембриджа

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Кембридже на русском языке, цены от £35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
Кембридж - город-университет, изменивший мир
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
3 отзыва
Кембридж - город-университет, изменивший мир
«Встретиться» с великими учеными, изучить готическую архитектуру и посетить колледж университета
Начало: Около Cambridge Arts Theatre
«На примере часовни Королевского колледжа познакомитесь с перпендикулярной готической архитектурой, увидите Кавендишскую лабораторию и часы «Хронофаг», услышите, чем известны паб Орла и великолепный колледж Тринити»
Расписание: ежедневно в 12:00
1 июля в 12:00
2 июля в 12:00
£35 за человека
Кембридж: город, колледжи и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
14 отзывов
Кембридж: город, колледжи и люди
Знакомство с богатой историей и обитателями старинного города и университета с мировой славой
Начало: В центре города, на Рыночной площади
26 июня в 10:00
28 июня в 10:00
£90 за всё до 15 чел.
Тур в Кембридж
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Тур в Кембридж
Знакомство с историей и традициями одного из самых престижных университетов мира
Начало: У Колледжа Эммануила
Сегодня в 16:00
23 июня в 10:00
£206 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    3 апреля 2024
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Рекомендуем Татьяну всем людям с естественнонаучным и математическим образованием:) Очень приятно, когда экскурсовод знает термины!
  • В
    Виктория
    2 апреля 2024
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Мы впервые посетили Кембридж и остались под огромным количеством впечатлений от истории и архитектуры города в целом. Наталья прекрасный экскурсовод,
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    все прошло очень гладко, будто мы знакомы лет 100 - очень приятно 🤗 Несмотря на то, что бронирование было оформлено "без пяти минут" до прогулки, мы сумели договорится о подходящем времени и всё-таки провели нашу экскурсию. Огромное спасибо Наталье за познавательную прогулку и рассказ! Очень рекомендую 🌞

  • О
    Ольга
    23 ноября 2023
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Огромное спасибо Татьяне за чудесную прогулку по Кембриджу! Было безумно интересно. Татьяна замечательный рассказчик, соблюдающий баланс между полезной и увлекательной информацией,
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    уделяя внимание и иторической части (впрочем, рассказанной живым "человеческим", а не академическим языком), и студенческим байкам всех времен от 13 до 21 века. Было и познавательно, и просто здорово провести время с приятным, эрудированным, грамотным человеком с чуством юмора. Рекомендую брать не меньше 2 часов экскурсии. Для меня 2.5 пролетели незаметно, и их не хватило. Уехала с рекомендациями пары фильмов и советом по поиску информации на интересующую меня тему. И с отличным настроением, конечно. Татьяна, спасибо!

  • В
    Валерий
    2 октября 2023
    Кембридж: город, колледжи и люди
    Лучший гид по Кембриджу. Рекомендуем без сомнения!!!
  • P
    Panina
    3 июня 2023
    Тур в Кембридж
    Спасибо Богдана, очень хорошо всё организовано, познавательно, рекомендую.
  • А
    Ализа
    8 декабря 2022
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Отличная экскурсия. Нам очень понравилось.
  • А
    Александра
    29 октября 2020
    Кембридж - город-университет, изменивший мир
    Были на экскурсии в октябре 2020. В это непростое время получили удовольствие от общения с Кембриджем через Наталью. Познавательно и
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    непринуждённо Наталья рассказывала мне с детьми 11 и 14 лет об истории создания и множестве интересных людей проживающих и работающих в этом чудесном городе. При следующем посещении этого я опоздала обязательно пойдём в музей с этой чудесной рассказчицей.

Ответы на вопросы от путешественников по Кембриджу в категории «Обзорные»

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Сколько стоит экскурсия по Кембриджу в июне 2024
Сейчас в Кембридже в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 206. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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