11 отзывов оставили туристы

  1. Экскурсии

Экскурсия по Ливерпулю

Обзорная прогулка в компании гида, влюбленного в Ливерпуль

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

£130 за экскурсию

У этой экскурсии11 отзывов
4.82
irina
Задать вопросОбычно отвечает за 60 мин.
irina – Гид в Ливерпуле
Во время обзорной пешеходной экскурсии 🧭 вы увидите и услышите много интересного, занимательного и курьезного о городе и его горожанах.

Вас встретит человек, влюбленный в Ливерпуль, и поможет узнать и полюбить его!
Экскурсия по Ливерпулю
Экскурсия по Ливерпулю

Ливерпуль — удивительный город! Он прошел путь от маленького поселка, где проживало 500 человек, а впервые он упоминается еще в 1190г., до большого города с населением в 1.5 млн. (доход от работорговли позволил расти и процветать и сохранившихся григорианских зданий в Ливерпуле больше, чем в Бате), до пришедшего в упадок в 80х годах, когда безработица была самой высокой в стране и вновь возродившегося в наши дни, когда в 2008 ему было присвоено звание культурной столицы Европы!

Программа

  • Альберт-док. Это один из первых в мире закрытых доков, где сейчас можно посетить Морской музей графства Мерсисайд, музей “История Битлз”, международный музей рабовладения и филиал лондонской галереи Тейт.
  • Каменный пирс, построенный в 1760 г. с “Тремя Грациями”: Роял-лайвз-билдинг, Кунард-билдинг и зданием Ливерпульского порта, которые стали символом Ливерпуля и его визитной карточкой.
  • Церковь Божьей Матери и Святого Николая.
  • Здание Ратуши (Liverpool Town Hall) — сохранилось с XVIII века практически идеально.
  • Знаменитая Мэтью-стрит, где находится Cavern Club ( Клуб Пещера). (за 2 года Beatles выступили 292 раза.)
  • Ливерпульский Китай-город с расписными воротами на входе, который считается самым старейшим из “Чайнатаунов” в Европе.
  • Ливерпульский англиканский собор — крупнейший собор в Великобритании и пятый в мире.
  • Католический собор.
  • Филармония со знаменитым пабом, построенным в викторианском стиле.
  • “Культурный Квартал” — знаменитая улица, где нет ничего кроме музеев, галерей и библиотеки.
  • Дворец Сент Джордж Холл — выставочный и концертный центр, считается одним из самых красивых и известных зданий в Ливерпуле.

Во время нашей экскурсии вы сможете спуститься в Cavern Club и послушать живую музыку, окунуться в атмосферу времен, когда выступала знаменитая четверка. В викторианском пабе «Фил», как его с любовью называют, можно выпить настоящий эль или сидр, посидев в одной из роскошных комнат. По желанию мы можем зайти в музей и посмотреть 15 минутный документальный фильм о Битлз. Удивит вид католического собора и поразит своим масштабом англиканский кафедральный собор, а китайские ворота — самые большие за пределами Китая! В “Культурном Квартале” вы можете бесплатно посетить музей и галерею после окончания экскурсии.

Организационные детали

  • Встречу вас в вашем отеле или на вокзале
  • Провожу экскурсию и для групп до 25 человек (подробности в переписке)
Экскурсия по Ливерпулю
Экскурсия по Ливерпулю
Экскурсия по Ливерпулю
Экскурсия по Ливерпулю

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
irina
irina
Меня зовут Ирина, я россиянка, но теперь и гражданка Британии. Живу в Англии с 2009 года, с мужем объездили почти всю страну. В университете он изучал историю, и его рассказы были настолько интересны, что не оставили меня равнодушной. Я тоже стала изучать историю Великобритании и после обучения в Hugh Baird College в 2013 году начала работать гидом.
Напишите мне

11 отзывов оставили туристы

29 августа 2019
Очень понравилась экскурсия с Ириной, маршрут составлен грамотно, как то спокойно, прошли по интересным местам, успевали их прочувствовать и посмотреть изнутри. Благодаря Ирине Ливерпуль запомнится надолго!
6 августа 2019
Для знакомства с городом - в самый раз. Хорошо подстраивается под клиента. Не напрягает, как это часто бывает с профессиональными экскурсоводами.
17 марта 2019
Отличная экскурсия! Ирина профессионал! Спасибо!
7 марта 2019
Благодарны Ирине, что ей удалось показать нашей большой разношерстной компании этот замечательный город так, что захотелось приехать ещё. К сожалению, Ирине не удалось заинтересовать наших детей.
30 ноября 2018
Все понравилось, особенно музей Beatles и клуб Cavern. Ирине, спасибо!
20 сентября 2018
Экскурсия очень интересная. Гид очень приятная
30 июля 2018
Спасибо Ирине за проведённую экскурсию. Всё было интересно и замечательно.
30 июля 2018
Добрый день! ИРИНА, СПАСИБО Вам огромное за интереснейшую и содержательную экскурсию по Ливерпулю ( 15 июля 2018 год). Мы получили много положительных эмоций и незабываемых впечатлений от прогулки с Вами.
14 марта 2018
Отличная экскурсия! Ирина очень компетентный гид и замечательный рассказчик. Нам очень понравилось само построение экскурсии - в меру Битлз, и в меру самого города. Одно нельзя отделять от другого. Дети тоже не скучали. Она ответила на все наши вопросы. Обязательно обратимся к ней в следующий раз, когда соберемся поехать в Честер.
16 декабря 2017
Супер!
Ещё 1 отзыв

Выбирайте и другие экскурсии в Ливерпуле

Необычные маршрутыИндивидуальныеВсеОбзорныеПешкомСо скидкой
£130 за экскурсию
Заказать экскурсию