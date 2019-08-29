11 отзывов оставили туристы

Ливерпуль — удивительный город! Он прошел путь от маленького поселка, где проживало 500 человек, а впервые он упоминается еще в 1190г., до большого города с населением в 1.5 млн. (доход от работорговли позволил расти и процветать и сохранившихся григорианских зданий в Ливерпуле больше, чем в Бате), до пришедшего в упадок в 80х годах, когда безработица была самой высокой в стране и вновь возродившегося в наши дни, когда в 2008 ему было присвоено звание культурной столицы Европы!

Программа

Альберт-док. Это один из первых в мире закрытых доков, где сейчас можно посетить Морской музей графства Мерсисайд, музей “История Битлз”, международный музей рабовладения и филиал лондонской галереи Тейт.

Каменный пирс, построенный в 1760 г. с “Тремя Грациями”: Роял-лайвз-билдинг, Кунард-билдинг и зданием Ливерпульского порта, которые стали символом Ливерпуля и его визитной карточкой.

Церковь Божьей Матери и Святого Николая.

Здание Ратуши (Liverpool Town Hall) — сохранилось с XVIII века практически идеально.

века практически идеально. Знаменитая Мэтью-стрит, где находится Cavern Club ( Клуб Пещера). (за 2 года Beatles выступили 292 раза.)

Ливерпульский Китай-город с расписными воротами на входе, который считается самым старейшим из “Чайнатаунов” в Европе.

Ливерпульский англиканский собор — крупнейший собор в Великобритании и пятый в мире.

Католический собор.

Филармония со знаменитым пабом, построенным в викторианском стиле.

“Культурный Квартал” — знаменитая улица, где нет ничего кроме музеев, галерей и библиотеки.

Дворец Сент Джордж Холл — выставочный и концертный центр, считается одним из самых красивых и известных зданий в Ливерпуле.

Во время нашей экскурсии вы сможете спуститься в Cavern Club и послушать живую музыку, окунуться в атмосферу времен, когда выступала знаменитая четверка. В викторианском пабе «Фил», как его с любовью называют, можно выпить настоящий эль или сидр, посидев в одной из роскошных комнат. По желанию мы можем зайти в музей и посмотреть 15 минутный документальный фильм о Битлз. Удивит вид католического собора и поразит своим масштабом англиканский кафедральный собор, а китайские ворота — самые большие за пределами Китая! В “Культурном Квартале” вы можете бесплатно посетить музей и галерею после окончания экскурсии.