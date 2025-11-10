О Mayfair, похоже, знают все, кто знает о существовании Лондона. Ведь это не только самые знаменитые в мире галереи! Здесь дорого, богато и красиво везде.
Именно в Mayfair сконцентрированы самые недемократичные отели, рестораны и известные на весь мир бутики. Но это место интересно ещё своим прошлым и не менее увлекательным настоящим.
Описание экскурсииМолодой район Mayfair А знаете ли вы, что на фоне двухтысячелетней истории Лондона Mayfair – очень молодой район? В 2014 году ему исполнилось всего 350 лет. Район сразу же стал излюбленным местом проживания самых богатых детей Туманного Альбиона, куда из Сити переезжали все, кто мог в то время себе это позволить. Мы прогуляемся по легендарным улицам, я и расскажу всю правду о возникновении этого района и его названия. Мы поговорим о главных Лендлордах, или иначе владельцев земли под современным Mayfair. Эти люди создавали район, развивали его и, более того, потомки первых владельцев до сих пор контролируют все изменения и получают с этого дивиденды. Среди них есть даже праправнук Александра Пушкина. Что нас ждёт? Мы обсудим архитектурные стили, которые пёстро переплелись и создают неповторимое очарование этого места. От начала массового строительства в Георгианское время, до современной застройки. Прекрасные скверы, широкие улицы и уютные дворики… Я вам расскажу про самых знаменитых жителей Mayfair. А это и первый лондонский Денди, и миллионеры, и знаменитые писатели, и будущие короли… Район полон тайн и легенд. Есть даже своё привидение! Вся мировая закулиса, по слухам, распространяет своё влияние именно отсюда. По крайней мере Ground Zero последнего мирового финансового экономического кризиса находится именно здесь! Мы погуляем по району примерно 2 часа, а потом я приглашу вас на дегустацию вина в самый лучший винный магазин Великобритании – это Hedonism Wine Евгения Чичваркина. Мы отдохнём, заглянем во все тайные комнаты, увидим все самые редкие и дорогие вина и, может, даже встретим хозяина и поприветствуем его.
По договорённости.
