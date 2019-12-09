1 отзыв оставили туристы

О красивом и респектабельном районе Mayfair знают все, кто знает о существовании Лондона. Это место славится не только роскошными отелями и бутиками мировых брендов, но и увлекательной историей 📖, которая связана с именами миллионеров, монархов и лондонских денди. Вы пройдете по ухоженным скверам и изящным улицам Mayfair, разберетесь в архитектуре района и откроете его главные секреты.

Что вас ожидает

История и архитектурные особенности Mayfair

Я проведу вас по самым интересным уголкам Mayfair, расскажу о создании района и происхождении его названия. Еще в конце 17 века Mayfair стал местом обитания богатых жителей Туманного Альбиона: из Сити сюда переезжали все, кто в то время мог себе это позволить. Сегодня в Mayfair сконцентрированы фешенебельные отели, галереи, рестораны Лондона и известные на весь мир бутики. Мы обсудим переплетение архитектурных стилей от Георгианской эпохи до современной застройки, которые во многом сформировали атмосферу и неповторимое очарование этого места, рассмотрим потрясающие здания и красивые скверы, широкие улицы и уютные английские дворики Mayfair.

Легенды, слухи и знаменитости

Знакомство с историей Mayfair будет неполным без рассказа о его знаменитых жителях: первом лондонском денди, миллионерах, знаменитых писателях и будущих королях. Вы узнаете о главных лендлордах, или землевладельцах Mayfair, которые создавали и развивали район, и поймете, какое отношение к ним имеет Александр Пушкин. Кроме того, Mayfair полон тайн и легенд, которые мы тоже не обойдем стороной. Вы узнаете, где обитает местное приведение и откуда, если верить слухам, распространяет своё влияние мировое закулисье.

А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина. Здесь вы сможете отдохнуть, заглянуть во все тайные комнаты, увидеть редкие и дорогие вина и даже познакомиться с хозяином магазина.