1 отзыв оставили туристы

Я проведу вас по самым интересным уголкам Mayfair, расскажу о создании района и происхождении его названия. Еще в конце 17 века Mayfair стал местом обитания богатых жителей Туманного Альбиона: из Сити сюда переезжали все, кто в то время мог себе это позволить. Сегодня в Mayfair сконцентрированы фешенебельные отели, галереи, рестораны Лондона и известные на весь мир бутики. Мы обсудим переплетение архитектурных стилей от Георгианской эпохи до современной застройки, которые во многом сформировали атмосферу и неповторимое очарование этого места, рассмотрим потрясающие здания и красивые скверы, широкие улицы и уютные английские дворики Mayfair.
Легенды, слухи и знаменитости
Знакомство с историей Mayfair будет неполным без рассказа о его знаменитых жителях: первом лондонском денди, миллионерах, знаменитых писателях и будущих королях. Вы узнаете о главных лендлордах, или землевладельцах Mayfair, которые создавали и развивали район, и поймете, какое отношение к ним имеет Александр Пушкин. Кроме того, Mayfair полон тайн и легенд, которые мы тоже не обойдем стороной. Вы узнаете, где обитает местное приведение и откуда, если верить слухам, распространяет своё влияние мировое закулисье.
А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина. Здесь вы сможете отдохнуть, заглянуть во все тайные комнаты, увидеть редкие и дорогие вина и, возможно, даже познакомиться с хозяином магазина. Вместо винного магазина вы можете отведать лобстера в знаменитом, но очень демократичном ресторане Burger&Lobster.
Выберите удобную дату из расписания
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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Green Park
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
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1
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Денис
Интеллигентно, добросовестно, доступно. А знания гида в области искусства и культуры являются великолепной и сочной приправой к ярким историям прошлого.
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О
Ольга
Атмосфера дружеской прогулки ещё больше способствует пониманию этого района, Татьяна любит и знает город, историю, городские легенды и судьбы жителей.
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В
Валерий
Хотел поблагодарить Татьяну за содержательную интересную экскурсию!