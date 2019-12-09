1 отзыв оставили туристы

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Прогулка по Mayfair

Познакомиться с историей и архитектурным многообразием самого благородного района Лондона

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 🚩Встреча В районе метро Green Park
  • Заказать экскурсию

£182 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Tatiana
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
Tatiana – Гид по Лондону
О красивом и респектабельном районе Mayfair знают все, кто знает о существовании Лондона.

Это место славится не только роскошными отелями и бутиками мировых брендов, но и увлекательной историей 📖, которая связана с именами миллионеров, монархов и лондонских денди.

Вы пройдете по ухоженным скверам и изящным улицам Mayfair, разберетесь в архитектуре района и откроете его главные секреты.
Прогулка по Mayfair
Прогулка по Mayfair

Что вас ожидает

История и архитектурные особенности Mayfair
Я проведу вас по самым интересным уголкам Mayfair, расскажу о создании района и происхождении его названия. Еще в конце 17 века Mayfair стал местом обитания богатых жителей Туманного Альбиона: из Сити сюда переезжали все, кто в то время мог себе это позволить. Сегодня в Mayfair сконцентрированы фешенебельные отели, галереи, рестораны Лондона и известные на весь мир бутики. Мы обсудим переплетение архитектурных стилей от Георгианской эпохи до современной застройки, которые во многом сформировали атмосферу и неповторимое очарование этого места, рассмотрим потрясающие здания и красивые скверы, широкие улицы и уютные английские дворики Mayfair.

Легенды, слухи и знаменитости
Знакомство с историей Mayfair будет неполным без рассказа о его знаменитых жителях: первом лондонском денди, миллионерах, знаменитых писателях и будущих королях. Вы узнаете о главных лендлордах, или землевладельцах Mayfair, которые создавали и развивали район, и поймете, какое отношение к ним имеет Александр Пушкин. Кроме того, Mayfair полон тайн и легенд, которые мы тоже не обойдем стороной. Вы узнаете, где обитает местное приведение и откуда, если верить слухам, распространяет своё влияние мировое закулисье.

А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина. Здесь вы сможете отдохнуть, заглянуть во все тайные комнаты, увидеть редкие и дорогие вина и даже познакомиться с хозяином магазина.

Прогулка по Mayfair
Прогулка по Mayfair
Прогулка по Mayfair
Прогулка по Mayfair
Прогулка по Mayfair

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала В районе метро Green Park.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Искусствовед, арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств, РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). Предлагаю групповые и индивидуальные искусствоведческие экскурсии по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. А также с удовольствием познакомлю вас со своими любимыми районами Лондона. Я живу в Лондоне 5 с половиной лет и занимаюсь любимым делом. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
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1 отзыв оставили туристы

9 декабря 2019
Хотел поблагодарить Татьяну за содержательную интересную экскурсию!

Tatiana проводит ещё 5 экскурсий

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£182 за экскурсию
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