1 отзыв оставили туристы

Прогулка по Mayfair - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу одного из самых престижных районов Лондона. Вас ждут роскошные отели, знаменитые бутики и увлекательные истории о миллионерах, монархах и лондонских денди. Пройдитесь по ухоженным скверам и изящным улицам, узнайте об архитектурных стилях и легендах, связанных с этим местом. Завершите экскурсию дегустацией в лучшем винном магазине Великобритании

Описание экскурсии

История и архитектурные особенности Mayfair

Я проведу вас по самым интересным уголкам Mayfair, расскажу о создании района и происхождении его названия. Еще в конце 17 века Mayfair стал местом обитания богатых жителей Туманного Альбиона: из Сити сюда переезжали все, кто в то время мог себе это позволить. Сегодня в Mayfair сконцентрированы фешенебельные отели, галереи, рестораны Лондона и известные на весь мир бутики. Мы обсудим переплетение архитектурных стилей от Георгианской эпохи до современной застройки, которые во многом сформировали атмосферу и неповторимое очарование этого места, рассмотрим потрясающие здания и красивые скверы, широкие улицы и уютные английские дворики Mayfair.

Легенды, слухи и знаменитости

Знакомство с историей Mayfair будет неполным без рассказа о его знаменитых жителях: первом лондонском денди, миллионерах, знаменитых писателях и будущих королях. Вы узнаете о главных лендлордах, или землевладельцах Mayfair, которые создавали и развивали район, и поймете, какое отношение к ним имеет Александр Пушкин. Кроме того, Mayfair полон тайн и легенд, которые мы тоже не обойдем стороной. Вы узнаете, где обитает местное приведение и откуда, если верить слухам, распространяет своё влияние мировое закулисье.

А после прогулки по Mayfair мы можем отправиться на дегустацию в лучший винный магазин Великобритании — Hedonism Wine Евгения Чичваркина. Здесь вы сможете отдохнуть, заглянуть во все тайные комнаты, увидеть редкие и дорогие вина и, возможно, даже познакомиться с хозяином магазина. Вместо винного магазина вы можете отведать лобстера в знаменитом, но очень демократичном ресторане Burger&Lobster.