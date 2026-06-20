5 отзывов оставили туристы

Вы увидите старейший театр Лондона и самый дорогой джентльменский клуб. Узнаете, кем была первая английская прима и как Алан Милн, создатель Винни-Пуха, повлиял на благосостояние клуба. Я приведу вас в старейший паб района и расскажу, почему раньше заведение называли ведром крови и кто был завсегдатаем этого места. Мы отправимся к главному масонскому храму, где я объясню, кто возглавляет великую английскую ложу, как стать масоном и почему принц Гарри вступил в Орден. Вы рассмотрите необычный Мост стремлений и поймёте, как его название связано с Королевской оперой.
Скрытое от глаз: детали тёмного прошлого и живописные уголки
Конечно, я открою вам нетуристические локации Ковент-Гардена. Вы побываете в пабе, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на смерть преступники. Я объясню, почему их приводили именно сюда и как неподалёку возникли Ворота воскрешения. Покажу улицу, где некогда было 107 публичных домов. Вы разберётесь, как они появились в консервативном Лондоне и когда пропали. Любители фотографий порадуются яркому местечку, которое словно создано для атмосферных снимков, а гурманы смогут оценить самый вкусный кофе в Лондоне или выпить кружку местного эля. Ну, а если вы желаете купить сувениры, то я отведу вас туда, где вы найдёте британский парфюм, косметику, игрушки или английский чай.
Организационные детали
Возможно изменение программы по вашим пожеланиям, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Трафальгарской площади
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 302 туристов
Я соучредитель и гид экскурсионной компании — слаженной команды гидов, которая объединяет свои усилия, что уже принесло ощутимые результаты. Как гид я специализируюсь исключительно на Лондоне, ведь этот город — само вдохновение, и этой неповторимой атмосферой я хочу поделиться с каждым моим туристом, для чего продумываю и создаю новые интересные маршруты на любой вкус.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 36 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Ирина просто прекрасна! Она обладает отличными знаниями о Лондоне и Великобритании, и так же имеет утонченный вкус в отношении магазинов и ресторанов Ковент-Гарден и Сохо, что вдохновляет.
Я взяла экскурсию своей команде в рамках Тим Билдинга, и все прошло замечательно.
Искренне рекомендрую Ирину и экскурсию!
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Ирина
Великолепная была прогулка с Ириной - по комфортному пешеходному маршруту, узнали много нового и интересного про уже вроде бы знакомый район Лондона))
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simion
Лондон… Величественный и необыкновенный.. Мы в восторге! Ирочка добавила нам впечатлений…. Милая,море знаний,чувствуется,что любит и знает этот город…. Ковэн Гардэн,её конёк нет слов,благодарны….
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Татьяна
Хочу поблагодарить нашего гида Ирину за прекрасную экскурсию по Ковент-Гардену 🌸 С ней время пролетело незаметно - лёгкое, позитивное общение, интересные факты и истории поданы так, что слушать было действительно увлекательно и совсем не нудно. Атмосфера получилась лёгкая и живая. Рекомендую!
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Галина
Сегодня гуляли по Ковент Гардену, одному из моих любимых мест в Лондоне вместе с Ириной. Прошли не только по основным улицам Ковент Гардена, но и заглянули в маленькие переулочки со читать дальшеуменьшить
старинными пивными барами и ресторанчиками. Уличными артистами, окруженными доброжелательной публикой и профессиональными певцами, выступающими на нижних этажах среди ресторанной публики. И как это все было расцвеченно рассказом Ирины. Сколько интересного она нам рассказала. И как приятно, что молодая и обаятельная девушка с прекрасной речью может рассказать столько Интересных исторических фактов, но и просто чудесную сказку про Золушку.
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Анна
Одна из лучших экскурсий из тех, на которых нам довелось побывать через Трипстер. Несмотря на наши многочисленные приезды в Лондон и многолетнее знакомство с городом, вся информация была новой- мы читать дальшеуменьшить
смогли познакомиться с новыми для нас местами в казалось бы знакомом районе Ковент-Гардена и Сохо. Захватывающий рассказ Ирины открыл нам неизвестные для нас страницы в истории и современности Лондона, а выбранный маршрут показал скрытые интересные уголки столицы. Ирина обаятельный человек, получили удовольствие от общения. Кроме того, мы благодарны за то, что Ирина предложила перенести экскурсию из-за проливного дождя на следующий день, дав нам возможность по-настоящему насладиться маршрутом и рассказом. Выражаем искреннюю благодарность и желаем удачи!
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