5 отзывов оставили туристы

Думаете, что вам известно всё о центре британской столицы? Я расскажу много новых нюансов о популярнейшем районе города — Ковент-Гардене. Вы побываете в баре, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на казнь, поймёте, почему принц Гарри стал масоном, и откроете тайны мрачного прошлого района.

Описание экскурсии

Знаковые локации: история и интересные факты

Вы увидите старейший театр Лондона и самый дорогой джентльменский клуб. Узнаете, кем была первая английская прима и как Алан Милн, создатель Винни-Пуха, повлиял на благосостояние клуба. Я приведу вас в старейший паб района и расскажу, почему раньше заведение называли ведром крови и кто был завсегдатаем этого места. Мы отправимся к главному масонскому храму, где я объясню, кто возглавляет великую английскую ложу, как стать масоном и почему принц Гарри вступил в Орден. Вы рассмотрите необычный Мост стремлений и поймёте, как его название связано с Королевской оперой.

Скрытое от глаз: детали тёмного прошлого и живописные уголки

Конечно, я открою вам нетуристические локации Ковент-Гардена. Вы побываете в пабе, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на смерть преступники. Я объясню, почему их приводили именно сюда и как неподалёку возникли Ворота воскрешения. Покажу улицу, где некогда было 107 публичных домов. Вы разберётесь, как они появились в консервативном Лондоне и когда пропали. Любители фотографий порадуются яркому местечку, которое словно создано для атмосферных снимков, а гурманы смогут оценить самый вкусный кофе в Лондоне или выпить кружку местного эля. Ну, а если вы желаете купить сувениры, то я отведу вас туда, где вы найдёте британский парфюм, косметику, игрушки или английский чай.

Организационные детали

Возможно изменение программы по вашим пожеланиям, детали уточняйте в переписке.