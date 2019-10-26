5 отзывов оставили туристы

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Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный

Исследовать атмосферный район Лондона и узнать его секреты на авторской экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 8 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча у Трафальгарской площади
  • Заказать экскурсию

£130 за экскурсию

У этой экскурсии5 отзывов
4.6
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 27 мин.
Ирина – Гид по Лондону
Думаете, что вам известно всё о центре британской столицы? Я расскажу много новых нюансов о популярнейшем районе города — Ковент-Гардене.

Вы побываете в баре, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на казнь, поймёте, почему принц Гарри стал масоном, и откроете тайны мрачного прошлого района.
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный

Что вас ожидает

Знаковые локации: история и интересные факты
Вы увидите старейший театр Лондона и самый дорогой джентльменский клуб. Узнаете, кем была первая английская прима и как Алан Милн, создатель Винни-Пуха, повлиял на благосостояние клуба. Я приведу вас в старейший паб района и расскажу, почему раньше заведение называли ведром крови и кто был завсегдатаем этого места. Мы отправимся к главному масонскому храму, где я объясню, кто возглавляет великую английскую ложу, как стать масоном и почему принц Гарри вступил в Орден. Вы рассмотрите необычный Мост стремлений и поймёте, как его название связано с Королевской оперой.

Скрытое от глаз: детали тёмного прошлого и живописные уголки
Конечно, я открою вам нетуристические локации Ковент-Гардена. Вы побываете в пабе, где последнюю кружку эля выпивали осуждённые на смерть преступники. Я объясню, почему их приводили именно сюда и как неподалёку возникли Ворота воскрешения. Покажу улицу, где некогда было 107 публичных домов. Вы разберётесь, как они появились в консервативном Лондоне и когда пропали. Любители фотографий порадуются яркому местечку, которое словно создано для Инстаграм-снимков, а гурманы смогут оценить самый вкусный кофе в Лондоне или выпить кружку местного эля. Ну, а если вы желаете купить сувениры, то я отведу вас туда, где вы найдёте британский парфюм, косметику, игрушки или английский чай.

Организационные детали

Возможно изменение программы по вашим пожеланиям, детали уточняйте в переписке.

Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный
Ковент-Гарден: театральный, исторический, таинственный

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала у Трафальгарской площади.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Меня зовут Ирина. Я соучредитель и гид экскурсионной компании — слаженной команды гидов, которая объединяет свои усилия более 5 лет, что уже принесло ощутимые результаты. Как гид я специализируюсь исключительно на Лондоне, ведь этот город — само вдохновение, и этой неповторимой атмосферой я хочу поделиться с каждым моим туристом, для чего продумываю и создаю новые интересные маршруты на любой вкус.
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5 отзывов оставили туристы

26 октября 2019
Экскурсия замечательная, очень познавательная, а Ирина—большая умница,
25 октября 2019
Большое спасибо Ирине. Экскурсия была великолепна. Много новой информации, которую не найдёшь в путеводителях. Общаться было очень приятно
6 августа 2019
Ирина - чудесный гид, любящая Лондон и район Ковент-Гарден. Мы получили огромное удовольствие! Спасибо!
7 июля 2019
Всем привет! Идея Экскурсии очень замечательная. Кому хочется погрузиться в удивительно сложившуюся историю Лондонцев Ковент-Гардена, узнать захватывающие воображение сюжеты, увидеть необычные места Лондона - Вам сюда, на эту экскурсию. Ирина - это особый экскурсовод! Такое впечатление, что с ней знакомы очень давно, хотя увиделись первый раз. Легко, интересно, весело. Знает очень много и общей информации, и деталей отдельных историй. Ира, спасибо! Время провели прекрасно, с душой и пользой!
21 июня 2019
Идея и район вполне себе интересны но очень сильно растянуто по времени: спокойно можно было уложиться в 130

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