3 отзыва оставили туристы

Байрона до Пола Маккартни. На прогулке по Marylebone вы рассмотрите творения лучших английских архитекторов прошлых столетий, заглянете в уютные английские магазинчики и узнаете любопытные факты об одном из самых красивых районов Лондона.

Описание экскурсии

Marylebone — вчера и сегодня

Потомки основателей аристократического Marylebone любят называть его Marylebone Village — не правда ли, странное название для места, расположенного в самом центре Лондона? Я расскажу вам о происхождении названия района и о связанных с Marylebone аристократических семействах, блиставших в разные времена звучными фамилиями Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли, — все эти имена запечатлены в названиях местных улиц и скверов. Мы прогуляемся среди благородных каменных домов, маленьких уютных магазинчиков и роскошных бутиков, рассмотрим ультрасовременную транспортную систему района и поговорим о голливудских знаменитостях, облюбовавших Marylebone в наши дни.

Примечательные уголки района

На прогулке мы не только полюбуемся аристократическими фасадами Marylebone Village, но и поговорим об интересных событиях в истории района. Вы услышите про первый удачный ребрендинг в Лондоне, откроете место нахождения средневековой виселицы, узнаете, где располагаются почти все частные медицинские практики Лондона и с чем это связано. Мы поговорим о том, как во времена промышленной революции решали проблему лишних людей, встретим на пути первую русскую православную церковь Великобритании, первый рабочий адрес физика-экспериментатора Майкла Фарадея и последний — легендарного британского живописца Уильяма Тернера.

В конце я приглашу вас отдохнуть за бокалом вина в одном из самых атмосферных нетуристических ресторанчиков Marylebone, чтобы обменяться впечатлениями и ответить на ваши дополнительные вопросы.