3 отзыва оставили туристы

Понять характер настоящего Лондона в одном из аристократических районов города
Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться по роскошным улицам Marylebone Village.
Здесь строили дома почтенные аристократические семейства эпохи Генриха VIII и жили главные знаменитости Лондона от лорда читать дальшеуменьшить
Байрона до Пола Маккартни.
На прогулке по Marylebone вы рассмотрите творения лучших английских архитекторов прошлых столетий, заглянете в уютные английские магазинчики и узнаете любопытные факты об одном из самых красивых районов Лондона.
Потомки основателей аристократического Marylebone любят называть его Marylebone Village — не правда ли, странное название для места, расположенного в самом центре Лондона? Я расскажу вам о происхождении названия района и о связанных с Marylebone аристократических семействах, блиставших в разные времена звучными фамилиями Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли, — все эти имена запечатлены в названиях местных улиц и скверов. Мы прогуляемся среди благородных каменных домов, маленьких уютных магазинчиков и роскошных бутиков, рассмотрим ультрасовременную транспортную систему района и поговорим о голливудских знаменитостях, облюбовавших Marylebone в наши дни.
Примечательные уголки района
На прогулке мы не только полюбуемся аристократическими фасадами Marylebone Village, но и поговорим об интересных событиях в истории района. Вы услышите про первый удачный ребрендинг в Лондоне, откроете место нахождения средневековой виселицы, узнаете, где располагаются почти все частные медицинские практики Лондона и с чем это связано. Мы поговорим о том, как во времена промышленной революции решали проблему лишних людей, встретим на пути первую русскую православную церковь Великобритании, первый рабочий адрес физика-экспериментатора Майкла Фарадея и последний — легендарного британского живописца Уильяма Тернера.
В конце я приглашу вас отдохнуть за бокалом вина в одном из самых атмосферных нетуристических ресторанчиков Marylebone, чтобы обменяться впечатлениями и ответить на ваши дополнительные вопросы.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе метро Bond Street
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Лондоне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 254 туристов
Популярный арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств,РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). С удовольствием покажу вам свой Лондон — Лондон читать дальшеуменьшить
глазами местного жителя и искусствоведа. Предлагаю групповые и индивидуальные экскурсии по любимым районам Лондона, а также по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. Я живу здесь более 10 лет и постоянно открываю для себя что-то новое. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алина
Татьяна с любовью и внимательностью рассказывает о любимом районе, в меру с элементами истории и другими заниимательными фактами. Прогулка была приятной и познавательной: неожиданные подворотни, секреты чересчур «изгибающихся» улочек и читать дальшеуменьшить
респектабельных домов, сообщества бунтарского Лондона, искусство как образ мыслей, русские и испанцы в Лондоне и даже неожиданно - про русское происхождение наследника миллиардеров-лендлордов района Mayfair. Винный магазин Чичваркина - вишенка на торте этой чудесной прогулки! Татьяна, успехов и любознательных туристов!
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Я
Яков
Это была настоящая лондонская прогулка - под зонтиками). Татьяна - живая, заинтересованная, легкая в общении и весьма знающая: это и исторические факты, и особенности архитектуры, искусства, и меткие бытовые наблюдения. У Татьяны читать дальшеуменьшить
есть свои «секретные) места в Marylebone, когда можно «нырнуть» в переулок, и откроется другое пространство, неожиданное и запоминающееся. В результате, этот замечательный сам по себе район оживает, наполняется деталями и уже становится немного вашим, другим. Рекомендую!
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Maija
Отличная экскурсия, очень много интересных фактов, которых вы не узнаете в обычных экскурсих, минус есть, очень не хотелось расставаться с Татианой, она завораживает рассказами о тех местах где вы побываете, читать дальшеуменьшить
и туда хочется вернуться, не туристическое места, но это и завораживает, обязательно буду брать экскурсии с Татианой, она знает всё и обо всем, спасибо трипстер, что у вас есть такая замечательная Татиана
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Юлия
3 часа пролетели незаметно! Столько интересной и необычной информации. Заходили в «подворотни», скрывающие любопытные места. Знакомство с Лондоном через районы позволяет лучше понять город и его особенности. Татьяна прекрасный увлеченный гид. Надеюсь еще представится возможность арт-прогулки по Лондонским музеям.
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В
Валентина
Большое спасибо Татьяне за познавательную и интересную экскурсию! Даже после моих многочисленных посещений Лондона, Татьяна помогла мне открыть его с совершенно новой стороны. Я получила большое удовольствие от нашей прогулки.
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Е
Елена
Были вчера на прогулках по Marylebone Village с гидом Татьяной))Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно узнать Лондон не «туристический»,а взглянуть на него глазами людей,которые в нём живут и любят его!!!
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