3 отзыва оставили туристы

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Прогулка по Marylebone Village

Понять характер настоящего Лондона в одном из аристократических районов города

5
3 отзыва
Tatiana
Tatiana – Гид из Лондона
Чтобы прочувствовать атмосферу и дух Лондона, вам обязательно стоит прогуляться 👣 по роскошным улицам Marylebone Village.

Здесь строили дома почтенные аристократические семейства эпохи Генриха VIII и жили главные знаменитости Лондона от лорда Байрона до Пола Маккартни.

На прогулке по Marylebone вы рассмотрите творения лучших английских архитекторов прошлых столетий, заглянете в уютные английские магазинчики и узнаете любопытные факты об одном из самых красивых 🤩 районов Лондона.
Задать вопросОбычно отвечает за 47 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🏛История и архитектура
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • £182 за экскурсию

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Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village

Что вас ожидает

Marylebone — вчера и сегодня
Потомки основателей аристократического Marylebone любят называть его Marylebone Village — не правда ли, странное название для места, расположенного в самом центре Лондона? Я расскажу вам о происхождении названия района и о связанных с Marylebone аристократических семействах, блиставших в разные времена звучными фамилиями Кавендиш, Портман, Оксфорд или Харли, — все эти имена запечатлены в названиях местных улиц и скверов. Мы прогуляемся среди благородных каменных домов, маленьких уютных магазинчиков и роскошных бутиков, рассмотрим ультрасовременную транспортную систему района и поговорим о голливудских знаменитостях, облюбовавших Marylebone в наши дни.

Примечательные уголки района
На прогулке 👣 мы не только полюбуемся аристократическими фасадами Marylebone Village, но и поговорим об интересных событиях в истории 📖 района. Вы услышите про первый удачный ребрендинг в Лондоне, откроете место нахождения средневековой виселицы, узнаете, где располагаются почти все частные медицинские практики Лондона и с чем это связано. Мы поговорим о том, как во времена промышленной революции решали проблему лишних людей, встретим на пути первую русскую православную церковь ⛪ Великобритании, первый рабочий адрес физика-экспериментатора Майкла Фарадея и последний — легендарного британского живописца Уильяма Тернера.

В конце тура я приглашу вас отдохнуть за бокалом вина в одном из самых атмосферных нетуристических ресторанчиков Marylebone, чтобы обменяться впечатлениями и ответить на ваши дополнительные вопросы.

Начало и место завершения
🚩 В районе метро Bond Street
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village
Прогулка по Marylebone Village

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Tatiana
Tatiana
Искусствовед, арт-блогер и гид, а также независимый журналист в Лондоне. Выпускница курса по истории искусств, РГГУ (Москва) и магистратуры по арт-бизнесу (Сотбис, Лондон). Предлагаю групповые и индивидуальные искусствоведческие экскурсии по постоянным экспозициям лондонских музеев, где хранятся невероятные шедевры мирового искусства. А также с удовольствием познакомлю вас со своими любимыми районами Лондона. Я живу в Лондоне 5 с половиной лет и занимаюсь любимым делом. Всегда рада поделиться своими знаниями и любовью к искусству и городу с путешественниками!
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3 отзыва оставили туристы

3 июля 2019
Были вчера на прогулках по Marylebone Village с гидом Татьяной))Очень понравилась экскурсия. Познавательно и интересно узнать Лондон не «туристический », а взглянуть на него глазами людей, которые в нём живут и любят его!!!
23 февраля 2019
Татьяна с любовью и внимательностью рассказывает о любимом районе, в меру с элементами истории и другими заниимательными фактами. Прогулка была приятной и познавательной: неожиданные подворотни, секреты чересчур «изгибающихся» улочек и респектабельных домов, сообщества бунтарского Лондона, искусство как образ мыслей, русские и испанцы в Лондоне и даже неожиданно - про русское происхождение наследника миллиардеров-лендлордов района Mayfair. Винный магазин Чичваркина - вишенка на торте этой чудесной прогулки! Татьяна, успехов и любознательных туристов!
Юлия
15 февраля 2019
3 часа пролетели незаметно! Столько интересной и необычной информации. Заходили в «подворотни», скрывающие любопытные места. Знакомство с Лондоном через районы позволяет лучше понять город и его особенности. Татьяна прекрасный увлеченный гид. Надеюсь еще представится возможность арт-прогулки по Лондонским музеям.

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