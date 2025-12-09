Откройте для себя красоту и историю Оксфорда во время увлекательной 3-часовой прогулки с частным гидом.
Пройдитесь мимо знаменитых колледжей, Радклиффской библиотеки и старинных улочек, слушая истории о знаменитых выпускниках, жизни студентов и университетских традициях. Идеально для тех, кто хочет познакомиться с городом без посещения помещений.
Пройдитесь мимо знаменитых колледжей, Радклиффской библиотеки и старинных улочек, слушая истории о знаменитых выпускниках, жизни студентов и университетских традициях. Идеально для тех, кто хочет познакомиться с городом без посещения помещений.
Описание экскурсии
Оксфорд за 3 часа: прогулка, легенды и студенческий дух (без входа внутрь) Что вас ждёт:
- Старинные колледжи — вы увидите снаружи одни из самых красивых и знаменитых колледжей Оксфорда: Мертон, Олл-Соулс, Крайст-Чёрч, Тринити и другие. Гид расскажет об их истории, традициях и тайнах, скрытых за массивными воротами.
- Рэдклиффская площадь и Бодлеанская библиотека (внешний осмотр) — архитектурное сердце города с культовыми постройками, такими как Рэдклиффская ротонда и здание Шелдонианского театра. Здесь вы узнаете, как создавалась одна из старейших библиотек Европы и чем она живёт сегодня.
- Жизнь студентов — вы узнаете, как проходит обучение в Оксфорде, какие обычаи соблюдают студенты, чем отличается учебный процесс и как проходят такие церемонии, как поступление (матриксуляция) и выпуск.
- Истории великих выпускников — от Льюиса Кэрролла и Дж. Р. Р. Толкина до Малалы Юсуфзай и Стивена Хокинга. Вы услышите не только об их достижениях, но и о малоизвестных моментах их жизни в Оксфорде.
- Прогулка по живописным улицам и аллеям — мы пройдёмся по узким средневековым улочкам, где снимались сцены для фильмов о Гарри Поттере, узнаем легенды про «Алису в стране чудес» и увидим ту самую лавку, где покупала сладости реальная Алиса Лидделл.
Природа и реки — экскурсия завершится прогулкой вдоль живописного луга у колледжа Крайст-Чёрч, где открываются потрясающие виды на университетские башни и лодки с гребцами на реке Червелл. Идеально для тех, кто:.
- впервые в Оксфорде и хочет получить общее представление о городе;
- не планирует заходить внутрь зданий;
- ценит неспешные прогулки и живые рассказы;
• интересуется культурой, образованием и историей Англии. Важная информация:
Природа и реки — экскурсия завершится прогулкой вдоль живописного луга у колледжа Крайст-Чёрч, где открываются потрясающие виды на университетские башни и лодки с гребцами на реке Червелл. Идеально для тех, кто:.
Длительность: 3 часа • Маршрут: адаптируется по желанию гостей • Формат: индивидуальный гид • Язык: русский (другие языки по запросу) • Вход в здания: не предусмотрен (всё снаружи).
По воскресеньям в 15-00 по Московскому времени.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Университет Оксфорд
- Рэдклиффская площадь
- Бодлеанская библиотека
- Места съемок Гарри Поттера
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспортные услуги
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Оксфорд
Когда и сколько длится?
Когда: По воскресеньям в 15-00 по Московскому времени.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
- Длительность: 3 часа
- Маршрут: адаптируется по желанию гостей
- Формат: индивидуальный гид
- Язык: русский (другие языки по запросу)
- Вход в здания: не предусмотрен (всё снаружи)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Похожие экскурсии из Оксфорда
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Откройте для себя очарование Оксфорда: колледжи, музеи и уникальные традиции. Узнайте, где снимали Гарри Поттера и какие тайны хранит музей Эшмолина
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
£231 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Вам письмо из Хогвартса
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
£450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Завтра в 12:00
10 дек в 12:00
£250 за всё до 10 чел.