Оксфорд за 3 часа: прогулка, легенды и студенческий дух (без входа внутрь) Что вас ждёт:

Старинные колледжи — вы увидите снаружи одни из самых красивых и знаменитых колледжей Оксфорда: Мертон, Олл-Соулс, Крайст-Чёрч, Тринити и другие. Гид расскажет об их истории, традициях и тайнах, скрытых за массивными воротами.

Рэдклиффская площадь и Бодлеанская библиотека (внешний осмотр) — архитектурное сердце города с культовыми постройками, такими как Рэдклиффская ротонда и здание Шелдонианского театра. Здесь вы узнаете, как создавалась одна из старейших библиотек Европы и чем она живёт сегодня.

Жизнь студентов — вы узнаете, как проходит обучение в Оксфорде, какие обычаи соблюдают студенты, чем отличается учебный процесс и как проходят такие церемонии, как поступление (матриксуляция) и выпуск.

Истории великих выпускников — от Льюиса Кэрролла и Дж. Р. Р. Толкина до Малалы Юсуфзай и Стивена Хокинга. Вы услышите не только об их достижениях, но и о малоизвестных моментах их жизни в Оксфорде.

Прогулка по живописным улицам и аллеям — мы пройдёмся по узким средневековым улочкам, где снимались сцены для фильмов о Гарри Поттере, узнаем легенды про «Алису в стране чудес» и увидим ту самую лавку, где покупала сладости реальная Алиса Лидделл.

Природа и реки — экскурсия завершится прогулкой вдоль живописного луга у колледжа Крайст-Чёрч, где открываются потрясающие виды на университетские башни и лодки с гребцами на реке Червелл. Идеально для тех, кто:.

впервые в Оксфорде и хочет получить общее представление о городе;

не планирует заходить внутрь зданий;

ценит неспешные прогулки и живые рассказы;

• интересуется культурой, образованием и историей Англии. Важная информация:

Природа и реки — экскурсия завершится прогулкой вдоль живописного луга у колледжа Крайст-Чёрч, где открываются потрясающие виды на университетские башни и лодки с гребцами на реке Червелл. Идеально для тех, кто:.

Длительность: 3 часа • Маршрут: адаптируется по желанию гостей • Формат: индивидуальный гид • Язык: русский (другие языки по запросу) • Вход в здания: не предусмотрен (всё снаружи).