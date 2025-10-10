Я проведу вас по Оксфорду и раскрою историю университета, его учёных и писателей. Вы узнаете, как Галлей открыл свою комету, почему Шелли исключили, а Толкин придумал Средиземье.
Увидите уравнения Эйнштейна и доску с его лекциями, прогуляетесь по местам из «Алисы» Кэрролла и погрузитесь в тайны, вдохновившие Льюиса на создание «Нарнии».
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
- Церковь Св. Марии — первый университетский центр Оксфорда
- Radcliffe Camera, Brasenose College, All Souls и Exeter College — ансамбль живописной Radcliffe Square в окружении колледжей Оксфордского университета
- Бодлеянская библиотека и библиотека герцога Хамфри. Узнаете, как сэр Томас Бодли оставил свой след в университете
- Шелдонианский театр и университетские церемонии. Если получится, поднимемся на фонарь театра, откуда открывается лучший панорамный вид на Оксфорд
- Музей науки — первый музей Ашмола. Здесь вы увидите доску Эйнштейна
- Broad Street — Мост вздохов и загадочные головы философов. Пройдём мимо Тринити-колледжа и Бэллиол-колледжа, в которых учились знаменитые писатели и учёные
- Корнмаркет-стрит и St Michael at the North Gate. Заглянем в таверну The Crown, любимое место Шекспира
- Christ Church College и Folly Bridge. Знакомство с жизнью Роджера Бэкона, Чарльза Лютвиджа Доджсона (Льюиса Кэрролла), св. Фридесведой и работой Роберта Бёртона
- Аллея декана Лидделла
- Christ Church Meadow, Merton College и Magdalen College — места, связанные с Оскаром Уайльдом и Клайвом Степлзом Льюисом
- Schools и University College — последний адрес Толкина.
- Queen’s College, Teddy’s Hall и New College на одной из самых живописных улочек Оксфорда
- St Helen’s Passage и самый знаменитый студенческий паб Оксфорда. Возвращение к Мосту вздохов
Вы узнаете:
- как организован Оксфордский университет, какие учёные, писатели и политики составили его гордость и славу
- почему Галлею не удалось стать профессором астрономии
- как жили и учились русские студенты в Оксфорде
- и многое другое
Организационные детали
Дополнительные расходы (по желанию) — посещение колледжей, например, Christ Church College, где снимали сцены из «Гарри Поттера». Стоимость варьируется от £5 до £25 за человека.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Хай-стрит в Оксфорде
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Оксфорде
Провела экскурсии для 70 туристов
Меня зовут Ирина. Я живу в Англии более 20 лет, успела изучить практически все уголки страны. Начала водить экскурсии с 2000 года ещё будучи студенткой Оксфордского университета. Моими учителями былиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльвира
10 окт 2025
За несколько часов Ирина погрузила нас в несколько столетий истории Оксфорда. Сделала это очень аккуратно, интересно, насыщено. Но и это не все, мы опоздали почти на час, Ирина вошла в
Н
Наталья
24 авг 2025
Экскурсия с Ириной превзошла все наши ожидания. Обширнейшие знания в истории, искусстве, архитектуре, занятные истории из местного фольклора и легенд, красивый русский язык, любовь в этому прекрасному городу и глубокое знание его секретов и тайн. 4 часа пронеслись незаметно. Т. к. Ирина училась здесь, ей знакомы такие места и открыты такие двери, которые недоступны обычному экскурсоводу.
Однозначно рекомендую!
А
Анастасия
28 мая 2025
Большое спасибо за экскурсию и приятный день! Оксфорд очень понравился, услышали много нового и интересного
Д
Дмитрий
29 апр 2025
Это великолепно, легко и не принужденно Ирина погружает в жизнь Оксфорда и его колледжей., проведет в тайные места и позволит прикоснутся к быту студентов колледжей и погрузит в историю этих уникальных учебных заведений. . одно удовольствие провести 3 часа с ней в компании рассказов. .
