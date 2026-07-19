Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.
Истории и коллекции музея Эшмолина
Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…
Самые культовые места Оксфорда
Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече:)
Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.
Организационные детали
Стоимость экскурсии (£210) указана в случае использования путешественниками общественного транспорта. Стоимость проезда на общественном транспорте – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
Продолжительность экскурсии указана с учётом остановки на обед (около 1 ч)
За доплату возможно провести экскурсию на автомобиле: кроссовер для 1–4 человек — £500, минивэн для 5–6 человек — £600
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдан — ваш гид в Оксфорде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 1966 туристов
По образованию я филолог. Мой диплом подтвержден британским сертификатом соответствия National Recognition Information Centre for the United Kingdom. Занимаюсь созданием авторских туров абсолютно разных тематик: от литературы и музыки до читать дальшеуменьшить
футбола и выездных экскурсий в заповедные места английской глуши. Здесь уникально всё.
Активно занимаюсь спортом. В 2019 году стал чемпионом страны и Европы в пауэрлифтинге. Активно снимаюсь в местных кинопроектах. И это тоже, по-своему, любопытно:)
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 41 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
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3
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2
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1
–
Ольга
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
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В
Валерия
Отличная экскурсия! Максимально информативная - даты, факты, легенды, все подается в легком нескучном формате, будет интересно слушателю любого возраста. Богдан очень талантливый гид и приятный человек. Спасибо большое за чудесную прогулку по не менее чудесному Оксфорду!
Богдан
Ответ организатора:
Большое спасибо за такой тёплый и подробный отзыв! Мне очень приятно, что экскурсия оказалась для вас не только информативной, но и читать дальшеуменьшить
увлекательной — именно к этому я всегда стремлюсь. Оксфорд действительно особенное место, и здорово, что прогулка оставила у вас такие впечатления.
Отдельное спасибо за добрые слова — было искренне приятно провести это время вместе с вами. Буду рад увидеть вас снова!
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Anastasia
Богдан — именно тот гид, с которым экскурсия по Оксфорду превращается в удовольствие.
Недавно были на экскурсии с Богданом, и время пролетело незаметно: он очень обстоятельно раскрывает тему, но не перегружает читать дальшеуменьшить
деталями, выстраивая целостную картину города, университета и колледжей. Его стиль ненавязчивый и тактичный, он тонко чувствует людей, быстро подстраивается под наши запросы, отвечает на любые вопросы.
Даже темы, которые обычно кажутся скучными, в его исполнении звучат живо и увлекательно, поэтому хочется слушать дальше. Чувствуется глубокое знание материала и искренний интерес к своему делу, при этом он говорит простым, понятным языком. С удовольствием рекомендуем Богдана всем, кто хочет познакомиться с Оксфордом не по шаблону, а интересно и в комфортном ритме.
Богдан
Ответ организатора:
Анастасия, сердечное Вам спасибо за столь высокую оценку моей работы! Всегда к вашим услугам!
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С
Светлана
экскурсия понравилась, насыщенная и интересная
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Н
Надежда
Сегодня ездили с сыном (10) лет на экскурсию в Оксфорд. Хочу сказать большое спасибо за такое бережное погружение в мир Оксфорда! Было интересно, легко, познавательно! Сын подумывает теперь поступать в один из колледжей:))) Отдельное спасибо за все рекомендации!!! Библиотека произвела впечатление и на сына и на меня!
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Диана
Экскурсия понравилась, дает представление как устроен Оксфордский университет. Посещали колледжи и старинную таверну с очень вкусным традиционным мясным пирогом, а также места, где снимали Гарри Поттера)