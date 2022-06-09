Путешествие в Оксфорд

Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города

Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории.

Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари.

За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Путешествие в Оксфорд
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Традиции колледжа Крайст-Черч

Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.

Истории и коллекции музея Эшмолина

Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…

Самые культовые места Оксфорда

Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече:)

Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии (£180) указана в случае использования путешественниками общественного транспорта. Стоимость проезда на общественном транспорте – £18 (автобус, в обе стороны), £30 (поезд, в обе стороны).
  • В случае использования автомобиля стоимость экскурсии составит £420 для 1-3 пассажиров и £480 – для 4-6 человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Оксфорда

🎩Индивидуальные🚶Пешеходные🏡ВыездныеПанорамы

Еще несколько похожих предложений в Оксфорде

Из Лондона в Оксфорд и обратно
9 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Dmitriy
5
3 отзыва
Из Лондона в Оксфорд и обратно
Проникнуться очарованием города-интеллигента и открыть его многовековую историю на авто-экскурсии
Завтра
20 июня
25 июня
26 июня
£260 за 1-8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Оксфорде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Оксфорде
ХОРОШО
🧭
ТАМ