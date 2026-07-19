Предлагаю вам совершить путешествие в старый добрый Оксфорд, обойти самые известные колледжи и прикоснуться к их истории. Вы прогуляетесь по коридорам Хогвартса и заглянете в знаменитую Бодлеанскую библиотеку, купите любимые сладости Алисы из романа Льюиса Кэрролла и рассмотрите скрипки Страдивари. За один день мы обойдем самые интересные закоулки Оксфорда, разговаривая о местных вековых традициях и легендах, придающих этому месту невероятную атмосферу.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Традиции колледжа Крайст-Черч

Вы посетите один из самых крупных аристократических колледжей Оксфорда – Крайст-Черч Колледж (Christ Church College), знаменитый своими выпускниками, среди который было аж 13 британских премьер-министров, а также прекрасными декорациями из фильма о Гарри Поттере: вы увидите «те самые» коридоры, обеденный зал, лестницу, дворик и другие уголки Хогвартса. Вы осмотрите легендарную Бодлеанскую библиотеку, ротонду Рэдклифа и театр Шелдониан, а также узнаете об интересных местных традициях: например, о знаменитой утиной охоте колледжа Соединённых Душ.

Истории и коллекции музея Эшмолина

Вы побываете в знаменитом музее Эшмолина, где хранится собрание скрипок Страдивари, в том числе и одна из самых известных работ мастера – «Мессия». Здесь же находится древнейшее собрание колец, которое послужило идеей для знаменитого «Властелина Колец» Толкина. И именно в этом музее имело место нераскрытое похищение картины Сезана в новогоднюю ночь 1999 года…

Самые культовые места Оксфорда

Нельзя обойти вниманием знаковый для студентов Оксфорда бар, где в своё время сиживали блестящие политики, писатели и учёные, будучи еще никому не известными студентами. Вы посетите магазин Alice’s Shop, фигурирующий в романе Льюиса Кэрролла, где можно попробовать любимые сладости Алисы и купить сувениры из Зазеркалья. Пройдете под мостом Вздохов и узнаете о студенческих традициях, с ним связанных. А в завершение прогулки мы посетим… тюрьму. Нет, это шутка! Мы отправимся в настоящую тюрьму, но с некоторыми особенностями, о которых я расскажу вам при встрече:)

Если останется время, мы сможем посетить и другие интересные места Оксфорда: башню Керфакс, с которой открывается живописная панорама города, или Магдален колледж, высокая колокольня которого считается символом города.

Организационные детали