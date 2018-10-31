Отличная экскурсия, хорошо провели день. Очень удобно что Дмитрий подобрал нас из места где мы остановились и вечером привёз обратно. Оксфорд хорошее направление для экскурсии и Дмитрий забавно все рассказывает. Дети слушали с удовольствием.

И Ирина 5

Экскурсия очень понравилась. Мы сначала были в Виндзоре, затем поехали в Оксфорд. Совет проделать такой же маршрут. Очень много интересной информации. Дмитрий - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет информацией, с удовольствием отвечает на все вопросы. Прекрасное время для путешествий для людей любого возраста. Желаю Дмитрию успехов и новых интересных экскурсий.