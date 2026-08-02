Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
20 авг в 11:30
21 авг в 11:30
от £295 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости в Оксфорд
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
19 авг в 11:00
21 авг в 11:00
от £250 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
13 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от £285 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от £290 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
14 авг в 13:00
18 авг в 17:00
от £490 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Оксфорд - пешеходная экскурсия
Начало: Оксфорд
Расписание: По воскресеньям в 15-00 по Московскому времени.
Завтра в 15:00
$400 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Д
Виктория, спасибо Вам за за прекрасную экскурсию.
Все самые важные и знаковые места Оксфорда с профессиональным и душевным рассказом, фактами, цифрами и датами, взгляд изнутри от жителя, слушателя и учёного.
Спасибо!
Все самые важные и знаковые места Оксфорда с профессиональным и душевным рассказом, фактами, цифрами и датами, взгляд изнутри от жителя, слушателя и учёного.
Спасибо!
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С
экскурсия понравилась, насыщенная и интересная
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Е
Виктория провела замечательную экскурсию, много мест посетили, очень много узнали, очень комфортно общаться с дружелюбным человеком и отличным рассказчиком!
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Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
+3
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Д
Не смотря на невыносимую жару в тот день, когда проходила наша экскурсия, Ирина абсолютно увлекла нас своими рассказами и погрузила
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А
Очень яркая и впечатляющая экскурсия, которая позволяет увидеть Оксфорд с разных сторон. Виктория просто горит своим городом и стремится показать
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Богдан — именно тот гид, с которым экскурсия по Оксфорду превращается в удовольствие.
Недавно были на экскурсии с Богданом, и время
Недавно были на экскурсии с Богданом, и время
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Я
С большим удовольствием провели день в Оксфорде в сопровождении Ирины. Море интересных фактов и историй. Посмотрели разные колледжи, погуляли по
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Недавно я посетил увлекательную экскурсию по историческому центру города, и хочу поделиться своими впечатлениями.
С самого начала меня впечатлил профессионализм гида
С самого начала меня впечатлил профессионализм гида
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А
Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории Оксфорда. Ирина - прекрасный
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Всего 59 отзывов в Оксфорде
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Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду
Самые популярные экскурсии в Оксфорде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в августе 2026
Сейчас в Оксфорде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 490. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
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