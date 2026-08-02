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и рассказать о нем как можно больше. И умеет общаться с людьми самых разных возрастов и интересов. Мы с дочкой увидели и университетский город, и средневековый, и книжный. Плюс, логистически все проработано очень четко. Виктория заранее прислала ссылку на заказ билетов в Крайст-черч колледж, и мы вовремя купили билеты. Провела везде, где можно пройти студенту с гостями. Помогла выбрать наилучшее место для закрепления кулинарных впечатлений. И гибко подстроила свой график и маршрут к нашему визиту в Бодлеанскую библиотеку, с которым оставались вопросы до последнего момента. В общем, огромное спасибо от нас обеих.