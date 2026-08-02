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Экскурсии в Оксфорде

Найдено 6 экскурсий в Оксфорде на русском языке, цены от £250. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Оксфорд - город научных открытий
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Оксфорд - город научных открытий
А также литературных шедевров, эксцентричных персонажей и русских студентов, о которых я расскажу
Начало: На Хай-стрит в Оксфорде
20 авг в 11:30
21 авг в 11:30
от £295 за всё до 5 чел.
В гости в Оксфорд
Пешая
3 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
В гости в Оксфорд
Познакомьтесь с Оксфордом через призму его легенд и историй. Узнайте, где учился Гарри Поттер и создавались хоббиты, и почувствуйте атмосферу города
19 авг в 11:00
21 авг в 11:00
от £250 за всё до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Пешая
3 часа
41 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие в Оксфорд
Старинные колледжи, забавные традиции и знаковые места культового британского города
Начало: Начало экскурсии у железнодорожной станции Оксфорд...
13 авг в 10:00
19 авг в 10:00
от £285 за всё до 6 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
3 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По местам Гарри Поттера в Оксфорде
Вместе с гидом побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Начало: У вокзала
Завтра в 12:00
10 авг в 12:00
от £290 за всё до 10 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Пешая
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
«Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде
Путешествие по Оксфорду для фанатов Гарри Поттера. Откройте тайны съёмок и посетите места, где оживали волшебные сцены
14 авг в 13:00
18 авг в 17:00
от £490 за всё до 6 чел.
Оксфорд - пешеходная экскурсия
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 8 чел.
Оксфорд - пешеходная экскурсия
Начало: Оксфорд
Расписание: По воскресеньям в 15-00 по Московскому времени.
Завтра в 15:00
$400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Д
В гости в Оксфорд
Виктория, спасибо Вам за за прекрасную экскурсию.
Все самые важные и знаковые места Оксфорда с профессиональным и душевным рассказом, фактами, цифрами и датами, взгляд изнутри от жителя, слушателя и учёного.
Спасибо!
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С
Путешествие в Оксфорд
экскурсия понравилась, насыщенная и интересная
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Е
В гости в Оксфорд
Виктория провела замечательную экскурсию, много мест посетили, очень много узнали, очень комфортно общаться с дружелюбным человеком и отличным рассказчиком!
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Ольга
Путешествие в Оксфорд
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое+3
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
Богдан очень увлекательно рассказал нам про Оксфорд. Захотелось все бросить и пойти учиться! Спасибо большое
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Д
Оксфорд - город научных открытий
Не смотря на невыносимую жару в тот день, когда проходила наша экскурсия, Ирина абсолютно увлекла нас своими рассказами и погрузила
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в историю города. Ее обширные знания во многих областях дополняли ее описания конкретных мест выдержками из исторических событий и биографий людей, что даже три часа пролетели незаметно.
Спасибо большое и будем рады новой встрече!

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А
В гости в Оксфорд
Очень яркая и впечатляющая экскурсия, которая позволяет увидеть Оксфорд с разных сторон. Виктория просто горит своим городом и стремится показать
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и рассказать о нем как можно больше. И умеет общаться с людьми самых разных возрастов и интересов. Мы с дочкой увидели и университетский город, и средневековый, и книжный. Плюс, логистически все проработано очень четко. Виктория заранее прислала ссылку на заказ билетов в Крайст-черч колледж, и мы вовремя купили билеты. Провела везде, где можно пройти студенту с гостями. Помогла выбрать наилучшее место для закрепления кулинарных впечатлений. И гибко подстроила свой график и маршрут к нашему визиту в Бодлеанскую библиотеку, с которым оставались вопросы до последнего момента. В общем, огромное спасибо от нас обеих.

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Anastasia
Путешествие в Оксфорд
Богдан — именно тот гид, с которым экскурсия по Оксфорду превращается в удовольствие.

Недавно были на экскурсии с Богданом, и время
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пролетело незаметно: он очень обстоятельно раскрывает тему, но не перегружает деталями, выстраивая целостную картину города, университета и колледжей. Его стиль ненавязчивый и тактичный, он тонко чувствует людей, быстро подстраивается под наши запросы, отвечает на любые вопросы.

Даже темы, которые обычно кажутся скучными, в его исполнении звучат живо и увлекательно, поэтому хочется слушать дальше. Чувствуется глубокое знание материала и искренний интерес к своему делу, при этом он говорит простым, понятным языком. С удовольствием рекомендуем Богдана всем, кто хочет познакомиться с Оксфордом не по шаблону, а интересно и в комфортном ритме.

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Я
Оксфорд - город научных открытий
С большим удовольствием провели день в Оксфорде в сопровождении Ирины. Море интересных фактов и историй. Посмотрели разные колледжи, погуляли по
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невероятно живописным местам. Ирине большое спасибо за классные рассказы. Однозначно рекомендуем для любого, кто хочет посмотреть и узнать этот замечательный город.

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Виталий
Оксфорд - город научных открытий
Недавно я посетил увлекательную экскурсию по историческому центру города, и хочу поделиться своими впечатлениями.
С самого начала меня впечатлил профессионализм гида
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— он не просто рассказывал факты, а умел увлечь историей каждого здания, каждой улицы. Особенно запомнились интересные детали из жизни известных горожан и забавные исторические анекдоты, которые делали рассказ живым и запоминающимся.
Маршрут был продуман до мелочей: мы прошли по самым живописным местам, при этом не утомившись от долгих переходов. Гид умело чередовал рассказ с возможностью сделать фотографии и осмотреться.
Отдельно хочу отметить организацию — всё началось точно в назначенное время.
После экскурсии у меня осталось тёплое чувство сопричастности к истории города, появилось желание вернуться в некоторые места уже самостоятельно. Однозначно рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет по-настоящему узнать город и провести время с пользой!

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А
Оксфорд - город научных открытий
Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории Оксфорда. Ирина - прекрасный
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рассказчик с глубокими академические знаниями.

P.S. Места сьемок Гарри Поттера покажут, но на общем фоне истории города и потрясающих деталей архитектуры колледжей, они не покажутся самым главным))

Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории
Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории
Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории
Благодарим Ирину за великолепную экскурсию! Без неё не смогли бы узнать и тысячной доли об истории
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Всего 59 отзывов в Оксфорде

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Оксфорду

Самые популярные экскурсии в Оксфорде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Оксфорд - город научных открытий;
  2. В гости в Оксфорд;
  3. Путешествие в Оксфорд;
  4. По местам Гарри Поттера в Оксфорде;
  5. «Вам письмо из Хогвартса». Экскурсия по следам Гарри Поттера в Оксфорде.
Сколько стоит экскурсия по Оксфорду в августе 2026
Сейчас в Оксфорде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 250 до 490. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Предлагаем вам увлекательные экскурсии по Оксфорду в 2026 году на русском языке. Вы познакомитесь с лучшими достопримечательностями Великобритании, насладитесь архитектурой и историей Оксфорда и получите незабываемые воспоминания по доступным ценам от £250