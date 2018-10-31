Все экскурсии в Оксфорде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Оксфорде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от £495. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Оксфорде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Индивидуальная экскурсия
5
3
£495
за 1-8 чел.
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Проникнуться очарованием города-интеллигента и открыть его многовековую историю на авто-экскурсии

Последние отзывы «Экскурсии Оксфорда»

  • Отзыв на: Из Лондона в Оксфорд и обратно!
    Е
    Елена
    31 октября 2018
    5
    Очень хорошая экскурсия, гид, все понравилось.
  • Отзыв на: Из Лондона в Оксфорд и обратно!
    R
    Rosa
    28 декабря 2016
    5
    Отличная экскурсия, хорошо провели день. Очень удобно что Дмитрий подобрал нас из места где мы остановились и вечером привёз обратно. Оксфорд хорошее направление для экскурсии и Дмитрий забавно все рассказывает. Дети слушали с удовольствием.
  • Отзыв на: Из Лондона в Оксфорд и обратно!
    И
    Ирина
    8 декабря 2016
    5
    Экскурсия очень понравилась. Мы сначала были в Виндзоре, затем поехали в Оксфорд. Совет проделать такой же маршрут. Очень много интересной информации. Дмитрий - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет информацией, с удовольствием отвечает на все вопросы. Прекрасное время для путешествий для людей любого возраста. Желаю Дмитрию успехов и новых интересных экскурсий.
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