Все экскурсии в Оксфорде
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Оксфорде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от £495. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Оксфорде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Великобритании на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
£495
за 1-8 чел.
Из Лондона в Оксфорд и обратно!
Проникнуться очарованием города-интеллигента и открыть его многовековую историю на авто-экскурсии
Последние отзывы «Экскурсии Оксфорда»
- ЕЕлена31 октября 2018Очень хорошая экскурсия, гид, все понравилось.
- RRosa28 декабря 2016Отличная экскурсия, хорошо провели день. Очень удобно что Дмитрий подобрал нас из места где мы остановились и вечером привёз обратно. Оксфорд хорошее направление для экскурсии и Дмитрий забавно все рассказывает. Дети слушали с удовольствием.
- ИИрина8 декабря 2016Экскурсия очень понравилась. Мы сначала были в Виндзоре, затем поехали в Оксфорд. Совет проделать такой же маршрут. Очень много интересной информации. Дмитрий - прекрасный рассказчик, очень хорошо владеет информацией, с удовольствием отвечает на все вопросы. Прекрасное время для путешествий для людей любого возраста. Желаю Дмитрию успехов и новых интересных экскурсий.