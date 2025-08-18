Оксфорд — это не просто город знаний, а место, где оживает магия. Именно здесь, в стенах Колледжа Церкви Христа, снимались сцены Хогвартса из серии фильмов о Гарри Поттере. Вы пройдёте по следам волшебников-актёров, а я погружу вас в киношные реалии. Также расскажу о знаменитых выпускниках колледжа, покажу старинные пабы и другие места.

Описание экскурсии

Что вас ждёт

Места съёмок Гарри Поттера. Первым делом отправимся в Колледж Церкви Христа — одну из самых узнаваемых локаций Оксфорда и главную точку притяжения для поклонников поттерианы. Вы увидите знаменитую лестницу, где профессор Макгонагалл встречала первокурсников Хогвартса. И конечно, Великую столовую (Great Hall) — прототип Большого зала с длинными дубовыми столами и величественными сводами.

История Оксфорда и его знаменитые выпускники. Вы узнаете, как университет, основанный более 900 лет назад, стал центром мирового образования. И послушаете увлекательные истории о Льюисе Кэрролле, К. С. Льюисе, Билле Клинтоне и других именитых выпускниках.

Необычные уголки Оксфорда. Пройдёмся по старинным улочкам, скрытым от глаз туристов. Заглянем в самые старые пабы, где писались великие произведения. Посетим места, связанные с историей «Алисы в Стране чудес».

