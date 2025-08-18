Вместе с гидом из киноиндустрии побывать там, где снимали культовые сцены любимого фильма
Оксфорд — это не просто город знаний, а место, где оживает магия.
Именно здесь, в стенах Колледжа Церкви Христа, снимались сцены Хогвартса из серии фильмов о Гарри Поттере. Вы пройдёте по следам волшебников-актёров, а я погружу вас в киношные реалии. Также расскажу о знаменитых выпускниках колледжа, покажу старинные пабы и другие места.
Описание экскурсии
Что вас ждёт
Места съёмок Гарри Поттера. Первым делом отправимся в Колледж Церкви Христа — одну из самых узнаваемых локаций Оксфорда и главную точку притяжения для поклонников поттерианы. Вы увидите знаменитую лестницу, где профессор Макгонагалл встречала первокурсников Хогвартса. И конечно, Великую столовую (Great Hall) — прототип Большого зала с длинными дубовыми столами и величественными сводами.
История Оксфорда и его знаменитые выпускники. Вы узнаете, как университет, основанный более 900 лет назад, стал центром мирового образования. И послушаете увлекательные истории о Льюисе Кэрролле, К. С. Льюисе, Билле Клинтоне и других именитых выпускниках.
Необычные уголки Оксфорда. Пройдёмся по старинным улочкам, скрытым от глаз туристов. Заглянем в самые старые пабы, где писались великие произведения. Посетим места, связанные с историей «Алисы в Стране чудес».
Организационные детали
Эту экскурсию провожу я лично
Дополнительно оплачиваются входные билеты в колледж — около £20. Билеты нужно бронировать заранее на всех, включая гида
При желании можно включить в экскурсию следующие оксфордские локации: All Souls College, Trinity College, Oriel College, Hertford College, Merton College, The Bodleian Library, The Radcliffe Camera. Условия уточняйте в переписке
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вокзала
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Денис — ваша команда гидов в Оксфорде
Провели экскурсии для 302 туристов
Наша команда — профессиональные гиды, которые покажут вам всю красоту Ливерпуля, Лондона, Манчестера, Эдинбургу, Глазго, Кембриджа, Оксфорда и других городов. Можем показать интересные места съемок знаменитых кинолент. Мы стараемся прислушиваться читать дальше
к интересам путешественников. В отличии от многих гидов мы не ставим своей задачей дать урок истории с безумным количеством имен и дат, вместо этого выбираем наиболее яркие истории и полезную информацию, которая действительно пригодится вам.
Отзывы и рейтинг
Е
Елена
18 авг 2025
Я осталась разочарована данным заказом. Во-первых, на сайте представлена карточка Дениса как знатока киноиндустрии. На экскурсию он прислал женщину Майю - она умничка, но совсем не в теме Гарри Поттера:"этот рыжий читать дальше
там такой мальчик был, как его зовут","ну, и когда зло… какое зло? ну, человек такой он как зло был в фильме"…. примерно на таком языке мы получили информацию о фильме. Описание экскурсии не соответствует тому, что давали на экскурсии!!!
Во-вторых, из трех часов экскурсии мы больше часа слушали аудио гид колледжа, где экскурсовод вообще не нужен. И дальше бегом прошлись по городу. Экскурсия посредственная, знания экскурсовода не глубокие вообще. Называя имя римского бога, экскурсовод вообще не знала его же имя в греческой мифологии - и при этом еще исправили моего ребенка (это не Гермес, это статуя Меркурия…). Это просто позор, считаю!!!
Считаю, что это полный развод!!! и обман
Денис
Ответ организатора:
Я очень ценю Ваш отзыв, и мне очень важно знать, как именно я могу улучшить качество своей работы чтобы добиться читать дальше
максимального уровня развлечений для детей и взрослых. В будущем я учту каждое ваше слово и улучшу программу и представление, следуя вашим подробным рекомендациям!
Благодарю вас за ваш визит, как и за вашу отзывчивость и вовлеченность во время нашей прогулки. Очень надеюсь, что вам понравились прогулки по захватывающим местам Крайст-Чёрч с её впечатляющей лестницей, залом Гарри Поттера, уникальным собором Крайст-Чёрч, широким выбором архитектурно богато украшенных колледжей и впечатляющей атмосферой Бодлианской библиотеки и Шелдонского театра – церемониального зала Оксфордского университета. Мне было приятно пообщаться с вами и вашей дочерью – она просто красавица, очень внимательная и воспитанная. Мы много разговаривали и смеялись – у меня остались самые лучшие воспоминания. Я очень надеюсь, что ваши многочисленные фотографии и, возможно, мои рассказы ещё долго будут согревать Ваше сердце.
Когда вы приедете с дочерью в детский лагерь в Оксфорде в следующем году, я лично приглашаю вас на бесплатную экскурсию по двум увлекательным музеям Оксфорда, полными удивительных исторических скульптур и археологических артефактов. Вы сможете увидеть предметы, отражающие историю Англии вплоть до эпохи правления Римской империи, а также продолжить знакомство с историческим наследием времён викингов и английских королей всех эпох в Эшмоловском музее. Где Вы также увидите удивительные статуи и предметы из Египта, Греции и Италии, привезённые во время первых исторических раскопок. Я расскажу вам увлекательные легенды и истории, связанные с историей и ходом раскопок.
В музее Естественной Истории я познакомлю вас с самыми забавными экспонатами, увлекательно рассказав о них. В его экспозиции представлено множество предметов, которых вы не увидите нигде в мире. Вы также сможете увидеть скелеты динозавров и других животных.
Надеюсь, мне удастся развлечь Вас и обогатить историческими историями.
С наилучшими пожеланиями, Майя
А
Анна
6 мая 2025
Очень понравилась экскурсия. Гидом была Светлана. Денис был организатором/координатором. У Светланы глубокие знания по истории Англии и Оксфорда. Часто бывает, что гид что то прочитал, подучил перед экскурсией, но по факту знает меньше тебя. Так вот, это явно не тот случай