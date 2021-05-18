Всё о Валенсии

Полезная информация о Валенсии

Что нужно знать о Валенсии: 🌇 расположение на карте, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт Валенсия, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Валенсии
18:0126
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇻🇪 Венесуэла
Название городаВаленсия
По-английскиValencia
Столица регионаВаленсия является столицей региона
Население города1 385 083 чел.
АэропортВаленсия VLN
Часовой поясAmerica/Caracas
Средняя высота457 м. от уровня моря

Где находится Валенсия на карте

Валенсия фото города
Валенсия

Когда лучше лететь в Валенсию

Расписание авиа-рейсов