Неторопливая прогулка по Будайской крепости — историческому сердцу Будапешта.
Вы увидите Королевский дворец, церковь Матьяша и Рыбацкий бастион, откуда открываются панорамы Дуная и Парламента. Маршрут проходит по живописным улицам старого города
Описание экскурсииЭта прогулка проходит по одному из самых красивых и исторических районов Будапешта — Будайской крепости. Мы отправимся в старый город Буды, расположенный на холмах у Дуная, где на протяжении веков находилась резиденция венгерских королей. Маршрут построен в спокойном темпе и продуман так, чтобы избежать утомительных подъёмов и лестниц. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с историей города без спешки и в комфортном формате. Во время прогулки вы увидите Будайскую крепость и Королевский дворец — один из главных архитектурных символов города. Гид расскажет о средневековой истории Буды, о венгерских правителях и событиях, которые формировали судьбу страны. Мы пройдём по атмосферным улочкам старого города, где сохранились исторические здания, площади и дворики. По дороге вы услышите легенды о венгерских королях и узнаете интересные факты о жизни королевского двора. Вы также увидите церковь Матьяша и знаменитый Рыбацкий бастион — одно из самых фотогеничных мест Будапешта. С его террас открывается панорама Дуная, мостов и здания Парламента. Во время экскурсии можно сделать остановку в одном из кафе с видом на город и насладиться атмосферой старой Буды. Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Будайской крепости, услышать живые истории и спокойно насладиться панорамами Будапешта. Важная информация: Пожалуйста, обратите внимание – для окончательного подтверждения экскурсии необходимо будет внести аванс.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Будайскую крепость
- Королевский дворец
- Будайский фуникулёр
- Резиденцию президента Венгрии
- Резиденцию премьер-министра Венгрии
- Площадь Святой Троицы
- Церковь Матьяша
- Рыбацкий бастион
- Панорамы Дуная и здания Парламента
Где начинаем и завершаем?
Начало: Венгрия, Будапешт, площадь Ибль Миклош, 2
Завершение: Рыбацкий бастион
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Пожалуйста
- Обратите внимание - для окончательного подтверждения экскурсии необходимо будет внести аванс
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
