Золтан Ваш гид в Будапеште Групповая экскурсия €21 за человека 🇷🇺 русский 2 часа 1-10 человек

Описание экскурсии Эта прогулка проходит по одному из самых красивых и исторических районов Будапешта — Будайской крепости. Мы отправимся в старый город Буды, расположенный на холмах у Дуная, где на протяжении веков находилась резиденция венгерских королей. Маршрут построен в спокойном темпе и продуман так, чтобы избежать утомительных подъёмов и лестниц. Экскурсия подойдёт тем, кто хочет познакомиться с историей города без спешки и в комфортном формате. Во время прогулки вы увидите Будайскую крепость и Королевский дворец — один из главных архитектурных символов города. Гид расскажет о средневековой истории Буды, о венгерских правителях и событиях, которые формировали судьбу страны. Мы пройдём по атмосферным улочкам старого города, где сохранились исторические здания, площади и дворики. По дороге вы услышите легенды о венгерских королях и узнаете интересные факты о жизни королевского двора. Вы также увидите церковь Матьяша и знаменитый Рыбацкий бастион — одно из самых фотогеничных мест Будапешта. С его террас открывается панорама Дуная, мостов и здания Парламента. Во время экскурсии можно сделать остановку в одном из кафе с видом на город и насладиться атмосферой старой Буды. Эта прогулка подойдёт тем, кто хочет увидеть главные достопримечательности Будайской крепости, услышать живые истории и спокойно насладиться панорамами Будапешта. Важная информация: Пожалуйста, обратите внимание – для окончательного подтверждения экскурсии необходимо будет внести аванс.

