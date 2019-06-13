9 отзывов оставили туристы

Крепостной район Будапешта предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средневековья. Старый город с булыжными мостовыми и разноцветными домиками подарит ощущение времени, а Будайская крепость расскажет о жизни королей. Величественный Королевский дворец и Рыбацкий бастион с видом на Дунай и Пешт оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть памятник Иштвану Великому и узнать о роли Гильдии рыбаков в истории города

Описание экскурсии

Церковь Святого Матьяша и Королевский дворец

Знакомство с крепостным районом Будапешта начнем с церкви Святого Матьяша. Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, лепнина на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма. А после встретитесь с одним из символов города — величественным дворцом в Буде. В течение столетий он служил главной королевской резиденцией. Я объясню, как в XIII веке здесь обосновались венгерские монархи, и расскажу о том, что сегодня находится в Королевском дворце.

Рыбацкий бастион и памятник первому королю Венгрии

Вы побываете у Рыбацкого бастиона — необычного архитектурного сооружения на Крепостном холме в Буде. Архитектурный комплекс включает в себя широкую галерею и расположенную перед ней площадь. C галереи бастиона вы полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта. Я расскажу, как название бастиона объясняют историки и какую роль в истории города сыграла Гильдия рыбаков. На площади перед бастионом вы увидите памятник Иштвану Великому, первому королю, объединившему страну. А на пьедестале монумента рассмотрите сцены из истории Венгрии и жизни монарха.

Организационные детали