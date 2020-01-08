9 отзывов оставили туристы

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Сюжеты и панорамы Будайской крепости

Прогуляться по Старому городу, побывать у королевской резиденции и полюбоваться видом на Дунай

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 2 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча в Будайской крепости возле церкви Матяша
  • Заказать экскурсию

73 за экскурсию

У этой экскурсии9 отзывов
4.33
Ирина
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
Ирина – экскурсионное агентство в Будапеште
Крепостной район Будапешта делится на две части: Старый город 🏙️ и район Королевского дворца.

На прогулке 👣 мы исследуем оба этих района.

В Старом городе вы прочувствуете колорит Средневековья: пройдете вдоль булыжных мостовых и разноцветных домиков.

А у Будайской крепости увидите замок 🏰, где жили короли, узнаете истории 📖 древних архитектурных ансамблей и полюбуетесь лучшим видом на Дунай.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости

Что вас ожидает

Церковь Святого Матьяша и Королевский дворец
Знакомство с крепостным районом Будапешта начнем с церкви Святого Матьяша. Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, лепнина на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма. А после встретитесь с одним из символов города — величественным дворцом в Буде. В течение столетий он служил главной королевской резиденцией. Я объясню, как в XIII веке здесь обосновались венгерские монархи, и расскажу о том, что сегодня находится в Королевском дворце.

Рыбацкий бастион и памятник первому королю Венгрии
Вы побываете у Рыбацкого бастиона — необычного архитектурного сооружения на Крепостном холме в Буде. Архитектурный комплекс включает в себя широкую галерею и расположенную перед ней площадь. C галереи бастиона вы полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта. Я расскажу, как название бастиона объясняют историки и какую роль в истории города сыграла Гильдия рыбаков. На площади перед бастионом вы увидите памятник Иштвану Великому, первому королю, объединившему страну. А на пьедестале монумента рассмотрите сцены из истории Венгрии и жизни монарха.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала в Будайской крепости возле церкви Матяша.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастро-туры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!
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9 отзывов оставили туристы

8 января 2020
У нас была гид Рамона. Что можно сказать? отлично - это ни сказать ничего! Великолепно! Рекомендую этого гида всем. На столько многогранные знания и великолепное знание истории Будапешта и Венгрии. Спасибо большое, Рамона
7 января 2020
Экскурсовод давал больше материал по общей теме о Будапеште. Рассказ был скучным и монотонным. Неприятно было то, что экскурсовод все время смотрел на часы сколько времени осталось до конца.
Людмила
9 ноября 2019
Сердечно благодарим гида Андраша за интересную и насыщенную экскурсию по Будайской крепости. Богатая грамотная речь, интеллигентность, доброжелательность - все это присуще нашему гиду. Человек с энциклопедическими знаниями - Андраш отвечал на любые наши вопросы и за 2 часа сумел донести до нас многолетнюю историю Венгрии и Будапешта. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно, а мы были готовы слушать его еще и еще. Мы очень рады, что нам достался именно этот экскурсовод.
1 сентября 2019
В аннотации экскурсии есть упоминание о команде гидов, поэтому не понятно, кто именно будет - это очень не удобно. Мы выбирали молодое энергичное лицо, но к нам пришел пожилой человек, очень медлительный, плохо слышащий, тяжело перестраивающийся со своей волны, не улавливающий запрос группы (жарко, тяжело стоять - найти тень и ступеньки сесть и пр). Он хорошо знал содержание, но был труден в коммуникации. Когда на экскурсию два часа, а предмет ее обширен, все это становится критичным. Мы не были настроены на такого гида. Если работает команда - нужно показывать все лица и давать возможность выбора!
13 августа 2019
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Анжела чётко и последовательно рассказала нам и о Будайской крепости, и о истории Венгрии. Чувствуется, что она сама очень любит Будапешт и этой любовью к нему заразила и нас.
26 июля 2019
Очень «живо», интересно и познавательно!
13 июня 2019
Нашим гидом был Андраш- абсолютный профессионал и интереснейший человек. Экскурсия была очень полезной и занимательной. К сожалению, так как мы не знакомы с общественным транспортом в Будапеште и с ситуацией на дорогах города, а также, всегда и везде передвигаемся на автомобиле, и в этот раз мы не сделали исключение, что привело к нашему опозданию. Естественно мы доплатили. Андраш очень большой интеллигент и мастер коммуникации. А значит, экскурсию не омрачила ни жара, ни суровый выговор и наставления сотрудницей фирмы, о том как и чем нам нужно добираться до места встречи, чтобы не опаздывать. Спасибо
7 мая 2019
Вся наша группа осталась очень довольна экскурсией. Увлекательно, информативно, грамотно. Рекомендуем!
21 апреля 2019
Было интересно!

Ирина проводит ещё 13 экскурсий

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скидка40%
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