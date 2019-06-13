9 отзывов оставили туристы

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Сюжеты и панорамы Будайской крепости

Прогулка по крепостному району Будапешта, где история оживает. Узнайте о королевских резиденциях и полюбуйтесь видами на Дунай
Крепостной район Будапешта предлагает уникальную возможность погрузиться в атмосферу Средневековья.

Старый город с булыжными мостовыми и разноцветными домиками подарит ощущение времени, а Будайская крепость расскажет о жизни королей.

Величественный Королевский дворец и Рыбацкий бастион с видом на Дунай и Пешт оставят незабываемые впечатления. Не упустите шанс увидеть памятник Иштвану Великому и узнать о роли Гильдии рыбаков в истории города
4.6
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Погружение в атмосферу Средневековья
  • 👑 Истории королевских резиденций
  • 🌉 Виды на Дунай и Пешт
  • 🎨 Архитектурные шедевры
  • 🗺️ Уникальный маршрут по крепостному району
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости
Сюжеты и панорамы Будайской крепости

Что можно увидеть

  • Церковь Святого Матьяша
  • Королевский дворец
  • Рыбацкий бастион
  • Памятник Иштвану Великому

Описание экскурсии

Церковь Святого Матьяша и Королевский дворец

Знакомство с крепостным районом Будапешта начнем с церкви Святого Матьяша. Белокаменные стены, крыша, покрытая разноцветной черепицей, лепнина на окнах, готические башенки — вы удивитесь особенной нарядности храма. А после встретитесь с одним из символов города — величественным дворцом в Буде. В течение столетий он служил главной королевской резиденцией. Я объясню, как в XIII веке здесь обосновались венгерские монархи, и расскажу о том, что сегодня находится в Королевском дворце.

Рыбацкий бастион и памятник первому королю Венгрии

Вы побываете у Рыбацкого бастиона — необычного архитектурного сооружения на Крепостном холме в Буде. Архитектурный комплекс включает в себя широкую галерею и расположенную перед ней площадь. C галереи бастиона вы полюбуетесь великолепным видом на Дунай, зданием Венгерского парламента и районом Пешта. Я расскажу, как название бастиона объясняют историки и какую роль в истории города сыграла Гильдия рыбаков. На площади перед бастионом вы увидите памятник Иштвану Великому, первому королю, объединившему страну. А на пьедестале монумента рассмотрите сцены из истории Венгрии и жизни монарха.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Экскурсия пешеходная, дополнительных расходов не предусмотрено
  • Обратите внимание: при отмене заказа с вашей стороны за 48 часов и менее до начала экскурсии оплата, внесенная вами на сайте, не возвращается. Никакие форс-мажоры не являются исключением.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в отель Hilton Budapest
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Будапеште
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 7615 туристов
Наша команда гидов предлагает групповые и индивидуальные экскурсии по Будапешту и Венгрии, а также теплоходные прогулки, гастротуры с дегустацией вин и концертные программы. Будем рады стать теми, кто откроет вам Будапешт!

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Нашим гидом был Андраш- абсолютный профессионал и интереснейший человек. Экскурсия была очень полезной и занимательной. К сожалению, так как мы не знакомы с общественным транспортом в Будапеште и с ситуацией
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на дорогах города, а также, всегда и везде передвигаемся на автомобиле, и в этот раз мы не сделали исключение, что привело к нашему опозданию. Естественно мы доплатили. Андраш очень большой интеллигент и мастер коммуникации. А значит, экскурсию не омрачила ни жара, ни суровый выговор и наставления сотрудницей фирмы, о том как и чем нам нужно добираться до места встречи, чтобы не опаздывать.
Спасибо

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Людмила
Сердечно благодарим гида Андраша за интересную и насыщенную экскурсию по Будайской крепости. Богатая грамотная речь, интеллигентность, доброжелательность - все это присуще нашему гиду. Человек с энциклопедическими знаниями - Андраш отвечал
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на любые наши вопросы и за 2 часа сумел донести до нас многолетнюю историю Венгрии и Будапешта. Несмотря на плохую погоду, время пролетело незаметно, а мы были готовы слушать его еще и еще. Мы очень рады, что нам достался именно этот экскурсовод.

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И
Мы были группой 9 человек (+ ребенок 1.5 года). Эрика - отличный гид, пунктуальный, знающий и внимательный. Организационная коммуникация с Ириной также прекрасная, моментальные ответы, от подтверждения экскурсии до вынужденного смещения по времени.
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Ирина
Экскурсию проводила гид Эрика. Был очень дождливый и холодный день, но экскурсия пролетела незаметно. Эрика прекрасный рассказчик и в конце экскурсии посоветовала куда ещё стоит сходить и где можно вкусно покушать.) Спасибо.
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Г
У нас была гид Рамона. Что можно сказать? отлично - это ни сказать ничего! Великолепно! Рекомендую этого гида всем. На столько многогранные знания и великолепное знание истории Будапешта и Венгрии. Спасибо большое, Рамона
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Ирина
Экскурсия нам очень понравилась. Экскурсовод Анжела чётко и последовательно рассказала нам и о Будайской крепости, и о истории Венгрии. Чувствуется, что она сама очень любит Будапешт и этой любовью к нему заразила и нас.
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